Британская пресса: Политики Восточной Европы задумываются о возможности нападения на Россию

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Британская пресса: Политики Восточной Европы задумываются о возможности нападения на Россию

В ряде государств Восточной Европы в последнее время актуализировались дискуссии о возможности напасть на Россию первыми. Об этом пишет обозреватель британского издания The Financial Times Саймон Купер, который ссылается на некоего восточноевропейского политика, не приводя при этом его имени.

Аналитик размышляет о перспективах избрания премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря Североатлантического альянса после того, как свой пост покинет Йенс Столтенберг. Новому генсеку НАТО придется управлять довольно разнообразным блоком, в состав которой входят и Германия, и страны Восточной Европы.



Как утверждает Купер, в Восточной Европе в последнее время политики размышляют над тем, почему бы не напасть на Россию первыми, если риск нападения самой России на эти страны якобы является едва ли не неизбежным. О каких странах идет речь, не уточняется.

Но известно, что наиболее высоким уровнем русофобии в Восточной Европе отличаются Польша и страны Прибалтики. Поскольку у последних явно нет никакого реального военного потенциала, речь может идти именно о Польше.

С другой стороны, восточноевропейские государства должны понимать, чем чревато подобное нападение на российскую территорию. В свое время наши враги не раз получали достойный отпор, и почти всегда истории с нападением на Россию заканчивались еще и крушениями тех политических режимов, которые эти нападения планировали и осуществляли.
  • Министерство обороны Польши
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42 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +5
    Сегодня, 16:22
    То есть настала пора нашему МИДу обозначить во всеуслышание первые цели, по которым будет нанесён ядерный удар.
    Маски сброшены, пора информировать граждан евросоюза.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 16:32
      Как утверждает Купер, в Восточной Европе в последнее время политики размышляют над тем, почему бы не напасть на Россию первыми

      Может хватит нагнетать и пугать - желаете попробовать...??? «Welcome!!!» Вот только когда ваш британский остров и территория ЕС станут целиком радиоактивными и негде будет спрятаться, вспомните "Как всё начиналось..." am
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 17:51
        Как все топорно! Подстрекатели трубочисты хотят подтолкнуть пшеков, гномов, цыган и прочих, по их мнению, недоевропейцев к войне с русскими. Мир это уже проходил в прошлом веке. Итог неутешителен для Англии, остались без колоний и сейчас по швам трещат. Если посмотреть глобально, самая потерявшая сторона в той войне, хотя воевали совсем ничего....
      2. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        0
        Сегодня, 17:58
        ",,,, каждый пятый,
        как правило, был у руля,,,"
        У руля диктат штатов и раздрай в европах, как в польском самолёте под Смоленском - все представители власти решили указывать пилотам. Господа "партнёры", ваш корабль несёт на скалы. Семь футов вам над мачтой.
    2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 16:34
      Цитата: кредо
      Маски сброшены, пора информировать граждан евросоюза.

      Информация не поможет, хоть зарисуйтесь красными линиями...
      Всё идёт к тому, что где-нибудь, в отдалённой части мира, где не жалко, будет применено ядерное оружие, в реальных условиях. Только так можно охладить горячие головы!
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 16:46
        Информация не поможет, хоть зарисуйтесь красными линиями...

        Почему нет?
        Паника в стане врага, это кстати хороший повод проветрить мозги наиболее ретивым и зажравшимся.
        Медленно, но кажется это начали понимать и в нашем руководстве.
        В воскресных вечерних "Вестях" Киселёв уже перечислил и показал пять мостов в Германии, которые должны будь разрушены в качестве компенсации на подрыв Крымского моста, о котором вели переговоры тамошние фрицы. soldier
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 16:49
          Цитата: кредо
          В воскресных вечерних "Вестях" Киселёв уже перечислил и показал пять мостов в Германии, которые должны будь разрушены в качестве компенсации на подрыв Крымского моста, о котором вели переговоры тамошние фрицы.

          В германии посмотрели вечерние Вести с Киселёвым и все бюргеры впали в панику! belay
        2. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -1
          Сегодня, 17:29
          на каком немецком канале показывают киселева?
          это он что-то пел про всех в труху ядерным ударом? несколько лет назад
          много напугалось?

