Экс-спикер Генштаба ВСУ заявил, что весной 2022 года ВС РФ якобы готовились нанести ядерный удар по Украине
В киевском театре абсурда и клоунады новый раунд нелепых заявлений и обвинений в адрес России. На этот раз на цирковую арену за пальмой первенства в заочном соревновании на выдумки вновь вышел небезызвестный своими громкими фейковыми заявлениями и всевозможными нелепыми призывами бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Украинские источники сообщают, что неугомонный выдумщик, считающийся «военным экспертом», поведал всему миру, что весной 2022 года ВС РФ якобы готовились нанести ядерный удар по Украине. Для этого планировалось ни много ни мало задействовать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России. Не уточняя, откуда ему это стало известно спустя почти два года, Селезнев заявил, что удар с применением ЯО должен был прийтись по Яворовскому полигону во Львовской области. Причем, добавив своего рода пикантности к своим измышлениям, экс-спикер Генштаба ВСУ утверждает, что ядерная боеголовка (а то и не одна) должна была прилететь в указанное место в аккурат на православную Пасху 24 апреля.
Зачем командованию ВС РФ, а вернее военно-политическому руководству страны с учетом серьезности вопроса, понадобилось применять оружие массового поражения в самом начале спецоперации, когда наши войска стремительно продвигались вперед, да еще ударить ЯО по территории области, граничащей с входящей в НАТО Польшей, киевский фантазер объяснять не стал. Кроме того, в это время еще не были прерваны переговоры Москвы и Киева о мирном разрешении конфликта. Но для бредней киевского пропагандиста это неважно.
Зато он поведал, почему Москва «передумала» использовать ядерное оружие. Со слов Селезнева, о планах нанесения удара якобы узнали в Киеве и тут же сообщили об этом западным союзникам. К решению проблемы подключились не названные иностранные дипломаты, которые «морально надавили» на президента РФ Владимира Путина, «заставив» его отменить это решение, заключил свои бредни бывший сотрудник пресс-службы ВСУ.
Известно, что Яворовский полигон с начала спецоперации Киев активно использует как место дислокации иностранных наемников и натовских инструкторов, проводящих обучение украинских боевиков, в том числе использованию западных вооружений и техники. По этому месту, действительно, от ВС РФ прилетало неоднократно, в том числе применялись ракеты.
В частности, в середине марта 2022 года ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по учебному центру Яворовского военного полигона, в результате чего были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия западных вооружений. Украинская сторона тогда утверждала, что российские военные применили для атаки ракеты воздушного базирования, правда, не уточнялось, какие. Видимо, вспомнив об этих событиях почти двухлетней давности, Селезнев и решил «доработать» этот сценарий до фантастического.
- Минобороны РФ
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