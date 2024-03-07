«Была бы цель поставлена – попали бы»: Медведев прокомментировал удар якобы по кортежу Зеленского
Вооруженными силами Российской Федерации вчера был нанесен ракетный удар по одному из объектов ВСУ в Одессе. Однако греческие и украинские медиа попытались представить ситуацию таким образом, что удар якобы наносился по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город встречаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Ситуацию с ракетным ударом по Одессе прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По словам политика, всем очевидно, что никакого удара по кортежу в Одессе не было.
- подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза РФ напомнил, что Зеленский – лишь «тень своего хозяина», поэтому совершенно не имеет значения, кто занимает должность главаря киевского режима.
- резюмировал российский политик.
Сам Зеленский попытался, вслед за украинскими и греческими СМИ, использовать историю с точечным ударом ВС РФ по цеху, где готовили к эксплуатации безэкипажные катера ВМСУ, в провокационных целях. Мол, даже присутствие греческой делегации не остановило российскую армию от попытки устранения украинского президента.
- kremlin.ru
Информация