Власти Вологодской области рассказали о последствиях падения дрона на территорию металлургического предприятия

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Власти Вологодской области рассказали о последствиях падения дрона на территорию металлургического предприятия

Чрезвычайное происшествие на предприятии «Северсталь» в г. Череповец Вологодской области стало результатом попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации региона.

Как утверждается в сообщении, в результате попадания дрона работа предприятия нарушена не была, оно функционирует в штатном режиме. Беспилотник упал в районе доменной печи. Как отметил временно исполняющий обязанности Вологодской области Георгий Филимонов, в результате происшествия никто из сотрудников предприятия или иных лиц не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают представители компетентных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. До этого руководство предприятия «Северсталь Российская сталь» сообщало о «технологическом инциденте» в доменном цеху в Череповце. Первоначально причины произошедшего не озвучивались.

Если на территорию предприятия упал беспилотный летательный аппарат, запущенный не действующими в регионе или его окрестностях вражескими агентами, а прилетевший с Украины, то это довольно тревожная информация, учитывая значительную отдаленность Вологодской области от границы с Украиной.

Ранее противник преимущественно атаковал дронами лишь приграничные территории Российской Федерации, хотя имели место прилеты в Саратовской, Рязанской, Нижегородской областях, в Москве и Московской области.
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    30 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 16:05
      Уже и тужа долетать стало... Нужна комплексная программа защиты предприятий. Нужна уже вчера...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +9
        Сегодня, 16:14
        Скорее всего дроны запускают с территории России ,не исключено что здесь же их и делают кустарно или закупают на Алике и допиливают. Терроризм в чистом виде.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 16:15
          Я тоже придерживаюсь этой версии.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +1
            Сегодня, 16:17
            Возможно что даже какие оппозиционеры руку приложили по наводке СБУ.
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +3
          Сегодня, 16:26
          Нужен целый комплекс мер по противодействию дроновой опасности. Начиная от обучения гражданского персонала и вооруженной охраны ( л/с Росгвардии) стратегических объектов (алгоритм действий при обнаружении, отражении, последствий), а также технические меры (РЭБ, видеокамеры, глушилки и тд.)
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +4
        Сегодня, 16:25
        Дык взрыв был? Или просто упал? Хоть бы об этом-то сообщили...
    2. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +1
      Сегодня, 16:08
      Короче наступила эра дронов.
      Меня всегда интересовал один момент. Что лучше против дрона, пушечная артилерия или ракетная? Если они мало заметные не лучше пушечную. Надо Панцирей шлепать день и ночь и туда его добавить пулеметов от шилки.
      1. Glagol1 Ранг пользователя
        Glagol1
        0
        Сегодня, 16:27
        Панцири очень дорогие и переразмерны для дронов. Я бы пошел по такому пути: 4Х12,7 мм на колесном шасси полного привода с легким бронированием и средствами круглосуточного наведения. Как альтернатива - 4Х14,5 мм. Экипаж - механик-водитель, оператор средств обнаружения и наведения, он же командир, оператор пулеметной установки. Такой броневичек не дорогой, маневренный, по фронту перекрывает 4-5 км, по высоте 1,5 - 2 км. Плотность огня 4 стволов с локационным наведением очень приличная.
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 16:36
          Цитата: Glagol1
          Я бы пошел по такому пути:

          Чем чёрт не шутит)
        2. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          0
          Сегодня, 16:56
          . Панцири очень дорогие и переразмерны для дронов.

          Но сейчас в панцирь 48 ракет для малоразмерных целей влезает what
        3. ААК Ранг пользователя
          ААК
          0
          Сегодня, 17:49
          ЗПУ-4 с 4 КПВТ это привет из 50-х годов, что она, что ЗПУ-2 - очень хорошие агрегаты, но, увы, они "ручные", нет на них электроприводов и вместо самой простенькой РЛС только коллиматорный прицел. Поручать нашим НИИ создать антидроновое вундерваффе, как предлагает коллега Глагол1, это волокиты лет на 5, гораздо быстрее и проще (при наличии указующего пенделя) - снять с хранения и привести в относительны порядок ЗСУ-23-4, там и некоторая защита есть, и 4 пушечки калибра 23мм, и какая-никакая РЛС, и сопрячь её с какой нибудь АСУ КП ПВО тоже возможно...
    3. andrewkor Ранг пользователя
      andrewkor
      +10
      Сегодня, 16:09
      Инциденты,подобные пришедшему, прямой результат затягивания СВО!!!!
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 16:09
      Как утверждается в сообщении, в результате попадания дрона работа предприятия нарушена не была, оно функционирует в штатном режиме. Беспилотник упал в районе доменной печи. Как отметил временно исполняющий обязанности Вологодской области Георгий Филимонов, в результате происшествия никто из сотрудников предприятия или иных лиц не пострадал.
      Ага.
      Присылайте ищё!
      Отчего такая... бесшабашность?..
      Совсем страх потеряли?!
    5. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 16:10
      Скоро поставят более дальнобойные ракеты, станет долетать ещё дальше.
    6. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      +2
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Михаил-Иванов
      Нужна комплексная программа защиты предприятий. Нужна уже вчера...

