На главной военной базе Корейской народной армии прошли учения под личным руководством лидера КНДР

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На главной военной базе Корейской народной армии прошли учения под личным руководством лидера КНДР

Генеральный секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) на западе страны, где осмотрел тренировочные сооружения и лично руководил оперативными учениями. В ходе поездки на военную базу лидера Северной Кореи сопровождал секретарь ЦК ТПК, заместитель председателя Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовав соответствующий фоторепортаж на своем сайте.

На месте высокопоставленных официальных лиц встретил командный состав КНА, в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Генштаба КНА Ли Ён Гир, заместитель начальника Генштаба КНА, начальник Управления по боевым учениям и командиры частей особого назначения северокорейской армии. Глава республики лично осмотрел учебный полигон для проведения оперативных военных учений и остался доволен состоянием сооружений и мест для проведения тренировок. Комментируя увиденное, северокорейский лидер подчеркнул, что нужно активно использовать тренировочные места, чтобы они внесли реальный вклад в укрепление боеспособности страны.



После этого Ким Чен Ын поднялся на наблюдательный пункт, где получил рапорт о плане практических учений на этот день и лично руководил тренировками военнослужащих. В учениях участвовали боевые подразделения частей КНА всех уровней, задействованные по плану.



После окончания тренировок лидер КНДР сфотографировал с бойцами, осмотрел оружие и сделал несколько снимков с автоматом Калашникова в руках. Комментируя учения, Ким Чен Ын заявил, что доволен уровнем подготовки солдат, призвал сохранять и дальше развивать военные навыки, чтобы противостоять любому врагу для защиты национальной безопасности страны. Он особо подчеркнул, что вся армия должна вести ускоренную подготовку и проявлять способность противостоять врагу по формуле «один против ста».



Следует отметить, что после окончания военного конфликта Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республик (1950-1953 гг) между Сеулом и Пхеньяном де-юре не прекращена гражданская война. При этом обе страны претендуют на то, чтобы быть единственным законным правительством всей Кореи. Все это время Северная и Южная Кореи периодически вступают в локальные военные конфликты. Напряженность на Корейском полуострове начала расти в последнее время с учетом все большего военного присутствия США и НАТО в регионе, которому способствует откровенно проамериканская политика нынешнего руководства Республики Корея.



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9 комментариев
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  1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +4
    Сегодня, 11:58
    Ким Чен Ын молодец! Капиталистов в узде держит, России помогает! Северная Корея страна с высоким уровнем образования, культуры,технологиями и независимостью. Есть чему поучиться. Своя страна, своя политика, своя независимость. Они не продали родину за шмотки и бургеры, да живут бедно и скромно, но спуску ни кому не дают.
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:18
      Да, с КНДР нужно работать более интенсивно и прекратить соблюдать ограничения, которые США продавили через ООН в отношении северных корейцев.
      Мыслить политикам России нужно стратегически, а плестить в фарватере американских санкций. good
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 12:44
        Давно предлагаю загрузить КНДР нашими военными заказами... Работать там явно ещё не разучились, да и дисциплина на производстве железная, так что брака не будет... А комплектующие Китай поставит... Ну это же их подопечные... И плевать нам на все вторичные санкции за сотрудничество, нам и своих первичных хватает... Да и северокорейских "строителей" с калашами-мастерками можно на Донбасс выписать... Для восстановления... Не нужно стеснятся взаимовыгодного сотрудничества... drinks
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:53
        .....северокорейский лидер подчеркнул, что нужно активно использовать тренировочные места, чтобы они внесли реальный вклад в укрепление боеспособности страны.

        Как в свое время про него сказал Д. Трамп - "Умный паренек".
    2. Deadушка Ранг пользователя
      Deadушка
      -5
      Сегодня, 12:23
      КНДР в свое время (как и современная Монголия) был никому не нужен(западу) поэтому и не трогали.
      Это теперь уже опасно ворошить улей. И то.. оно надо западу?!
  2. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 12:00
    Северные корейцы молодцы! У них своя страна, свои порядки и никто не имеет им права диктовать как им жить. Защищать свою Родину они готовы до последней капли крови, их лидер не чертит красных линий, а четко и ясно заявляет что мы вас уничтожим если что! Коротко,четко и ясно. Их аргументы наводят ужас на запад!
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 12:07
      их лидер не чертит красных линий, а четко и ясно заявляет что мы вас уничтожим
      Если не чертить красных линий а уничтожить, то кому Родину продавать, где детей учить, где жить в конце концов?
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:24
    Расписали в статье все до мелочей, как в новостной программе ТВ КНДР: с кем поехал, кто встретил, что осмотрел, куда поднялся, с кем сфотографировался... КНДР систематически проводит учения, т.к. точно знает, что в любой момент тактические навыки бойцов, профессиональная выучка артиллеристов и ракетчиков могут потребоваться стране. РК, Япония с американскими базами на своей территории явно не способствуют благостной обстановке в этом регионе, а значит «Si vis pacem, para bellum» (Хочешь мира, готовься к войне).
  4. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    0
    Сегодня, 12:32
    Вот они верные союзники и плевать им на санкции.

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