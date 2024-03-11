Мигранту Рустаму Байжуменову дали условный срок за убийство участника СВО. Что происходит с российским правосудием?

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Мигранту Рустаму Байжуменову дали условный срок за убийство участника СВО. Что происходит с российским правосудием?

4 марта уроженец Таджикистана, боец MMA, выступающий за Дагестан, Рустам Байжуменов, который в сентябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения убил участника специальной военной операции Максима Никитина, нанеся ему смертельный удар в горло, вышел на свободу, отсидев в изоляторе пять с половиной месяцев.

Изначально Байжуменова обвиняли по п. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), которая предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет, однако судья Карталинского городского суда Челябинской области Оксана Раисовна Веснина, в течение двух месяцев исследовавшая дело, решила переквалифицировать его на ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»).



По итогу Байжуменова осудили на 1,6 лет лишения свободы условно, ещё и пересчитав ему срок, проведённый в следственном изоляторе по схеме «день за два», и освободили в здании суда. Многие блогеры и военкоры возмутились подобному решению, в социальных сетях также раскритиковали приговор суда. Однако решения принимаются не блогерами и не разгневанными пользователями, пишущими гневные комментарии, а совсем другими людьми, которых мало волнуют подобные вещи. Очевидно, что в данном случае не обошлось без вмешательства диаспор, которые, как известно, имеют в России большое влияние.

Удивительное дело – бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков (Гиркин) получает реальный срок за личную эмоциональную оценку хода специальной военной операции в социальных сетях, в то время как человек, убивший участника этой самой военной операции, получает условный срок и выходит на свободу. Возникает логичный вопрос – что происходит с российским правосудием и почему принимаются столь странные и нелогичные решения?

Под покровительством диаспор


Конфликт между ветераном СВО Максимом Никитиным и бойцом ММА Рустамом Байжуменовым произошёл в сентябре прошлого года. По словам очевидцев, пьяный Байжуменов издевался над девушкой, таская её за волосы, и Никитин вступился за неё. После словесной перепалки уроженец Таджикистана нанёс ему удар в гортань, после чего Максим упал, ударился головой, после чего так и не пришёл в себя.

«Политический вес диаспор в Челябинске настолько серьезный, что позволяет получать почти любые решения судов. Это ведь не первая в городе ситуация, где есть многонациональный преступник, русский потерпевший/убитый и удивительно мягкое решение суда или органов правопорядка. Достаточно посмотреть в интернете новости из Челябинска… Происходящее, а в частности, последний приговор суда, лишь отражает, кто есть реальная власть в городе»,

пишет, в частности, журналист Андрей Медведев.

Да, новостей из Челябинска действительно хватает – тут и скандал в челябинской школе, где дети-таджики издевались над русскими детьми, по итогам которого местные чиновники стали обвинять родителей в «разжигании межнациональной розни», и скандальный судебный процесс над группой мигрантов-таджиков, которые в драке зарезали 17-летнего школьника. Однако занимаются беспределом мигранты под покровительством диаспор и в других регионах.

В феврале 2023 года студент Теймур Камандар Байрамов устроил погоню со стрельбой в Петербурге – 19-летний Байрамов, недавно получивший гражданство РФ, отказался остановиться по требованию инспектора ГИБДД, двигаясь на скорости 120 км/ч, после чего за ним началась погоня. Первый раз автомобиль BMW удалось остановить на развязке с Мурманским шоссе – инспектор попытался вытащить студента из водительского сидения, но тот, нажав на педаль газа и наехав на сотрудников ГИБДД, снова скрылся.

Погоня продолжилась и закончилась за вантовым мостом, когда все покрышки BMW были пробиты инспекторами. В отношении гонщика возбудили уголовное дело, которое по итогу завершилось тем, что обвиняемый Теймур Байрамов был признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти, и ему был назначен штраф в размере смешных 15 тысяч рублей.

При других обстоятельствах, например, если бы погоню устроил русский, наказание было бы куда жёстче, однако представители диаспор уже давно успешно «решают вопросы» с представителями правоохранительных органов, в то время как у русских таких вот влиятельных покровителей нет.

