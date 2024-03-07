Депутат парламента ФРГ привал Запад «перестать стыдиться своих планов нападения на Россию»

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Депутат парламента ФРГ привал Запад «перестать стыдиться своих планов нападения на Россию»

Депутат немецкого парламента (бундестага) Родерих Кизеветтер призвал руководство западных стран "перестать стыдиться своих планов нападения на Россию". Кизеветтер при этом заявил, что возможное нападение Запада якобы может быть обусловлено тем, что президент России Владимир Путин назвал страны НАТО, в числе которых, получается, и Германию, геополитическими противниками.

Немецкий депутат также добавил, что по его мнению предпочтительнее быть сильным врагом, чем слабым. Кизеветтер уверяет, что Россия стремится поставить Запад в неловкое положение, разжечь внутриполитические дебаты и разделить Великобританию, Францию и Германию. Именно поэтому Западу важно дать понять, что подобное разделение невозможно.



Тем временем, на Западе все чаще звучат пессимистичные для Киева прогнозы наиболее вероятного варианта дальнейшего развития украинского кризиса. Западные аналитики признают, что вооруженный конфликт на Украине является всего лишь последней фазой долгосрочной кампании Запада по окружению Российской Федерации по ее границам, дестабилизации внутренней обстановки и, наконец, смене власти в Москве на полностью контролируемый режим.

Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, поскольку европейцы, в том числе Германия и Франция, нарушили все свои обещания, которые они давали России, включая урегулирование ситуации на Донбассе в рамках Минских соглашений. Теперь такие как Кизеветтер пытаются, что называется, перевернуть ситуацию с ног на голову, объявляя, что это РФ якобы называет Запад своим главным врагом. Хотя на деле, стратегическим противником, в том числе для НАТО, Россию первыми объявили Соединенные Штаты. Их европейские вассалы лишь раскручивают этот маховик противостояния, который сами и запустили.
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35 комментариев
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  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 15:52
    Этот депутат,видимо прочел комментарии на ВО.... recourse am
    1. Татьяна Ранг пользователя
      Татьяна
      +7
      Сегодня, 15:59
      Депутат парламента ФРГ призвал Запад «перестать стыдиться своих планов нападения на Россию»

      Ну тогда Договор о воссоединении Германии - ГДР и ФРГ при участии России, США, Великобритании и Франции - России действительно нужно расторгать как потерявший свою юрюдическую силу и ставший юридически ничтожным!
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 16:01
        Да какой там договор уже вспоминать, придется их заново денацифицировать всех! Я вообще за такие высказывания с их стороны, это снижает вариант маневра нашим "миротворцам" типа Абрамовича, быстрее им шею свернем.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 16:04
          Родерих Кизеветтер призвал руководство западных стран "перестать стыдиться своих планов нападения на Россию"

          31 июля 1940 г. Гитлер заявил о своей решимости провести весной 1941 г. кампанию против Советского Союза с целью его разгрома. Для этого, сказал он, необходимо к намеченному сроку довести численность сухопутной армии до 180 дивизий". Мы хорошо помним чем всё это закончилось в мае 45-го, а вот немцы , судя-по всему забыли... Ну так можем и напомнить... am
      2. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        0
        Сегодня, 16:02
        Цитата: Татьяна
        России действительно нужно расторгать!

        Пол населения Германии это турки. Надо Эдиком договариваться. Автономию попросим)))))
      3. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +1
        Сегодня, 16:40
        Вот только ГДР, как суверенное государство, эту денонсацию договора о воссоединение не признает, ибо воссоединения хотели оба государства. С тем же успехом можно независимость Финляндии или Польши не признавать. И что делать будите, когда всем на это будет начхать? Признать незаконным передачу Крыма Хохляндяндии, контролируя Крым - это одно, а лезть туда, где наше влияние стремится к 0 - это посмешище.
    2. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +2
      Сегодня, 16:03
      Цитата: dmi.pris1
      Этот депутат,видимо прочел комментарии на ВО.... recourse am

      Да действительно. Ну тогда России надо готовить упреждающий удар. И не надо этого стесняться. laughing А то начнётся потом, а нас за что? laughing
    3. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 16:13
      Цитата: dmi.pris1
      Этот депутат,видимо прочел комментарии на ВО..

