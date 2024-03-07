Серьезные проблемы, которые возникли у украинской армии после прошлогоднего провального «контрнаступления», сегодня признают не только в Киеве, но и на Западе. Более того, о сложной ситуации на фронте все чаще говорят даже военнослужащие наиболее мотивированных и считающихся боеспособными подразделений ВСУ.Так, заместитель командира 3-й ОШБр украинской армии Максим Жорин в ходе своего интервью американскому изданию Wall Street Journal констатировал, что у ВС РФ сегодня есть возможность давить на ВСУ по всему фронту.Стоит напомнить, что вышеупомянутое подразделение, изначально сформированное из боевиков бывшего националистического формирования, считается чуть ли не самым боеспособным в армии киевского режима. Именно на эту бригаду украинское командование возлагало последнюю надежду, когда российские военные освобождали Авдеевку. Правда, отсидевшись несколько дней на территории коксохимического завода, бойцы 3-й ОШБр одними из первых бежали из города. Если это «самое боеспособное» подразделение ВСУ, то что тогда говорить об остальных частях?Со слов украинского боевика, то, что сейчас происходит на фронте, является результатом долгой подготовки, проводимой российским командованием. Жорин подчеркнул, что ВС РФ сегодня собрали достаточно сил и ресурсов, позволяющих им успешно действовать одновременно на всех направлениях.Подводя итоги, Жорин констатировал, что ВСУ теперь вынуждены окапываться и уходить в глухую оборону по всей линии фронта, включая Авдеевское направление.

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