О том, в чём секрет феномена диаспор, ещё три года назад говорил новосибирский политолог Алексей Мазур. По его словам, российским чиновникам удобнее вести дела с организациями, чем с конкретными гражданами.

«Некоторые диаспоры в городе (Новосибирске – прим. автора) пребывают в более комфортном состоянии, чем просто граждане. Они более удачно инкорпорированы в сложившуюся систему власти. Известно, кто и как получает разрешения на строительство, подряды, что происходит на рынках и т. д. Причина в том, что чиновникам удобнее взаимодействовать с организованными диаспорами (неважно какими), чем непосредственно с гражданами. С ними можно решать конфиденциальные вопросы, не опасаясь, что кто-то «сдаст». Также удобнее контролировать исполнение решения... Это не вопрос национальности. Это вопрос способа организации жизни малых сообществ.»

Однако, говоря о том, что «это не вопрос национальности», Мазур несколько лукавит – любая организация, организованная русскими, тут же вызывает подозрение правоохранительных органов по статье об «экстремизме», именно поэтому большинство из них по итогу были разгромлены и закрыты. Диаспоры же, организованные сообщества мигрантов, никаких вопросов не вызывают.

«Потерял равновесие и упал на твёрдую поверхность»


Но вернёмся к делу Рустама Байжуменова. Любопытно то, как в суде объяснили столь мягкий приговор. Далее цитата:

«Судом установлено, что подсудимый в сентябре 2023 года находился около здания бара в поселке Новокаолиновый, где у него с Никитиным возникла ссора. Никитин в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, конфликтовал с другими посетителями бара, на замечания не реагировал, грубо вел себя в отношении Байжуменова, допустил оскорбительное высказывание в его адрес и ударил его рукой в лицо. В результате чего он [Никитин], находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал на твердую поверхность, ударившись о нее головой. Подсудимый пояснил, что признает нанесение потерпевшему одного удара рукой в область мочки уха и шеи, после которого потерпевший упал и, ударившись головой, больше не вставал. Однако при нанесении удара умысла на причинение тяжкого вреда здоровью и смерти потерпевшему у него не было, он не думал, что потерпевший упадет, он защищался.»

В общем, оказывается, на самом деле виноват во всём Максим Никитин, и если бы ему посчастливилось выжить, то его бы даже могли обвинить по статье 282 УК РФ «разжигание межнациональной розни». К несчастью, бедняга погиб и смог избежать заслуженного наказания…

Пусть читатели простят мне мою иронию, однако никак иначе комментировать данное заявление суда попросту невозможно. Очевидно, что ни о какой непредвзятости суда не может быть и речи.

Учитывая, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что вынесенный приговор необходимо пересмотреть, есть определённая надежда на то, что решение суда будет пересмотрено, однако не факт, что это произойдёт. Ибо дело о гонщике в Санкт-Петербурге А. Бастрыкин также пытался взять на свой контроль, но завершилось это штрафом в 15 тысяч рублей для главного фигуранта.

Семья погибшего будет обжаловать приговор преступнику и готовится подавать апелляцию. Вот что говорит супруга убитого Никитина:

«В зале суда Рустам улыбался и махал своим родным и друзьям. Конечно же, так не ведёт себя человек, которому светит 8 лет колонии строгого режима. Именно такое наказание требовал прокурор. Подсудимый же был… весел. Даже его адвокат шикал на него: «Тише, тише». Наше предположение – что они уже знали приговор.»

Таким образом, получается, что пока одни будут отбывать наказание за посты в социальных сетях, в которых высказывали личное мнение, убийца участника СВО будет гулять на свободе.
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41 комментарий
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  1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +15
    Сегодня, 04:36
    Возникает логичный вопрос – что происходит с российским правосудием и почему принимаются столь странные и нелогичные решения?

