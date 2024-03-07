Командование ВСУ заявило об активизации ВС РФ штурмовых действий под Работино

Сейчас одним из наиболее «горячих» участков на Запорожском направлении фронта является Ореховский, в первую очередь – район села Работино. С таким заявлением выступил официальный представитель командования группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.По утверждению украинского военного, в последнее время ВС РФ активизировали под Работино штурмовые действия. Противник связывает это со стремлением российской армии скорее срезать Работинский выступ, что требует более интенсивных наступательных действий.- заявил представитель командования ВСУ.Украинский офицер напомнил, что ранее в данном районе могли иногда и не проводиться атаки, либо их было незначительное количество. Но теперь ситуация изменилась. Судя по всему, положение украинских формирований на Ореховском участке фронта продолжает ухудшаться, хотя прямо командование ВСУ этого, естественно, признать не может.Российские войска интенсивно атакуют позиции противника в районе села Работино, рассчитывая выбить украинские формирования из этого населенного пункта. Если это произойдет, в чем тоже можно не сомневаться, то можно будет говорить о том, что у контрнаступления ВСУ летом-осенью 2023 года вообще не оказалось никаких результатов, за исключением многих тысяч погибших военнослужащих украинской армии и сотен единиц утраченной военной техники, в том числе и западного производства.

За минувшие сутки здесь зафиксировано 16 атак в районах западнее Вербового и Работино

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