«Мы видим признаки подготовки к войне»: Минобороны Белоруссии оценило военную активность Запада

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«Мы видим признаки подготовки к войне»: Минобороны Белоруссии оценило военную активность Запада

В настоящее время очевидно, что Запад готовится к возможному большому вооруженному конфликту. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе в вооруженных силах начальник главного управления идеологической работы минобороны генерал-майор Леонид Касинский.

Как отмечает представитель белорусского военного ведомства, страны НАТО сейчас занимаются наращиванием потенциала своих вооруженных сил. В частности, вкладываются значительные финансовые средства в модернизацию вооружений и укрепление военной мощи. В тех объемах, в которых сейчас это осуществляется, без серьезных причин этого бы не делалось.

Мы видим все признаки подготовки к войне, поэтому наша главная задача – быть начеку. Те признаки, которые будут свидетельствовать уже о перерастании рисков в угрозы национальной безопасности, и принять своевременные меры

- заявил помощник министра обороны Белоруссии.

По словам представителя белорусского военного ведомства, страна в состоянии дать отпор любой силе, которая попытается начать агрессию против нее. Касинский отметил, что, помимо угроз безопасности Белоруссии, Запад, безусловно, будет предпринимать и шаги в экономическом направлении с целью подрыва национальной экономики.

Именно на эти два направления – военное и экономическое – потенциальный противник сейчас и будет делать ставку, считает помощник главы белорусского военного ведомства. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о необходимости «быть начеку» ввиду сложившейся обстановки.
  • Министерство обороны Белоруссии
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7 комментариев
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  1. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +2
    Сегодня, 15:21
    Вполне возможно, учитывая огромное желание англосаксов растянуть наш фронт ещё на одну или две тысячи километров. Белорусам без России блок НАТО не сдержать. soldier
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:35
      «Мы видим признаки подготовки к войне»

      Мы тоже видим, но, судя по всему, этого уже не избежать... Нужно и самим к ней готовиться...Не зря кто-то умный сказал, когда вырастает несколько поколений не знавших ужасов войны, очередная война становится всё ближе... ну или как то так... am
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:23
    «Мы видим признаки подготовки к войне» —

    ***
    — Да мы с этими "признаками" воюем уже ...
    ***
  3. Goga_777 Ранг пользователя
    Goga_777
    +1
    Сегодня, 15:31
    Видно запад и правжа в ж... Есл лезет на ражон.
  4. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 15:42
    Правда что ли заметили, они давно готовятся, мобилизуют население чисто боевой пропагандой. Мы конечно здорово приехали от ситуации "мы вам ого го как дадим" к необходимости "сидеть в кустах на чеку". В этом блестящая заслуга наших политиков. И до сих пор в той же манере продолжают. Ни мобилизации союзников ни внутренней жесткости.. Дождутся необходимости применять ЯО и тут вопрос хватит ли характера.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:12
    Мы видим признаки подготовки к войне»: Минобороны Белоруссии оценило военную активность Запада
    . Пора производить тестовые испытания всех самых сильных, ультимативных аргументов имеющихся у нас в наличии.
    Тамошние политики даже не страх потеряли и не мозги, они поступают, говорят по указке из за океяна.... в общем, про национальные елитки можно забыть, там национального не осталось совсем...
    А вот граждане, избиратели, должны ощущать дрож в коленках и слабость "тыла", тогда могут вспомнить, чем им грозит русская КУЗЬКИНА МАТЬ!
    Дрож в коленках и слабость с "тыла", очень способствует ускорения мозговой активности и в правильном направлении.
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:51
    Не нервничайте-кнопку пуска Искандера с ядерной БЧ-всяко нажать успеете laughing

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