    Постоянно мониторю уголовную хронику...удивительные приговоры закоренелым преступникам там часто бывают.
    Такое ощущение что этим судьям из криминального общака отстегивают нужные суммы для смягчения приговоров.
    Это ненормально... после таких приговоров судей надо проверять на предмет взятки и нелегальных доходов и сажать в тюрьму наравне с рецидивистами.
    Система безнаказанности судей поощряет загнивание всей правоохранительной системы с вытекающими последствиями.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +8
      Сегодня, 04:54
      Под покровительством диаспор
      Вот и ответ....Где подкупают, где запугивают. Вот так пришлые становятся хозяевами жизни. Не проникаются призывам гаранта изучать язык, культуру, менталитет и пр. и пр...
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +13
        Сегодня, 06:34
        Цитата: Uncle Lee
        . Не проникаются призывам гаранта изучать язык, культуру, менталитет и пр. и пр...

        Я во Франции на такое насмотрелся, особенно в Марселе, где франки днём по улицам шастают как мыши, а по вечерам, город принадлежит мигрантам. Если в Челябинске, где 3,5 миллиона население таджики уже правят, как у себя дома (а их там 7 млн. всего лишь).
        А может мы забыли, что там у них творилось в 1991,году.
        Опять меня забанят, за такие слова, но молчать противно.
      2. Таймень Ранг пользователя
        Таймень
        0
        Сегодня, 07:36
        Во власти трУсы и торгаши.В стране уже "диаспоры" правят.Так что вы все хотите от "правосудия"? Судье или пальчиком погрозят или бабла отсыпят и всё Поэтому И.И. Стрелков сидит,а "человек диаспоры" отпущен.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 06:24
      Цитата: Леха с Андроида.
      Постоянно мониторю уголовную хронику...удивительные приговоры закоренелым преступникам там часто бывают.
      Такое ощущение что этим судьям из криминального общака отстегивают нужные суммы для смягчения приговоров.

      А у меня такое ощущение, что мужики в России перевелись, разве после такого издевательства над народом, не слабо "посадить на вилы" вот этих мигрантов.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +10
        Сегодня, 06:30
        Так в том то все и дело - мигранту или "условно", или "извинение на камеру". А вот "народу" пришьют межнациональную рознь и влупят по максимуму. Как говорится - это две большие разницы.
    3. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 07:44
      Цитата: Леха с Андроида.
      Система безнаказанности судей поощряет загнивание всей правоохранительной системы с вытекающими последствиями.

      1. Необходимо вернуть в суды народных заседателей. Заседатель должен быть исключительно представителем коренного начеления и желательно участником СВО.
      2. Необходимо ввести персональную ответственность судей за принятое решение.
  2. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +10
    Сегодня, 04:43
    В завершении всего, его надо было ещё выпустить из СИЗО с букетом цветов и извиниться
  3. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +18
    Сегодня, 04:56
    Ну хотя бы погибший не сам упал на кулак "потерпевшего" вполне закономерный приговор для нашего феодального капитализма.В любом адекватном обществе уже бы стоял вой от несправедливого приговора, и проводились служебные проверки и расследования с последствиями для всех вынесших такой "приговор". Справедливость и слово законодательство это тоже не про нас, вот если бы русский совершил преступление в отношении какого нибудь мигранта уверен что скорее всего он не дожил бы даже до приговора, случайно упав с кровати на тупой предмет, да и вообще что сравнивать, русские самый не защищенный народ в своей родной стране, и по идее СВО сначала нужно было провести внутри страны, многие надеются что когда мы победим вчерашние бойцы смогут навести порядок в стране, к сожалению ребят не смогут... Просто не дадут, самых перспективных куда нибудь задвинут на 20 план, а через 5 лет им скажут никто Вас воевать не просил. А что русский мужик все стерпит, все это с экранов красивые лозунги, обещания это давно не для нас. Я в шоке честно, убили ветерана который заступился за девушку, и преступник смеется в лицо всем нам, нашей власти,нашей стране, и я об этом узнаю из статьи из ВО, за что автору огромное спасибо и респект!!, про это не нужно молчать! И иногда думаешь а те люди которые принимают решения вообще о народе думает,я не против мигрантов когда они принимают нашу культуру и законы, но когда творится такое это беспредел, такого даже в 90е самые ярые бандиты позволить не могли, а здесь обычный таждик нагибает всю нашу хваленую систему. Я надеюсь что справедливость восторжествует, и виновный понесет наказание, а так же понесут его все те кто выносит подобные приговоры, и превращают нашу страну в цирк... и обязательно с отягчающими обстоятельствами и по всей строгости.... Хотя боже кого я обманываю... цирк с конями да и только.....
    1. Товарищ Ранг пользователя
      Товарищ
      +4
      Сегодня, 05:08
      Цитата: turembo
      В любом адекватном обществе уже бы стоял вой от несправедливого приговора, и проводились служебные проверки и расследования с последствиями для всех вынесших такой "приговор".

