В Казани загорелось танковое училище, причины возгорания пока неизвестны

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В Казани загорелось танковое училище, причины возгорания пока неизвестны

Сегодня в Казани начался сильный пожар в одном из зданий Высшего танкового командного училища ВС РФ. Об этом сообщают местные информационные сайты.

Как рассказывают очевидцы, в здании на Оренбургском тракте начался сильный пожар. Дым валил из окон второго этажа, были видны и языки пламени. Telegram-канал Baza утверждает, что пожар начался в казармах учебного заведения.

После начала возгорания огонь распространился на кровлю. На место происшествия выдвинулись пожарные расчеты. Информация о пострадавших пока неизвестна. Нет никаких данных и о том, что могло послужить причиной сильного возгорания в военном учебном заведении. Версии пока тоже никто не строит.


По утверждению местных СМИ, региональное управление МЧС РФ к моменту выхода их материалов предоставлять комментарии по поводу возгорания в учебном заведении отказывалось. Но надо понимать, что военное училище – особый объект, и любая информация о подобных происшествиях перед тем, как ее освещать, должна строго проверяться.


Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище является одним из старейших и наиболее известных военных вузов страны. В настоящее время это единственное высшее военное учебное заведение, где готовят офицеров для танковых подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Две недели назад училище отметило свое 105-летие, в связи с чем поздравления в адрес учебного заведения были направлены главой российского государства Владимиром Путиным.
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    26 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 13:18
      Я вижу горит казарма- в чём переполох?Казармы разве не горят?Да и пол наверно паркетный,советский качественный .
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +6
        Сегодня, 13:22
        Что-то много всего стало гореть в последнее время... И причины очень часто - диверсии врага! Кто то может назвать причину взрыва котельной в Туве? По тв хитро молчат...
        1. Freelander Ранг пользователя
          Freelander
          +3
          Сегодня, 13:26
          По тв сказали что взрыв угольной пыли. Там же котельная на угле. А угольная пыль равносильна пороху.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 13:30
            Можете закидать меня камнями, но я в это не верю!
            1. Alex DHG Ранг пользователя
              Alex DHG
              +2
              Сегодня, 13:34
              А что изменится от того, верите ли Вы в это или нет? Риторический вопрос. winked
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                +3
                Сегодня, 13:40
                От моего мнения вряд ли что-то изменится, а вот ответственные лица должны в наших нынешних реалиях проявить максимум бдительности и собранности. Затопленный корабль ранее был три раза атакован БЭКами и это не помешало врагу его потопить с четвертой попытки. При этом на борту был вертолет, который не взлетел и тоже был уничтожен. А вертолет МИ-8, который пришел на подмогу, уничтожил три катера! Попробуйте меня переубедить, что никто в этом не виноват?
        2. Germanboy Ранг пользователя
          Germanboy
          0
          Сегодня, 13:34
          Всякие личности за деньги да ждуны и сочуствующие гадят где только можно.
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 13:58
            СМЕРШ
            пришла пора возрождать и выводить в отдельную службу
            Федеральную Службу Контрразведки
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +10
        Сегодня, 13:24
        Тралфлот,вы не находите что количество разных пожаров,взрывов и прочих бед выросло многократно?Дело не в том что горит ,а почему оно горит и именно сейчас?ПОДЖОГ ,или ДИВЕРСИЯ-вот что сейчас творится по всей России!Этот пожар тоже дело рук засланцев,или купленных иуд земли Русской!!!
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 13:33
          зачем казарму жечь? столько вокруг легкодоступных целей
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            -1
            Сегодня, 13:41
            Хохлу все равно что нам поджечь! Им главное нам нагадить. Послушайте что они за кадром говорят о наших действиях и как они нас называют. Речь не о военных!
        2. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +1
          Сегодня, 13:33
          Тралфлот,вы не находите что количество разных пожаров,взрывов и прочих бед выросло многократно?Дело не в том что горит ,а почему оно горит и именно сейчас?...

