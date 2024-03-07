«Достойна самой высокой оценки»: президент России оценил роль армейской авиации на поле боя
В настоящее время армейская авиация выполняет очень важные и серьезные задачи на поле боя. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
В зоне проведения специальной военной операции вертолётам армейской авиации доводится выполнять очень сложные задачи, летчики постоянно рискуют своими жизнями. Поэтому президент страны совершенно справедливо дал высокую оценку армейской авиации и ее роли в боевых условиях.
- подчеркнул российский президент.
Кроме того, Путин вспомнил, что из всех воздушных машин, которыми он пробовал управлять, тяжелее всего ему далось управление вертолетом. Он назвал эту задачу очень сложной, поскольку надо быть очень точным в управлении, вплоть до миллиметра, иначе воздушная машина начнет «заваливаться».
Путин с уважением отозвался и о пилотах борта «номер один», то есть президентского самолета. Он назвал их заслуженными и очень достойными людьми, настоящими профессионалами своего дела. Президент также пожелал счастья женщинам и девушкам, которые служат в Вооруженных силах Российской Федерации и выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.
- kremlin.ru
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