      В наше время адекватные общества ещё поискать надо. Вот типичный, подчёркиваю, типичный случай, когда в Канаде рассматривается дело об изнасиловании. Насильник - мигрант с Ближнего Востока, жертва - местная белая девушка.
      Судья на заседании (Торонто) смотрит на её шорты и спрашивает, ты в таких же была, когда тебя изнасиловали ? Получив утвердительный ответ, судья выносит оправдательный приговор насильнику. Жертве было сказано, что она сама виновата, поскольку своим нескромным одеянием спровоцировала насильника.

      Если бы белый изнасиловал мигрантку, его бы сгноили.
      1. Велизарий Ранг пользователя
        Велизарий
        +6
        Сегодня, 05:40
        Цитата: Товарищ
        Если бы белый изнасиловал мигрантку, его бы сгноили.

        Это безусловно верно. Критикуя положения дел у нас,не нужно идеализировать иные страны. На Западе сейчас происходит процесс трансформации самой структуры построения общества и формирования коллективной идентичности ( Канада и Австралия тут впереди планеты всей) и поэтому в политически мотивированных областях действует "революционное глобалистическое правосознание" со всеми его "культурами отмены","позитивной дискриминацией" и.т д.
        Разница в том,что у нас действует не революционное правосознание,а коррупционно-мафиозные понятия,и не в отдельных политически мотивированных вопросах,а везде.
    2. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 06:53
      turembo
      я об этом узнаю из статьи из ВО,

      В телевизор заглядывайте иногда. Я за этим случаем несколько месяцев слежу.
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +11
    Сегодня, 05:09
    Что происходит с российским правосудием?
    Фемида потеряла весы, а судьи совесть, особенно когда за ее отсутствие заинтересованная сторона может заплатить.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 06:41
      Цитата: rotmistr60
      Что происходит с российским правосудием?
      Фемида потеряла весы, а судьи совесть, особенно когда за ее отсутствие заинтересованная сторона может заплатить.

      А народ на это смотрит, обсуждает на сайтах, плюсики ставит, а вот никто пальцем мигранта не тронет. Куда делись знаменитые ОПГ, которые могли дать отпор "новоявленным гражданам".
      1. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 07:34
        Цитата: carpenter
        Куда делись знаменитые ОПГ

        Сидят. Лежат.
  5. Voronezh Ранг пользователя
    Voronezh
    +4
    Сегодня, 05:10
    Ну а чего здесь то рассуждать? Чего ж автор не задал вопрос на вечере вопросов и ответов? Правильно, не дадут такие вопросы там задавать, ибо посчитают за розжиг. И они вполне обоснованно заявляют что они будут властью в России
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +3
      Сегодня, 06:43
      Цитата: Voronezh
      И они вполне обоснованно заявляют что они будут властью в России

