Минобороны Индии заключило контракт на поставки сверхзвуковых ракет совместной с Россией разработки

4
Минобороны Индии заключило контракт на поставки сверхзвуковых ракет совместной с Россией разработки

В рамках инициативы, направленной на поддержку отечественных производителей, Минобороны Индии заключило пять крупных контрактов на общую сумму около пяти миллиардов долларов. В частности, подписаны контракты с компанией Hindustan Aeronautics Limited на приобретение авиационных двигателей для самолетов МиГ-29 и с Larsen & Toubro Limited на закупку систем вооружения ближнего боя и радаров большой мощности. Кроме того, предполагается закупка противокорабельных ракетных систем BrahMos.

Противокорабельная ракета BrahMos, являющаяся совместной разработкой Индийской организации оборонных исследований и разработок и российского ОАО «НПО машиностроения», представляет собой сверхзвуковую крылатую ракету средней дальности с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которую можно запускать с подводных лодок, кораблей и самолетов.



Контракты на закупку ракет BrahMos, способных нести ядерные боеголовки, были подписаны с компанией BrahMos Aerospace Private Limited на сумму 2,36 миллиарда долларов. Всего предполагается закупить 200 таких ракет.

Заключенные индийским Минобороны контракты, помимо прочего, должны привести к активному развитию аэрокосмической, оборонной и смежных отраслей страны, а также создать прямые и косвенные новые рабочие места в среднем для 2400 человек в год в течение пяти ближайших лет.

Аналогичным образом, заключенный с Larsen & Toubro Limited контракт на поставки радаров на сумму 680 миллионов долларов направлен на повышение возможностей наземных средств противовоздушной обороны Индии. Эта инициатива будет способствовать развитию местных технологий производства радаров и, как ожидается, обеспечит прямую и косвенную занятость в среднем тысячи человек в год в течение пяти лет.
  • Wikipedia
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 12:36
    Насколько мне известно, они их армянам продали. Правда, армянам уже вряд ли что-то поможет...
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 12:37
      У нас Оникс модернизируют.Планируют довести дальность до 1000 км.

      Об этом сообщил гендиректор - генконструктор организации Александр Леонов.
      «У нас перспективы развития "Оникса" есть. В том числе <...> существенное увеличение дальности», - сказал он, отметив, что пока не готов назвать конкретные цифры, но заверил, что такая работа проводится.Для аналитиков, отслеживающих эволюцию ракетного вооружения отечественного ВМФ, каким-то «откровением» слова Леонова не стали. Ну хотя бы по той причине, что ещё в декабре 2022 года факт работ над увеличением дальности полёта «Оникса» был публично озвучен ТАСС компетентным источником, близким к военному ведомству. Были указаны и конкретные цифры. «Предполагается в ближайшее время увеличить дальность полёта сверхзвукового "Оникса" до 1000 километров», - уточнил он.


      https://zvezdaweekly.ru/news/2024129140-K4ux6.html
  2. Andriuha077 Ранг пользователя
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 12:38
    Годы разработки: конец 1970-х годов
    Вариант ракеты «Оникс», разработанный совместно с министерством обороны Индии
    2 Эсминца проекта 61МЭ «Раджпут»: INS Ranvir и INS Ranvijay
    Фрегаты типа «Тальвар» (вместо КР Калибр),
    Фрегаты типа «Шивалик» (вместо КР Калибр),
    Эскадренные миноносцы типа «Калькутта»,
    BrahMos-А: на Су-30МКИ (одна ракета)
    Береговые ракетные комплексы с ракетами «BrahMos».
    Индонезия — «Яхонт»
    Фото 2019 г. Для летных испытаний BRAHMOS-А индийские ВВС выделили два истребителя Су-30МКИ, которые прошли необходимые доработки на предприятии Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) по согласованию с разработчиком самолета – компанией «Сухой».
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:57
    Вот нам бы сейчас такие мощности по производству ракет тоже пригодились , по этому закупка таких ракет, должна была состоятся еще 2 года назад

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»