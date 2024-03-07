Глава Гагаузии вернётся из России в Молдавию, несмотря передачу в суд уголовного дела против неё

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после рабочей поездки в Россию и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным планирует вернуться на родину, несмотря на давление со стороны официального Кишинева и скорую передачу в суд уголовного дела против неё.В своем Telegram-канале Гуцул написала, что считает своим долгом быть со своим народом. Свою деятельность на должности главы автономии она считает такой же работой, как встречи с зарубежными партнерами.Во время поездки в Россию Гуцул встретилась с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Кроме того, глава Гагаузской автономии побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где обсудила с российским лидером Владимиром Путиным текущую политическую ситуацию в Молдавии.В ходе встречи с президентом России Гуцул отметила, что молдавское правительство пытается ограничить полномочия Гагаузской автономии и задушить экономику региона. Кроме того, откровенно недружественная по отношению к России политика Кишинева приводит к дестабилизации обстановки в Молдавии в целом. Путин пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу.После поездки Гуцул в Россию Генпрокуратура Молдавии заявила о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против главы Гагаузской автономии, возбужденного еще в прошлом году. Кроме того, вопреки положениям действующего молдавского законодательства, президент страны Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул в составе правительства, обвинив победившего на выборах главы Гагаузии политика в сотрудничестве с Россией.

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