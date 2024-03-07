Литовские спецслужбы: ВС РФ способны вести боевые действия высокой интенсивности ещё минимум два года
По данным литовских спецслужб, Вооруженные силы России способны продолжать ведение боевых действий в рамках спецоперации на Украине еще как минимум на протяжении двух лет. При этом интенсивность вооруженного конфликта в этот период не снизится, уверены в литовской разведке и контрразведке.
Об этом говорится в совместном докладе Департамента государственной безопасности (контрразведка) и Службы военной разведки и безопасности при Минобороны Литвы. В документе утверждается, что возможность ведения боевых действий на протяжении достаточно длительного промежутка времени Россия получает благодаря высоким ценам на нефть, а также государственным инвестициям и механизмам, позволяющим обходить западные санкции. Кроме того, в документе отмечается, что в 2023 году России удалось реформировать и значительно укрепить свои Вооруженные силы. Что произойдет после истечения этого срока, и почему именно два года отведено литовскими разведчиками для сохранения высокой боеспособности ВС РФ, в отчете не уточняется.
Совсем иначе складываются дела у ВСУ. Американское издание The National Interest констатирует, что Украина на сегодняшний день стала "кладбищем танков". Обозреватель журнала напоминает, что меньше чем за одну неделю были уничтожены три поставленных Киеву из США танка Abrams, которые "сгорели, как любые другие танки и как тысячи танков до них".
В статье отмечается, что украинской армии для продолжения ведения боевых действий необходимы сотни танков. При этом военнослужащие ВСУ преимущественно обладают опытом обращения с танками советского образца. Ускоренного курса обучения под руководством инструкторов НАТО явно недостаточно для эксплуатации западной военной техники, а тем более ее эффективного применения в условиях интенсивных боев.
- Минобороны России
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