Бундесвер изучает возможность возобновления призыва

Предварительная проработка

Опыт прошлого

Ситуация меняется

Планы и реальность

Политическое руководство ФРГ ставит перед вооруженными силами новые задачи, выполнение которых может столкнуться с разными трудностями. В первую очередь, проблемой станет нехватка личного состава. В связи с этим министерство обороны собирается рассмотреть возможность изменения принципов комплектования вооруженных сил. Не исключается возвращение обязательной воинской повинности, отмененной в начале прошлого десятилетия.В настоящее время численность вооруженных сил ФРГ достигает 181 тыс. чел. Начиная с 2022 г., руководство страны ставит перед Бундесвером новые военно-политические задачи и желает создать «самую большую армию Европы». Однако актуальный контрактный принцип комплектования вооруженных сил не сможет обеспечить требуемый для этого рост численности личного состава, и требуются иные меры.5 марта немецкое издание Spiegel раскрыло любопытные планы министерства обороны Германии, касающиеся вопросов комплектования. Ему удалось узнать, что министр Борис Писториус поручил своему ведомству проработать варианты изменения существующей модели военной службы, которые позволили бы обеспечить масштабируемость и адаптацию вооруженных сил к возникающим угрозам. Работу требуется завершить к 1 апреля.В соответствующем документе, попавшем в распоряжение «Шпигеля», указано, что министр обороны планирует выступить с предложением о возвращении обязательной военной службы. Минобороны должно будет вынести эту идею на открытое обсуждение до следующих федеральных выборов.Spiegel напоминает, что Б. Писториус уже не в первый раз обращает внимание на обязательную воинскую повинность. Так, на недавней Мюнхенской конференции по безопасности он дал оценку возможному набору призывников. По словам министра, в нынешнем состоянии Бундесвер способен ежегодно принимать и обучать лишь 3-4 тыс. новобранцев по призыву. Это в разы меньше потенциального числа призывников.Так же 5 марта немецкий министр обороны отправился с официальным визитом в Швецию. По данным «Шпигеля», в ходе поездки Б. Писториус планировал изучить шведский опыт возвращения призывной армии. Швеция отказалась от полностью контрактной армии в 2017 г., и к настоящему времени смогла решить основные вопросы комплектования вооруженных сил. Вероятно, ее наработки могут пригодиться и Германии.Необходимо отметить, что о проработке возвращения к призыву пока известно только из СМИ. На официальном уровне этот вопрос еще не поднимался, и неясно, когда его начнут обсуждать в качестве реальной инициативы. Возможно, дело в том, что такая концепция еще не готова к полноценной реализации и нуждается в проработке. Кроме того, военное и политическое руководство ФРГ должно понимать, что подобные идеи не обрадуют население и не хотят провоцировать негативную реакцию.До 1 июля 2011 г. Бундесвер комплектовался личным составом по смешанному принципу. Костяк армии составляли кадровые военные и военнослужащие по контракту. Необходимая численность вооруженных сил в целом достигалась за счет призывников. В последние десятилетия существования призыва их количество достигало 60-80 тыс. чел.Военнообязанным являлось все мужское население в возрасте от 18 до 45 лет; в военное время верхняя планка поднималась до 60 лет. При отсутствии ограничений по здоровью и поводов для отсрочки, совершеннолетний гражданин должен был пройти военную или альтернативную службу сроком 6 месяцев.После полугода службы военнослужащий мог уволиться в запас или остаться на сверхсрочную, продолжавшуюся до 14 мес. В дальнейшем Бундесвер имеет право регулярно вызывать резервиста на сборы, длившиеся до нескольких месяцев. Кроме того, после обязательной службы гражданин мог заключить контракт и стать профессиональным военным. Контракт предусматривал сроки от 2 до 12 лет.Подобные принципы позволяли десятилетиями поддерживать численность Бундесвера на требуемом уровне. В годы Холодной войны приходилось призывать больше новобранцев для обеспечения соответствующей боеспособности. В девяностые темпы призыва существенно сократились в соответствии с международной обстановкой и имеющимися угрозами.В двухтысячных годах призывной принцип комплектования посчитали пережитком прошлого, не соответствующим текущей обстановке. В конце десятилетия была разработана соответствующая программа, и в 2011 г. обязательную службу отменили. С этого времени и до сих пор Бундесвер является профессиональной армией.Контрактный принцип позволил сохранять темпы комплектования вооруженных сил на желаемом уровне, но при этом снизил напряженность в обществе. С его помощью в последние годы удавалось поддерживать численность Бундесвера на уровне 180 тыс. чел., что считалось достаточным для решения задач мирного времени и участия в локальных операциях – даже на фоне ухудшения международной обстановки во второй половине десятых годов.В 2022 г. военно-политическая обстановка в Европе резко ухудшилась, и официальный Берлин пересмотрел планы военного строительства. Так, в середине года политическое руководство ФРГ заявило о необходимости увеличения и модернизации вооруженных сил. По итогам этих процессов Бундесвер должен стать самой большой традиционной армией Европы. Были предложены различные меры для решения такой задачи в разумные сроки.В первую очередь, решили увеличить военный бюджет. В том же 2022 г. был создан специальный фонд размером 107 млрд евро для дополнительного финансирования армии. С его помощью размер военного бюджета собирались довести до 2%, требуемых стандартами НАТО. Недавно немецкое руководство отчиталось об успешном освоении 80% этого фонда. Впрочем, заметные результаты этих процессов пока отсутствуют.ФРГ также планирует расширять присутствие за рубежом. Так, весной прошлого года, на фоне волнений в Африке, Берлин сообщил о будущей отправке контингента в Судан. В конце года рассказали о будущем увеличении группировки войск на территории Литвы. Возможно, в ближайшее время появятся новые планы такого рода.Нетрудно заметить, что для решения поставленных задач, в первую очередь, требуется увеличение численности личного состава вооруженных сил. Сможет ли существующая контрактная система справиться с этим, неясно. Она и ранее подвергалась критике за недостаточную эффективность и низкие темпы набора новобранцев. Теперь же от этой системы требуются повышенные показатели, возможность достижения которых под вопросом.По всей видимости, Минобороны ФРГ тоже сомневается в возможностях нынешней системы комплектации вооруженных сил. Именно по этой причине глава ведомства поручил проработать альтернативные варианты, в т.ч. возвращение к обязательной службе и к призыву. При этом на изучение ситуации и выработку вариантов действия дается всего несколько недель. По тем или иным причинам, Минобороны вынуждено торопиться.Таким образом, текущее состояние и возможные перспективы развития Бундесвера не устраивают военное и политическое руководство Германии. Для соответствия их желаниям и планам, требуется увеличение и усиление армии, причем в минимальные сроки. Такие задачи должно частично решить увеличение финансирования, но требуются и иные меры.Вооруженным силам необходимо большее число военнослужащих. Судя по последним сообщениям и заявлениям, нынешняя система комплектования не обеспечит требуемый прирост числа новобранцев. Возможным решением может стать возвращение к призыву, которое, как сообщают СМИ, находится на стадии изучения. Воспользуются ли такой возможностью, и какими будут результаты этого шага, покажет время.