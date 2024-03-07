Чтобы попытаться догнать Китай, Индия вложит в космическую программу три миллиарда долларов

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Чтобы попытаться догнать Китай, Индия вложит в космическую программу три миллиарда долларов

Нью-Дели намерен в течение нескольких последующих лет активно заключать контракты, имеющие отношение к космосу. Чтобы попытаться догнать Китай, который добился существенных успехов в данной сфере, Индия вложит в свою космическую программу три миллиарда долларов.

Об этом на конференции DEFSAT в индийской столице говорил министр обороны страны генерал Анил Чаухан.

Он заявил, что Индия намерена снизить свою зависимость от иностранных спутников и укрепить свои оборонные возможности в космосе. Глава оборонного ведомства призвал наращивать инвестиции в индийский военно-космический сектор. Он отметил, что Минобороны уже подписало пять контрактов с частными компаниями, работающими в данной отрасли, и еще четыре находятся в стадии подготовки.

Теперь правительство разработало новую космическую политику, открывающую космический сегмент для частного сектора. Сейчас Индия находится на правильном пути к удовлетворению как своих гражданских, так и военных потребностей, но темпы не будут сопоставимы с китайскими

- заявил журналистам американского издания Defense News бывший маршал авиации ВВС Индии в отставке М. Матесваран, возглавляющий сейчас аналитический центр Peninsula Foundation.

В 2019 году индийские специалисты провели испытания противоспутникового оружия, которое уничтожило спутник на низкой околоземной орбите. По словам Матесварана, таким способом Нью-Дели послал сигнал всему миру, особенно Китаю, который проводил подобные учения в 2007 году.
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    24 комментария
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    1. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 11:43
      Чтобы догнать Китай, в Индии, в первую очередь, должны улучшить жизнь отверженных и неприкасаемых - далитов.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 11:46
        Индия вложит в свою космическую программу три миллиарда долларов.

        Вложить то вложит, но вот чтоб догнать Китай, так это вряд ли...
        1. Gomunkul Ранг пользователя
          Gomunkul
          0
          Сегодня, 11:51
          Вложить то вложит, но вот чтоб догнать Китай, так это вряд ли...
          Эти хотя бы на отсутствие денег не жалуются. wink
        2. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 12:08
          Цитата: Lev_Russia
          Индия вложит в свою космическую программу три миллиарда долларов.

          Вложить то вложит, но вот чтоб догнать Китай, так это вряд ли...

          А три лярда долларов для космической программы - это много или не очень?

          В советское время от людей, непосредственно связанных с космосом, слышал, что ракета, сделанная из золота, стоила бы дешевле, чем та, которая стоит на стартовом столе.
          Из-за своеобразной манеры шутить у этих людей, настолько увлечённых своим делом, я, "чужак" для них, так и не понял - они это серьёзно или пошутили.
          1. BlackMokona Ранг пользователя
            BlackMokona
            +1
            Сегодня, 13:26
            Цитата: Zoldat_A
            А три лярда долларов для космической программы - это много или не очень?

            Бюджет НАСА в 2023 году составил 25.5 Миллиардов долларов.
            Это только НАСА, без военных программ, коммерции и прочего. Чисто научный космос и связанные с ним темы.
            Поэтому три миллиарда это так пукнуть в лужу для космоса.

            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 13:37
              Цитата: BlackMokona
              Поэтому три миллиарда это так пукнуть в лужу для космоса.

              Я примерно так и думал. Потому что здесь немного не тот случай, когда из дерьма и палок можно слепить такое, что у соседа тыщщу рублей стОит.

              Как обычно (см.закупки Индией вооружения) - соберут со всех понемногу "взболтать, но не смешивать", сборная солянка. И на нашей ракете отправят. Своими силами как свой хвалёный танк - лет 50 "проектировать" будут. Нет базы - за три лярда её не слепишь.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +2
        Сегодня, 11:50
        Чтобы догнать Китай, в Индии, в первую очередь, должны улучшить жизнь отверженных и неприкасаемых - далитов.

