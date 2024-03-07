Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела региона украинскими формированиями
Сегодня украинскими формированиями был обстрелян из артиллерийских орудий поселок Тёткино Курской области. Также обстрелу подверглось и село Попово-Лежачи Глушковского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Глава региона рассказал о последствиях украинского обстрела. В результате обстрела были повреждены одиннадцать домов. По счастливой случайности, никто из мирных жителей населенных пунктов не пострадал. Но есть повреждения материального имущества.
В частности, были повреждены линии электропередачи. Это привело к перебоям в энергоснабжении населенных пунктов. Также в результате обстрела были повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка. В поселке Теткино один дом пострадал сильно.
Губернатор Старовойт заявил, что собственникам поврежденного домовладения будет оказана необходимая помощь с его восстановлением. Что касается ремонтно-аварийных работ на линиях электропередачи, то они начнутся, как только вновь станет безопасно для энергетиков.
Напомним, что приграничный Глушковский район Курской области регулярно подвергается артиллерийским и минометным обстрелам с территории сопредельного государства. Украинские формирования обстреливают сельские населенные пункты, в которых нет никаких военных или военно-промышленных объектов. От этих обстрелов страдают самые обычные люди, чьи жизни подвергаются риску, а дома и хозяйственные постройки получают значительные повреждения.
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