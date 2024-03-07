Украина ведет переговоры с Казахстаном о закупках российских комплектующих для вооружений ВСУ

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Украина ведет переговоры с Казахстаном о закупках российских комплектующих для вооружений ВСУ

В настоящее время украинская организация «Укрспецэкспорт» проводит переговоры со структурами в Казахстане о возможном приобретении продукции российской военной промышленности для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, украинская компания может вести переговоры с рядом казахстанских организаций с целью приобретения производимых в России комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства и есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана – Россией

- цитирует РИА Новости неназванного собеседника.

С другой стороны, вряд ли такие связи будут выгодны самому Казахстану. Финансовый эффект от них минимален, если не ничтожен, а вот на экономическом сотрудничестве с Россией, которое в последние два года стало для республики особенно выгодно, подобные действия отразиться могут.

Мотивация украинской стороны вполне понятна – на вооружении ВСУ находится большое количество военной техники советского производства. Комплектующие для нее со складов стран Восточной Европы за два года конфликта были практически выбраны, теперь остается искать лишь новые пути для их получения, обращаясь к другим странам на постсоветском пространстве или в третьем мире.
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    50 комментариев
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 15:33
      У Казахстана конечно не растут бананы, но это его всё равно не спасёт, если что. yes
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 15:43
        У Казахстана конечно не растут бананы, но это его всё равно не спасёт, если что. yes

        Это точно ему дороже обойдётся, чем деньги вырученные за комплектующие... am
        1. MaxKruh Ранг пользователя
          MaxKruh
          +1
          Сегодня, 15:50
          Ничего не будет только озабоченности.
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 15:57
          Цитата: Lev_Russia
          Это точно ему дороже обойдётся

          конкретизировать сможете?!
          какие проблемы он получит?
          1. alebdun2000 Ранг пользователя
            alebdun2000
            +1
            Сегодня, 16:05
            Например запирание транзита как его товаров в казахстан из европы и из казахстана туда так и товаров китая в европу. Эти товары пойдут через Россию только. Это всё больно...
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +2
              Сегодня, 16:31
              Цитата: alebdun2000
              запирание транзита как его товаров в казахстан из европы и из казахстана туда так и товаров китая в европу

              первое, какие именно товары казахов вы запрете?
              второе, про китай это вы повеселили
          2. Vita VKO Ранг пользователя
            Vita VKO
            +1
            Сегодня, 16:15
            Цитата: Василенко Владимир
            конкретизировать сможете?!
            какие проблемы он получит

            Существует межгосударственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству в рамках которого Россия поставляет в Казахстан военную технику по внутренним ценам заводов изготовителей.
            Хоть Казахстан и пытается закупать связь, РЭБ, РЛС и лёгкую бронетехнику в странах НАТО, но есть ЗРК С-300 и боевая авиция, втом числе новые Су-30см. Которые быстро встанут на прикол.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +2
              Сегодня, 16:32
              Цитата: Vita VKO
              Которые быстро встанут на прикол.

              а знаете чем ответят казахи?!!
              они тупо нас пошлют, их матрасы обхаживают который год
              1. Roman_VH Ранг пользователя
                Roman_VH
                +2
                Сегодня, 17:03
                Так им китайцы и дали. KZ это китайская грядка, и ни кому другому они ее окучивать не дадут.
                1. Касым Ранг пользователя
                  Касым
                  -1
                  Сегодня, 17:38
                  Казахстан с начало СВО ввел запрет на продажу оружия, боеприпасов и т.д. в третьи страны. Поэтому эти новости являются фейком. hi
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 15:34
      Украина с кем только не ведет переговоров. Самое интересное, что переговоры они ведут без денег, без перспектив выполнить свои обязательства по контрактам и при руководстве, которого считай уже нет.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 15:36
      Вопрос конечно интересный,но обычно это решается вызовом военного аташе посольства на беседу.Будем посмотреть.
    4. Тихонов_Александр Ранг пользователя
      Тихонов_Александр
      -6
      Сегодня, 15:37
      Казахстан должен быть следующим после победы над окраиной.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -3
        Сегодня, 16:11
        Правильно. Возьмём Киев, а затем возьмём и Нур-Султан! Он тоже ох как нуждается в денацификации.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 16:33
          Цитата: Кот Александрович
          а затем возьмём и Нур-Султан!

          нет уже такого города
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 17:24
            Уже разбомбили? Отлично!
        2. фа2998 Ранг пользователя
          фа2998
          0
          Сегодня, 17:33
          Вы хотя бы взяли столицы регионов Запорожье и Херсон! Пошлет нас Казахстан-там в остальном мире возможностей больше и ништяков.В гробу он видал всякие ОДКБ.Там партнеры сильные и денежные-США,Китай и пр. Вот недавно буквально режим там спасли,и тут же антироссийские высказывание.
    5. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +3
      Сегодня, 15:37
      Финансовый эффект от них минимален, если не ничтожен, а вот на экономическом сотрудничестве с Россией, которое в последние два года стало для республики особенно выгодно, подобные действия отразиться могут
      в этом и вся суть не думаю ,что казахи пойдут на это
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 15:38
      Токаев и своими комплектующими с радостью поделится с укропами.
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 15:49
        Как бы Токаева самого не пустили на комплектующие.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +1
          Сегодня, 15:54
          Если не будет слушаться своих кураторов, то они так и поступят. Хотя он сам наверное будет рассчитывать не снисходительность с их стороны. Но мы то знаем и помним судьбу многих (если не всех), кто поверил им и повелся на их лживые разговоры.
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 15:55
          Цитата: Пленник
          Как бы Токаева самого не пустили на комплектующие.

