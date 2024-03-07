Разведывательный дрон ВВС США вновь вёл наблюдение за Керченским проливом и Сочи

62
Разведывательный дрон ВВС США вновь вёл наблюдение за Керченским проливом и Сочи

Вчера, 6 марта, вблизи побережья российской «олимпийской столицы» была зафиксирована активная работа американского стратегического высотного разведывательного БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Что характерно, появление беспилотника ВВС США рядом с Сочи совпало с приездом в курортный город президента России Владимира Путина, где он провел ряд важных встреч на полях Всемирного форума молодежи в «Сириусе» в день его завершения.

Согласно данным портала Flightradar24, американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk затем всю ночь со среды на четверг вел наблюдение не только в направлении Сочи, но и Керченского пролива.





Стоит напомнить, что ранее деятельность разведывательных беспилотников НАТО неоднократно фиксировалась вблизи побережья Крыма. После таких рейдов чаще всего происходили атаки ВСУ на российский полуостров, в том числе на Севастополь.

Особое внимание привлекают к себе полеты RQ-4B Global Hawk вблизи с Керченским проливом с учетом недавнего скандала с утечкой разговора офицеров бундесвера, в котором как раз обсуждалась возможность удара ВСУ по Крымскому мосту.

Что характерно, прежде чем говорить о ракетах «Таурус», которые Германия еще не передала Киеву, немецкие военные упоминали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, уже состоящие на вооружении ВСУ.

Как бы там ни было, появление беспилотников НАТО у наших границ в любом случае не сулит ничего хорошего. Ведь давно не секрет, что западная разведка с самого начала специальной военной операции активно работает в интересах Киева, предоставляя в том числе данные для организации террористических атак по территории России.
  • Википедия
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
62 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +7
    Сегодня, 11:41
    Почему нельзя ходить параллельным курсом ? Самолеты РЭБ ,БПЛА,да кому угодно .
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 11:54
      А супротив "RQ-4B Global Hawk" никакой РЭБ нельзя придумать...??? Сбить конечно можно, но желательно, чтобы напрямую на нас ничего не указывало, ну а всякие "Хайли лайкли" можно и игнорировать как это делали и они и мы уже не раз... am
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +3
        Сегодня, 11:57
        Цитата: Lev_Russia
        А супротив "RQ-4B Global Hawk" никакой РЭБ нельзя придумать...??? Сбить конечно можно, но желательно, чтобы напрямую на нас ничего не указывало

        Что указывало ? Вести наблюдение за Турцией ,что нам мешает .А то что у "RQ-4B Global Hawk"помехи в этот момент ,так это его проблемы
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          +4
          Сегодня, 12:17
          Были бы хуситы, то этот "Хавк" , думаю, уже больше не летал.
          1. Dimy4 Ранг пользователя
            Dimy4
            -1
            Сегодня, 12:59
            Были бы хуситы, то этот "Хавк" , думаю, уже больше не летал.

            Мы не такие.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 11:58
        Цитата: APASUS
        Почему нельзя ходить параллельным курсом ? Самолеты РЭБ ,БПЛА,да кому угодно .

        Цитата: Lev_Russia
        супротив "RQ-4B Global Hawk" никакой РЭБ нельзя придумать...???

        Собственно, вот оно - решение проблемы
        Да только очевидно оно, почему-то, только нам на ВО. А не в Кремле.
        1. Alien From Ранг пользователя
          Alien From
          +2
          Сегодня, 12:09
          Звезды зажигают если это кому-нибудь нужно.......
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +4
          Сегодня, 12:10
          Цитата: Zoldat_A
          Да только очевидно оно, почему-то, только нам на ВО. А не в Кремле.

