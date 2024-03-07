После освобождения Авдеевки (ДНР), которую ВСУ с 2014 года превратили в один из самых мощных укрепрайонов на Донбассе, ВС РФ продолжили развивать успешное наступление на позиции противника. Сейчас украинская армия спешно пытается возвести оборонительные рубежи на новых участках фронта, что дается ей крайне нелегко.О том, что происходит в рядах армии киевского режима на Авдеевском направлении рассказал чешский корреспондент Ян Новак, недавно побывавший на этом участке фронта.В статье для издания Seznam Zprávy он написал об огромных проблемах у ВСУ, связанных с острой нехваткой боеприпасов и личного состава. Журналист также поведал, что со слов боевиков ВСУ они несут на этом участке фронта большие потери убитыми и ранеными, которые постоянно растут. В этой связи участились и случаи дезертирства.Корреспондент отметил, что над заявлением президента Зеленского, который оценил потери ВСУ за два года военного конфликта в 31 тысячу человек, на фронте грустно посмеиваются, так как все прекрасно знают, что цифра эта занижена в разы.Кроме того, Новак успел побеседовать и с жителями пока что находящихся под контролем украинской армии населенных пунктов на прифронтовых территориях, которые, с его слов, крайне недовольны киевскими властями и обвиняют их в регулярной лжи касательно того, что на самом деле происходит в зоне боевых действий.Стоит отметить, что в информационном пространстве появляется все больше свидетельств вопиющей лжи киевских властей о состоянии украинской армии, которая, по их заверениям, якобы в будущем даже может пойти в очередное контрнаступление. При этом военнослужащие ВСУ жалуются не только на дефицит боеприпасов и нехватку личного состава, но и на банальное отсутствие материалов для создания оборонительных рубежей и долговременных укреплений.