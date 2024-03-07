Польский генерал: Европейцам предложили стать «пушечным мясом» в противостоянии с Россией

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Польский генерал: Европейцам предложили стать «пушечным мясом» в противостоянии с Россией

Варшава не располагает необходимым военным потенциалом для отправки войск на Украину. Об этом заявил польский генерал и эксперт Евроатлантической ассоциации Леон Коморницкий, который в прошлом занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши.

В комментарии польской прессе Коморницкий выразил свое возмущение тем, что жителям стран Евросоюза предлагается стать «пушечным мясом» в противостоянии с Россией. Польский генерал также назвал предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО на Украину незрелым и безответственным.



По мнению Коморницкого, в настоящее время Украина и Запад находятся в критическом положении из-за ситуации на фронте. Российская армия своими активными действиями полностью добивается поставленных ранее целей. Ситуация в ВСУ крайне негативная для киевского режима, украинскому командованию не хватает людей и вооружений для каких-либо активных действий.

При этом польский эксперт подчеркивает, что ответственность за украинский кризис в полной мере лежит на Западе. Если Киев потерпит поражение в конфликте, это будет не только фиаско самой Украины, но и Запада, включая Польшу, активно принимающей опосредованное участие в противостоянии России.

Коморницкий резюмировал, что в случае, если Киев окажется не в состоянии достичь своих целей по «возвращению» утраченных ранее территорий, включая Крым, а все к этому и идет, это будет не только поражением Украины, но также поражением Запада, в том числе и Польши.
  • Минобороны Польши
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11 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 17:13
    Коморницкий выразил свое возмущение тем, что жителям стран Евросоюза предлагается стать «пушечным мясом» в противостоянии с Россией.
    Согласен.
    Какое из европейцев "мясо"?!
    Так... говно одно.
    К кого не ткни.
    1. Татьяна Ранг пользователя
      Татьяна
      0
      Сегодня, 17:24
      Польский генерал: Европейцам предложили стать «пушечным мясом» в противостоянии с Россией

      А чего американцам ни предлагать-то это европейцам? Если для самих обалваненных европейцев стать "пушечным мясо" в прокси-войне США против России с дуру точно не заржавеет!
      Дядя Сэм прикажет - и они пойдут воевать с Россией как миленькие за чужие американские интересы!
      Глядишь по Швабу и население в Европе уменьшится!
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 17:45
        У него неправильная постановка вопроса! Не предложили, а уже назначили! Пока европейцы не разберутся со своими властями, они так и будут жить в сфере чужих интересов. Наглядный пример - Украина, там такой проект реализовали по полной программе.
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Смею_заметить_
      Так... говно одно
      На удобрение пойдут laughing
  2. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 17:19
    "...Le général polonais a également qualifié d'immature et d'irresponsable..."
    en seulement deux adjectifs ce général a résumé Macron : "immature et irresponsable "

    "... Польский генерал также назвал его незрелым и безответственным...» всего в двух прилагательных этот генерал подытожил Макрона: «незрелый и безответственный»
  3. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    +2
    Сегодня, 17:20
    Меня вообще удивляют высказывания евро политиков ,про победу над Россией без участия в войне ,с участием в войне не получилось победить Россию думают получится победить без участия ,по моему палата N 6
  4. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:20
    который в прошлом занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши.

    Все бывшие такие умные. Но выбирают новых, которые говорят противоположные вещи. И это устойчивая тенденция в Европе.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 17:21
    Польский генерал: Европейцам предложили стать «пушечным мясом» в противостоянии с Россией
    . Опят отставник... шо ж у них мозги спят, когда они на службе состоят/числятся?
    Кстати, а генерал не хочет рассказать обывателю, что роль мяса, это не для них... про то, что могут стать ядрёные пеплом, даже он не рискнет вспомнить, напомнить всем?
  6. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:30
    Воевать за хохлоту дурных нэмае , а понты корявые придурочные распространяют.
  7. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 17:34
    На до же-самая сильная армия Европы-а "военного потенциала"-не хватает laughing
  8. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:49
    Надеюсь, наши командиры не будут жалеть чужие мундиры при их наматывании на русские снаряды?

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