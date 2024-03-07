«Мы видим признаки подготовки к войне»: Минобороны Белоруссии оценило военную активность Запада

Мы видим все признаки подготовки к войне, поэтому наша главная задача – быть начеку. Те признаки, которые будут свидетельствовать уже о перерастании рисков в угрозы национальной безопасности, и принять своевременные меры

В настоящее время очевидно, что Запад готовится к возможному большому вооруженному конфликту. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе в вооруженных силах начальник главного управления идеологической работы минобороны генерал-майор Леонид Касинский.Как отмечает представитель белорусского военного ведомства, страны НАТО сейчас занимаются наращиванием потенциала своих вооруженных сил. В частности, вкладываются значительные финансовые средства в модернизацию вооружений и укрепление военной мощи. В тех объемах, в которых сейчас это осуществляется, без серьезных причин этого бы не делалось.- заявил помощник министра обороны Белоруссии.По словам представителя белорусского военного ведомства, страна в состоянии дать отпор любой силе, которая попытается начать агрессию против нее. Касинский отметил, что, помимо угроз безопасности Белоруссии, Запад, безусловно, будет предпринимать и шаги в экономическом направлении с целью подрыва национальной экономики.Именно на эти два направления – военное и экономическое – потенциальный противник сейчас и будет делать ставку, считает помощник главы белорусского военного ведомства. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о необходимости «быть начеку» ввиду сложившейся обстановки.