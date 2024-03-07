Варшава не располагает необходимым военным потенциалом для отправки войск на Украину. Об этом заявил польский генерал и эксперт Евроатлантической ассоциации Леон Коморницкий, который в прошлом занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши.В комментарии польской прессе Коморницкий выразил свое возмущение тем, что жителям стран Евросоюза предлагается стать «пушечным мясом» в противостоянии с Россией. Польский генерал также назвал предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО на Украину незрелым и безответственным.По мнению Коморницкого, в настоящее время Украина и Запад находятся в критическом положении из-за ситуации на фронте. Российская армия своими активными действиями полностью добивается поставленных ранее целей. Ситуация в ВСУ крайне негативная для киевского режима, украинскому командованию не хватает людей и вооружений для каких-либо активных действий.При этом польский эксперт подчеркивает, что ответственность за украинский кризис в полной мере лежит на Западе. Если Киев потерпит поражение в конфликте, это будет не только фиаско самой Украины, но и Запада, включая Польшу, активно принимающей опосредованное участие в противостоянии России.Коморницкий резюмировал, что в случае, если Киев окажется не в состоянии достичь своих целей по «возвращению» утраченных ранее территорий, включая Крым, а все к этому и идет, это будет не только поражением Украины, но также поражением Запада, в том числе и Польши.

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