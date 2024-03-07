«Достойна самой высокой оценки»: президент России оценил роль армейской авиации на поле боя

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«Достойна самой высокой оценки»: президент России оценил роль армейской авиации на поле боя

В настоящее время армейская авиация выполняет очень важные и серьезные задачи на поле боя. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

В зоне проведения специальной военной операции вертолётам армейской авиации доводится выполнять очень сложные задачи, летчики постоянно рискуют своими жизнями. Поэтому президент страны совершенно справедливо дал высокую оценку армейской авиации и ее роли в боевых условиях.

Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения

- подчеркнул российский президент.

Кроме того, Путин вспомнил, что из всех воздушных машин, которыми он пробовал управлять, тяжелее всего ему далось управление вертолетом. Он назвал эту задачу очень сложной, поскольку надо быть очень точным в управлении, вплоть до миллиметра, иначе воздушная машина начнет «заваливаться».

Путин с уважением отозвался и о пилотах борта «номер один», то есть президентского самолета. Он назвал их заслуженными и очень достойными людьми, настоящими профессионалами своего дела. Президент также пожелал счастья женщинам и девушкам, которые служат в Вооруженных силах Российской Федерации и выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.
  • kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. Серж9901 Ранг пользователя
    Серж9901
    -7
    Сегодня, 14:31
    А что , эти девушки - летчицы ? Мужуков совсем не осталось ?
    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +3
      Сегодня, 14:34
      Многие "мужички" Ларс штурмовать поперлись. Мрази заднеприводные!
      1. Серж9901 Ранг пользователя
        Серж9901
        +1
        Сегодня, 14:39
        С бегунками все понятно. Просто в летчики женщин.... Женщины созданы для другого, да и не получается у них здесь , из личных наблюдений ( есть исключения )
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +4
          Сегодня, 14:53
          Да где вы вычитали про летчиков - женщин? Он просто отметил женщин и девушек которые служат в ВС РФ. Завтра 8 марта.
        2. YanniKounnar Ранг пользователя
          YanniKounnar
          -1
          Сегодня, 15:07
          Je ne vois aucune raison pour laquelle une femme pilote serait moins efficace qu'un homme pilote ?
          https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Aigle
          Première femme pilote Française 8 Mars 1910 !!
          Dire que les femmes n'ont pas leur place comme pilote est un combat d'arrière garde .
    2. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      0
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Серж9901
      Мужуков совсем не осталось
      По документам полно. Но в сочетании ум, усидчивость и идеальное здоровье найти практически не возможно. Гаджеты и фасфуд плохо совмещаются с авиацией.
    3. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -5
      Сегодня, 15:54
      Могли бы за стол с президентом и посимпатичнее девиц посадить. Ну не все же у них такие страшненькие.
    4. ААК Ранг пользователя
      ААК
      0
      Сегодня, 18:00
      Надеюсь, что и у Гаранта и у Пиджака достанет совести и чести не кидать этих девочек в СВО на ЛБС...
  2. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +6
    Сегодня, 14:37
    Армейская авиация свою необходимость ещё а Афгане и в Чечне доказала. А в результате? Саратовское ВВАУЛ закрыто, Уфимское ВВАУЛ закрыто. Ладно хоть Сызрань оставили реформаторы, ЕПРСТ!!! sad
  3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +4
    Сегодня, 14:39
    На летчиков сейчас легла огромная нагрузка и ответственность. ЛБС насыщена различными средствами ПВО, работать пилотам очень непросто. При этом наше главное оружие сейчас это бомбы с модулем планирования. Благодаря им мы смогли освободить Авдеевку и движемся на других участках фронта. Наши парни герои!
    1. Cartograf Ранг пользователя
      Cartograf
      -2
      Сегодня, 14:47
      Мало хохляцкого ПВО,так ещё и свои сбивают. Штук 10 завалили самолётов и вертолётов.
  4. пешик
    пешик
    -5
    Сегодня, 14:40
    Тут сегодня была тема, где все сошлись на том, что - у кого будет больше пусков умных точных бомб (с самолётов же!) - тот на коне.
  5. Cartograf Ранг пользователя
    Cartograf
    -6
    Сегодня, 14:46
    Солдаты то у нас в России всегда хорошие,вот только с генералами не везёт,да и с руководством страны через одного. Будем ждать новых Петра 1,Екатирины 2,Сталина. Боюсь даже внуки мои таких любящих Россию не увидят.
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 15:04
      С такими паузами можно не дождаться. Сталин и его методы подъема пром-сти и борьбы с пятой колонной нужны прямо сейчас. Путин и ко норм для мирного времени, но для военного слишком тормозные.
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 15:21
        Сырский вон худой, словно в нем глисты со всей Украине уместились и что? А вот адмирал Угрюмов Герман Алексеевич, царствие ему небесное, был мужик в теле и в деле спец! Так что не пуржи "фитнесмэн". sad
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 15:24
      Сильно больно было? Больно, когда шептал набивая по клаве "Солдаты то у нас в России всегда хорошие,вот только с генералами не везёт"? Чуб состриги и шаровары на нормальные брюки смени или на галифе "россиянин". sad
  6. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +5
    Сегодня, 14:49
    Просто президент посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:35
      Путин с уважением отозвался и о пилотах борта «номер один», то есть президентского самолета. Он назвал их заслуженными и очень достойными людьми, настоящими профессионалами своего дела.
      ну... личные водители это такое дело...
  7. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:13
    ВЫ бы, товарищ гарант не по женским училищам разъезжали, а в режиме нон стоп трясли китайского "больше чем партнера" для создания антиколониальной коалиции
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 17:57
    Оно и видно-два года ковыремся-и это-при полном господстве в воздухе

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