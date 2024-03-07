Израиль предупредил союзников о возможном военном вторжении в Ливан
Аффилированное с шиитской военизированной группировкой "Хизбалла" ливанское издание "Аль-Ахбар" со ссылкой на свои источники сообщает, что израильские власти проинформировали своих союзников о намерении установить пятнадцатое марта в качестве крайнего срока для достижения политического урегулирования с Ливаном. В случае, если не будут достигнуты необходимые договоренности, Тель-Авив намерен эскалировать военные действия до состояния полномасштабного вооруженного конфликта.
Заместитель генерального секретаря ливанской "Хизбаллы" при этом предупредил, что в случае полномасштабного израильского нападения на Ливан ЦАХАЛ столкнется с "продвинутой версией 33-дневной войны". Он также подчеркнул, что единственным способом стабилизировать ситуацию в регионе является установление мира в секторе Газа.
Также сообщается, что по информации американского телеканала CNN, власти США не исключают, что ЦАХАЛ планирует наземный ввод войск в Ливан до конца весны или в начале лета текущего года, если попытки урегулировать конфликт политическими средствами не увенчаются успехом.
Источники издания сообщают, что перспектива израильского вторжения в Ливан обсуждалась на брифинге разведки для высокопоставленных чиновников администрации Байдена. При этом Израиль о решении начать военную операцию официально еще не объявил.
Вторжение в Ливан израильской армии неизбежно повлечет втягивание в конфликт других стран, что в настоящее время не отвечает интересам Вашингтона на Ближнем Востоке. С другой стороны, Израиль не может позволить себе продолжение перманентной напряженности на севере страны, где ЦАХАЛ вынужден держать значительный контингент войск, чтобы противостоять «Хизбалле» и отвечать на пока еще редкие атаки с территории соседнего государства.
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