      А Вы на это молча смотрите и молчите, а мне минус за некорректный вопрос.
  6. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +15
    Сегодня, 05:27
    Автор задается риторическими вопросами ответ на которые,я полагаю, ему хорошо известен и самому..
    Никакие законы в РФ не действуют ( и прежде всего не действует главный закон-Конституция), и никакой судебной системы судящей по законам здесь нет. Действуют "понятия". И "вина" определяется степенью влиятельности и/или заинтересованности участвующих лиц. Стрелкова посадили не за какую-то там вину,а за политику ( статью могут подставить рандомно любую). А этого гражданина "отмазали диаспоры",то есть организованные этнические группы находящиеся вне закона. Их влияние сильно разниться от региона к региону,в Челябинской области ( "крае суровых мужиков") оно особенно велико.
    А на "участников СВО" властям РФ начхать глубочайшим образом ( и ,кстати,само СВО в законодательном поле РФ не существует), они интересны только пока власти не могут выйти ни на какие договоренности со своими Западными боссами, и нужны люди для заключения контракта и причем нужны настолько, что можно стать героем СВО хоть с судимостью по самым тяжёлым статьям.
    Если же сделать фантастическое по сегодняшним временам предположение, что властям РФ все-таки как-то удастся вырулить на перемирие на Украине, то они со вздохом облегчения тут же забудут про СВО и его героев ровно также как они моментально забыли про "страшную пандемию и героев-медиков".
    P.S Поэтому несчастной семье можно посоветовать качать эту тему именно сейчас и именно через "участника СВО". Пока есть интерес к теме можно добиться пересмотра приговора.
  7. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +7
    Сегодня, 05:48
    В раннее советское время хоть и что то говорили о "социально близких", но сажали. А тут кого покрывают? Откровенных врагов русского народа? СВО только ли против хiхлов нужно было начинать, может и внутрь страны надо приглядываться?
  8. север 2 Ранг пользователя
    север 2
    +4
    Сегодня, 05:58
    Автор в самом начале статьи когда он пишет ... уроженец Таджикистана выступающий за Дагестан... уже даже лишь этими строчками показывает , как вес этот "национальный" бардак глубоко проник в наше подсознание , что уже сами принимаем его как должное , не замечая . Ведь если , допустим , если и Никитин был бы бойцом ММА и они оба встретились бы на ринге , то пришлось бы говорить бы об одном бойце выступающим за Дагестан и о другом бойце выступающим за Россию . Но ведь Дагестан есть Россия ! Когда будет покончено с этим бардаком ! Всякие национальные "идентичности" должны быть лишь на фольклорно-этнографическо-самодеятельном уровне . В остальном это Россия с государственным русским языком , с единым государственным флагом , с единым государственным гимном .
    Я уже сто раз писал , что кланы главарей диаспор мигрантов , это не романтикой овеянные и в опереттах мвоспетые бароны цыганских таборов. Это вожаки целой армии в Россию хлынувшей , и рядового своего бойца от тюрьмы они спасти обязаны . В противном случае в этой армии может подняться бунт с вопросами ,- на что тратятся главарями эта дань , которую рядовые бойцы платят вожакам диаспоры , уж не говоря об спец. прибыли от реализации спец, товаров- наркотиков , проституции , фальшивой водки и т,п, которую приносят сами себе эти главари.
  9. Stas157 Ранг пользователя
    Stas157
    +9
    Сегодня, 06:02
    . Возникает логичный вопрос – что происходит с российским правосудием

    Вопрос нелогичный. Потому как с российским правосудием ничего не происходит. Оно такое, какое есть. И какое было.

    Вектор развития всему задал гарант. Он очень конкретно высказался на тему русских в России и пещерного национализма. А мы скоро пойдём и проголосуем за него!
  10. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    -3
    Сегодня, 06:17
    уроженец Таджикистана, боец MMA, выступающий за Дагестан
     А Дагестан,не субъект Российской Федерации? Дагестан,это не Россия?Байжуменов,вероятно и гражданство российское имеет?По ходу он представляет Россию на международных соревнованиях по данному виду спорта?Учитывая что российские спортсмены,отстранены от многих видов международных соревнований,отсюда и такая мягкость приговора.На безрыбье и рак рыба.
    1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +6
      Сегодня, 06:36
      А Дагестан,не субъект Российской Федерации?

