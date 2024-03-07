ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области
Сегодня во второй половине дня по одному из объектов военного назначения в Сумской области Украины был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает ряд украинских источников, ссылаясь на военную администрацию Сумской области.
По какому именно объекту был нанесен ракетный удар, не сообщается. Представители киевского режима в своем репертуаре утверждают, что это был некий «объект гражданской инфраструктуры». Однако мы хорошо знаем, что в таких «гражданских» объектах ВСУ размещают личный состав, вооружение, используют их для хранения боеприпасов.
Помимо удара по Сумской области, сегодня ВС РФ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли объекты противника в районе Золочева Харьковской области. На Харьковском направлении враг сосредоточил внушительные силы в надежде остановить продолжающееся наступление наших войск в районе Купянска. Естественно, что места сосредоточения сил и средств противника становятся целями для нанесения артиллерийских и ракетных ударов нашими подразделениями.
Российскими войсками регулярно наносятся ракетные удары по военным объектам противника. В отличие от ВСУ, ВС РФ наносят удары исключительно по военным целям, после тщательно проведенной разведки и подтверждения информации, что конкретные объекты используются киевским режимом в военных целях.
Вчера ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту в районе порта города Одесса, где находился цех по подготовке к эксплуатации безэкипажных катеров (БЭК), которые используются ВМСУ для осуществления диверсий против российских объектов, в том числе в Крыму.
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