      Да он тут пишет вовсю!
  2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 15:53
    Немецкий депутат также добавил, что по его мнению предпочтительнее быть сильным врагом, чем слабым.
    Этот Кизззеветер наверное забыл, что Германия для России ДОХЛЫЙ враг.
    Можем повторить. (тм)
    1. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 15:59
      Усилиями англосаксов она второй раз как враг России подобно птице Феникс возрождается из пепла!
    2. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +1
      Сегодня, 16:03
      Цитата: Смею_заметить_
      что Германия для России ДОХЛЫЙ враг

      При всё уважении к вам и ненавистью к фашистам, но враг он далеко не дохлый. Морская технология у них на уровне. Подлодки и корабли. Танки их тоже одни из лучших в мире. Так что считать их дохлыми я бы не стал. Победить они не победят, но больно укусят это точно. Сау тоже один из лучших. В любом случае , кто кто но они точно не дохлые враги.
      1. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        +1
        Сегодня, 16:40
        При всё уважении к вам и ненавистью к фашистам, но враг он далеко недохлый. Морская технология у них на уровне. Подлодки и корабли. Танки их тоже одни из лучших в мире. Так что считать их дохлыми я бы не стал. Победить они не победят, но больно укусят это точно. Сау тоже один из лучших. В любом случае , кто кто но они точно не дохлые враги

        Танки, пушки, корабли это конечно всё так. Но предполагаю, что в столкновении с Германией Россия не станет отвечать обычными вооружениями, а ответит несколькими ядерными ударами. И покончит с Германией как с государством, о чем давно мечтал и предлагал осуществить Уинстон Черчиль в 1945г. Закрыть так сказать германский вопрос навсегда.
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 16:41
          Цитата: Бывший солдат
          Но предполагаю, что в столкновении с Германией Россия не станет отвечать обычными вооружениями, а ответит несколькими ядерными ударами.

          тоже верно
  3. Федор Соколов Ранг пользователя
    Федор Соколов
    +2
    Сегодня, 15:56
    Отдельные представители немецкой политической элиты совсем страх потеряли! История учит их только тому, что ничему не учит.
  4. Комментарий был удален.
  5. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:56
    Прекрасно, а мы насколько я знаю до сих пор продаем уран заокеанским свиноводам, которые закупки в последний год сильно нарастили. Как это сочетается в головах наших политиков? (если там вообще есть головы) Хотя у нас всего три варианта (комбинации) избежать глобальной войны. Быстро победить свинарник, создать реальную коалицию со схожим потенциалом, не забывать накручивать боеголовки в 6 рук.
  6. pyagomail.ru Ранг пользователя
    pyagomail.ru
    +2
    Сегодня, 15:56
    перестать стыдиться своих планов нападения на Россию
    Два варианта: либо он сам не верит в это, но набирает очки - может, в должности повысят, либо альтернативно одаренный и не понимает, чем это может закончиться для Германии (в очередной раз).
  7. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin
    +1
    Сегодня, 15:57
    Он думает что у него над Берлином грибов не будет??? США даже не рыпнуться из за этих идиотов. Только обрадуются новому плану Маршала для Европы!!!! winked
  8. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    0
    Сегодня, 15:59
    А этот Родерих Кизеветтер бессмертный или просто самоубийца. Так пусть самоубьётся об стену, а провоцировать народы на апокалипсис третьей мировой это безумие. wassat
  9. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:07
    «Россия стремится поставить Запад в неловкое положение» —

    ***
    — Вы в этом положении стоите давно и надёжно,вас США так поставили ...
    ***
  10. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 16:09
    Да-а-а-а-а недоделал товарищ Сталин кое- что в этой Германии. Надо было немцев свести до ранга малочисленных народов, "разменяв" всю нацистскую нечисть физически. sad Недонацифицировали!!!
  11. Etoya Ранг пользователя
    Etoya
    0
    Сегодня, 16:10
    Идут по стопам Гитлера, начинается оправдание нападений на другие страны
  12. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    0
    Сегодня, 16:12
    Почему у нас никто не призывает восстановить исконную, красивейшую роспись Рейхстага, выполненную талантливейшими художниками в мае 1945 года?
  13. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 16:13
    Родерих Кизеветтер, родился в деревушке Пфуллендорф.
    Красивые по своему название и фамилия, но ничего не значащие.
    Хотя, сложносочиненное слово Kiesewetter на немецком означает "выбор погоды", или на мой взгляд ближе к "держать нос по ветру" и уж я бы его перевел просто как "флюгер". Такие фамилии сразу наводят на мысль...

    Пуллендорф хорошо описал один наш бывший соотечественник, переехавший в Германию:

    Так что могу с уверенностью человека, хорошо знающего свою страну, сказать - такой глуши, как Пфуллендорф в западной Германии не найти. Помимо того, что городок находится среди полей и деревушек, а ближайший крупный город - Штутгарт расположен в сотне километров, изолированности Пфуллендорфа способствует тот факт, что в этом регионе нет автобанов и путь в 100 километров занимает два часа, так как средняя скорость передвижения через многочисленные деревушки составляет 50 км/ч, помимо этого Пфуллендорф является редким немецким городом, в который невозможно добраться на поезде - железную дорогу, проходящую через Пфуллендорф распилили в начале этого века и теперь сюда непросто попасть и также трудно отсюда выбраться как на общественном транспорте, так и на автомобиле.