          и кто его пустит?!
          1. Пленник Ранг пользователя
            Пленник
            0
            Сегодня, 15:56
            sad Вам конкретные фамилии назвать или считать вопрос риторическим?
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 16:00
              да нет, интересно услышать фамилии
              а самое главное КАК это произойдет?
              1. Пленник Ранг пользователя
                Пленник
                -1
                Сегодня, 16:03
                Так не знаю фамилий. А как произойдет? request Надеюсь красиво.
                1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  -1
                  Сегодня, 16:30
                  Цитата: Пленник
                  Так не знаю фамилий

                  ну если не знаете, то к чему говорите?
                  1. Пленник Ранг пользователя
                    Пленник
                    0
                    Сегодня, 16:48
                    А вот захотел и сказал? Вы тут за цензора или самодеятельный артист? sad
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 16:28
        Если бы не ВВП то Такаев вместе с Назарбаевым, давно бы « огородничали» в Ростове.. По соседству с Януковичем. Хотя, вряд ли они об этом, помнят.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 16:34
          Цитата: Андрей Николаевич
          Если бы не ВВП то Такаев вместе с Назарбаевым

          детский лепет и абсолютное не знание того что происходит в РК
          во первых, назик и так "огородничает"
          во вторых, кто и когда угрожал токаеву?!
    7. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -2
      Сегодня, 15:40
      Даже сам факт переговоров, независимо от результатов (кроме высылки с порога) для наших политиков позорище полное.
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +2
        Сегодня, 16:04
        "А был ли мальчик?"
        Я к тому, что
        . со ссылкой на осведомленный источник
    8. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 15:41
      Какие "хорошие" союзники по ОДБК...
    9. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 15:45
      Сам факт что Казахстан ведет переговоры говорит уже о многим. Казахи встали на путь Украины . И это им может стоить тоже территориальной целостности ... Они думают об этом ? Весь север и половина центра это русская земля , подаренная им Лениным, так же как и с украиной. Русская армия отточенная годами боев на украинском оселке как горячий нож по маслу отсечет столько сколько надо. Из казахов войны как из навоза пулеметная лента , ни чета украинцам. Пусть помнят об этом потомки чингиз хана
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        -2
        Сегодня, 15:48
        При том что ни на одной встрече на внутреннюю политику казахов гарант не указывал явным образом, начиная от содержания учебников. Думаю они от хохляцких мало чем отличаются. А потом удивимся "нежданному майдану".
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:52
        Цитата: FoBoss_VM
        Казахи встали на путь Украины

        они с него не сходили, да и своему "бандере" они памятники то же ставят и уже давно
        а российские каналы они убрали из сетки куда как раньше шароварников
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +1
          Сегодня, 16:38
          Василенко, вам следовало бы из уважения к русскому языку писать грамотнее.
      3. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        -1
        Сегодня, 15:54
        А ты с казахами в одном окопе сидел или может в рейды ходил? Про Николая Синовича Майданова или про Бориса Тукеновича Керимбаева слыхал? Так что не надо пылить!
    10. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 15:45
      Зачем им тормозные парашюты к Су-24 с МиГ-29 если их в европах и в/на практически не осталось? Или F-16 не дают? Странная статья. На вброс похожа.
      1. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        0
        Сегодня, 16:24
        Нету мысли что у них где-то собирают из разных списанных самолётов и запчастей парочку летающих бортов. А сколько там у них осталось мы не знаем точно.
    11. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 15:46
      . В настоящее время украинская организация «Укрспецэкспорт» проводит переговоры со структурами в Казахстане о возможном приобретении продукции российской военной промышленности для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

      В настоящее время слишком много подобных вбросов и публикаций. Казахстан слишком сильно завязан на Россию во всех сферах, чтобы решиться на враждебный нам шаг.
      . со ссылкой на осведомленный источник

      yes
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 15:48
        Цитата: Я свой
        Казахстан слишком сильно завязан на Россию во всех сферах

        армения еще больше была завязана
        и решаться они на раз
        1. Аскольд65 Ранг пользователя
          Аскольд65
          -1
          Сегодня, 16:55
          Цитата: Василенко Владимир
          армения еще больше была завязана
          и решаться они на раз

          А на "два" у них могут начаться экономические проблемы. И как следствие политические.
          Но такое возможно, если в руководстве РФ были бы жёсткие политики в рамках закручивания гаек для недружественной страны. Но пока я таких не наблюдаю.
      2. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +3
        Сегодня, 15:50
        Понятно, что публикация может отказаться вбросом или сильным преувеличением, но казахи не первый раз в двусмысленных шагах отметились, поэтому верить легко.
    12. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 15:47
      казахи вполне могут продать, многовекторность у них в крови
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 15:50
        В "преданности" я не сомневаюсь. Я сомневаюсь что они пожертвуют своим благополучием
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +3
          Сегодня, 15:50
          Цитата: Я свой
          Я сомневаюсь что они пожертвуют своим благополучием

          смотря как их за жабры возьмут матрасы, опыт уже есть
    13. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      +2
      Сегодня, 15:50
      С другой стороны, вряд ли такие связи будут выгодны самому Казахстану. Финансовый эффект от них минимален, если не ничтожен

      Новые американские друганы компенсируют.
    14. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +1
      Сегодня, 16:11
      ЦИПСОшный вброс... Умеют работать, подкинуть так сказать. Вона как можемповторители возбудились lol
    15. aleks700 Ранг пользователя
      aleks700
      0
      Сегодня, 16:37
      Чего-то я не удивлён. Неудивлюсь даже если технику продадут.
    16. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:47
      Тормозов с Казахстана хохлам не хватает-для полного щастья? tongue

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