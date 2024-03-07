Британская пресса: Политики Восточной Европы задумываются о возможности нападения на Россию
В ряде государств Восточной Европы в последнее время актуализировались дискуссии о возможности напасть на Россию первыми. Об этом пишет обозреватель британского издания The Financial Times Саймон Купер, который ссылается на некоего восточноевропейского политика, не приводя при этом его имени.
Аналитик размышляет о перспективах избрания премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря Североатлантического альянса после того, как свой пост покинет Йенс Столтенберг. Новому генсеку НАТО придется управлять довольно разнообразным блоком, в состав которой входят и Германия, и страны Восточной Европы.
Как утверждает Купер, в Восточной Европе в последнее время политики размышляют над тем, почему бы не напасть на Россию первыми, если риск нападения самой России на эти страны якобы является едва ли не неизбежным. О каких странах идет речь, не уточняется.
Но известно, что наиболее высоким уровнем русофобии в Восточной Европе отличаются Польша и страны Прибалтики. Поскольку у последних явно нет никакого реального военного потенциала, речь может идти именно о Польше.
С другой стороны, восточноевропейские государства должны понимать, чем чревато подобное нападение на российскую территорию. В свое время наши враги не раз получали достойный отпор, и почти всегда истории с нападением на Россию заканчивались еще и крушениями тех политических режимов, которые эти нападения планировали и осуществляли.
- Министерство обороны Польши
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