Для патрулирования метро Нью-Йорка в поддержку полиции направлены военнослужащие Нацгвардии

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Для патрулирования метро Нью-Йорка в поддержку полиции направлены военнослужащие Нацгвардии

Так как американские правоохранители уже не в состоянии справиться с растущей преступностью, для патрулирования метро Нью-Йорка в поддержку полиции направлены военнослужащие местной Нацгвардии. Правоохранители, выполняющие свои обязанности в метрополитене, уже не в состоянии справиться с ростом тяжких правонарушений без поддержки военизированных подразделений.

О решении направить на помощь полиции нацгвардейцев, подчиненных администрации штата, объявила на пресс-конференции губернатор Нью-Йорка Кейт Хокул.

Всего полицейским будут помогать 750 военнослужащих Национальной гвардии. Их основной задачей станет досмотр личных вещей пассажиров у входов на станции метрополитена, чтобы предотвратить пронос оружия.


Для людей, которые думают о том, чтобы взять с собой в метро пистолет или нож, по крайней мере, это создает сдерживающий эффект… Никто, направляющийся на работу, навестить семью или на прием к врачу, не должен беспокоиться о том, что у человека, сидящего рядом с ними, есть смертоносное оружие

- считает чиновница.

Она предложила и другие меры для сокращения преступности на метро. В частности, она предложила ввести запрет на пользование метрополитеном на трехлетний срок для лиц, которые ранее были осуждены за нападения в подземке.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявлял, что за первые два месяца 2024 года преступность в нью-йоркском метрополитене выросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Похоже, даже решение увеличить численность полицейских патрулей было признано недостаточным, поэтому местные власти решили подключить и военизированные формирования.
  • https://dmna.ny.gov/, Air National Guard
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16 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 13:04
    Вот этим мы отличаемся от них! У нас наоборот ментов из метро убрали, оставили только камеры и службу безопасности на рамках.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 13:11
      Криминогенная обстановка в любой стране может очень быстро измениться... Так что и нам возможно когда-то придётся и "ментов" вернуть и нацгвардию привлечь... Дай то бог, чтобы этого не случилось...
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +5
        Сегодня, 13:20
        Цитата: Lev_Russia
        Криминогенная обстановка в любой стране может очень быстро измениться... Так что и нам возможно когда-то придётся и "ментов" вернуть и нацгвардию привлечь... Дай то бог, чтобы этого не случилось...

        У нас никогда Московское метро не было таким как в Нью-Йорке, создаётся такое впечатление что там вообще никакого контроля нет, станции разукрашенные балончиками, в метро могут напасть. У нас такое сложно представить, чтобы кто то в Московском метро с ножом или пистолетом напал на пассажира с целью ограбления.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 13:43
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          У нас никогда Московское метро не было таким как в Нью-Йорке

          Да тут ещё Такер наш, Карлсон, народ баламутит - сравнивает московское метро с нуёркским... lol
          В Америке музеев-то таких нет, как у нас метро.
    2. Машрум Ранг пользователя
      Машрум
      +1
      Сегодня, 13:25
      Да, увидеть "крота" редкое событие теперь.
    3. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 13:27
      У американцев как и у нас безопасность страны начинается на границе.
      Как мы запустили миллионы неграмотных и плохо говорящих по-русски мигрантов из Средней Азии, а до недавнего времени ещё и разрешали всем с Украины въезжать к нам как домой, при том что у многих на Украине мозги уже давно перешиты на бекрень.
      Так и США ежегодно пропускает в страну миллионы мигрантов из недружественным им странам, трудно вписывающихся в американскую действительность.

      Прав Лев, всё может изменится в одночасье, если нет порядка на дальних рубежах. hi
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 13:37
        Цитата: кредо
        мигрантов из недружественным им странам
        К тому же ещё и криминальных wink
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 13:27
      Эх,жаль что тяжёлую технику в метро сложно разместить lol мало ей там места для маневра wassat
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        Сегодня, 13:59
        Танки надо в метро вводить! И Химарсами всю гопоту под корень! Можно ещё на входе публику немножечко побомбить для порядку.
  2. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 13:09
    Неужели опять Траволта денег требует? laughing
  3. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +3
    Сегодня, 13:13
    Похоже Америка идёт в данном плане в наши 90-е. У нас тогда тоже на всех вокзалах и станциях метро, были полицейские с автоматами. А так же мальчишки срочники в форме МВД, из наспех сооружённых вокруг Москвы быстровозводимых военных городков Внутренних войск.
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:13
    Их дела, их проблемы... нам оно надо?
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:15
    Дык губернатор Техаса ,отправляет мигрантов автобусами в Нью Йорк,типа забирайте своё счастье и делайте с ним что хотите.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:29
      Знакомьтесь Эрик Адамс - дерьмократ,мэр Нью - Йорка.Вы рассчитывали белого увидеть? Так это только при Трампе. laughingДержись Наган ,скоро ваши прийдут.
  6. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +3
    Сегодня, 13:25
    Это же нарушение демократических ценностей!Это же авториторизм! Куда смотрит госдеп и зелёные!? no
  7. cpls22 Ранг пользователя
    cpls22
    0
    Сегодня, 13:34
    запрет на пользование метрополитеном на трехлетний срок

    Бред какой-то . Зачем принимать законы, обеспечение действия которых не реально ?
    Или они предлагают фейсконтроль при входе в метро ?
    Такое технически у нас возможно, а как в Нью-Йорке ?

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