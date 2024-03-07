Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне

Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями способствует дальнейшему повышению уровня вовлеченности своего государства в события на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.Как отметил представитель Кремля, Макрон убежден в возможности нанесения «стратегического поражения» России. В связи с этим он и проводит тот политический курс, который мы сегодня можем наблюдать. Франция поставляет вооружения и военную технику Украине, направляет наемников, оказывает всестороннюю поддержку киевскому режиму на политическом уровне.- подчеркнул Песков.По мнению пресс-секретаря российского президента, такие действия французского президента отнюдь не соответствуют подлинным интересам населения Франции и французского государства в целом.Экономические санкции против России, введенные европейскими странами после начала конфликта на Украине, оказали пагубное воздействие и на экономику Евросоюза в том числе. Сейчас уровень жизни европейского населения значительно снизился, ухудшились и показатели производства, но в своем стремлении угодить США европейские лидеры пренебрегли интересами своих стран и народов.