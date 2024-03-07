Глава Еврокомиссии: ЕС должен производить оружие нового поколения, чтобы одерживать победы

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Глава Еврокомиссии: ЕС должен производить оружие нового поколения, чтобы одерживать победы

ЕС должен производить оружие нового поколения, чтобы одерживать победы в военных действиях. Он должен усиливать вооруженные силы стран, которые входят в его состав.

Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на съезде Европейской народной партии в румынской столице Бухаресте.

Это политическое движение выдвигает ее своим кандидатом на следующий срок пребывания в должности главы Европейской комиссии.

Евросоюз должен обеспечить производство оружия нового поколения, способного одерживать победы на поле боя, и Европейская народная партия – это та партия, которая сможет вести вперед Европу, способную защитить себя

- заявила председатель ЕК.

По мнению еврочиновницы, для обороны странам ЕС необходимо новейшее вооружение. Она считает, что главным фактором, влияющим на обеспечение европейской безопасности, является Украина. В связи с этим, фон дер Ляйен намерена добиваться создания в составе комиссии новой должности специального комиссара, который, в числе прочего, будет курировать украинский вопрос.

Незадолго до этого руководство ЕК обнародовало оборонно-промышленную стратегию. Ранее комиссия никогда подобного документа не составляла – в 2024 году она это делает впервые. В нем декларируется реализация серии оборонных проектов Европейского союза. Предполагается, что доля совместных закупок вооружений странами ЕС к 2030 году будет составлять 40 процентов.
  • Европейская комиссия
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29 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:59
    ***
    — Зверь баба! ...
    ***
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 15:21
      Эту дуру нашли чтобы через нее продвигать нужные дела и решения! Западное оружие не помогло хохлу изменить ход войны. Но, главная цель оружейного лобби - впарить как можно больше дорогих игрушек всяким там чехам, полякам, прибалтам и другим идиотам. Они на этом деньги рубят, производство запускают, и в долги этих недоумков вгоняют на десятилетия!
    2. Татьяна Ранг пользователя
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 15:22
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***
      — Зверь баба! ...
      ***

      Не зверь-баба, а "бешеная немка" с американской "крышей" в Вашингтоне, выполняющая хотелки Байденюги и "глубинного государства" в США, которые состоят в том, что управлять Вашингтону Европой будет легче в лице бюрократии Евросоюза в виде некоего наднационального государства, чем управлять в Европе отдельными национальными государствами по одиночке, приводя их к политическому единогласию в вопросе войны и мира.

      На это и направлена НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ глобалистски-проамериканская марионеточная деятельность в пользу США воровки из бюджета ЕС и алчной до чужих денег и власти карьеристки в Европе Урсулы фон дер Ляйен по прозвищу "бешеная немка".
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        0
        Сегодня, 15:36
        В Вашингтоне мечтают, чтобы все национальные европейские государства, как колонии, передали свой национальный СУВЕРЕИТЕТ искусственному НАДНАЦИОНАЛЬНОМУ бюрократическому образованию в Брюсселе - глобалистски-проамериканскому Евросоюзу!
        Даже для этого Европейскую народную партию образовали во главе С Урсулой фон дер Ляйен!
        Куда только смотрит руководство самой Румынии, предоставив для съезда ей площадку у себя в стран?!
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 15:25
      — Зверь баба! ...

      Может и зверь, но без слёз не взглянешь... И какая "вумная"... Это ж надо было сообразить, что без нового оружия войны не выигрываются.... Глядя на Урсулу фон дер Ляйен отчётливо понимаешь, что зря в Европе в средние века всех красивых баб как ведьм на костре сожгли... Вот сейчас в европейскую политику вползли настоящие ведьмы... Впрочем, накануне 8 марта как то нехорошо об этом... Всех наших красавиц, участниц ВО, с наступающим!!! love
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 15:36
        Она считает, что главным фактором, влияющим на обеспечение европейской безопасности, является Украина.

        Как говориться кто про, что а вшивый всё про баню. Ведь сначала развалила бундесвер. А теперь у неё проблемы. Ещё одну хлебную должность придумала в гейропе. Змея престарелая, кто бы ей поскорей зубы выдрал.
        1. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          0
          Сегодня, 16:09
          Цитата: ВАМ
          кто бы ей поскорей зубы выдрал.

          Группа проктологов , предупреждает ведьму Урсулу , что в случае использования активов РФ в своих целях ,Урсуле необходимо усилить личную гигиену . Извини Урсула , но одноразовых паяльников нет . Поэтому для тебя , Бореля и еще группы фанатиков, будут использован один паяльник средней мощности , и один утюг с тефлоновым покрытием . wassat
  2. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:00
    «Если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить». А. П. Чехов..
    ЕС кто то угрожает или какие сражения собралась выигрывать председатель ЕК ?
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 15:41
      Исключительно гинекологические. Кто на что учился. request
  3. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +2
    Сегодня, 15:02
    А ещё говорят, что женщины делают этот мир прекрасно.
    Видно это выражение применимо не для всех. no
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 15:12
      Цитата: кредо
      Видно это выражение применимо не для всех.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +4
        Сегодня, 15:24
        Кто-то обиделся на наши с Вами замечания.
        Видно лесбиянкам с феминистками это оказалось не по вкусу.
        Бывает. crying
    2. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:51
      Цитата: кредо
      А ещё говорят, что женщины делают этот мир прекрасно.
      Видно это выражение применимо не для всех.