          В Кремле сидят «западозависимые» люди...
          Мы же не ходим возлагать венки на могилу разрушителя СССР, а они ходят...
          Мы (я бы точно) никогда не выпустил Чубайса за границу, а они выпустили...
          Мы может поразбивать лбы, копаясь в теме, а они и пальцем не пошевелят для повышения безопасности...
          Просто для этого надо любить свою страну, а они говорят, что Россия им дорога, но вкладывают в это меркантильный интерес...
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 12:14
            Цитата: ROSS 42
            Мы же не ходим возлагать венки на могилу разрушителя СССР, а они ходят...
            Я б сходил, "возложил"... Ага..am Специально бы для этого дня три тяжёлой белковой едой отъедался бы...
            Жаль, родителями не так воспитан.
        3. spirit Ранг пользователя
          spirit
          +3
          Сегодня, 12:37
          Собственно, вот оно - решение проблемы
          Так у нас всего ,на сколько я знаю, 3 ИЛ20ПП и усе) Что они могут против RQ-4B Global Hawk загадка под семью печатями+ чубы могут его достать Патриотом .Так что козырять в плане РЭБ над морем нечем,увы negative
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 12:49
            Цитата: spirit
            Так у нас всего ,на сколько я знаю, 3 ИЛ20ПП и усе) Что они могут против RQ-4B Global Hawk загадка под семью печатями
            Жаль, конечно, что к нам опыт приходит, традиционно, с большой кровью. Иначе мы, видимо, не умеем.

            Но верю, что пройдёт какое-то время - и наши умные "очкарики" в КБ найдут методы против Кости Сапрыкина этих штук. Да ещё и такие, что весь Запад ахать будет и гадать - кто же это нам поставил такую хитрую технику?
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 12:13
        Есть пример хуситов, которые его показательно сбили и ничего им за это не дыло! Третья мировая не началась. Наши тут в своем стиле живут... Очередной корабль потеряли и по тв молчок, как будто его и не было...
        Уже писал ранее, до выборов Президента в России они попытаются снова атаковать Крымский мост. Причем атака будет самой серьезной за все время. Скорее всего, отработают комплексно - ракетами и БЭКами...
      4. Shelest2000 Ранг пользователя
        Shelest2000
        +1
        Сегодня, 12:17
        Сбить конечно можно, но желательно, чтобы напрямую на нас ничего не указывало,

        Не можно, а нужно. И не только беспилотники, но и пилотируемые, буде они начнут работу. А на вопли надо лОжить с прибором! Типа
        - Ошибочка вышла, случайный пуск ракеты/ошибка расчета(выделить им премию)/это вообще не мы. И вообще, что вы там делали? Мы ж дикари, какой-нибудь расчет или лётчик может опять ошибиться. Да, пришлось отправить на СВО квалифицированных специалистов СЯС и на их место набрать мобилизованных. Но вы же знаете, господа НАТОвцы, их же еще учить и учить, а пока они тоже могут... ошибиться...
      5. Gunigunde von Wenstein Ранг пользователя
        Gunigunde von Wenstein
        0
        Сегодня, 12:51
        Die russische Luftfahrt, könnte doch nochmals etwas Parfüm ablassen tongue Hat schon einmal,wunderbar funktioniert.
      6. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 13:05
        А супротив "RQ-4B Global Hawk" никакой РЭБ нельзя придумать...

        Вы расстояние видите на карте в статье? Что вы там придумывать собрались?
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      -2
      Сегодня, 11:55
      Почему нельзя ходить параллельным курсом ? Самолеты РЭБ ,БПЛА,да кому угодно .

      или попробовать с земли лазерным лучом "поправить" ему , как-бы невзначай, электронные мозги. angry
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        -1
        Сегодня, 12:01
        " Пересвет " сломался, нечем hi
    3. северный кавказ Ранг пользователя
      северный кавказ
      0
      Сегодня, 11:58
      В Союзе наш пилот поливал противников керосином. И никакого оружия! А что делают США в зоне боевых столкновений? Кажется когда бои ведут штаты, то они вводят бесполётные зоны. Почему нам так нельзя?
    4. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +4
      Сегодня, 12:03
      ВВП к нам Краснодар прилетел из Сочи... не пойму, зачем лететь параллельно и глушить. Уже пол ЧФ утонуло. Давно пора пару МиГ31БМ резко переместить и жахнуть. Какие еще нужны трагедии, чтобы его сбить?
      1. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        +8
        Сегодня, 12:11
        Ну вы же понимаете что на принятие такого решения нужна жесткая и сильная воля , а не вялотекущая импотенция Кремля. Я тоже считаю что пара тройка канувших в море глобалхоков войну с нато не начнет , зато оочень хорошо охладит и осадит американцев . Ибо они как собаки Павлова только такие уроки усваивают крепко. Говорить уговаривать , чертить красные линии , взывать к международному праву и разуму - БЕСПОЛЕЗНО. А в нашей ситуации еще и чревато потерей очередных кораблей или мостов
        1. северный кавказ Ранг пользователя
          северный кавказ
          0
          Сегодня, 12:24
          Как говорил Медведев, мы мирная страна и не собираемся ни с кем воевать. Правда с нами собирались и готовились. А мы проводили антитеррористические учения. Террористы нам угрожали, а другие страны нет!? Подвела нас аналитика до СВО, как и желание влится в семью западных буржуинов! Чё то они отталкивают нас от себя! И даже за деньги не хотят признавать своими, буржуинскими. Правда за отказ от гражданства РФ ещё не выгоняют. Наверняка ждут часа икс чтобы потом грабануть всех отказников!
        2. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          0
          Сегодня, 12:33
          Ради справедливости, парой-тройкой отделались бы в 22 году. А сейчас уже парой-тройкой не обойтись. Просто евролюди не поймут - с чего это вдруг? Все они "красные линии" и "озабоченности".
          1. Zaurbek Ранг пользователя
            Zaurbek
            0
            Сегодня, 13:42
            А чем нам ответят на сбитие БПЛА? Ничем. Наши БПЛА у их границ не латают к сожалению.
            1. Владимир М Ранг пользователя
              Владимир М
              0
              Сегодня, 13:44
              Ничем не ответят. Повоют немного.
              1. Zaurbek Ранг пользователя
                Zaurbek
                0
                Сегодня, 13:45
                Нет причин, а все плохое они и так делают.
    5. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +5
      Сегодня, 12:08
      Не надо паралельным. Надо их сбивать, планомерно и регулярно. Тогда летать не будут. Это же законы физики
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 12:22
        Цитата: FoBoss_VM
        Надо их сбивать, планомерно и регулярно.

