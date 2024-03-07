Посла США вызвали в МИД России из-за поддержки Вашингтоном нежелательных организаций

Сегодня посла США в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.В МИД РФ от посла потребовали прекратить любую поддержку признанных нежелательными в нашей стране некоммерческих организаций (НКО). Как известно, Вашингтон десятилетиями с такими НКО сотрудничает, вмешиваясь во внутренние дела российского государства.Трейси получила уведомления о признании нежелательными на территории Российской Федерации трех американских некоммерческих организаций, которые реализовывали при поддержке посольства США проекты, направленные против российского государства и занимались вербовкой агентов влияния.Посол США получила официальную ноту с требованием о прекращении сотрудничества с такими некоммерческими организациями, удалении с официального сайта посольства и его аккаунтов в социальных сетях перечня образовательных проектов, которые могли бы быть ориентированы на подрывную деятельность на территории Российской Федерации.Дипломатическое ведомство предупредило американского посла, что если подобная деятельность впредь будет продолжаться, то она будет рассматриваться уже в качестве нарушения российского законодательства. Это обстоятельство, в свою очередь, потребует принятия определенных мер со стороны Российской Федерации.

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