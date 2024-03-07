Посла США вызвали в МИД России из-за поддержки Вашингтоном нежелательных организаций

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Посла США вызвали в МИД России из-за поддержки Вашингтоном нежелательных организаций

Сегодня посла США в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД РФ от посла потребовали прекратить любую поддержку признанных нежелательными в нашей стране некоммерческих организаций (НКО). Как известно, Вашингтон десятилетиями с такими НКО сотрудничает, вмешиваясь во внутренние дела российского государства.

Трейси получила уведомления о признании нежелательными на территории Российской Федерации трех американских некоммерческих организаций, которые реализовывали при поддержке посольства США проекты, направленные против российского государства и занимались вербовкой агентов влияния.

Посол США получила официальную ноту с требованием о прекращении сотрудничества с такими некоммерческими организациями, удалении с официального сайта посольства и его аккаунтов в социальных сетях перечня образовательных проектов, которые могли бы быть ориентированы на подрывную деятельность на территории Российской Федерации.

Дипломатическое ведомство предупредило американского посла, что если подобная деятельность впредь будет продолжаться, то она будет рассматриваться уже в качестве нарушения российского законодательства. Это обстоятельство, в свою очередь, потребует принятия определенных мер со стороны Российской Федерации.
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    23 комментария
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    1. guest Ранг пользователя
      guest
      +1
      Сегодня, 14:09
      Дипломатическое ведомство предупредило американского посла, что если подобная деятельность впредь будет продолжаться, то она будет рассматриваться уже в качестве нарушения российского законодательства. Это обстоятельство, в свою очередь, потребует принятия определенных мер со стороны Российской Федерации.

      И какие же меры? Неужели пошлют посла? laughing lol
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        -1
        Сегодня, 14:55
        Посла США вызвали в МИД России из-за поддержки Вашингтоном нежелательных организаций

        Ну и ну! А где наши власти раньше-то были?!

        Российские власти спохватились о вмешательстве посольства США в России - за неделю перед самими выборами президента РФ в России!
        Раньше-то представители МИД РФ не могли посла США в России об этом в ультимативной форме предупредить?
    2. Alex20042004 Ранг пользователя
      Alex20042004
      +6
      Сегодня, 14:10
      В США это считается уголовным преступлением.
      Вводите в УК РФ соответствующие нормы и никого не надо будет уговаривать !!!
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 14:25
        Цитата: Alex20042004
        В США это считается уголовным преступлением.
        Вводите в УК РФ соответствующие нормы и никого не надо будет уговаривать !!!
        Вот если я завтра в Нуёрке открою некоммерческую контору, при ней образовательные курсы, на которых буду рассказывать, как в Америке всё плохо и как с этим бороться - через сколько минут после открытия мою дверь выломают дядьки с автоматами? И сколько лет я не увижу своих овчарку и алабая? Если увижу вобще...

        Добрые мы настолько, что ни одному толстовцу-непротивленцу не снилось... А нас за это никто не ценит. Ни здесь, ни там.
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +7
      Сегодня, 14:10
      Там эта баба посол сама нежелательное лицо. С такой физиономией она могла сделать успешную карьеру Бабы-Яги!)
      1. Dym71 Ранг пользователя
        Dym71
        +2
        Сегодня, 14:22
        Цитата: Михаил-Иванов
        Там эта баба посол сама нежелательное лицо. С такой физиономией она могла сделать успешную карьеру Бабы-Яги!)

        По сравнению с ней, Барбара Стрейзанд редкостная красотка! yes
      2. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +4
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Михаил-Иванов
        Там эта баба посол сама нежелательное лицо. С такой физиономией она могла сделать успешную карьеру Бабы-Яги!)

        Наша русская Баба Яга фотомодель по сравнению с этой американской мымрой.
        Эта дама для голливудских фильмов ужасов самое то. wassat
    4. Dym71 Ранг пользователя
      Dym71
      +6
      Сегодня, 14:11
      Сегодня посла США в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации.

      Такого зрелища врагу не пожелаешь.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +7
        Сегодня, 14:15
        Цитата: Dym71
        Такого зрелища врагу не пожелаешь
        Вот врагу как раз и можно такого пожелать
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Dym71
        Сегодня посла США в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации.

        Такого зрелища врагу не пожелаешь.

