В радиационно-биосферном заповеднике в окрестностях Чернобыля часть земель, примыкающих к белорусской границе, будет отчуждена для военных нужд. Дело в том, что Киев построит оборонительные укрепления в Чернобыльской зоне.Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины, в подчинении которого находится украинская госпогранслужба.Именно в ее распоряжение и будет передана указанная территория. Ее задействуют под возведение фортификационных сооружений оборонительной линии.В МВД Украины сообщили, что уже появился соответствующий президентский указ, который сейчас проходит стадию согласования.На территории, выделенной Киевом вдоль границ с Белоруссией и Россией, проходящих по суше и берегам водоемов, украинские пограничники начнут возводить оборонительные сооружения, рубить просеки и прокладывать коммуникации. Ширина такого участка границы составит около двух километров.Незадолго до этого глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщал о выделение на фортификационные работы в Чернобыльской зоне более полумиллиарда долларов.Впрочем, западная пресса крайне скептически относится к способности киевских властей создавать эффективные оборонительные линии, приводя в пример судьбу Авдеевки.Собственно, еще недавно подобных планов по созданию «чернобыльской крепости» у Киева не было. Более того, существовал проект превращения окрестностей Чернобыля в международную туристическую зону, куда приезжали бы туристы со всего мира. Об этом даже заявляли осенью прошлого года украинские правительственные чиновники.

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