          Технику безопасности никто не отменял, просто многие расслабились и стали страдать пофигизмом, экономя на всём и вся.
        3. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 13:34
          Совершенно не нахожу повода для паники,а вот задуматься есть над чем - когда последний раз проводку меняли.Наверно с новостроя люминевая?
          1. Бережливый Ранг пользователя
            Бережливый
            +1
            Сегодня, 13:38
            Тралфлот,где вы в моём комментарии увидели панику?Я просто констатирую факт что за последние месяцы количество разных пожаров,взрывов и прочих ЧП выросло вдруг многократно!
        4. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          -1
          Сегодня, 13:36
          Украинское чернобыльское эхо в лице беженцев и им сочувствующих. У "них" "там" тоже что-то горело после телефонного звонка дежурному офицеру в СВПЧ 26-го апреля 1986-го года ...
        5. штурм Ранг пользователя
          штурм
          -1
          Сегодня, 13:43
          При царящем в стране бардаке совсем не удивительно, что происходит такое количество пожаров, аварий и катастроф...
        6. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 13:53
          Цитата: Бережливый
          Дело не в том что горит ,а почему оно горит и именно сейчас?

          А я бы и разбираться не особо стал. На публику, разумеется. Обвинил бы Киев и жахнул по Банковой. Да и училищ военных на Украине, поди, тоже немало ещё с советских времён осталось.
          Уверен, наши "злейшие партнёры" именно так бы и поступили. Назначить виноватого и наказать. Ведь именно такое поведение сегодня в мире считается признаком силы? Ну, так получите-распишитесь, согласно вашим же "правилам"...
          Или опять "мыжнетакие"?

          А кто там виноват на самом деле - пусть кому положено потихоньку, в тишине, раскапывают.
      3. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +4
        Сегодня, 13:35
        "...загорелось танковое училище,..." - зато какая фраза ! Переполох чисто для хомячков, которые читают только заголовки. Как может загорется училище ? Казарма в училище - да, а училище .... Мне тоже в училище военном как-то пожар приходилось в караулке наблюдать и что ? Это училище горело или караульное помещение ? Балаболы - одно слово
        1. vik669 Ранг пользователя
          vik669
          0
          Сегодня, 13:41
          Цитата: ALCA056000
          Балаболы - одно слово

          кто на что учился, как говорится ... !
      4. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +2
        Сегодня, 13:36
        tralflot1832
        Да и пол наверно паркетный,советский качественный .

        В старых казармах обычно полы не паркетные, а толстая сосновая доска. которую каждую субботу (в ПХД) чистят скребками и натирают мастикой. В данном случае непонятно, чем занимался наряд по роте с ответственным, и вопросы к исправности, эксплуатации сетевой электропроводки. Если это так, то неисправны автоматы (или они отсутствуют), в электрощитке скрутки и сопли.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 13:54
          Когда служил в ГСВГ в/ ч 35100 в казармы куда не попадал - везде был паркет.Но это же ГДР.Каридоры - гранитные плиты.Толщина стен минимум полметра.Холодные жесть зимой.
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 13:20
      В Казани загорелось танковое училище
      Написали, что от неисправной электропроводки, а украинцы заявили, что это их рук дело.
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +6
        Сегодня, 13:26
        У старушки соседки коза сдохла. Явно СБУшники постарались. sad
    3. vet Ранг пользователя
      vet
      +3
      Сегодня, 13:25
      Что-то все чаще и чаще у нас в стране что-то горит. Или взрывается. И уже перестало быть табу обсуждение участия в СВО войск НАТО. И мало кого с обеих сторон пугает возможность применения ядерного оружия. Ситуация деградирует, а народ, если почитать соцсети, более всего озабочен судьбой наркобарыги и безмозглого хулигана "Антохи" Промеса.
    4. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      +3
      Сегодня, 13:38
      Я считаю так: тот, кто сейчас, пока МЧС и СК ничего сказать не могут, пока не потушили и не обследовали, заявляет или намекает на преступление или теракт - сам является пособником нацистского режима Антироссии (бывшей Украины). Разгон паники и подозрительности - это не повышение безопасности, а помощь врагу.
    5. Семен Семенов_2 Ранг пользователя
      Семен Семенов_2
      -1
      Сегодня, 13:47
      Что можно ожидать от населения когда половина его болваны, которых обводят вокруг пальца на каждом шагу. Врут ежечасно с каждого телевизора а они верят и считают это божьей росой. Обыкновенное разгильдяйство скорее всего стало причиной пожара а не какие-то конспирологические причины и враги.

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