        yes
        Имеющимся СВЧ-оружием. Переоборудовать пару перехватчиков по принципу:
        Микроволновые пушки. На вооружении и в планах
        https://topwar.ru/147971-mikrovolnovye-pushki-na-vooruzhenii-i-v-planah.html
        Или разговоры про оружие на новых физических принципах - болтовня?
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          +1
          Сегодня, 13:43
          Из ГШ-6-23 МиГ31БМ делает горку и расстреливает из Гатлинга.
    6. wladimirjankov Ранг пользователя
      wladimirjankov
      0
      Сегодня, 12:18
      к сожалению нечем нам ходить параллельным курсом. Ладно, если еще су-27 вышлем, чтобы посмотреть и улететь обратно. Время полета у этого истребителя очень ограниченно. Нам надо свой "RQ-4B Global Hawk" иметь, тогда мы сможем и сами круглосуточно контролировать все черное море и его побережье. И выявлять все морские и воздушные дроны, КР врага на их начальном пути и превинтивно принимать меры по их уничтожению.
    7. Sevastiec Ранг пользователя
      Sevastiec
      +1
      Сегодня, 13:06
      Думаю, давно пора задуматься о БПЛА, несущих, и РЭБ, и радар.

      А ещё, из разряда фантазий, я бы подумал насчёт создания БЛА "воздух-воздух". Такого, чтобы можно было запустить с неподготовленной площадки, либо катапульты. Забрасываем группу, на территорию, какой-либо причерноморской страны, запускаем аппарат, наведением занимаемся в открытую, как и "партнёры" и посылаем привет Аваксу или Хоуку. Или, может вообще с катера? Кто его знает, что за катер в нейтральных водах?..
  2. Alex777 Ранг пользователя
    Alex777
    +7
    Сегодня, 11:44
    Я бы сбил этот дрон...
    1. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      +5
      Сегодня, 11:51
      И сбить можно и параллельно ходить, главное противодействовать а не озабоченно в носу ковыряться
      1. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        +9
        Сегодня, 11:54
        Пока не собьем - будут летать и корабли топить.
        Причем не только корабли. Перед выборами то.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +5
          Сегодня, 12:01
          Цитата: Alex777
          Причем не только корабли. Перед выборами то.

