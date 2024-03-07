Экс-спикер Генштаба ВСУ заявил, что весной 2022 года ВС РФ якобы готовились нанести ядерный удар по Украине

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Экс-спикер Генштаба ВСУ заявил, что весной 2022 года ВС РФ якобы готовились нанести ядерный удар по Украине

В киевском театре абсурда и клоунады новый раунд нелепых заявлений и обвинений в адрес России. На этот раз на цирковую арену за пальмой первенства в заочном соревновании на выдумки вновь вышел небезызвестный своими громкими фейковыми заявлениями и всевозможными нелепыми призывами бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Украинские источники сообщают, что неугомонный выдумщик, считающийся «военным экспертом», поведал всему миру, что весной 2022 года ВС РФ якобы готовились нанести ядерный удар по Украине. Для этого планировалось ни много ни мало задействовать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России. Не уточняя, откуда ему это стало известно спустя почти два года, Селезнев заявил, что удар с применением ЯО должен был прийтись по Яворовскому полигону во Львовской области. Причем, добавив своего рода пикантности к своим измышлениям, экс-спикер Генштаба ВСУ утверждает, что ядерная боеголовка (а то и не одна) должна была прилететь в указанное место в аккурат на православную Пасху 24 апреля.



Зачем командованию ВС РФ, а вернее военно-политическому руководству страны с учетом серьезности вопроса, понадобилось применять оружие массового поражения в самом начале спецоперации, когда наши войска стремительно продвигались вперед, да еще ударить ЯО по территории области, граничащей с входящей в НАТО Польшей, киевский фантазер объяснять не стал. Кроме того, в это время еще не были прерваны переговоры Москвы и Киева о мирном разрешении конфликта. Но для бредней киевского пропагандиста это неважно.

Зато он поведал, почему Москва «передумала» использовать ядерное оружие. Со слов Селезнева, о планах нанесения удара якобы узнали в Киеве и тут же сообщили об этом западным союзникам. К решению проблемы подключились не названные иностранные дипломаты, которые «морально надавили» на президента РФ Владимира Путина, «заставив» его отменить это решение, заключил свои бредни бывший сотрудник пресс-службы ВСУ.

Известно, что Яворовский полигон с начала спецоперации Киев активно использует как место дислокации иностранных наемников и натовских инструкторов, проводящих обучение украинских боевиков, в том числе использованию западных вооружений и техники. По этому месту, действительно, от ВС РФ прилетало неоднократно, в том числе применялись ракеты.

В частности, в середине марта 2022 года ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по учебному центру Яворовского военного полигона, в результате чего были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия западных вооружений. Украинская сторона тогда утверждала, что российские военные применили для атаки ракеты воздушного базирования, правда, не уточнялось, какие. Видимо, вспомнив об этих событиях почти двухлетней давности, Селезнев и решил «доработать» этот сценарий до фантастического.
  • Минобороны РФ
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19 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 17:32
    А почему не нанесли то-ракету пожалели? laughing
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 17:42
      Вечер юмора на ВО в самом разгаре))) На этот раз речь зашла о ядерных ударах по Львову)))
      По нему итак ударили и весьма успешно, кадры с потерянными наемниками обошли весь мир. Парень, видимо, решил этим заявлением привлечь к своей телеге новых читателей)))
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 17:46
        Эффективнее по Львову будет удар нашествием поляков. И Х-102 сэкономим.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 17:57
          Цитата: Младший рядовой
          Эффективнее по Львову будет удар нашествием поляков
          А по Закарпатью венграм! wink
          1. Младший рядовой Ранг пользователя
            Младший рядовой
            0
            Сегодня, 18:01
            Ну Вы все планы так сразу не выдавайте. Румынов тоже забывать не стоит. Всем им потом нести на себе ярмо бандеризма.
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 17:33
    Слишком много чести тратить ядерное оружие,засаряя радиацией свои же земли!
  3. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 17:34
    В 22 мы предпочитали раздачу сухпайков и шаги доброй воли.
  4. astepanov Ранг пользователя
    astepanov
    -1
    Сегодня, 17:36
    Для тактического удара хватило бы и оперативно-тактической ракеты: и дешевле, и пары мегатонн вполне хватило бы.
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 17:48
      Пара мегатонн? Так это Львов под корень снесёт + окрестности на несколько км. Может всё таки кило?
  5. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +1
    Сегодня, 17:40
    которые «морально надавили» на президента РФ Владимира Путина,

    Бред полный... Опять вброс перед выборами...
    Хотя, я всегда поддерживаю серию ядерных ударов Тяо по украине, по местам скопления всу...
  6. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 17:40
    Маразм крепчает. Они там похоже соревнуются, кто свои заявами всех переплюнет.)) Анку маляршу жалко выгнали, она красиво отжигала.
  7. Sancho_SP Ранг пользователя
    Sancho_SP
    -1
    Сегодня, 17:42
    То что нужно, можно пожечь и геранями, и прямо сейчас. Но, почему-то, все говорящие головы живы.
  8. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:43
    Ну а что здесь такого? Наше ЯО самое чистое и экологичное в мире. Взял, долбанул, а на следующий день можно идти грибы собирать. Шучу. А яворовский полигон один из первых кандидатов на постоянную калибровку.
  9. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 17:45
    Просто укроп хочет выглядеть значимей, чем он на самом деле есть.
  10. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    0
    Сегодня, 17:49
    Экс-спикер Генштаба ВСУ заявил, что весной 2022 года ВС РФ якобы готовились нанести ядерный удар по Украине

    Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё поверят?
    выкормыш гебельса?
    Тебя повесят за шею и ты встретишься со своим "учителем"! yes angry
  11. pin_code Ранг пользователя
    pin_code
    0
    Сегодня, 17:52
    РВСН для мамонта. Для таракана тапки. Смешно конечно, если бы не было так грустно.
  12. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 17:56
    Смех да и только! Укры сами себя подорвали! Складировали во Львове снаряды с урановыми сердечниками, мы по ним долбанули обычным оружием, результат сокрушительный! Радиационное поражение обеспечено.
  13. ГолыйМужик Ранг пользователя
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 18:04
    РВСН конечно готовили, но на случай прямого вмешательства НАТО.
  14. Fangaro Ранг пользователя
    Fangaro
    0
    Сегодня, 18:04
    Яворов. Было ж хорошее место. Воинская часть располагалась. Может и не одна даже. Патрули самовольщиков выцепляли. Без тормозов можно было на 452 проехать до места назначения. А потом Союз начали делить. Теперь это вражье место. Грустно.

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