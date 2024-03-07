Власти Вологодской области рассказали о последствиях падения дрона на территорию металлургического предприятия
Чрезвычайное происшествие на предприятии «Северсталь» в г. Череповец Вологодской области стало результатом попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации региона.
Как утверждается в сообщении, в результате попадания дрона работа предприятия нарушена не была, оно функционирует в штатном режиме. Беспилотник упал в районе доменной печи. Как отметил временно исполняющий обязанности Вологодской области Георгий Филимонов, в результате происшествия никто из сотрудников предприятия или иных лиц не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают представители компетентных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. До этого руководство предприятия «Северсталь Российская сталь» сообщало о «технологическом инциденте» в доменном цеху в Череповце. Первоначально причины произошедшего не озвучивались.
Если на территорию предприятия упал беспилотный летательный аппарат, запущенный не действующими в регионе или его окрестностях вражескими агентами, а прилетевший с Украины, то это довольно тревожная информация, учитывая значительную отдаленность Вологодской области от границы с Украиной.
Ранее противник преимущественно атаковал дронами лишь приграничные территории Российской Федерации, хотя имели место прилеты в Саратовской, Рязанской, Нижегородской областях, в Москве и Московской области.
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