      Диаспора - это название ОПГ на территории России, сформированных по национальному признаку. Отсюда и её всемогущество в коррумпированной среде. И эти ОПГ и дальше будут рулить на местах топча неорганизованное законопослушное русское большинство, пока не будут ликвидированы ПОДЧИСТУЮ государственной репрессивной машиной. В противном случае само государство будет ликвидировано этими национальными ОПГ и растащено по клановым берлогам.
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        -1
        Сегодня, 06:54
        Диаспора - это название ОПГ на территории России
         Дагестан,Чечня,С.Осетия,Кабардино-Балкария,Черкессия это ОПГ на территории России?
  11. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +8
    Сегодня, 06:22
    Тут вопрос, нац ОПГ просто "купили" суд и полицию или ещё и "запагугали"? Сейчас проходит суд в Челябинске, где мигранты толпой убили 17 летнего парня. Эти мигранты ещё и учились в Уральском региональном колледже. Так вот эти мигранты устроили в суде балаган. Они прекрасно знают, что нац ОПГ все "порешают"? Неужели такая организация, как ФСИН не в состоянии "стереть улыбки" с их лиц?
    1. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 07:32
      ФСИН тоже обычные люди которые хотят вкусно кушать ездят домой по вечерам выходят во двор а их тела любят комфорт а не многочисленные удары твердыми тупыми предметами а у неудавшихся полицейских родни там как тараканов как же ты их прессанешь если тебя потом с собаками не найдут а рауфик неувыноват будет это все нацисты-скинхеды ужасные
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 07:40
        Это и пугает. Кто-то грамотно в стране создаёт предпосылки к "русскому бесмысленному и беспощадному бунту". "Рули" должны же понимать, что и их "зацепит".
  12. Тихонов_Александр Ранг пользователя
    Тихонов_Александр
    +3
    Сегодня, 06:53
    У судейских и их родственников обязательно нужно проверять счета, поступление левых средств и, конечно бы, хотелось, чтобы, отменив мораторий на смертную казнь, этих судей вместе с родственниками, получившими взятки, просто ставили к стенке.
    1. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      0
      Сегодня, 07:33
      отчество судьи вам ни о чём не говорит?
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        0
        Сегодня, 07:45
        Цитата: Mazunga
        отчество судьи вам ни о чём не говорит?

        А о чем оно должно говорить? У меня тетку Раисой зовут.
  13. сталевар Ранг пользователя
    сталевар
    +2
    Сегодня, 07:00
    И кто то считает, что такую несправедливость, можно победить демократическим, мирным путём? А теперь догадайтесь, кто "крыша" у всего этого беспредела? Я на выборы не пойду.
    1. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      0
      Сегодня, 07:37
      не ходи у меня кореш в избирательную коммиссию по приколу залез уже второй срок сидит я кстати раньше не знал что комиссия на зарплате у администрации муниципалитета и они по 5 лет избираются там как правило училки местные ну и граждане разные хитропальцевовыделанные так вот он говорит что даже если 1 чел проголосует выборы состоялись а учитывая автобусы с бюджетниками ну вы поняли))
  14. Pushkowed Ранг пользователя
    Pushkowed
    +1
    Сегодня, 07:05
    Существуют 2 способа лишить легитимную власть её легитимности:
    1. Не наказывать виновных;
    2. Наказывать невиновных.
  15. Тихонов_Александр Ранг пользователя
    Тихонов_Александр
    +2
    Сегодня, 07:08
    А причина подобного - в нашей ельциноидной власти. И вновь "избранный" гарант со своей свитой и с кукловодами и дальше будет вещать о росте валового национального продукта, об улучшении уровня жизни народа...
  16. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:13
    Цитата: carpenter
    Куда делись знаменитые ОПГ, которые могли дать отпор "новоявленным гражданам".

    Были в 1990 годы нацболы и ультра... но ФСБ разгромила их и закатала в тюрьму наиболее активных.
    Исчез противовес в нашем обществе против радикалов-нацменов державший в равновесии национальный вопрос...теперь нацмены ставят свои условия большинству нашего общества.
    Охренеть!!!
  17. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:19
    А вы все ещё тут топите за какой то долг на войне, защиту чего то нашего, откройте глаза, страна уже не наша, когда дойдет то уже??? Вся статья об этом, не мы здесь хозяева, кого защищать то? На выборы гонят принудительно, кого выбирать? Кто все это допустил?
  18. Oleg133 Ранг пользователя
    Oleg133
    0
    Сегодня, 07:19
    Я поражаюсь наблюдательным способностям и умением делать выводы из этих наблюдений русских россиян.
    Я про систему РФ.
    Если крякает как утка, летает как утка, плавает как утка, похожа на утку - скорее всего это утка.

