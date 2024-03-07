Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела региона украинскими формированиями

1
Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела региона украинскими формированиями

Сегодня украинскими формированиями был обстрелян из артиллерийских орудий поселок Тёткино Курской области. Также обстрелу подверглось и село Попово-Лежачи Глушковского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона рассказал о последствиях украинского обстрела. В результате обстрела были повреждены одиннадцать домов. По счастливой случайности, никто из мирных жителей населенных пунктов не пострадал. Но есть повреждения материального имущества.

В частности, были повреждены линии электропередачи. Это привело к перебоям в энергоснабжении населенных пунктов. Также в результате обстрела были повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка. В поселке Теткино один дом пострадал сильно.


Губернатор Старовойт заявил, что собственникам поврежденного домовладения будет оказана необходимая помощь с его восстановлением. Что касается ремонтно-аварийных работ на линиях электропередачи, то они начнутся, как только вновь станет безопасно для энергетиков.

Напомним, что приграничный Глушковский район Курской области регулярно подвергается артиллерийским и минометным обстрелам с территории сопредельного государства. Украинские формирования обстреливают сельские населенные пункты, в которых нет никаких военных или военно-промышленных объектов. От этих обстрелов страдают самые обычные люди, чьи жизни подвергаются риску, а дома и хозяйственные постройки получают значительные повреждения.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    1 комментарий
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 16:04
      Губернаторам приграничных областей не позавидуешь... На них столько свалилось, что даже не знаешь с чего начинать. Им сейчас без военного решения проблемы никак не обойтись. Но до этого момента надо еще дожить с минимальными потерями...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»