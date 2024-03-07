Глава Еврокомиссии: ЕС должен производить оружие нового поколения, чтобы одерживать победы
ЕС должен производить оружие нового поколения, чтобы одерживать победы в военных действиях. Он должен усиливать вооруженные силы стран, которые входят в его состав.
Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на съезде Европейской народной партии в румынской столице Бухаресте.
Это политическое движение выдвигает ее своим кандидатом на следующий срок пребывания в должности главы Европейской комиссии.
- заявила председатель ЕК.
По мнению еврочиновницы, для обороны странам ЕС необходимо новейшее вооружение. Она считает, что главным фактором, влияющим на обеспечение европейской безопасности, является Украина. В связи с этим, фон дер Ляйен намерена добиваться создания в составе комиссии новой должности специального комиссара, который, в числе прочего, будет курировать украинский вопрос.
Незадолго до этого руководство ЕК обнародовало оборонно-промышленную стратегию. Ранее комиссия никогда подобного документа не составляла – в 2024 году она это делает впервые. В нем декларируется реализация серии оборонных проектов Европейского союза. Предполагается, что доля совместных закупок вооружений странами ЕС к 2030 году будет составлять 40 процентов.
- Европейская комиссия
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