        Одно с другим никак не соотносится. Это можно делать и параллельно.
        Например, СССР через 12 лет после окончания кровопролитной и разорительной Великой Отечественной войны запусти искусственный спутник Земли, а через 16 лет - первого в мире космонавта. hi
      3. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 11:50
        Цитата: пешик
        Чтобы догнать Китай, в Индии, в первую очередь, должны улучшить жизнь отверженных и неприкасаемых - далитов.

        Судя по всему, об этом и речи нет. Кастовое разделение --- эти улучшения не предполагает
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 11:43
      Чтобы попытаться догнать Китай, Индия вложит в космическую программу три миллиарда долларов
      . Вот про кого можно с уверенностью сказать "страна контрастов", так это про Индию...
      А так, вложения в космическую программу, это вложения в будущее! Это помимо всего прочего, остального. soldier
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 11:53
        догнать и перегнать!

        Страны с самым большим населением стараются. Вкладываются не только в космос, в другие виды также. Растут.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 12:16
          У них свои дела, у нас свои... в какой то мере нам по пути, но это все очень своеобразное, а потому напрягает. Впрочем, можно и так.
      2. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +2
        Сегодня, 11:54
        Цитата: rocket757
        . Вот про кого можно с уверенностью сказать "страна контрастов", так это про Индию...

        В Пакистане, все машины оборудуют спутниковой системой сигнализации .При этом все оборудование местного производства .Вот где контраст
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 12:19
          Так и у нас оборудуются, просто далеко не все готовы использовать даже то, что есть, так как можно/должно...
          1. Reptiloid Ранг пользователя
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 12:25
            Завидно то, Виктор, что у них эти процессы идут сейчас ускоренными темпами. Просто соревнование какое-то
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 13:11
              А что такого? Конкретно модуль ГЛОНАС, GPC, это копейки...
              Исходя из того, что на нас валятся куча санкций, ограничений, гоношится не обязательно... сделаем свое и будем ставить везде и куда надо.
          2. APASUS Ранг пользователя
            APASUS
            +1
            Сегодня, 12:28
            Цитата: rocket757
            Так и у нас оборудуются,

            Вот тут стоит обратить внимание
            Цитата: APASUS
            В Пакистане, все машины

            ВСЕ машины
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 13:07
              На счёт всех и сразу, не интересовался, но то, что новые машины оборудуются модулями ГЛОНАС, сам убедился.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:51
      Не будь индусы таким скрягами,можно было и помочь .Да и самим заработать ,а так не вижу смысла.Обычно после таких контрактов скандал ,за скандалом
    4. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      0
      Сегодня, 11:55
      Будут догонять. Угу. А Китай в это время просто будет топтаться на месте и смотреть, как его догоняют.
      Ох и заразительны эти лозунги "Догоним и перегоним...".
    5. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      -1
      Сегодня, 11:59
      У Индии есть мощный стимул нагонять Китай- вдруг Тибет отдаст. И она всеми силами стремится Вперед, пока еще вослед.Китаю.А вот Россия по количеству космических запусков скоро догонит... Украину.Вот что стимул(ос) животворящий делает
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:02
      Догнать и перегнать... где- то уже было... winked
    7. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Сегодня, 12:12
      Индия при одинаковом колличестве населения в 5 раз беднее Китая, Китай им не догнать.
    8. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:03
      А индейцы в курсе, сколько Китай в свою космическую программу вкидывает?))) думаю, там даже больше, 10 раз по 3 лярда)))
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 13:28
        Цитата: ТермиНахТер
        А индейцы в курсе, сколько Китай в свою космическую программу вкидывает?))) думаю, там даже больше, 10 раз по 3 лярда)))

        По оценкам специалистов, в целом бюджет Штатов на деятельность в космической сфере составляет порядка $61,9 млрд, у Китая — $11,94 млрд, около $10 млрд — объединенный бюджет Евросоюза и $3,5 млрд — совокупные государственные затраты на космос у России.
        https://tass.ru/opinions/16786711

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