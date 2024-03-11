Мигранту Рустаму Байжуменову дали условный срок за убийство участника СВО. Что происходит с российским правосудием?

Под покровительством диаспор

«Политический вес диаспор в Челябинске настолько серьезный, что позволяет получать почти любые решения судов. Это ведь не первая в городе ситуация, где есть многонациональный преступник, русский потерпевший/убитый и удивительно мягкое решение суда или органов правопорядка. Достаточно посмотреть в интернете новости из Челябинска… Происходящее, а в частности, последний приговор суда, лишь отражает, кто есть реальная власть в городе»,

«Некоторые диаспоры в городе (Новосибирске – прим. автора) пребывают в более комфортном состоянии, чем просто граждане. Они более удачно инкорпорированы в сложившуюся систему власти. Известно, кто и как получает разрешения на строительство, подряды, что происходит на рынках и т. д. Причина в том, что чиновникам удобнее взаимодействовать с организованными диаспорами (неважно какими), чем непосредственно с гражданами. С ними можно решать конфиденциальные вопросы, не опасаясь, что кто-то «сдаст». Также удобнее контролировать исполнение решения... Это не вопрос национальности. Это вопрос способа организации жизни малых сообществ.»

«Потерял равновесие и упал на твёрдую поверхность»

«Судом установлено, что подсудимый в сентябре 2023 года находился около здания бара в поселке Новокаолиновый, где у него с Никитиным возникла ссора. Никитин в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, конфликтовал с другими посетителями бара, на замечания не реагировал, грубо вел себя в отношении Байжуменова, допустил оскорбительное высказывание в его адрес и ударил его рукой в лицо. В результате чего он [Никитин], находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал на твердую поверхность, ударившись о нее головой. Подсудимый пояснил, что признает нанесение потерпевшему одного удара рукой в область мочки уха и шеи, после которого потерпевший упал и, ударившись головой, больше не вставал. Однако при нанесении удара умысла на причинение тяжкого вреда здоровью и смерти потерпевшему у него не было, он не думал, что потерпевший упадет, он защищался.»

«В зале суда Рустам улыбался и махал своим родным и друзьям. Конечно же, так не ведёт себя человек, которому светит 8 лет колонии строгого режима. Именно такое наказание требовал прокурор. Подсудимый же был… весел. Даже его адвокат шикал на него: «Тише, тише». Наше предположение – что они уже знали приговор.»