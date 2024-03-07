Киев построит оборонительные укрепления в Чернобыльской зоне

11
Киев построит оборонительные укрепления в Чернобыльской зоне

В радиационно-биосферном заповеднике в окрестностях Чернобыля часть земель, примыкающих к белорусской границе, будет отчуждена для военных нужд. Дело в том, что Киев построит оборонительные укрепления в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины, в подчинении которого находится украинская госпогранслужба.

Именно в ее распоряжение и будет передана указанная территория. Ее задействуют под возведение фортификационных сооружений оборонительной линии.

В МВД Украины сообщили, что уже появился соответствующий президентский указ, который сейчас проходит стадию согласования.

На территории, выделенной Киевом вдоль границ с Белоруссией и Россией, проходящих по суше и берегам водоемов, украинские пограничники начнут возводить оборонительные сооружения, рубить просеки и прокладывать коммуникации. Ширина такого участка границы составит около двух километров.

Незадолго до этого глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщал о выделение на фортификационные работы в Чернобыльской зоне более полумиллиарда долларов.

Впрочем, западная пресса крайне скептически относится к способности киевских властей создавать эффективные оборонительные линии, приводя в пример судьбу Авдеевки.

Собственно, еще недавно подобных планов по созданию «чернобыльской крепости» у Киева не было. Более того, существовал проект превращения окрестностей Чернобыля в международную туристическую зону, куда приезжали бы туристы со всего мира. Об этом даже заявляли осенью прошлого года украинские правительственные чиновники.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    11 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:42
      Подготовка к ядерному террору, кнопка о взрыве саркофага над 4 энергоблоком будет в Лондоне.А ветер может и подуть в Европу.50/50.
    2. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 16:44
      Во, точно. Чернобыльская зона отчуждения наиболее подходящая территория для оставшейся 404. Город есть, замерзнут могут под аэс подкопать, там тепло. Никто не трогает.)))
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:47
      Киев построит оборонительные укрепления в Чернобыльской зоне

      Ну а чего...??? Киев прекрасно понимает, что после того как территория ЕС станет полностью радиоактивный, все европейцы посчитают за счастье переселиться в "Чернобыльскую зону"... Там то радиация за столько лет значительно ослабела... Так что её тоже нужно защищать от потока незваных мигрантов... там такие огромные грибы мутанты растут... Не отдавать же задаром... am
    4. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 16:50
      А может от Украины оставить только Чернобыльскую народную республику?
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 16:51
      Собственно, еще недавно подобных планов по созданию «чернобыльской крепости» у Киева не было.
      . Квартал 95 придумал, на что ещё у спонсоров бабла выпрашивать... на другое, видать, уже/больше не дают.
      Креативненько... загнать их всех туда, городить, пусть на подножных харчах выживают, глядь, чего ни будь полезное у них отрастёт.
      Не мозги, они им не нужны, язык, ещё одна рука, кое что ещё, интэрэсно, нужное wink
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:55
      С учётом того что оттуда вывезли массово военную технику на войну,радиация у них там часть ихнего неотьемливого существования!
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 17:07
      Он их везде построит.
      И уже строит.
      Датчане, вон, тоже... перед войной понастроили ДОТов по всему побережью!
      Огромные. Тщательно отлитые (кстати, бетонное литьё у датчан - жанр скульптуры!)
      Сопротивлялись Гитлеру аж 6 часов.
      Теперь эти "гаджеты"... какие в море вынесло... по каким туристы ползают...
      Деньги на ветер, одним словом.
    8. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 17:18
      Гремучая смесь латиницы и кириллицы "Мiни" fool
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        0
        Сегодня, 17:32
        Как насчет русского до реформы 1918г. ?
    9. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 17:26
      Окопы будут рыть в радиоактивной зоне? Ну успехов...
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:37
      Чего эти полудурки оборонять то, там, собрались и против кого? tongue

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»