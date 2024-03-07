Израиль предупредил союзников о возможном военном вторжении в Ливан

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Израиль предупредил союзников о возможном военном вторжении в Ливан

Аффилированное с шиитской военизированной группировкой "Хизбалла" ливанское издание "Аль-Ахбар" со ссылкой на свои источники сообщает, что израильские власти проинформировали своих союзников о намерении установить пятнадцатое марта в качестве крайнего срока для достижения политического урегулирования с Ливаном. В случае, если не будут достигнуты необходимые договоренности, Тель-Авив намерен эскалировать военные действия до состояния полномасштабного вооруженного конфликта.

Заместитель генерального секретаря ливанской "Хизбаллы" при этом предупредил, что в случае полномасштабного израильского нападения на Ливан ЦАХАЛ столкнется с "продвинутой версией 33-дневной войны". Он также подчеркнул, что единственным способом стабилизировать ситуацию в регионе является установление мира в секторе Газа.



Также сообщается, что по информации американского телеканала CNN, власти США не исключают, что ЦАХАЛ планирует наземный ввод войск в Ливан до конца весны или в начале лета текущего года, если попытки урегулировать конфликт политическими средствами не увенчаются успехом.

Источники издания сообщают, что перспектива израильского вторжения в Ливан обсуждалась на брифинге разведки для высокопоставленных чиновников администрации Байдена. При этом Израиль о решении начать военную операцию официально еще не объявил.

Вторжение в Ливан израильской армии неизбежно повлечет втягивание в конфликт других стран, что в настоящее время не отвечает интересам Вашингтона на Ближнем Востоке. С другой стороны, Израиль не может позволить себе продолжение перманентной напряженности на севере страны, где ЦАХАЛ вынужден держать значительный контингент войск, чтобы противостоять «Хизбалле» и отвечать на пока еще редкие атаки с территории соседнего государства.
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21 комментарий
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  1. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:06
    Израиль теперь будет защищаться на территории Ливана . А тут в евреев песком кинули ?
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:10
      Пошёл шестой месяц войны евреев с арабами и пока даже не просматривается его окончание на горизонте. what
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 15:12
        Это война Нетаньяху за свое право не сидеть в тюрьме! Ни одной из заявленных целей евреи не достигли. Заход в Ливан вобьет последний гвоздь в их крышку гроба. Вчера публиковали данные потерь израильской армии, там просто катастрофа.
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +2
          Сегодня, 15:30
          ...Вчера публиковали данные потерь израильской армии, там просто катастрофа.

          На Украине один недоразвитый, по фамилии гончаренко, грозился отправлять солдат ВСУ в любую точку мира, если у США появится такая нужда.
          Скоро такой повод может представится, учитываю что у президента-кокаиниста очень близкие отношения с Израилем. fellow
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 16:07
          Ну дак и скажите, сколько в штуках евротушек насчитали. Не томите. laughing
          И почему-то мне кажется, что большинство наших читателей не посчитают цифру катострофической. Маловато, скажут. feel
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 16:14
            Убито 2000 солдат и офицеров Израиля, проведены сотни различных операций со стороны бармалеев. Уничтожено много техники, бункеров, инфраструктурных объектов. Жаль, что не дали цифры по танкам. Одно очевидно, потери гораздо выше ожидаемого.
            1. Кот Александрович Ранг пользователя
              Кот Александрович
              0
              Сегодня, 16:29
              Ну вот! Конечно же 2000 - это не абзац! А явно "маловато будет"!
      2. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 15:57
        Могу ошибаться, но похоже Израиль в угоду арабам сливают. Сам черт в этой политике на БВ ногу сломит.
  2. nazgul-ishe Ранг пользователя
    nazgul-ishe
    0
    Сегодня, 15:10
    Повод есть для освобождения жизненного пространства .
  3. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    0
    Сегодня, 15:13
    Ну..
    У кого есть мозги и технологии , тот и одержит победу.
    1. hohohol Ранг пользователя
      hohohol
      +2
      Сегодня, 15:16
      У кого есть мозги и технологии , тот и одержит победу.

