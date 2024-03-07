ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области

Сегодня во второй половине дня по одному из объектов военного назначения в Сумской области Украины был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает ряд украинских источников, ссылаясь на военную администрацию Сумской области.По какому именно объекту был нанесен ракетный удар, не сообщается. Представители киевского режима в своем репертуаре утверждают, что это был некий «объект гражданской инфраструктуры». Однако мы хорошо знаем, что в таких «гражданских» объектах ВСУ размещают личный состав, вооружение, используют их для хранения боеприпасов.Помимо удара по Сумской области, сегодня ВС РФ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли объекты противника в районе Золочева Харьковской области. На Харьковском направлении враг сосредоточил внушительные силы в надежде остановить продолжающееся наступление наших войск в районе Купянска. Естественно, что места сосредоточения сил и средств противника становятся целями для нанесения артиллерийских и ракетных ударов нашими подразделениями.Российскими войсками регулярно наносятся ракетные удары по военным объектам противника. В отличие от ВСУ, ВС РФ наносят удары исключительно по военным целям, после тщательно проведенной разведки и подтверждения информации, что конкретные объекты используются киевским режимом в военных целях.Вчера ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту в районе порта города Одесса, где находился цех по подготовке к эксплуатации безэкипажных катеров (БЭК), которые используются ВМСУ для осуществления диверсий против российских объектов, в том числе в Крыму.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»