          если кто-то приводит киселева как пример хоть чего-то (кроме умения подсториться) - комментарии в целом излишни
  2. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +1
    Сегодня, 16:24
    Безумие в чистом виде.Они же должны отдавать себе отчёт что если что случится то одного нажатия на кнопку хватит чтобы от этих государств Восточной Европы и следа не осталось.Даже ТЯО хватит.Куда они лезут?Что они о себе возомнили?Что они в принципе могут и где и когда они хоть с кем то воевали в последний раз.Я имею ввиду хотя бы более менее серьёзный конфликт.Хм.Воители тоже мне нашлись.
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +5
      Сегодня, 16:30
      Лезут туда куда очевидно лезть не боятся, и мы дали им все поводы, и продолжаем давать своей вялой двусмысленной позицией, в которой не коалиций ни реальных угроз "безумцам" не создаем. Наш чудо-гарант занимается чем угодно, только не этими важнейшими вопросами.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        -2
        Сегодня, 16:36
        Ну так как известно благими намерениями дорога в ад вымощена. Что вы предлагаете?Позвать на Царствование Ким Чен Ына?По крайней мере в своё время с Трампом он конфликтную ситуацию разрулил.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +3
          Сегодня, 16:37
          Фигура по решимости сравнимая нужна, во всяком случае.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            -1
            Сегодня, 16:39
            Слуцкий что ли из ЛДПР? Шучу.Хотя Вольфович думаю бы смог.
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              -2
              Сегодня, 17:01
              Хотя Вольфович думаю бы смог.

              Чтобы он смог??? Орать опять и нести очередную ахинею...
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +7
      Сегодня, 16:41
      ...Куда они лезут?Что они о себе возомнили?Что они в принципе могут и где и когда они хоть с кем то воевали в последний раз...

      В НАТО вошли все страны бывшего СЭВ. Что сделала Россия? Промолчала.
      В НАТО вошли три республики Прибалтики. Что сделала Россия? Промолчала.
      В НАТО вошли Швеция и Финляндия. Что сделала Россия? Промолчала.
      США разместила в бывших республиках СССР военные биолаборатории, при том что часть этих республик входит в ОДКБ. Что сделала Россия? Опять промолчала

      Примеров не счесть. Они делают и гадят у нас на пороге, а Россия, в лице нашего руководства всё молчит и молчит или мямлит что-то себе под нос, насупившись.

      Вот и лезут они, помтоу что видят нашу нерешительность, наше безмолвие и полный пофигизм к себе и своему дому, а бесконечные "красные линии" все больше и больше сдвигает к МКАД. Так как же им не оборзеть. soldier
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 16:53
        Ну так как бы пружина сжимается ,а потом как бах по лбу,когда начнёт резко распрямляться.
      2. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 16:57
        Цитата: кредо
        Вот и лезут они, помтоу что видят нашу нерешительность

        Мне интересно, а что же делать?
        Все говорят, что Запад недоговороспособен, гнет свою линию, пока не достигнет своей цели.
        Понимает только силу.
        И это значит, что мы должны силой выдавливать Запад на границы 1990 года?
        Но это же ТМВ.
        Делать то чего?
        Тут Голова нужна очень, очень умная. И еще эта голова должна быть у власти, а не таксистом работать.
    3. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 17:20
      Понты они колотят перед выборами. Разгоняют страсти по запугиванию России и ничего больше.
    4. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 17:35
      Цитата: neworange88
      то одного нажатия на кнопку хватит чтобы от этих государств Восточной Европы и следа не осталось

      1. и кто нажмет эту кнопку?
      2. какая принципиальная разница - украинцы будут обстреливать Белгород или прибалты Псков?
  3. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 16:28
    Политики восточной Европы ? Да они пукнуть бы боялись в сторону России , если бы за их спиной не стояли и не подталкивали политики западной Европы .
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:32
    Саймон Купер возомнил себя колониальным правителем Восточной Европы.Но если начнётся,воздушная битва за небо Англии ,Англией она будет проиграна.Мы принесем цивилизацию на берега Туманного Альбиона.Англичане будут с горечью вспоминать ,как они несли цивилизацию по своим колониях пушками,а потом "максимами".До чего же вредные некоторые из Англичан.Кстати в Англии срач,каждый 20 авиаполет лайнера несёт денежки на наше СВО.Товарищ Сечин старается в Индии.
  5. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +1
    Сегодня, 16:32
    Сколь можно быть терпилой, и позволять себя кусать мелким собачонкам!? Хозяин Русской Тайги, Ты когда, наконец, проснёшься...!?
  6. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    +3
    Сегодня, 16:34
    Караганов прав ,надо разборки в степи на 3 года закончить одним ударом тактического боезапаса по одной из стран не другов ,тогда и закончатся все разговоры на сколько можно давить на Россию
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 17:07
      Из публичных один Караганов походу рассуждает трезво. Если хотят бодаться конвенционально, делегации в китай должны стать челночно-ежедневными, ничего подобного не происходит.
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        0
        Сегодня, 17:12
        В кремле кстати очень взвешенно относятся к Караганову , не исключают его предложения из повестки
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 17:15
          Возможно, при этом по мне так заторможенность кремля в военно-политических вопросах необъяснима, кроме как перестроечной контузией.
          1. goscha_04 Ранг пользователя
            goscha_04
            0
            Сегодня, 17:23
            наверное можно отнести это к выборному переуду ,после 17 ждут верхи перемены и очень жёсткие
  7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:37
    «В ряде государств Восточной Европы в последнее время актуализировались дискуссии о возможности напасть на Россию первыми» —

