ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области

14
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области

Сегодня во второй половине дня по одному из объектов военного назначения в Сумской области Украины был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает ряд украинских источников, ссылаясь на военную администрацию Сумской области.

По какому именно объекту был нанесен ракетный удар, не сообщается. Представители киевского режима в своем репертуаре утверждают, что это был некий «объект гражданской инфраструктуры». Однако мы хорошо знаем, что в таких «гражданских» объектах ВСУ размещают личный состав, вооружение, используют их для хранения боеприпасов.

Помимо удара по Сумской области, сегодня ВС РФ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли объекты противника в районе Золочева Харьковской области. На Харьковском направлении враг сосредоточил внушительные силы в надежде остановить продолжающееся наступление наших войск в районе Купянска. Естественно, что места сосредоточения сил и средств противника становятся целями для нанесения артиллерийских и ракетных ударов нашими подразделениями.

Российскими войсками регулярно наносятся ракетные удары по военным объектам противника. В отличие от ВСУ, ВС РФ наносят удары исключительно по военным целям, после тщательно проведенной разведки и подтверждения информации, что конкретные объекты используются киевским режимом в военных целях.

Вчера ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту в районе порта города Одесса, где находился цех по подготовке к эксплуатации безэкипажных катеров (БЭК), которые используются ВМСУ для осуществления диверсий против российских объектов, в том числе в Крыму.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 17:28
      После Западени , в Сумской области самые упоротые нацуки обитают , надо их с землёй ровнять.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 17:52
        ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области
        чудно... отлично... В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи - попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 17:59
        Цитата: Ирек
        надо их с землёй ровнять
        Надо полагать, уже сравняли wink
    2. пешик
      пешик
      +1
      Сегодня, 17:30
      В городе Щорс упоротые украинцы?
    3. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 17:32
      Это все здорово но это уколы булавочные.
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        0
        Сегодня, 17:50
        Цитата: ИванИванов
        Это все здорово но это уколы булавочные.

        Затишье перед бурей ..? После 17 начнется ..
    4. HAM Ранг пользователя
      HAM
      -1
      Сегодня, 17:33
      Вот на соседней ветке люди возмущаются,что не стали бить по кортежу Зе.А получилось гораздо интереснее--в ангаре собрали много морских беспилотников чтобы похвастаться перед Зе,который вручил медальки и уехал,а тут и "поздравление" подоспело..это пишут кохловские сайты....неужели Зе в Сумы попёрся?медальки повёз.....и ещё что то...
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 17:37
      Интересно,почему мы не идём через Белгородчину вна ук-роину,выбивать всук,и отодвигать на десяток сотен километров границу вглубь ук-роины?
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        0
        Сегодня, 17:56
        Цитата: Бережливый
        Интересно,почему мы не идём через Белгородчину вна ук-роину,выбивать всук,и отодвигать на десяток сотен километров границу вглубь ук-роины?

        Сил маловато у России ,да и солдат берегут ..Измором хотят взять хунту
        Или скорее всего после выборов начнется уже конкретно ...Только в январе набрали три дивизии добровольцев
    6. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 17:37
      Цитата: HAM
      .это пишут кохловские сайты....неужели Зе в Сумы попёрся?.

      на том направлении всё больше Сурин Артёмий работает.
    7. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Бережливый
      Интересно,почему мы не идём через Белгородчину вна ук-роину,выбивать всук,и отодвигать на десяток сотен километров границу вглубь ук-роины?


      а там больше мин.
    8. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 17:43
      Странная новость... В чем ее суть, непонятно? Куда били, во что попали? Так можно каждые пятнадцать минут новости штамповать...
    9. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Михаил-Иванов
      Странная новость... В чем ее суть, непонятно? Куда били, во что попали? Так можно каждые пятнадцать минут новости штамповать...


      так и хорошо, живей вперёд двигаемся) - в новости не про один снаряд - там их несколько перечислено. Вчера же была новость, как один снаряд выпустили и подбили какую-то мощную пушку у всу.
    10. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 17:53
      Цитата: Хмурной
      Цитата: ИванИванов
      Это все здорово но это уколы булавочные.

      Затишье перед бурей ..? После 17 начнется ..


      да, была тут тема позавчера, что, мол, наши копят мощные ракеты и пустят их в дело ближе к лету - мол к линии Покровск Угледар.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»