Украина ведет переговоры с Казахстаном о закупках российских комплектующих для вооружений ВСУ
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В настоящее время украинская организация «Укрспецэкспорт» проводит переговоры со структурами в Казахстане о возможном приобретении продукции российской военной промышленности для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
По данным источника, украинская компания может вести переговоры с рядом казахстанских организаций с целью приобретения производимых в России комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29.
Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства и есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана – Россией
С другой стороны, вряд ли такие связи будут выгодны самому Казахстану. Финансовый эффект от них минимален, если не ничтожен, а вот на экономическом сотрудничестве с Россией, которое в последние два года стало для республики особенно выгодно, подобные действия отразиться могут.
Мотивация украинской стороны вполне понятна – на вооружении ВСУ находится большое количество военной техники советского производства. Комплектующие для нее со складов стран Восточной Европы за два года конфликта были практически выбраны, теперь остается искать лишь новые пути для их получения, обращаясь к другим странам на постсоветском пространстве или в третьем мире.
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