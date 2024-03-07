«Была бы цель поставлена – попали бы»: Медведев прокомментировал удар якобы по кортежу Зеленского

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«Была бы цель поставлена – попали бы»: Медведев прокомментировал удар якобы по кортежу Зеленского

Вооруженными силами Российской Федерации вчера был нанесен ракетный удар по одному из объектов ВСУ в Одессе. Однако греческие и украинские медиа попытались представить ситуацию таким образом, что удар якобы наносился по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город встречаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ситуацию с ракетным ударом по Одессе прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По словам политика, всем очевидно, что никакого удара по кортежу в Одессе не было.

Была бы цель поставлена – попали бы

- подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что Зеленский – лишь «тень своего хозяина», поэтому совершенно не имеет значения, кто занимает должность главаря киевского режима.

Но вот досадно всё равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу иначе

- резюмировал российский политик.

Сам Зеленский попытался, вслед за украинскими и греческими СМИ, использовать историю с точечным ударом ВС РФ по цеху, где готовили к эксплуатации безэкипажные катера ВМСУ, в провокационных целях. Мол, даже присутствие греческой делегации не остановило российскую армию от попытки устранения украинского президента.
  • kremlin.ru
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 16:41
    У ДАМа нет цели,один путь.. yes
    1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -3
      Сегодня, 16:50
      "...Путь самурая - путь к смерти...": Миямото Мусаси. И ещё: "...Не пришло его время..."
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +2
        Сегодня, 16:51
        winked Тогда Зеленский самурай. Но сильно пахнущий дерьмом.
        1. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 16:59
          «Была бы цель поставлена – попали бы»: Медведев прокомментировал удар якобы по кортежу Зеленского

          Это уж точно! Наши не промахнулись бы!
          От главнюка Зеленского тогда бы одни ошмётки бы остались!
          Но его, видимо, берегут для казни через повешивание как военного преступника после трибунала!
          Если Зеленского сами агенты МИ-6 передозировкой его наркотиками от позорной казни не спасут!
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            0
            Сегодня, 17:06
            Понимаю, что упакуют зе-фюрера - назначат другого, но всё же хотелось бы , что бы такая задача была поставленна.
          2. фа2998 Ранг пользователя
            фа2998
            +1
            Сегодня, 17:12
            Цитата: Татьяна
            «Была бы цель поставлена – попали бы»: Медведев

            А почему не была поставлена?? Там убивают наших солдат,а их руководство мы жалеем! what what
        2. Сергей3 Ранг пользователя
          Сергей3
          +2
          Сегодня, 17:40
          Тогда Зеленский самурай.

          Еврей - самурай, это самый короткий анекдот, который я сегодня услышал! wassat
      2. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        -1
        Сегодня, 17:12
        Это цитата из Хагукуре и ее автор Цунетомо Ямамото. Миямото Мусаси тут не причем. Полная цитата:
        Я постиг, что Путь Самурая — это смерть. В ситуации «или–или» без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно. Исполнись решимости и действуй. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации «или–или» практически невозможно.
        Все мы желаем жить, и поэтому неудивительно, что каждый пытается найти оправдание, чтобы не умирать. Но если человек не достиг цели и продолжает жить, он проявляет малодушие. Он поступает недостойно. Если же он не достиг цели и умер, это действительно фанатизм и собачья смерть. Но в этом нет ничего постыдного. Такая смерть есть Путь Самурая. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твое тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем. Тогда вся твоя жизнь будет безупречной, и ты преуспеешь на своем поприще.
      3. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        -1
        Сегодня, 17:20
        Позвольте мне ещё раз Хагакуре процитировать.
        Если теперь посмотреть на мужчин нашего времени, можно видеть, что тех, чей пульс похож на женский, стало очень много, тогда как настоящих мужчин почти не осталось. Поэтому в наши дни можно победить многих, почти не прилагая для этого усилий. То, что лишь немногие в состоянии умело отрубить голову, ещё раз доказывает, что смелость мужчин пошла на убыль.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -8
      Сегодня, 16:51
      У ДАМа нет цели,один путь..

      Зато какой... Он явно метит в приемники Путина... Стал больше "Путиным" чем сам Путин... Так кардинально меняться даже хамелеоны не могут... laughing
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 16:51
      С самого начала этой войны нужно было поставить цель номер один '-ВСЁ руководство всех служб и организаций в том числе и рада и уж тем более правительство ук-роины во главе с зелей,подлежащие немедленной ликвидации!
    4. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 16:58
      Один путь.
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта несёт полезную информацию.
    5. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 17:39
      Хоть один сознался, что нет цели убить Шута!
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 17:55
      Цитата: dmi.pris1
      У ДАМа нет цели
      У него есть iPhone и Twitter wink
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -5
    Сегодня, 16:42
    А почему не поставлена? Вы со своим полуподжатым хвостом дождетесь реальной интервенции НАТО.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:45
    Дмитрий Анатольевич ,когда будет цель кортеж Зеленского?Или по западным правилам - поймать и повесить на Банковской,а верёвку пустить на сувениры? Вариант как с Каддафи меня тоже устраивает,но он точно не будет мученником.wassat
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:17
      Цитата: tralflot1832
      Вариант как с Каддафи меня тоже устраивает,но он точно не будет мученником

