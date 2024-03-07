Минобороны РФ сообщило об уничтожении ПВО беспилотников ВСУ над рядом регионов России
Сегодня днём над рядом регионов Российской Федерации были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Около 14.00 мск враг попытался атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотника самолетного типа. Дежурными средствами сил противовоздушной обороны ВС РФ, сообщает военное ведомство, вражеский дрон был уничтожен над территорией региона.
Спустя пятнадцать минут была пресечена еще одна попытка атаки – на этот раз в Белгородской области. Здесь тоже противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако силами ПВО ВС РФ он был уничтожен.
В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на окраину села Наумовка. В результате падения беспилотника пострадал местный житель. Он был ранен и сейчас доставлен в медицинское учреждение города Белгорода, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Украинские формирования регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотной авиации. Как мы видим, чаще всего атакуют Белгородскую, Брянскую и Курскую области. При этом противник пытается атаковать именно объекты гражданской инфраструктуры, невзирая на последствия для мирного населения, что лишний раз подчеркивает террористическую сущность киевского режима и преступный характер используемых им методов.
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