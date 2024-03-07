Опубликованы кадры поражения ФАБ с УМПК укрепрайона ВСУ в районе Урожайного
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено поражение российскими фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (ФАБ с УМПК) оборудованного в лесополосе укрепрайона боевиков киевского режима. На опубликованных кадрах можно оценить высочайший уровень профессионализма наших военных летчиков, с поразительной точностью положивших все авиабомбы точно в цель.
Сообщается, что в районе населенного пункта Урожайное Запорожской области в лесополосе противник обустроил мощнейший укрепрайон, который за несколько минут был уничтожен пилотами ВКС РФ, применивших четыре мощные авиабомбы. Считается, что ФАБ с УМПК не являются высокоточными боеприпасами в классическом понимании, однако российские летчики с ювелирной точностью отправляют их по намеченным целям.
Украинские источники отмечают рост количества безвозвратных потерь ВСУ на Донецком направлении. В частности, отмечается увеличение числа погибших боевиков киевского режима в районе населенного пункта Часов Яр. Данный факт прежде всего связан с активизацией боевых действий и массовым применением ВКС РФ ФАБ с УМПК, от которых практически невозможно укрыться.
При этом значительная часть подтвержденных потерь противника официально обозначается в качестве пропавших без вести, что, в частности, обусловлено отсутствием у ВСУ возможности идентифицировать останки боевиков, погибших в результате эффективного применения российской авиацией планирующих авиабомб большой мощности.
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