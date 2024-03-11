Мигранту Рустаму Байжуменову дали условный срок за убийство участника СВО. Что происходит с российским правосудием?
4 марта уроженец Таджикистана, боец MMA, выступающий за Дагестан, Рустам Байжуменов, который в сентябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения убил участника специальной военной операции Максима Никитина, нанеся ему смертельный удар в горло, вышел на свободу, отсидев в изоляторе пять с половиной месяцев.
Изначально Байжуменова обвиняли по п. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), которая предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет, однако судья Карталинского городского суда Челябинской области Оксана Раисовна Веснина, в течение двух месяцев исследовавшая дело, решила переквалифицировать его на ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»).
По итогу Байжуменова осудили на 1,6 лет лишения свободы условно, ещё и пересчитав ему срок, проведённый в следственном изоляторе по схеме «день за два», и освободили в здании суда. Многие блогеры и военкоры возмутились подобному решению, в социальных сетях также раскритиковали приговор суда. Однако решения принимаются не блогерами и не разгневанными пользователями, пишущими гневные комментарии, а совсем другими людьми, которых мало волнуют подобные вещи. Очевидно, что в данном случае не обошлось без вмешательства диаспор, которые, как известно, имеют в России большое влияние.
Удивительное дело – бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков (Гиркин) получает реальный срок за личную эмоциональную оценку хода специальной военной операции в социальных сетях, в то время как человек, убивший участника этой самой военной операции, получает условный срок и выходит на свободу. Возникает логичный вопрос – что происходит с российским правосудием и почему принимаются столь странные и нелогичные решения?
Под покровительством диаспор
Конфликт между ветераном СВО Максимом Никитиным и бойцом ММА Рустамом Байжуменовым произошёл в сентябре прошлого года. По словам очевидцев, пьяный Байжуменов издевался над девушкой, таская её за волосы, и Никитин вступился за неё. После словесной перепалки уроженец Таджикистана нанёс ему удар в гортань, после чего Максим упал, ударился головой, после чего так и не пришёл в себя.
— пишет, в частности, журналист Андрей Медведев.
Да, новостей из Челябинска действительно хватает – тут и скандал в челябинской школе, где дети-таджики издевались над русскими детьми, по итогам которого местные чиновники стали обвинять родителей в «разжигании межнациональной розни», и скандальный судебный процесс над группой мигрантов-таджиков, которые в драке зарезали 17-летнего школьника. Однако занимаются беспределом мигранты под покровительством диаспор и в других регионах.
В феврале 2023 года студент Теймур Камандар Байрамов устроил погоню со стрельбой в Петербурге – 19-летний Байрамов, недавно получивший гражданство РФ, отказался остановиться по требованию инспектора ГИБДД, двигаясь на скорости 120 км/ч, после чего за ним началась погоня. Первый раз автомобиль BMW удалось остановить на развязке с Мурманским шоссе – инспектор попытался вытащить студента из водительского сидения, но тот, нажав на педаль газа и наехав на сотрудников ГИБДД, снова скрылся.
Погоня продолжилась и закончилась за вантовым мостом, когда все покрышки BMW были пробиты инспекторами. В отношении гонщика возбудили уголовное дело, которое по итогу завершилось тем, что обвиняемый Теймур Байрамов был признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти, и ему был назначен штраф в размере смешных 15 тысяч рублей.
При других обстоятельствах, например, если бы погоню устроил русский, наказание было бы куда жёстче, однако представители диаспор уже давно успешно «решают вопросы» с представителями правоохранительных органов, в то время как у русских таких вот влиятельных покровителей нет.
О том, в чём секрет феномена диаспор, ещё три года назад говорил новосибирский политолог Алексей Мазур. По его словам, российским чиновникам удобнее вести дела с организациями, чем с конкретными гражданами.
Однако, говоря о том, что «это не вопрос национальности», Мазур несколько лукавит – любая организация, организованная русскими, тут же вызывает подозрение правоохранительных органов по статье об «экстремизме», именно поэтому большинство из них по итогу были разгромлены и закрыты. Диаспоры же, организованные сообщества мигрантов, никаких вопросов не вызывают.
«Потерял равновесие и упал на твёрдую поверхность»
Но вернёмся к делу Рустама Байжуменова. Любопытно то, как в суде объяснили столь мягкий приговор. Далее цитата:
В общем, оказывается, на самом деле виноват во всём Максим Никитин, и если бы ему посчастливилось выжить, то его бы даже могли обвинить по статье 282 УК РФ «разжигание межнациональной розни». К несчастью, бедняга погиб и смог избежать заслуженного наказания…
Пусть читатели простят мне мою иронию, однако никак иначе комментировать данное заявление суда попросту невозможно. Очевидно, что ни о какой непредвзятости суда не может быть и речи.
Учитывая, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что вынесенный приговор необходимо пересмотреть, есть определённая надежда на то, что решение суда будет пересмотрено, однако не факт, что это произойдёт. Ибо дело о гонщике в Санкт-Петербурге А. Бастрыкин также пытался взять на свой контроль, но завершилось это штрафом в 15 тысяч рублей для главного фигуранта.
Семья погибшего будет обжаловать приговор преступнику и готовится подавать апелляцию. Вот что говорит супруга убитого Никитина:
Таким образом, получается, что пока одни будут отбывать наказание за посты в социальных сетях, в которых высказывали личное мнение, убийца участника СВО будет гулять на свободе.
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