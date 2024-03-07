Для патрулирования метро Нью-Йорка в поддержку полиции направлены военнослужащие Нацгвардии
Так как американские правоохранители уже не в состоянии справиться с растущей преступностью, для патрулирования метро Нью-Йорка в поддержку полиции направлены военнослужащие местной Нацгвардии. Правоохранители, выполняющие свои обязанности в метрополитене, уже не в состоянии справиться с ростом тяжких правонарушений без поддержки военизированных подразделений.
О решении направить на помощь полиции нацгвардейцев, подчиненных администрации штата, объявила на пресс-конференции губернатор Нью-Йорка Кейт Хокул.
Всего полицейским будут помогать 750 военнослужащих Национальной гвардии. Их основной задачей станет досмотр личных вещей пассажиров у входов на станции метрополитена, чтобы предотвратить пронос оружия.
- считает чиновница.
Она предложила и другие меры для сокращения преступности на метро. В частности, она предложила ввести запрет на пользование метрополитеном на трехлетний срок для лиц, которые ранее были осуждены за нападения в подземке.
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявлял, что за первые два месяца 2024 года преступность в нью-йоркском метрополитене выросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Похоже, даже решение увеличить численность полицейских патрулей было признано недостаточным, поэтому местные власти решили подключить и военизированные формирования.
- https://dmna.ny.gov/, Air National Guard
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