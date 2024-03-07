Киев построит оборонительные укрепления в Чернобыльской зоне
В радиационно-биосферном заповеднике в окрестностях Чернобыля часть земель, примыкающих к белорусской границе, будет отчуждена для военных нужд. Дело в том, что Киев построит оборонительные укрепления в Чернобыльской зоне.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины, в подчинении которого находится украинская госпогранслужба.
Именно в ее распоряжение и будет передана указанная территория. Ее задействуют под возведение фортификационных сооружений оборонительной линии.
В МВД Украины сообщили, что уже появился соответствующий президентский указ, который сейчас проходит стадию согласования.
На территории, выделенной Киевом вдоль границ с Белоруссией и Россией, проходящих по суше и берегам водоемов, украинские пограничники начнут возводить оборонительные сооружения, рубить просеки и прокладывать коммуникации. Ширина такого участка границы составит около двух километров.
Незадолго до этого глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщал о выделение на фортификационные работы в Чернобыльской зоне более полумиллиарда долларов.
Впрочем, западная пресса крайне скептически относится к способности киевских властей создавать эффективные оборонительные линии, приводя в пример судьбу Авдеевки.
Собственно, еще недавно подобных планов по созданию «чернобыльской крепости» у Киева не было. Более того, существовал проект превращения окрестностей Чернобыля в международную туристическую зону, куда приезжали бы туристы со всего мира. Об этом даже заявляли осенью прошлого года украинские правительственные чиновники.
Информация