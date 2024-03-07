Офицер бригады ВСУ признал способность ВС РФ оказывать давление по всему фронту

13
Офицер бригады ВСУ признал способность ВС РФ оказывать давление по всему фронту

Серьезные проблемы, которые возникли у украинской армии после прошлогоднего провального «контрнаступления», сегодня признают не только в Киеве, но и на Западе. Более того, о сложной ситуации на фронте все чаще говорят даже военнослужащие наиболее мотивированных и считающихся боеспособными подразделений ВСУ.

Так, заместитель командира 3-й ОШБр украинской армии Максим Жорин в ходе своего интервью американскому изданию Wall Street Journal констатировал, что у ВС РФ сегодня есть возможность давить на ВСУ по всему фронту.



Стоит напомнить, что вышеупомянутое подразделение, изначально сформированное из боевиков бывшего националистического формирования, считается чуть ли не самым боеспособным в армии киевского режима. Именно на эту бригаду украинское командование возлагало последнюю надежду, когда российские военные освобождали Авдеевку. Правда, отсидевшись несколько дней на территории коксохимического завода, бойцы 3-й ОШБр одними из первых бежали из города. Если это «самое боеспособное» подразделение ВСУ, то что тогда говорить об остальных частях?

Со слов украинского боевика, то, что сейчас происходит на фронте, является результатом долгой подготовки, проводимой российским командованием. Жорин подчеркнул, что ВС РФ сегодня собрали достаточно сил и ресурсов, позволяющих им успешно действовать одновременно на всех направлениях.

Подводя итоги, Жорин констатировал, что ВСУ теперь вынуждены окапываться и уходить в глухую оборону по всей линии фронта, включая Авдеевское направление.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 12:37
      «Заместитель командира 3-й ОШБр украинской армии Максим Жорин в ходе своего интервью американскому изданию Wall Street Journal констатировал» —

      ***
      — Показания следователю Следственного комитета тебе давать,а не интервью ...
      ***
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        -2
        Сегодня, 12:40
        Любая Маленькая Победоносная Война выливается в то, чего совсем не ждали! При чём ни одна из сторон...
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          0
          Сегодня, 12:51
          Любая Маленькая Победоносная Война выливается в то, чего совсем не ждали! При чём ни одна из сторон...

          В этом спарринге Россия похоже действительно не ожидала такого длительного противостояния и это нашим командирам можно занести в минус, а вот что касается западной коалиции из 50-ти с лишним стран, то тамошний заокеанский заводила скорей всего точно был уверен в том, что эта военная компания для России не будет молниеносной.

          Не будем останавливаться на очередном "плаче" укровояк, это всё словоблудие для отвода глаз. В СВО мы имеем дело не с ними, а с войсками во главе с США, которые о стратегии тоже знают не по наслышке. soldier
          1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 12:58
            Цитата: кредо
            о тамошний заокеанский заводила скорей всего точно был уверен в том, что эта военная компания для России не будет молниеносной.

            По началу компании я бы так не сказал. Это когда Зеленский из бункера носа не показывал, летать в Киев из западных лидеров никто не осмеливался, да и оружие поставлять тоже. Везде кричали, то никакого летального! Только каски, броники и медикаменты. Когда наши десантники в Гостомеле были, думаю они совсем не о затяжной компании думали...
            1. кредо Ранг пользователя
              кредо
              -1
              Сегодня, 13:15
              По началу компании я бы так не сказал...

              Многим кажется, что в феврале 2022 года мы начали, чтобы предотвратить бойню на Донбассе, ввиду невыполнения Минских соглашений.
              Но уже тогда самые дальновидные понимали что это не так и на самом деле это не мы начали, а нас умело втянули на Украину, чтобы у нас закружилась голова от успехов и мы возомнили себя способными решить этот вопрос за пару недель.

              Суровикин оказался прав, когда вывел войска с правобережья, а вот те начальники что погнали легко вооружённых наших ребят на Киев, явно пребывали в каком то непонятном состоянии, но точно не в трезвом. hi
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 12:53
          Ну если бы ВС РФ не могли оказывать давление по всему фронту, мы бы и отступали по всему фронту... Так что признание так себе... Хорошо бы ещё не только давить, но и продавливать оборону УкроРейха по всему фронту, но тут уж как получится... Воюем не столько уже с украми, сколько с альянсом НАТО, без поддержки которого УкроРейх и полгода бы не продержался... am
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 12:48
        Насчет показаний неуверен... После обмена азовцев, думаю мы их в плену не увидим. По крайней мере, в Авдеевке пленных особо не было... И канадские пайки показали, а их владельцев не нашли...
        И боеспособным Азов считают только сами азовцы! По факту, они команда сдающих города...
    2. пешик
      пешик
      -5
      Сегодня, 12:38
      Да фронт у ВСУ уже посыпался, а летом, как тут недавно писалось в теме, наши выйдут на Покровск.
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +4
        Сегодня, 12:47
        Цитата: пешик
        Да фронт у ВСУ уже посыпался, а летом, как тут недавно писалось в теме, наши выйдут на Покровск.

        И где он посыпался? В Покровск? Летом? То есть продвинуться на 40 километров за 3-5 месяцев это в современном раскладе называется "фронт посыпался"?
      2. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
        Дмитрий Иванов_1991
        +1
        Сегодня, 12:48
        Киев за три дня.. (с) соловьёв
        Только бровью шевельнём - Украина сразу всё поймёт. (с) соловьёв.

        пС: может хватит уже ура-идиотии?
        реалии-то немного другие. Битва за домик лесника, который на карте не найдёшь стоит много человеческих судеб, как с нашей, так и с их стороны.
        а эти соловьёвы-скабеевы до сих пор про посыпавшийся фронт безнаказананно с ТВ вещают.
    3. пешик
      пешик
      -2
      Сегодня, 12:48
      Цитата: AllX_VahhaB

      И где он посыпался? В Покровск? Летом? То есть продвинуться на 40 километров за 3-5 месяцев это в современном раскладе называется "фронт посыпался"?


      именно в современном.
      Тут же на ВО была статья пару дней назад о нашем наступлении летом и продвижению к Покровску.
      1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
        Дмитрий Иванов_1991
        +1
        Сегодня, 13:27
        Сарказм - а там, в этой статье, не было указано в каком году это произойдёт?
        ПС: авторы с ВО, обычно живут в соседнем с тобой подъезде и их "аналитика" очень далека от реалий фронта.
        Мне тоже хочется верить их ура-мы-завтра-в-Киеве статьям, но по факту, всё что там написано и нафантазировано будет или воплощено "когда-нибудь" или не будет воплощено вообще, ибо весёлые стрелочки на картах, которые идут в атаку почему-то в реалиях - это обычные мужчины, которые на своих ногах идут через минные поля, под обстрелом врага и совсем не теми ура-скоростями, которые нафантазированы в статье.
        Пером писать и руками/ногами воплощать это написанное - разные профессии. Пора бы это уже понять.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:52
      у ВС РФ сегодня есть возможность давить на ВСУ по всему фронту
      Заметьте это говорит нацик 3-й ОШБр американскому изданию, а не недавно мобилизованный из окопа украинскому СМИ. Возможно говорится с целью заострить внимание Wall Street Journal на необходимость западной помощи, а может действительно решил правду сказать.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»