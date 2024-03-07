В Казани загорелось танковое училище, причины возгорания пока неизвестны
Сегодня в Казани начался сильный пожар в одном из зданий Высшего танкового командного училища ВС РФ. Об этом сообщают местные информационные сайты.
Как рассказывают очевидцы, в здании на Оренбургском тракте начался сильный пожар. Дым валил из окон второго этажа, были видны и языки пламени. Telegram-канал Baza утверждает, что пожар начался в казармах учебного заведения.
После начала возгорания огонь распространился на кровлю. На место происшествия выдвинулись пожарные расчеты. Информация о пострадавших пока неизвестна. Нет никаких данных и о том, что могло послужить причиной сильного возгорания в военном учебном заведении. Версии пока тоже никто не строит.
По утверждению местных СМИ, региональное управление МЧС РФ к моменту выхода их материалов предоставлять комментарии по поводу возгорания в учебном заведении отказывалось. Но надо понимать, что военное училище – особый объект, и любая информация о подобных происшествиях перед тем, как ее освещать, должна строго проверяться.
Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище является одним из старейших и наиболее известных военных вузов страны. В настоящее время это единственное высшее военное учебное заведение, где готовят офицеров для танковых подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Две недели назад училище отметило свое 105-летие, в связи с чем поздравления в адрес учебного заведения были направлены главой российского государства Владимиром Путиным.
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