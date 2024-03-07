Командование ВСУ заявило об активизации ВС РФ штурмовых действий под Работино

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Командование ВСУ заявило об активизации ВС РФ штурмовых действий под Работино

Сейчас одним из наиболее «горячих» участков на Запорожском направлении фронта является Ореховский, в первую очередь – район села Работино. С таким заявлением выступил официальный представитель командования группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

По утверждению украинского военного, в последнее время ВС РФ активизировали под Работино штурмовые действия. Противник связывает это со стремлением российской армии скорее срезать Работинский выступ, что требует более интенсивных наступательных действий.

За минувшие сутки здесь зафиксировано 16 атак в районах западнее Вербового и Работино

- заявил представитель командования ВСУ.


Украинский офицер напомнил, что ранее в данном районе могли иногда и не проводиться атаки, либо их было незначительное количество. Но теперь ситуация изменилась. Судя по всему, положение украинских формирований на Ореховском участке фронта продолжает ухудшаться, хотя прямо командование ВСУ этого, естественно, признать не может.

Российские войска интенсивно атакуют позиции противника в районе села Работино, рассчитывая выбить украинские формирования из этого населенного пункта. Если это произойдет, в чем тоже можно не сомневаться, то можно будет говорить о том, что у контрнаступления ВСУ летом-осенью 2023 года вообще не оказалось никаких результатов, за исключением многих тысяч погибших военнослужащих украинской армии и сотен единиц утраченной военной техники, в том числе и западного производства.
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    13 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +5
      Сегодня, 14:40
      Дальше уже начинаются степи. Построить в степи укрепрайон трудно и требуется много времени.......Если сейчас фронт рухнет ,0то его уже не заткнуть любыми резервами ВСУ
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 14:43
        Какие степи? Если взять Орехов, то сразу падет Запорожье и укреп в Гуляй-поле.
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +4
          Сегодня, 14:57
          Наши пишут, что только на на Красноармейском направлении ВСУ собрал до 200 тысяч штыков. Значит резервы есть.
          Следует того же ждать в Работино и на других направлениях.
          Человеческие резервы перебрасывают из тыла, а технику и боеприпасы гонят эшелонами из-за границы. Англосаксы не дают угаснуть конфликту.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 15:09
            По моим оценкам, у противника максимум 200 000 квалифицированных военных осталось. Остальные собранное по селам и городам мясо, которое воевать не умеет, не хочет, и не будет. Они в основном в плен и сдаются. Уже три дивизии пленных насобирали, что с ними делать никто не знает.
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +4
      Сегодня, 14:41
      Молодцы ребята! Но активизация боевых действий на разных участках фронта, это не только желание, что то там срезать, или занять, это тоже важно. Но это еще раздёргивание резервов противника по разным участкам. Дабы не дать сосредоточиться, где то, ну допустим в Авдеевке.
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 14:42
      С Работино те же проблемы что и с Орловкой. Оба населенных пункта сильно разрушены и находятся в низине. Чтобы отбить Работино надо делать широкий охват от Малой Токмачки, а это нереально. Фактически на данном участке фронта надо говорить о штурме Орехова, что н сейчас мало вероятно...
    4. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      +2
      Сегодня, 14:50
      Я вот не понимаю. Работино -- по-сути, большая деревня. Почему нельзя накрыть всю площадь РСЗО, Солцепеками, ОДАБами, наконец? Так, чтобы ни одного укрытия не осталось? Заодно и разминирование получится. Почему штурмуют малыми группами, теряя личный состав? Нет необходимых технических средст и боеприпасов? В чем собака порылась, выбирая такую тактику?
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 14:58
        Они тащат в работино резервы, мы как обычно позволяем это делать, На взгляд с дивана, напрашивается операция с флангов работинского аппендикса, но ее нет почему-то, долбимся туда уже месяц
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 15:06
          Все правильно, там в итоге и сделают клещи. Проблема описана мной выше, Работино низина, мы туда зайдем и нас там начнут мочить так же, как мы летом мочили хохла. Соответственно надо брать Орехов, а это крайне сложная операция, сейчас мы к ней точно не готовы.
          Насчет 200 000 в Орехове вряд ли правда...
      2. МБРШБ Ранг пользователя
        МБРШБ
        +1
        Сегодня, 15:53
        В селе Работино Запорожской области идут тяжелые уличные бои в районе дома культуры. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.
    5. Аскольд65 Ранг пользователя
      Аскольд65
      +1
      Сегодня, 14:57
      Вот здесь материал про пресловутые Крынки от блогера " Дмитрий ( не ) Донской", регулярно совершающего поездки в тот район в подшефную 801-ю бригаду МП. Не всё там так однозначно.
      "Катастрофа украинского спецназа, реальность Крынок, смена командующего ЧФ."
      https://www.youtube.com/watch?v=c57bJMomc18
    6. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 15:01
      Нам нужны большие операции, а не выгрызание с переменным успехом, иначе даем свинарнику и свиноводам очухаться.
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 15:15
        Большие операции проводятся большими соединениями ,сейчас эти соединения только создаются ,посмотрим в конце апреля начале мая на сколько ,они будут эффективны

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