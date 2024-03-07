Литовские спецслужбы: ВС РФ способны вести боевые действия высокой интенсивности ещё минимум два года

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Литовские спецслужбы: ВС РФ способны вести боевые действия высокой интенсивности ещё минимум два года

По данным литовских спецслужб, Вооруженные силы России способны продолжать ведение боевых действий в рамках спецоперации на Украине еще как минимум на протяжении двух лет. При этом интенсивность вооруженного конфликта в этот период не снизится, уверены в литовской разведке и контрразведке.

Об этом говорится в совместном докладе Департамента государственной безопасности (контрразведка) и Службы военной разведки и безопасности при Минобороны Литвы. В документе утверждается, что возможность ведения боевых действий на протяжении достаточно длительного промежутка времени Россия получает благодаря высоким ценам на нефть, а также государственным инвестициям и механизмам, позволяющим обходить западные санкции. Кроме того, в документе отмечается, что в 2023 году России удалось реформировать и значительно укрепить свои Вооруженные силы. Что произойдет после истечения этого срока, и почему именно два года отведено литовскими разведчиками для сохранения высокой боеспособности ВС РФ, в отчете не уточняется.



Совсем иначе складываются дела у ВСУ. Американское издание The National Interest констатирует, что Украина на сегодняшний день стала "кладбищем танков". Обозреватель журнала напоминает, что меньше чем за одну неделю были уничтожены три поставленных Киеву из США танка Abrams, которые "сгорели, как любые другие танки и как тысячи танков до них".

В статье отмечается, что украинской армии для продолжения ведения боевых действий необходимы сотни танков. При этом военнослужащие ВСУ преимущественно обладают опытом обращения с танками советского образца. Ускоренного курса обучения под руководством инструкторов НАТО явно недостаточно для эксплуатации западной военной техники, а тем более ее эффективного применения в условиях интенсивных боев.
  • Минобороны России
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11 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 13:42
    Как достали эти эксперты - рыболовы. Им то откуда знать сколько лет мы готовы воевать?
    Зачем вообще публиковать эту русофобию, надо ее попросту игнорировать. Пусть этими деятелями занимаются наши спецслужбы.
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 13:59
      Нашим СМИ, включая ВО, не идёт на пользу ежедневное цитирование иностранной прессы.
      Уж лучше бы про инопланетян байки рассказывали, чем пересказывали "серьёзные" выводы литовской спецслужбы и такой же сивый бред от The National Interest про "кладбище иностранных танков" на Украине.

      Не останавливаясь на выводах спецов из Прибалтики, можно только сказать, что техника из строя выходит как с одной так и с другой стороны и все здравомыслящие люди понимают, что бредом про сказки о "кладбище иностранных танков" отечественные СМИ наносят вред в первую очередь гражданам России создавая у некоторых из них иллюзию отсутствия у нас потерь в этом классе техники. soldier
  2. Ивар Рави Ранг пользователя
    Ивар Рави
    +2
    Сегодня, 13:43
    Литовские спецслужбы ошиблись - Вооруженные силы РФ не смотрят и не ориентируются на временные рамки, мы сражаемся до Победы.
    1. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Сегодня, 13:48
      По данным литовских спецслужб.....

      Не тем они занимаются. Пусть роют противотанковые рвы и готовят мобрезерв, пока не поздно.
  3. vik669 Ранг пользователя
    vik669
    +2
    Сегодня, 13:49
    По данным литовских спецслужб

    No comments - и добавить нечего кроме ... !
  4. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    0
    Сегодня, 13:51
    на самом деле, для НАТО всё намного хуже
    ежемесячно военкоматы набирают 30 000 солдат и офицеров
    а ВПК обеспечивает техникой и броней только 20 000 - 2 дивизии - армейский корпус - в месяц
    18 армия появилась из 22 АК (Крым наш)
    11 АК скоро станет Армией - формируются 2 дивизии (Калининград - крепость)
    формируется карельский АК в составе 3 дивизий (Финны вешайтесь)
    6-я армия переходит с бригад на дивизии с формированием новых 3 дивизий
    (Привет Трибалтам)
    в РБ наш АК пересаживают на броню и уже формируют из него армию
    (Приднестровье - РФ)
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:51
    Через два года у нас останутся только СЯС по мнению литовской разведки( только сейчас узнал ,что есть такие).От этого западу станет легче?Ну,ну. bully
  6. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:51
    . Вооруженные силы России способны продолжать ведение боевых действий в рамках спецоперации на Украине еще как минимум на протяжении двух лет

    Опимистический прогноз выдвигают.... краине два года превещают.... успокаивают.... доживут ли?......
  7. Амвросий Ранг пользователя
    Амвросий
    +1
    Сегодня, 13:51
    Даже реактивная струя смеётся над литовскими спецслужбами.
  8. Комментарий был удален.
  9. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 13:55
    При этом интенсивность вооруженного конфликта в этот период не снизится, уверены в литовской разведке и контрразведке.

    Великое Княжество Литовское,это государство, а современная Литва, это лимитроф, не способный решать и оценивать, любой вопрос самостоятельно, тем более военные вопросы, без сюзерена (хозяина).
  10. пешик
    пешик
    0
    Сегодня, 13:59
    Цитата: tralflot1832
    Через два года у нас останутся только СЯС


    ну почему же - и подлодки тоже будут, вместо надводного флота.

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