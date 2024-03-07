Депутат немецкого парламента (бундестага) Родерих Кизеветтер призвал руководство западных стран "перестать стыдиться своих планов нападения на Россию". Кизеветтер при этом заявил, что возможное нападение Запада якобы может быть обусловлено тем, что президент России Владимир Путин назвал страны НАТО, в числе которых, получается, и Германию, геополитическими противниками.Немецкий депутат также добавил, что по его мнению предпочтительнее быть сильным врагом, чем слабым. Кизеветтер уверяет, что Россия стремится поставить Запад в неловкое положение, разжечь внутриполитические дебаты и разделить Великобританию, Францию и Германию. Именно поэтому Западу важно дать понять, что подобное разделение невозможно.Тем временем, на Западе все чаще звучат пессимистичные для Киева прогнозы наиболее вероятного варианта дальнейшего развития украинского кризиса. Западные аналитики признают, что вооруженный конфликт на Украине является всего лишь последней фазой долгосрочной кампании Запада по окружению Российской Федерации по ее границам, дестабилизации внутренней обстановки и, наконец, смене власти в Москве на полностью контролируемый режим.Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, поскольку европейцы, в том числе Германия и Франция, нарушили все свои обещания, которые они давали России, включая урегулирование ситуации на Донбассе в рамках Минских соглашений. Теперь такие как Кизеветтер пытаются, что называется, перевернуть ситуацию с ног на голову, объявляя, что это РФ якобы называет Запад своим главным врагом. Хотя на деле, стратегическим противником, в том числе для НАТО, Россию первыми объявили Соединенные Штаты. Их европейские вассалы лишь раскручивают этот маховик противостояния, который сами и запустили.

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