      Так может быть она уже и не совсем женщина. У них ведь там сейчас многогендерность в моде. Вдруг, побыв на своей должности, она стала ощущать себя брутальным мужчиной? Отсюда и неуёмная воинственность в речах.
  4. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +2
    Сегодня, 15:09
    Глав гинеколог жжет. Баба присосалась к живительному источнику распилов и откатов, теперь ее бульдозером не снести.
  5. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 15:10
    А она в гинекологии столько же соображает, сколько в политике и войне? Если да, то не понимаю, как она стала доктором медицинских наук.

    Лучше, чем Иван Андреевич наш Крылов, не скажешь
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник:
    И дело не пойдет на лад,
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней;
    Он лучше дело все погубит
    И рад скорей
    Посмешищем стать света,
    Чем у честнЫх и знающих людей
    Спросить иль выслушать разумного совета.
    1. Кузнец 55 Ранг пользователя
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 15:20
      Так политики они все такие , не получилось работать по профессии , идут в политику , там всех принимают .
    2. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +2
      Сегодня, 15:27
      Уже очевидно ,что вся эта теория либерализма ,назначение на военные должности сугубо гражданских и привила мир к глобальному переделу ,обидно что и мы повелись на эту повестку
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 15:53
      Вот интересно, а можно о ней в европах отзывы найти, где о ней как о гинекологе отзываются?
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:13
    Может действительно гинеколога оставить? Так ни чего у тётки послужной список,а то придёт какой нибудь действительно умный - не предсказуемый.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:18
      Забил в тырнете - волк Альпино ( личный враг урсулы,из породы волков) новостей нет,значит живой чертяка.
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:15
    Болтун, люди неприятные, болтун при должности, могут быть опасны...
  8. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
    Прокоп_Свинин
    +2
    Сегодня, 15:20
    Большой авторитет по оружию, и вообще по военным делам. Всё как-то деградирует до уровня детсада. Хотя, глупым энергичным тёткам позволено только гавкать. Реальные вопросы решаются на скрытых уровнях. Пример: Лиза Трасс, как быстро улетела от небрежного пинка.
  9. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 15:23
    А с кем бесноватая Урсула собралась воевать? С Россией? И ведь не боится, что у русских терпение лопнет и немцам опять прилетит, теперь уже "ядрён-батоном". Чего бабе "не сидится", чего она приключений на пятую точку ищет. Вспомнила бы, что у нее 7 детей и наверное уже и внуки есть.
  10. Christophe_Nicolas Ранг пользователя
    Christophe_Nicolas
    +1
    Сегодня, 15:26
    Невозможно, производить оружие нового поколения, ЕС должен признать, что он проститутка, что США ведут себя как звери (неоконсерваторы), покаяться.
    Причины войны устареют.
  11. yo-yo Ранг пользователя
    yo-yo
    +1
    Сегодня, 15:26
    Мелкая (рост 1 м 61 см) и вредная.
  12. Комментарий был удален.
  13. Bianconeri Ранг пользователя
    Bianconeri
    +1
    Сегодня, 15:45
    Походу бронь у них у всех под Шайенном, честное слово) А у этой, "госпожи" приплод то богатый: целых семь голов..
    А-а-а, все понятно... (с)
  14. KCA Ранг пользователя
    KCA
    0
    Сегодня, 16:02
    Как сейчас не скажу, в 00 или 01, не помню, подруга была в Бухаресте, она переводчик с английского и немецкого, завод отжимали, там вообще хлам был, завод отжали, а у подруги впечатления остались, Москва тогда тоже не очень была, но про Бухарест подруга говорила полная помойка, днём на улицах ни людей ни машин, изредка Дача проедет, сомневаюсь что сейчас Румыния высокоразвитая страна
  15. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 16:30
    Получила поддержку на выдвижение на свой же пост на предстоящие летом выборы от ненародной вовсе "Европейской народной партии" и сразу вспомнила "забытые темы", как то "Армия ЕС" и т.д.

    Европейская народная партия (ЕНП) попросту узурпировала всю власть в Европейском союзе , поскольку в ней представлены 16 глав правительств стран-членов ЕС и 6 глав правительств стран, не входящих в ЕС, а также 13 членов Европейской комиссии (в том числе ее нынешняя глава), председатель Европейского совета, председатель Европейского парламента и собственно крупнейшая партийная фракцию в нем из 265 членов.
  16. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:54
    Видимо только твоей команды ждали-с завтрашнего дня-каак начнут-производить оружие "нового поколения" laughing

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