    Возомнил себя известным ефрейтором (по примеру Макрона)?
    Или там у них уже борьба за кресло канцлера началась и в этом вопросе для них все средства хороши?
  14. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:14
    Вроде бывший военный,полковник .Но идиот идиотом.Моя идея с островом Рюген остаётся в силе.Гамбург китайцам.Меня тоже может нести не по детски.
  15. бухач Ранг пользователя
    бухач
    0
    Сегодня, 16:21
    Опять хотят,как там по немецки-Дранг нах Остен -или как,устроить.И опять Россия им угрожает,что при 1,что при 2 мировой,у немцев в генах что ли записана ненависть к нам?Это мы должны их ненавидеть и для такого отношения причин более чем достаточно.В прошлых войнах у нас в Европе хотя бы был союзник,ну и нейтралы присутствовали,в наше время практически вся Европа в едином порыве,если сеча состоится то России куда тяжелее будет.
    1. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 16:27
      Так в этот раз по земле никто и не будет берлины брать, вот прилетит и живите с этим-тепло,светло и мухи не летают, совсем.
  16. Правдодел Ранг пользователя
    Правдодел
    0
    Сегодня, 16:22
    Депутат парламента ФРГ привал Запад «перестать стыдиться своих планов нападения на Россию»

    Только не привал, а призвал. Приваливать будем потом, когда победим. Сейчас другое время, не до привалов.
    Похоже, России все же придется в очередной раз освобождать Европу от расплодившейся в ней заразы - Европу от гейропы - и опять брать Берлин. Но только, боюсь, что теперь вряд ли от Берлина что-либо останется...
    1. Депутату, прежде чем призывать гейропу к походу на Россию, не плохо бы сначала внимательно прочитать акт о безоговорочной капитуляции Германии от мая 1945 г., где написано на английском и русском языках, что в случае необходимости страны победители - тогда СССР, сейчас Россия - могут использовать любые средства для приведения Германии в чувство. Такая необходимость может настать.
    2. Для приведения бравых и слишком бодрых депутатов гейропейцев в чувство Россия может вернуться к Ялтинским соглашениям, по которым Германия была разделена, и из которых СССР вышел при меченом предателе и его друзьях. Также можно напомнить, что СССР прекратил состояние войны с Германией только 25.01.1955 г. указом Президиума ВС СССР. Этот указ Россия может и отменить.
  17. кокосов тима Ранг пользователя
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 16:23
    Эх, зря пожалел вас товарищ Сталин в 1945!
  18. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 16:25
    Какой боевитый депутат, видимо бизнес имеет и паспорт далеко от фа ерлянда чтоб издалека понаблюдать попытку суицида европы.
  19. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +1
    Сегодня, 16:25
    Совсем страх потерял, немец. А ведь у нас сейчас самое то время, когда можно им раз и навсегда вогнать животный страх даже о мыслях плохо думать о нас. Если, конечно, мы хотим быть.
  20. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 16:49
    Ils deviennent tous fous !?
    Est ce la Russie qui a "construit " ses frontières près des bases de ...l'Otan ?
    Qui est le plus inquiétant le pays qui diminue son armée , A un budget en temps de pays d'environ 45 milliards d'euros, qui n'a pas une multitudes de bases partout dans le monde ? Comme la Russie .
    Ou celui qui a un budget militaire de 800 milliards de dollars, une armée pléthorique , installée partout dans le monde ? Comme les USA ?
    Ce qui m'inquiète c'est que tous ces "politiciens" suivent exactement le schéma que j'avais prédit...quelques fois il est désagréable d'avoir eu raison :-((
    Je n'ai qu'une chose à dire à ce député : vas y part le premier au front toi, ta famille tes enfants ...
  21. poquello Ранг пользователя
    poquello
    0
    Сегодня, 17:02
    "ФРГ привал Запад"
    это как? "-Никакую Нэру я не джавахарлал!"?
  22. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:05
    Бредят и без разницы, проплачен этот бред или он просто такой по жизни...
    И вообще, пофиг, что как у нас, у них говорят, что такие там не только все... раз они ВСЁ допускают такие опасные, провокационные разговоры, значит ТАКИЕ ВСЁ.
  23. Christophe_Nicolas Ранг пользователя
    Christophe_Nicolas
    0
    Сегодня, 17:43
    Единственное оружие массового поражения, которое есть у Германии, это... :)
    https://cdn.tourradar.com/s3/tour/1500x800/114019_bdba8b65.jpg
  24. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:44
    Таково бы за шиворот взять и пинками погнать нападать-не стыдясь

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