      Вьетнам.......
  4. Dart2027 Ранг пользователя
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 15:24
    Видимо Газа ничему не научила. Ну войти-то они войдут, а дальше что?
  5. Wildcat Ранг пользователя
    Wildcat
    0
    Сегодня, 15:24
    Вторжение в Ливан израильской армии неизбежно повлечет втягивание в конфликт других стран, что в настоящее время не отвечает интересам Вашингтона на Ближнем Востоке.
    Не повлечет. Все к своим границам танки подтащат, чтобы беженцев не пускать.

    ....Израиль не может позволить себе продолжение перманентной напряженности на севере страны, где ЦАХАЛ вынужден держать значительный контингент войск, чтобы противостоять «Хизбалле» и отвечать на пока еще редкие атаки с территории соседнего государства.
    Израиль не может себе позволить 80 тыс эвакуированных и Север под обстрелами. Но, как это предусмотрено соглашениями, Хесболла "за реку Литани" не уйдет, миротворцы ничего не делают - операция в Ливане неизбежна, вопрос только когда.
    И стоило уходить из Южного Ливана fool ?!

    Однако, потенциал Хесболлы оценивается на порядок выше Хамас - так что обстрелов и потерь будет больше.

    Основной вопрос - что делать с Южным Ливаном и СГ - добровольцев поуправлять так и не нашлось, соседи-арабы только танки подгоняют, чтобы палестинцев к себе не пускать. Вроде бы есть один персонаж на СГ, но это решение по дате ноябрь-январь, когда гегемон штормить закончит.
    ЮЛ - непонятно, местные, ИМХО, даже за большие коврижки в новую армию ЮЛ не пойдут.
    А нормальную жизнь в самом Ливане налаживать наивных нет, после того, как так приехали палестинцы - и началось "вот это crying вот все" вместо "ближневосточного Парижа".
  6. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Сегодня, 15:25
    Окраинцы уже рыдают, от этой информации, или им ещё не дошло, что у заокеанцев будет кому помогать в первую очередь.
  7. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +1
    Сегодня, 15:27
    Цитата: hohohol
    У кого есть мозги и технологии , тот и одержит победу.

    Вьетнам.......

    Не..не тот уровень..
    Поддержка, рельеф местности , задача и решение военных дел.
    Пока мяч на стороне Израиля.
  8. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 15:29
    Ну- ну. У израильтян включился самоликвидатор. Нацистов бандеровских, нацистов сионистских и нацистов еССовских в топку истории!
  9. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 15:37
    А атакует армия обороны Израиля, как водится, армию нападения Ливана.
    Желаю евреям хорошенько увязнуть в Ливане и оттянуть на себя побольше боеприпасов.
  10. Грица Ранг пользователя
    Грица
    +1
    Сегодня, 15:40
    Флаг вам в руки, евреи, дерзайте! А мы посмотрим, как это у вас будет получаться и на какой срок все это затянется. Кстати, предлагаю вам еще заодно зайти на территорию Сирии и Египта. Так, для бодрости духа и проверки боеспособности. smile
  11. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    0
    Сегодня, 15:47
    Нут вот, довыеживались хэзбаллисткие муаджахеды. Надеюсь норы успели вырыть, чтобы там гундеть по арабски "о коварном и вероломном израиле".
  12. kventinasd Ранг пользователя
    kventinasd
    0
    Сегодня, 16:50
    ЦАХАЛ планирует наземный ввод войск в Ливан до конца весны или в начале лета текущего года, если попытки урегулировать конфликт политическими средствами не увенчаются успехом.

    Надеюсь Иран хорошо укомплектовал Хезбаллу для такого случая и для ЦАХАЛа это будет последним походом перед ливидацией сионистского государства Израиль..
  13. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:52
    А союзники чего сказали-да на здоровье? wink

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