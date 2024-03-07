Глава Гагаузии вернётся из России в Молдавию, несмотря передачу в суд уголовного дела против неё

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Глава Гагаузии вернётся из России в Молдавию, несмотря передачу в суд уголовного дела против неё

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после рабочей поездки в Россию и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным планирует вернуться на родину, несмотря на давление со стороны официального Кишинева и скорую передачу в суд уголовного дела против неё.

В своем Telegram-канале Гуцул написала, что считает своим долгом быть со своим народом. Свою деятельность на должности главы автономии она считает такой же работой, как встречи с зарубежными партнерами.



Во время поездки в Россию Гуцул встретилась с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Кроме того, глава Гагаузской автономии побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где обсудила с российским лидером Владимиром Путиным текущую политическую ситуацию в Молдавии.

В ходе встречи с президентом России Гуцул отметила, что молдавское правительство пытается ограничить полномочия Гагаузской автономии и задушить экономику региона. Кроме того, откровенно недружественная по отношению к России политика Кишинева приводит к дестабилизации обстановки в Молдавии в целом. Путин пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу.

После поездки Гуцул в Россию Генпрокуратура Молдавии заявила о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против главы Гагаузской автономии, возбужденного еще в прошлом году. Кроме того, вопреки положениям действующего молдавского законодательства, президент страны Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул в составе правительства, обвинив победившего на выборах главы Гагаузии политика в сотрудничестве с Россией.
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19 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -9
    Сегодня, 18:02
    Видимо с парашютом сбросят?
    1. ААК Ранг пользователя
      ААК
      +3
      Сегодня, 18:09
      Зачем парашют? Всё проще - вначале рейс Москва-Стамбул, а затем - Стамбул-Кишинэу...
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 18:12
        Цитата: ААК
        Всё проще - вначале рейс Москва-Стамбул, а затем - Стамбул-Кишинэу...

        Дождутся они там, в Кишинэу... Она Шойгу с группой товарищей попросит проводить девушку до дома...
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +5
          Сегодня, 18:19
          Тронув гагаузов Санду откроет ящик Пандоры, ее сами молдоване сметут с трона, она даже очухаться не успеет.
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            +5
            Сегодня, 18:51
            Гагаузия уже получила гарантии безопасности от Турции, там Санду дернуться не дадут.
            Теперь Россия продемонстрировала поддержку.
            Что теперь эта румынка сможет себе позволить, подождем и увидим.
            Пока что она переключилась на Приднестровье. Но и там тоже будет облом.
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 19:03
              Гагаузы этнические турки, которые приняли Православие. Там почти у всех российские паспорта и все три деревни болеют за московский Спартак. У них там даже есть тематический спортбар.
              У меня друзья гагаузы. По приколу, бассейн в Новоогарево ремонтировали гагаузы (там у Путина пулемет Максим стоит на постаменте, мой кореш с ним сфоткался), они же Медведеву коттедж строили в Гринфилде)))
              1. alystan Ранг пользователя
                alystan
                +1
                Сегодня, 19:06
                Это еще один весомый аргумент для их поддержки.
                Не в пример остальным молдаванам, которые "вроде" тоже православные.
          2. Rage66 Ранг пользователя
            Rage66
            +1
            Сегодня, 19:31
            "Молдоване" это в стиле Санду.
            Правильно - молдаване hi
        2. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 20:43
          Под песню на слова Виктора Цоя в исполнении молдавской группы Zdob și Zdub - "Видели ночь" ...
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:11
    Вопрос как она вернётся в Гагаузию.Есть вариант " бизнесджет".Кстати на эти "бизнесджеты" надо обращать внимание .
    1. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 20:50
      Валентина Терешкова же как-то "оттуда" вернулась же ... feel laughing
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +2
    Сегодня, 18:15
    После поездки Гуцул в Россию Генпрокуратура Молдавии заявила о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против главы Гагаузской автономии, возбужденного еще в прошлом году.

    Красивая женщина, жалко... У себя надо оставлять... Возглавит правительство Молдавии в изгнании, если что...
  4. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    +4
    Сегодня, 18:16
    Неожиданно здравомыслящие люди ещё есть. И самое главное смелые.
  5. Томпсон Ранг пользователя
    Томпсон
    +1
    Сегодня, 18:41
    Жалко смелую девочку. Упрячут в каталажку или другие гадости сделают
  6. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 18:50
    Очень жаль., но девушку сожрут. Мы не можем защитить тех, кто не на территории России . Да и тех, не всегда.
  7. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:49
    В своем Telegram-канале Гуцул написала, что считает своим долгом быть со своим народом. Свою деятельность на должности главы автономии она считает такой же работой, как встречи с зарубежными партнерами.
    Гагаузы всегда со своим народом crying лишь бы денежку родственники с заработков из России во время переводили и русские вино покупали ...
  8. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:57
    После поездки Гуцул в Россию Генпрокуратура Молдавии заявила о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против главы Гагаузской автономии, возбужденного еще в прошлом году. Кроме того, вопреки положениям действующего молдавского законодательства, президент страны Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул в составе правительства, обвинив победившего на выборах главы Гагаузии политика в сотрудничестве с Россией.
    А Илан Шор (не путать с Иланом Маском) laughing который как и всегда выступает "за нашу справедливость" если что обратно в Израиль на бизнес-джете полетит ... request recourse
  9. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:06
    После поездки Гуцул в Россию Генпрокуратура Молдавии заявила о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против главы Гагаузской автономии, возбужденного еще в прошлом году. Кроме того, вопреки положениям действующего молдавского законодательства, президент страны Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул в составе правительства, обвинив победившего на выборах главы Гагаузии политика в сотрудничестве с Россией.
    Нечего бегать по железнодорожным путям перед поездом. recourse Вот кому она туда ездила ?! Валю Матвеенко в "щёчку" поцеловать ?! Купить модную футболку с гербом России, сфотографировать Дмитрия Анатольевича на память ?!
  10. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:15
    Вот кому она туда ездила ?! Валю Матвеенко в "щёчку" поцеловать ?! Купить модную футболку с гербом России, сфотографировать Дмитрия Анатольевича на память ?! request Но не удивлюсь постановке сценки , молдоване с гагаузами те ещё актёры индийского кино например как Митхун Чакраборти, Хема Малини, Риши Капур и прочие. Кстати в советские времена в колхозах солнечной Молдавии в том числе и Гагаузии индийское кино не зря крутили что теперь отпрыски такие сценки выдают на гора ... wassat laughing А Майя Санду тем временем с Макроном консультируется, Урсула Фон Дер Ляйен наверное занята работой в кресле ... request

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