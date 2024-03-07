Опубликованы кадры поражения ФАБ с УМПК укрепрайона ВСУ в районе Урожайного

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Опубликованы кадры поражения ФАБ с УМПК укрепрайона ВСУ в районе Урожайного

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено поражение российскими фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (ФАБ с УМПК) оборудованного в лесополосе укрепрайона боевиков киевского режима. На опубликованных кадрах можно оценить высочайший уровень профессионализма наших военных летчиков, с поразительной точностью положивших все авиабомбы точно в цель.

Сообщается, что в районе населенного пункта Урожайное Запорожской области в лесополосе противник обустроил мощнейший укрепрайон, который за несколько минут был уничтожен пилотами ВКС РФ, применивших четыре мощные авиабомбы. Считается, что ФАБ с УМПК не являются высокоточными боеприпасами в классическом понимании, однако российские летчики с ювелирной точностью отправляют их по намеченным целям.







Украинские источники отмечают рост количества безвозвратных потерь ВСУ на Донецком направлении. В частности, отмечается увеличение числа погибших боевиков киевского режима в районе населенного пункта Часов Яр. Данный факт прежде всего связан с активизацией боевых действий и массовым применением ВКС РФ ФАБ с УМПК, от которых практически невозможно укрыться.

При этом значительная часть подтвержденных потерь противника официально обозначается в качестве пропавших без вести, что, в частности, обусловлено отсутствием у ВСУ возможности идентифицировать останки боевиков, погибших в результате эффективного применения российской авиацией планирующих авиабомб большой мощности.

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14 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +6
    Сегодня, 12:50
    На сегодняшний день наши планирующие бомбы стали главным аргументом на фронте. НАТО ничего с этим не может поделать.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 13:07
      Хороши на фронте наши ФАБы и эффект от них отнюдь не слабый... Чтоб нацизма дух в стране исчез, на врага пусть падают с небес!!! am
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 13:29
      А приминение напалма смотрелось бы эффективнее,и практические результаты были бы много выше!
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 13:39
        Цитата: Бережливый
        А приминение напалма смотрелось бы эффективнее
        Для скаклов и ФАБ сгодится wink
  2. советник 2 уровня Ранг пользователя
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 12:51
    прям ровненько положили- молодцы.. а я еще сомневался в точности УМПК, хотя думаю от летчика зависит - очень много..
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +2
      Сегодня, 13:35
      Просто довели до ума УМПК на основе опыта их реального применения и они стали высокоточным оружием в полном смысле этих слов.Допилили.
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 12:53
    По линейке уложили!!!
    Молодцы, даже добавить нечего...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:01
    «ФАБ с УМПК не являются высокоточными боеприпасами в классическом понимании, однако российские летчики с ювелирной точностью отправляют их по намеченным целям» —

    ***
    — Соколы! ...
    ***
  5. пешик
    пешик
    0
    Сегодня, 13:01
    Ну раз фронт не посыпался, то такое действие, можно сказать единственное, чтобы он посыпался..
  6. эгссп Ранг пользователя
    эгссп
    +1
    Сегодня, 13:41
    Это даже эстетически красиво!
  7. bbb Ранг пользователя
    bbb
    0
    Сегодня, 13:42
    Вундерваффе. . . . . . . . .
  8. svan26 Ранг пользователя
    svan26
    0
    Сегодня, 13:54
    С такими результатами можно и по мостам попадать! Четыре 500- ки на мост и он вряд ли быстро будет починен!!!
  9. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 13:54
    Прям линию прочертили - вот так бы еще и красные рисовать так тоже good
  10. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 13:55
    почаще надо бы одабов насыпать

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