      Цитата: Михаил-Иванов
      Нужна комплексная программа защиты предприятий. Нужна уже вчера...

      Цитата: Михаил-Иванов
      Нужна комплексная программа защиты предприятий. Нужна уже вчера...

      Войну надо заканчивать,а не мурку таскать!.Страна великая,1\7 суши,везде не защитись!.
    7. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +1
      Сегодня, 16:19
      Скрыть не получилось... А то до этого гендиректор вещал - да всё по плану, мы всё равно .домну на ремонт хотели ставить. Давят хо.хлы sad .
    8. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      +2
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Михаил-Иванов
      Уже и тужа долетать стало... Нужна комплексная программа защиты предприятий. Нужна уже вчера...

      Цитата: Михаил-Иванов
      Уже и тужа долетать стало... Нужна комплексная программа защиты предприятий. Нужна уже вчера...

      Войну надо заканчивать,с нужным результатом,а не мурку водить!Страна большая,1\7 часть суши--везде не поставишь ПВО. hi
    9. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 16:20
      Вот результат проходного двора на границе, с 2000 годов, для « братского народа».
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 16:59
        С 2000-х?! belay А я чей-то думал с 90-х what Или даже 80-х
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 17:01
          Я свой, Вы- правы. Я еще так-" скромно" указал поздние года.
    10. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      -3
      Сегодня, 16:22
      . Власти Вологодской области рассказали о последствиях падения дрона на территорию металлургического предприятия

      . Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела региона украинскими формированиями

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      . Молдавия и Франция собрались подписать соглашение о сотрудничестве в военной сфере

      "Забавно". Заголовки статей на сегодня. Прямо подбирали для нас...
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 17:43
        кто-то мог бы написать, что это не заголовки новостей "25-ти лет стабильности"

        но мы таких писунов осуждаем со всей нашей пролетарской ненавистью
    11. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +1
      Сегодня, 16:26
      За покупку лекарств за рубежом за родителями больных детей гоняется чуть ли не ФСБ, аналогичная ситуация и с попытками приобретения скрытой записывающией аппаратуры. Про то как гоняют охотников с ружьями вообще легенды ходят.
      Неужели так трудно поставить на контроль приобретение БПЛА и комплектующих?
      Думаю даже Китай не отказал бы ограничить поставки БПЛА на Украину, если наше правительство обратилось с такой просьбой.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        0
        Сегодня, 16:42
        Где и как охотников гоняют? Первое разрешение получение усложнили и всё, нарезное после 5-ти лет владения гладким было всегда, отстрел в пулегильзотеку нарезного тоже, да и получение гладкого гораздо упрощается если получить бесплатно охотничий билет
    12. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +5
      Сегодня, 16:26
      От террористического бандеровского режима есть только одна защита- бескомпромисное и полное его уничтожение. Все остальное - соплежуйство.
      1. Denissdaf Ранг пользователя
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 16:48
        И когда начнется уничтожение? Почему нельзя уничтожить верхушку этого террористического режима?
        1. kventinasd Ранг пользователя
          kventinasd
          0
          Сегодня, 17:10
          Цитата: Denissdaf
          Почему нельзя уничтожить верхушку этого террористического режима?

          Этот вопрос не здесь надо задавать. Пока наш главный очухается, дроны будут прилетать уже по всем стратегическим объектам. Не удивлюсь что скоро где нибудь в Северодвинске или в Гаджиево появятся.
      2. Александр Райков
        Александр Райков
        0
        Сегодня, 17:26
        "От террористического бандеровского режима есть только одна защита- бескомпромисное и полное его уничтожение. Все остальное - соплежуйство." Вы правы, но с наличные ВС РФ это практически невозможно. Ведь за 2 года ешче не успели освободит Донецкую област. А Запорожская, Херсонская? Все понимаем что нужно до Киева дойти, через Харкове, Полтаве, Николаеве, Одесе и т.д. А как с такой маленкой армии возможно....А в тилу кто будеть хозяйничит? Tak что без большую мобилизации и обявлении отечествейной войне не обойтис... конечно договорняк возможен всегда... но поверте.. после него рухнет авторитет не только ВС РФ, но и самой РФ, никто ни из БРИКС, ни из Африке, не говоря об восточной Европе не будеть смотрет с респектом к России, и это сделает возможной новой общеевропейской войны через несколких лет - примерно к 2028 - 2030 г. и нам прийдется нажимат на красной кнопке....
      3. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 17:41
        напиши в приемную ввп, потом ответ тут выложишь
    13. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 17:40
      "Сейчас на месте происшествия работают представители компетентных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего."

      и что они там выясняют? им в другом месте надо выяснять обстаятельства

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