          Да уж... Выборы наши - лакомый момент для Киева. Лучше бы я, конечно, ошибся, но есть нехорошее предчувствие, что готовятся в Киеве к ним основательно. И эти полёты - только подтверждение.
      2. mark1 Ранг пользователя
        mark1
        0
        Сегодня, 12:39
        Интересно было бы "Пересветом" подсветить, а вдруг!
    2. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      +1
      Сегодня, 13:13
      Цитата: Alex777
      Я бы сбил этот дрон...
      Кто бы сомневался, типичные мысли пехоты (ПВО-шников) ибо ничего другого кроме как "угробить" не могут. У ВВС подход другой - зачем его сбивать, я вот даже по фото вижу что у него оба крыла ОДИНАКОВОЙ длины. А это в корне неверно! Укоротить одно крыло на метр и посмотреть, как он до базы к себе поковыляет. Изучить его аэродинамическую устойчивость. Американцы будут только рады если их $140 млн до базы доковыляют lol
      А если угробить (топорно сбить) могут и обидеться за $140 млн из кармана налогоплательщиков wassat
      1. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        +1
        Сегодня, 13:20
        Цитата: ВПК-65
        Кто бы сомневался, типичные мысли пехоты (ПВО-шников)

        Да, я из ПВОшников. bully

        Цитата: ВПК-65
        У ВВС подход другой - зачем его сбивать, я вот даже по фото вижу что у него оба крыла ОДИНАКОВОЙ длины. А это в корне неверно! Укоротить одно крыло на метр и посмотреть, как он до базы к себе поковыляет.

        Я не говорил, как именно надо сбить.
        Речь о том, что надо пресечь полеты.

        Цитата: ВПК-65
        А если угробить (топорно сбить) могут и обидеться за $140 млн из кармана налогоплательщиков

        "Урежьте осетра". Новый такой 30 млн.
        1. ВПК-65 Ранг пользователя
          ВПК-65
          0
          Сегодня, 13:41
          Цитата: Alex777
          "Урежьте осетра". Новый такой 30 млн.
          Это гугл "осетра" выдал lol но лично мне пофиг сколько он стоит, было бы забавней узнать сколько стоит его крыло и сколько они их способны производить в месяц wassat
          P.S. и все таки: не сбивать, а чуток слегка укорачивать. Причем аккуратно, чтоб в штопор не падали...
  3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +7
    Сегодня, 11:48
    Разведывательный дрон ВВС США вновь вёл наблюдение за Керченским проливом и Сочи
    Эх, ты!!
    Стесняюсь спросить...
    А нам эту информацию воспринимать как:
    а) пофиг! пущай летает, коли крылья есть;
    б) жалобу;
    в) констатацию факта;
    г) роспись под собственным бессилием?
    1. обыватель Ранг пользователя
      обыватель
      +1
      Сегодня, 13:04
      Цитата: Смею_заметить_
      А нам эту информацию воспринимать как:

      скорее "г", чем "в".
    2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 13:40
      Разведывательный дрон ВВС США вновь вёл наблюдение за Керченским проливом и Сочи
      Это - дурная примета.
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:48
    Летает вражина и увы, запретить не получится, кнокать каждый раз... тоже вариант на самый крайняк.
    1. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 12:04
      МиГ31БМ с штатными боеприпасами. А можно из ГШ-6- 23....и высотности должно хватить.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:20
        Кнокнуть не сложно, никто не спешить это делать.
        В общем, жираф большой, ему видней.
  5. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    +3
    Сегодня, 11:53
    Но ведь делиться топливом, с нуждающимся БПЛА- это не грех. Почему мы только один раз помогли американскому нуждающемуся? Ведь мы же добрые...
    1. Alex777 Ранг пользователя
      Alex777
      0
      Сегодня, 12:56
      Цитата: юрий Л
      Почему мы только один раз помогли американскому нуждающемуся?

      Тот слишком близко подошел. А эти вдалеке летают.
  6. Ella34 Ранг пользователя
    Ella34
    +5
    Сегодня, 11:53
    Раз мы знаем что это не сулит ничего хорошего, то ждём ракет в свою сторону???? Боимся сбить??? Тогда нечего и пенять на них! Они вот ничего не боятся и делают своё дело.
  7. Vita VKO Ранг пользователя
    Vita VKO
    +3
    Сегодня, 11:53
    Неужели так трудно скинуть электромагнитную бомбочку по курсу. Сбить может и не получится, но без связи останется точно.
    1. Alex777 Ранг пользователя
      Alex777
      0
      Сегодня, 12:57
      Посмотрите на флайтрадаре сколько гражданских вокруг летает.
  8. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    -1
    Сегодня, 12:03
    Цитата: Смею_заметить_
    пущай летает, коли крылья есть;

