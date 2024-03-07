Минобороны РФ сообщило об уничтожении ПВО беспилотников ВСУ над рядом регионов России

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении ПВО беспилотников ВСУ над рядом регионов России

Сегодня днём над рядом регионов Российской Федерации были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Около 14.00 мск враг попытался атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотника самолетного типа. Дежурными средствами сил противовоздушной обороны ВС РФ, сообщает военное ведомство, вражеский дрон был уничтожен над территорией региона.

Спустя пятнадцать минут была пресечена еще одна попытка атаки – на этот раз в Белгородской области. Здесь тоже противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако силами ПВО ВС РФ он был уничтожен.

В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на окраину села Наумовка. В результате падения беспилотника пострадал местный житель. Он был ранен и сейчас доставлен в медицинское учреждение города Белгорода, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Украинские формирования регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотной авиации. Как мы видим, чаще всего атакуют Белгородскую, Брянскую и Курскую области. При этом противник пытается атаковать именно объекты гражданской инфраструктуры, невзирая на последствия для мирного населения, что лишний раз подчеркивает террористическую сущность киевского режима и преступный характер используемых им методов.
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    3 комментария
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 15:19
      Методы ведения не прямых военных действий изучают и перенимают не только наши ситуативные союзники но и новоиспечённые противники, вместе со старыми.
      Решение нужно искать от этой напасти. У нас вся европейская часть страны в зоне такого риска. soldier
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 15:23
      У беспилотников теперь уже расписание стало как у самолетов...
    3. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      0
      Сегодня, 16:24
      Цитата: кредо
      Решение нужно искать от этой напасти. У нас вся европейская часть страны в зоне такого риска.

      Решение только не подобное ведение боевых действий какие сейчас!В час по чайной ложке,продвижение -сотни метров.Пока будут такие местные бои-будут обстреливаться наши регионы.Конец войны-конец обстрелам! hi hi

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