На главной военной базе Корейской народной армии прошли учения под личным руководством лидера КНДР
Генеральный секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) на западе страны, где осмотрел тренировочные сооружения и лично руководил оперативными учениями. В ходе поездки на военную базу лидера Северной Кореи сопровождал секретарь ЦК ТПК, заместитель председателя Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовав соответствующий фоторепортаж на своем сайте.
На месте высокопоставленных официальных лиц встретил командный состав КНА, в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Генштаба КНА Ли Ён Гир, заместитель начальника Генштаба КНА, начальник Управления по боевым учениям и командиры частей особого назначения северокорейской армии. Глава республики лично осмотрел учебный полигон для проведения оперативных военных учений и остался доволен состоянием сооружений и мест для проведения тренировок. Комментируя увиденное, северокорейский лидер подчеркнул, что нужно активно использовать тренировочные места, чтобы они внесли реальный вклад в укрепление боеспособности страны.
После этого Ким Чен Ын поднялся на наблюдательный пункт, где получил рапорт о плане практических учений на этот день и лично руководил тренировками военнослужащих. В учениях участвовали боевые подразделения частей КНА всех уровней, задействованные по плану.
После окончания тренировок лидер КНДР сфотографировал с бойцами, осмотрел оружие и сделал несколько снимков с автоматом Калашникова в руках. Комментируя учения, Ким Чен Ын заявил, что доволен уровнем подготовки солдат, призвал сохранять и дальше развивать военные навыки, чтобы противостоять любому врагу для защиты национальной безопасности страны. Он особо подчеркнул, что вся армия должна вести ускоренную подготовку и проявлять способность противостоять врагу по формуле «один против ста».
Следует отметить, что после окончания военного конфликта Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республик (1950-1953 гг) между Сеулом и Пхеньяном де-юре не прекращена гражданская война. При этом обе страны претендуют на то, чтобы быть единственным законным правительством всей Кореи. Все это время Северная и Южная Кореи периодически вступают в локальные военные конфликты. Напряженность на Корейском полуострове начала расти в последнее время с учетом все большего военного присутствия США и НАТО в регионе, которому способствует откровенно проамериканская политика нынешнего руководства Республики Корея.
- Сайт ЦТАК
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