    ***
    — Всех быстрей хочет напасть Эстония ...
    ***
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:38
    Да пофиг, что там наглы выдумывает... пусть некоторые , говорят всякую чушь... они боятся и этого им не изменить.
  9. frruc Ранг пользователя
    frruc
    0
    Сегодня, 16:38
    Саймон Купер, который ссылается на некоего восточноевропейского политика, не приводя при этом его имени.

    Все понятно, на понт берут и будут смотреть на реакцию.. Пусть дальше болтают, главное нам надо поменьше болтать, а больше делать.
  10. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    +2
    Сегодня, 16:47
    Интересно если план у российского военно-политического руководства по поводу такого варианта развития событий? Вероятность конфликта между нато и Россией уже перешел из разряда немыслимого в область обсуждаемого. Какие меры Россия готова принять?
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:54
      Ужас без конца.Единственный вариант уже в сотый раз озвучен для запада.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 17:12
        Дак не верят они в него, в этом проблема, стертые красные фломастеры их только радуют. Ноль движений со стороны китая их сильно ободряет. Интересный вопрос насчет плана. Судя по предыдущим скачкам на граблях, план Б кремль не любит.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 17:14
          Русские создают проблемы сами себе,но потом их любят преодолевать.Это у нас по жизни такое.Не только из советских времён.Но каждый раз мы выходили из испытаний - намного сильнее.
  11. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    +1
    Сегодня, 16:47
    Мир сошёл с ума ,ни кто ни чего не боится ,а просто забыли ,кто рождён до 1970 года наверное ещё помнят сколько калек было у нас ,это были войны которые мальчиками уходили на фронт отечественной войны , с годами их становилось меньше и меньше и просто пропали из жизни
  12. МВГ Ранг пользователя
    МВГ
    0
    Сегодня, 16:55
    Политики Восточной Европы задумываются о возможности нападения на Россию

    крайне наивно звучит.
    Правильнее было бы так: хозяева денег готовят Восточную Европу для включения в конфликт с Россией
  13. бухач Ранг пользователя
    бухач
    +1
    Сегодня, 16:56
    В принципе такое нападение вполне себе возможно,мы увязли на Украине и Прибалтика с Польшей,да и с Финляндией до кучи создадут тот самый фронт от Чёрного моря до Севера что был во времена ВОВ,не даром вся свора активно вооружается,если рискнут напасть то начнут с применением обычного вооружения,а члены НАТО с ядерным оружием будут на подстраховке.Кстати,все страны бывшие под "гнётом русской оккупации",так что мотивации у этих мерзавцев хватает,а в пылу разум застилает пелена ненависти.
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 17:22
      А чего им боятся? Китай сидит на попе ровно, ЯО как минимум нужно решиться применить и хватить должно, чтоб наверняка. Здесь может сыграть их ПВО и покупка окружения гаранта и сбои в системе и ограниченное количество боеголовок по договору. В этой ситуации заторможенность кремля непонята. Авось пронесет?
  14. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +1
    Сегодня, 17:04
    То, что было "в свое время", сейчас не актуально. И зря автор ссылается на "свое время". В свое время за много веков - никому из российских политиков не приходила идея раздолбать на части свою страну в мирное время.

    Пока что официальное объяснение тому, что происходит последние три десятка лет сводится к детсадовским заявлениям "нас обманули, а мы думали...".
    Бог с ними, с поляками, они всегда думали одно и тоже.... Но когда наша элита начинает "думать", это и есть самое страшное.
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 17:27
      Согласен. Даже оценить произошедшее в 90х и закатать последышей не решаются. Индикатором мог быть ЕБЦ.
  15. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 17:22
    ну а почему им бы и "не задумываться"?
    они же видят как усраина 3ий год держится и весьма уверенно, в целом ( видят, что: свет, газ, интернет - все есть. транспорт ходит, магазины отрыты, фронт на востоке старны и почти не движется)
    а так их будет в несколько раз больше, ядерного орудия у них у никого нет - так чего им тогда бояться? арматы? докладов коношенкова? ахмата?
  16. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:41
    Нападать на ядерную державу?-уже не удивляет что европейские политики идиоты-но, и у них, инстинкт самосохранения-остаться должен

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