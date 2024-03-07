Боевики ВСУ рассказали чешскому журналисту о своём тяжёлом положении под Авдеевкой

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Боевики ВСУ рассказали чешскому журналисту о своём тяжёлом положении под Авдеевкой

После освобождения Авдеевки (ДНР), которую ВСУ с 2014 года превратили в один из самых мощных укрепрайонов на Донбассе, ВС РФ продолжили развивать успешное наступление на позиции противника. Сейчас украинская армия спешно пытается возвести оборонительные рубежи на новых участках фронта, что дается ей крайне нелегко.

О том, что происходит в рядах армии киевского режима на Авдеевском направлении рассказал чешский корреспондент Ян Новак, недавно побывавший на этом участке фронта.



В статье для издания Seznam Zprávy он написал об огромных проблемах у ВСУ, связанных с острой нехваткой боеприпасов и личного состава. Журналист также поведал, что со слов боевиков ВСУ они несут на этом участке фронта большие потери убитыми и ранеными, которые постоянно растут. В этой связи участились и случаи дезертирства.

Корреспондент отметил, что над заявлением президента Зеленского, который оценил потери ВСУ за два года военного конфликта в 31 тысячу человек, на фронте грустно посмеиваются, так как все прекрасно знают, что цифра эта занижена в разы.

Кроме того, Новак успел побеседовать и с жителями пока что находящихся под контролем украинской армии населенных пунктов на прифронтовых территориях, которые, с его слов, крайне недовольны киевскими властями и обвиняют их в регулярной лжи касательно того, что на самом деле происходит в зоне боевых действий.

Стоит отметить, что в информационном пространстве появляется все больше свидетельств вопиющей лжи киевских властей о состоянии украинской армии, которая, по их заверениям, якобы в будущем даже может пойти в очередное контрнаступление. При этом военнослужащие ВСУ жалуются не только на дефицит боеприпасов и нехватку личного состава, но и на банальное отсутствие материалов для создания оборонительных рубежей и долговременных укреплений.
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    8 комментариев
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    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 16:35
      До сих пор под авдеевкой. Это одна из причин почему господа борзо сюда лезть планируют. Армию, хотя это последний из возможных шагов, очевидно нужно наращивать до 3 млн, не меньше. При этом по факту выходить из договора об ограничении и накручивать боеголовки, сколько возможно, чтобы в случае чего от ЕС с США лунный пейзаж остался гарантировано.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Сегодня, 16:48
        Они ещё наступать собрались в мае.Как раз после учений НАТО.Совпадение?
        На фоне неудач украинской армии на фронте президент Владимир Зеленский на ставке приказал главкому ВСУ Александру Сырскому любой ценой остановить продвижение русских, а также подготовить наступление на май. Об этом пишет крупный украинский телеграм-канал "Легитимный":

        Май месяц выбран потому, что в этот момент легитимность Зеленского становится под вопросом. Значит, крайне необходимо сместить все информационные "потоки" на тему наступления ВСУ. Но у данного финта есть огромный риск – очередной провал наступления. Это только усилит протестные настроения против Зеленского.
        Информацию о новом контрнаступлении подтверждает и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Правда, он не называет месяц. Противник намерен в этом году создать ударную группировку. Сейчас для них главная задача – стабилизировать линию фронта. У наступательной операции уже есть "чёткий план".
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 16:58
          Да, свиноводы как минимум могут подпереть свинарник с запада, чтобы освободить руки\копыта для востока. Пробные залеты ф-16, ф-35 уже состоялись 3 марта и разумеется никто их не сбил, несмотря на угрозы пощелкать так же как абрамсы.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:36
      А эти всё плачутся... Ну всё, сейчас чешский двойной апостол и президент Петр Павел, бывший генерал чешской армии, возьмёт тряпку, ведро воды и поедет ВСУшникам обувь мыть... Уж больно на фото она грязная... laughing
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 17:24
        Я не могу понять.. Как можно быть генералом чешской армии?.. Вы Чехию на карте,видели? У нас войсковая часть и гауптваэта,больше места занимают.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 16:43
      Скажем так... сами выбрали такую судьбу, сами выбрали тех, кто гонет их на могилизацию...
      Сами, все сами.
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 17:10
      Боевики ВСУ рассказали чешскому журналисту о своём тяжёлом положении под Авдеевкой
      Возражаю!
      Боевики ВСУ не ПОД Авдеевкой страдают, а ЗА Авдеевкой...
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:38
      Пожалеть их бедных или посочувствовать? lol

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