    СССРФ против русских
  19. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 07:23
    Цитата: carpenter
    А у меня такое ощущение, что мужики в России перевелись, разве после такого издевательства над народом, не слабо "посадить на вилы" вот этих мигрантов.


    "мужиков" нет, там, "наверху"
    это с их подачи "на местах" идет произвол
    посмотрите, СК РФ - "возбудился" по поводу "неправильной приватизации" - спустя 30 лет...
    до этого - не видел...
    так и здесь, проблемы там...
  20. skept Ранг пользователя
    skept
    0
    Сегодня, 07:25
    Правосудие не должно зависеть участник СВО или член ММА или депутат, наказание должно быть одно если ты совершил преступление предусмотренное Уголовным кодексом,а то у нас в СМИ стали что- то постоянно указывать кем или чем является лицо совершившее какое-либо преступление.
    Это неправильно;как-то так(если помягче)
  21. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    0
    Сегодня, 07:28
    Ситуация в России сейчас начинает напоминать до боли ситуацию в Косово в начале 90 годов.Все абсолютно так же.Серб посмотрел косо на албанца- в тюрьму.Албанец убил серба вместе с семьёй- на митинг албанцев,где он орал,что серб ему создал невыносимые условия,никакого наказания ,конечно,ему не было от югославской власти(это действительные воспоминания югославских рабочих,которые в 2010х годах работали в нашей фирме а в 90 жили в Косово)В результате...наступил 1998 год,откройте статьи..тут же американские" товарищи "пришли на" помощь "Косово.И в Чечне в начале 90 тоже стало так же твориться. Все это далеко не просто так,это все делается в русле намерений Врагоа Человечества-условного Запада.Все эти судьи в Челябинске должны точно знать( а скорее всего четко знают),что своими решениями,они ускоряют появление новых Косово,Чечни на территории РФ,ускоряют появление американских " товарищей" уже с миссией спасения угнетаемых русским империализмом нацменьшинств.Так наши ли они уже граждане?Так и хочется задать им ,перефразируя одного Товарища,один вопрос " С кем Вы ,"мастера судейской культуры"?Интересно,ФСБ проводит работу с этими "судьями", потому что если нет,то это однозначно игра на руку демоническому амерофашистскому Западу в деле внутреннего разрушения России,которая, получается, в одиночку отстаивает интересы Сил Света на этой планете .Тогда перспектива для нас страшна-здравствуй,новый ЕБН и 90е...Поэтому вопрос с судьями и диаспорами сейчас должен нашей властью ставиться во главу угла,это вопрос сохранения целостности Росии.
  22. Адрей Ранг пользователя
    Адрей
    -1
    Сегодня, 07:33
    Схожу я видимо за минусами, призывая комментаторов проявить хоть толику объективности.
    Что происходит с российским правосудием?

    А ничего. Оно как было "карательным" так и остается. Все знают статистику обвинительных приговоров? Она, по памяти, 99.7%. Что бы получить оправдательный приговор надо либо "мехом внутрь вывернуться", либо иметь железобетонные доказательства невиновности. Многие адвокаты, услышав о желании подсудимого выйти на оправдание просто не берутся за "дело", обещая только смягчение статьи и приговора.
    В данном случае идет обсуждение события совершенно без наличия объективных данных. Никто не знает заключения судебно-медицинской экспертизы о причине смерти. Никто не видел данных видеофиксации (а она наверняка есть если это уж не совсем "медвежий угол"), но ярлыки уже развесили, виновного назначили!
    Ничуть не сторонник проводимой мигрантской политики, но господа-товарищи, давайте все таки будем чуть объективней и не устраивать "охоту на ведьм"! А то так уподобимся тем, кого зачастую резко осуждаем.

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