        А никто не знает, почему она не замужем и детей нет? feel

        Между прочим, дворник в нашем посёлке, очень пьющий и очень политизированный, но, в целом, мужчина положительный, считает её очень интересной женщиной.
        Только, почему-то, говорит это вечером. Если напомнить ему об этом утром, то он, хмурый и непохмелённый, не желает о ней разговаривать. Утром говорит, что его метла красивее.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:21
      Главных дергнули за одно место.Нельзя игнорировать приглашение к беседе от Сергея Викторовича.Беседовать пришлось уже по вызову,девочку вызвали на ковёр поимели и не заплатили.А могло быть всё иначе. lolЭто в узких кругах называется " отработала на " суботнике".Провинилась однако.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 14:38
        Тралфлот, это сколько же надо выпить,чтобы такую девочку,на " субботник" притащить? Лично я, так не смогу нажраться.)
    6. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 14:22
      Недавно вызывали в МИД немецкого посла. И что такого произошло. В Германии правда немного пошумели, но недолго и без последствий. В русской литературе есть такое "А Васька слушает да ест". Надо перекрывать каналы так называемой поддержки, а лиц продолжающих пользоваться оной, сажать как они Бутину. Или ещё какие ни будь способы. Играют только принципы взаимности. Мы должны отвечать совершенно, зеркально, или ассиметрично, но так что бы на каждое действие, было тут же противодействие. И что бы понимали, ничего не пройдёт без наказано. А типа "мы не должны им уподобляться", не должны, но мы же не уподобляемся, мы отвечаем.
    7. kapitan92 Ранг пользователя
      kapitan92
      +1
      Сегодня, 14:23
      Дипломатическое ведомство предупредило американского посла, что если подобная деятельность впредь будет продолжаться, то она будет рассматриваться уже в качестве нарушения российского законодательства. Это обстоятельство, в свою очередь, потребует принятия определенных мер со стороны Российской Федерации.

      laughing Это 333-тье предупреждение, не пишу китайское, у тех сейчас покруче, чем у наших болтунов.
      Как известно, Вашингтон десятилетиями с такими НКО сотрудничает, вмешиваясь во внутренние дела российского государства.

      Это ваще нонсенс! laughing Т.Е. десятилетиями власти РФ позволяют фашингтону вмешиваться в наши вн. дела.
      удалении с официального сайта посольства и его аккаунтов в социальных сетях перечня образовательных проектов, которые могли бы быть ориентированы на подрывную деятельность на территории Российской Федерации.

      А заблокировать слабо сайт ?
      Трейси получила уведомления о признании нежелательными на территории Российской Федерации трех американских некоммерческих организаций,

      А заблокировать счета в банках и транзакции тоже слабо?
      Читая подобный материал, никаких эмоций , кроме мата, в адрес наших властьимущих не возникает.
      Вероятно, сейчас выбирем " обнуленного" , на очередной срок и всем покажем "кузькину мать"!
    8. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 14:26
      Здесь самое лучшее, занимать тем же в США.
    9. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 14:28
      Не вызывать куда-то, а выбросить отсюда эту кошмар- тётю!
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 14:57
        Пленник.Антонова в США надо оставить,вдруг республиканцев придётся штурмовать Белый Дом.Конгресс они уже штурмовали,броневичок должен же кто - то подкатить. hi drinks
    10. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      -1
      Сегодня, 14:29
      ...если подобная деятельность впредь будет продолжаться, то она будет рассматриваться уже в качестве нарушения российского законодательства. Это обстоятельство, в свою очередь, потребует принятия определенных мер со стороны Российской Федерации.

      Ох уж эти определённые - неопределённые меры со стороны РФ.
      Сколько было всего сказано, а воз и ныне там. Как западные "партнёры" творили что хотели так и продолжают. request
    11. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:35
      Ситуацию с НКО я вообще понять не могу.Хотите у нас свое НКО разместить и вообще нет проблем,но мы свое НКО размещаем у вас.
      Попробуйте зарегистрироваться в США наблюдателем на выборах ,сядете в тюрьму лет на 200.У нас еще выборы не прошли ,а их уже признают не действительными. Собственно плевать что думает о выборах очередное НКО ,но вот это равновесие надо соблюдать . Наши наблюдают за вашими выборами - вы за нашими и только так
    12. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 14:36
      Пинками! Пинками его! Как кота с# раного.
    13. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:46
      Не вызывать надо а высылать вместе с организациями и их семьями
    14. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 16:07
      Посла США вызвали в МИД России из-за поддержки Вашингтоном нежелательных организаций
      Объясните мне кто-нибудь знающий...
      Как может Вашингтон поддерживать в России то, что Россия считает для себя "нежелательным"?
      Если организация нежелательна, то её НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ на территории России.
      А значит... и поддерживать нечего.
      Походу, зря к девке доколупались...
      Или вызывали совсем не для того.
      Логично?
    15. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:59
      Ничего не понял-если эти НКО антигосударственной деятельностью занимались-чего их не судили и не посадили?

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