    Именно так. smile
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:13
    появление беспилотников НАТО у наших границ в любом случае не сулит ничего хорошего
    К сожалению проверено практикой. А вот почему не решается кардинально вопрос с этими БПЛА, как и самолетами -разведчиками понятно только в одном - не нарушают границу. А то, что с их помощью наносятся удары по нашей территории это наверное относится к другому.
    1. Александр Афанасьев
      Александр Афанасьев
      0
      Сегодня, 12:43
      Есть вполне законный способ их отвадить. Да, ГОСУДАРСТВЕННУЮ границу они не нарушают. НО: находятся в исключительной экономической зоне РФ. А в этой зоне мы вправе вести экономическую деятельность. Например, удобрять море. Нет запрета это делать! ФЕКАЛИЯМИ. Наша зона, что хотим, то и удобряем. Выливной авиационный прибор (ВАП). Самолет с ВАП (не обязательно военный) пристраивается перед разведчиком и удобряет. Пару раз янки поотмывают, а потом будут летать ещё дальше. А моральный эффект какой будет!
  10. Deadушка Ранг пользователя
    Deadушка
    -1
    Сегодня, 12:19
    Во времена СССР были же наработки по "высокочастотному", "импульсному" и прочему которое могло на большом расстоянии не только помехи создавать, а сжечь электронику.
    Все успешно похоронили?
  11. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    0
    Сегодня, 12:24
    Почему его нельзя случайно сбить?
  12. Игнатий555 Ранг пользователя
    Игнатий555
    +1
    Сегодня, 12:25
    Немецкий корабль стрелял по американскому беспилотнику. Потом немцы сказали, что они не знали что это за аппарат и опасались атаки на свой корабль. Мы теряя корабли и экипаж, почему то так сделать не можем. Транспондер у американских беспилотников не работает. Сбить его и все. Больше летать не будут.
  13. arhitroll Ранг пользователя
    arhitroll
    0
    Сегодня, 12:40
    Походу антидрон надо делать - без всего - только бензобак с лейкой и мотором. Пуст там роботы разбираются кто кого сверху обос......
  14. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:43
    Сбить, и извиниться, думали, мол, барбадосский, под флагом Либерии.
    Ежели посла нашего вызовут - не ходить!
  15. Комментарий был удален.
  16. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    0
    Сегодня, 12:52
    Где рэб которая дональда кука ослепила, почему против западных беспилотников не используется. А по сути новости как констатация факта.
  17. Shamil88 Ранг пользователя
    Shamil88
    +1
    Сегодня, 12:56
    Наши не сбивают потому что не хотят портит переговорный фон, вы не видите что СВО ведётся лишь с единственной целью чтобы сесть и подписать очередной договорняк, "элита" ещё надеется вернуть выведенное за 30 лет и арестованное своё имущество, поэтому не трогают военно политическое руководство врага, поезда ходят почти до лбс, ни каких ударов по мостам и депо, на Украине на третий год СВО всё есть , вода, электричество, интернет, топливо, всё работает, называя врагами и нацистами руководство Украины не трогаем их, а народ который ВВП считает братским третий год уже убиваем, спокойно давая проводить мобилизацию т строить укрепления. Чей этот хитрый план не сложно догадаться
  18. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    0
    Сегодня, 13:08
    А нейтральное воздушное пространство есть над Черным морем? Или эти натовские разведчики летают в воздушном пространстве Турции? В интернете не нашёл этой информации, тут на ВО задавал такой вопрос - никто не ответил. А то получается, что все дают разные советы и рецепты, а полной информации ни у кого нет.
  19. Тихонов_Александр Ранг пользователя
    Тихонов_Александр
    +1
    Сегодня, 13:27
    Укропы утопили очередной наш военный корабль. И, как всегда, много говорящий и всё объясняющий гарант и любитель танковых биатлонов ничем не ответят по делу. Но ведь налицо прямое участие США, Англии в диверсиях - и почему нельзя предупредить врагов, что их беспилотники и аваксы, находящиеся от наших границ, ближе 500 км будут сбиваться? И сбивать! Потеряют несколько штук - задумаются! Но гарант может только много говорить, чертить и чертить новые красные линии, а нам никак не объяснит, почему нельзя сбивать врагов, практически напрямую участвующих в диверсиях! Похоже, бессменный может только с лёгкостью наказывать своих пенсионеров, увеличивая возраст выхода на пенсию и не индексируя пенсии работающим пенсионерам, прогрессивную систему налогообложения ввести не по зубам, а уж наказать врагов, почти открыто воюющих против нас - слабо!
  20. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 13:52
    позовите того героя который уже один раз уронил дрон в черном море пусть повторит

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»