      Ещё и как будет! По нему даже близко не попало ничего, а уже западники завыли. Представляю, что бы началось после прилёта по кортежу - срочное заседание в ООН на фоне портрета Зе и показные публичные рыдания в столицах "цивилизованного мира". Ну и, само собой, посмертное присуждение Нобелевской премии мира. У колумбийской наркомафии тоже было бы горе - такого ценного клиента потеряли.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 17:30
        И дальше то что... По выли, по стонали, ввели стопицоттретий пакет санкций в отношении собак Путина. Чего мы постоянно боимся кого-то обидеть когда нас и так смешивают... с неприятной субстанцией.
        Пусть удар не по зелебобику, но там столько тех кто наговорил на высшую меру, по ним то по летать должно.
  4. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 16:47
    Официальное признание что по банковым мы пока не отстреливаемся. Вопрос один - насколько это долго?
  5. Mishka78 Ранг пользователя
    Mishka78
    +2
    Сегодня, 16:50
    Якобы Медведев якобы прокомментировал якобы удар якобы по кортежу так называемого Зеленского.

    Извините. Был несдержан.
  6. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    -1
    Сегодня, 16:50
    Что мешает зайти с территории Белоруссии на Волынь, Львовскую область и Карпаты? Сразу украина будет отрезана от Европы.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 16:58
      Владимир Д-мешают интересы олигархов и "кремлепартнеров "!Проще говоря,там чужое бабло,и терять его кремлееврейцы не хотят и не позволят трогать "чужое "!
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        -2
        Сегодня, 17:02
        Да они его уже потрогали, начав спецоперацию, и оно в случае негативных для нас событий не сохранится.
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +4
      Сегодня, 17:11
      ну давай, зайди, "отрезатель"...уже зашли больше 2ух лет назад, попробывали

      если ты не в курсе, укроп все еще под Донецком, и его из под Донецка очень медленно и ценой неизвестно каких потерь выдавливают по +-2,5 км в день. А теперь посмотри на длину западной границы укропии и прикинь что к чему.
      Можешь прикинуть как снабжать, прикрывать и тд такую группировку? не говоря про то что она будет изначально окружена со всех сторон

      Армия СССР образца 1945-1985 такую операцию могла бы провести
  7. Denissdaf Ранг пользователя
    Denissdaf
    0
    Сегодня, 16:57
    В 2022 году Дмитрий Анатольевич заикнулся о возврате смертной казни в России. Кто не разрешает?
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 17:04
      из надводной части айсберга - ушибленные перестройкой грант и начальник верховного суда против категорически
      1. Denissdaf Ранг пользователя
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 17:09
        Это Лебедев, который умер 23 февраля?
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 17:36
      где он был пока презедентил?
  8. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -1
    Сегодня, 16:57
    Комментарии и заявления ДАМа уже как народная примета - к нехорошему.
  9. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    -1
    Сегодня, 17:05
    Со времён холодной войны думаю были договорённости не наносить действий по ликвидации политических руководителей ,не знаю касается это политиков стран сателлитов но в общем договор работает
  10. РусскийПатриот Ранг пользователя
    РусскийПатриот
    0
    Сегодня, 17:08
    Какой же клоун.
    Ерунду несёт как обычно.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:56
      Цитата: РусскийПатриот
      Ерунду несёт как обычно
      Чтобы хоть как-то быть при деле
  11. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 17:09
    ну а что же не ставите?
    или боитесь чего -то?
    он не договороспособен - уже очевидно, в чем тогда проблема?
  12. Александр Ра Ранг пользователя
    Александр Ра
    0
    Сегодня, 17:18
    Почему Зе и его окружение не объявлены военными преступниками?
    «Была бы цель поставлена
    навести порядок на Украине – навели бы.
  13. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:36
    А чего "не поставили" то?-давно пора гниду завалить
  14. Totor5
    Totor5
    -1
    Сегодня, 17:38
    Он должен был умереть в самом начале войны, вместе со всем выводком. Но Пу мастер договорняков и любитель рубить хвост частично.
  15. Totor5
    Totor5
    0
    Сегодня, 17:42
    Медведев оказывается такой крутой, даже странно что он не смог взять Тбилиси.
  16. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 17:47
    А что, греческая делегация это 500% непоражаемости? Их туда силком никто не тащил, сами приехали попиариться.

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