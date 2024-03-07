Разведывательный дрон ВВС США вновь вёл наблюдение за Керченским проливом и Сочи
Вчера, 6 марта, вблизи побережья российской «олимпийской столицы» была зафиксирована активная работа американского стратегического высотного разведывательного БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Что характерно, появление беспилотника ВВС США рядом с Сочи совпало с приездом в курортный город президента России Владимира Путина, где он провел ряд важных встреч на полях Всемирного форума молодежи в «Сириусе» в день его завершения.
Согласно данным портала Flightradar24, американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk затем всю ночь со среды на четверг вел наблюдение не только в направлении Сочи, но и Керченского пролива.
Стоит напомнить, что ранее деятельность разведывательных беспилотников НАТО неоднократно фиксировалась вблизи побережья Крыма. После таких рейдов чаще всего происходили атаки ВСУ на российский полуостров, в том числе на Севастополь.
Особое внимание привлекают к себе полеты RQ-4B Global Hawk вблизи с Керченским проливом с учетом недавнего скандала с утечкой разговора офицеров бундесвера, в котором как раз обсуждалась возможность удара ВСУ по Крымскому мосту.
Что характерно, прежде чем говорить о ракетах «Таурус», которые Германия еще не передала Киеву, немецкие военные упоминали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, уже состоящие на вооружении ВСУ.
Как бы там ни было, появление беспилотников НАТО у наших границ в любом случае не сулит ничего хорошего. Ведь давно не секрет, что западная разведка с самого начала специальной военной операции активно работает в интересах Киева, предоставляя в том числе данные для организации террористических атак по территории России.
- Википедия
Информация