Бундестаг ФРГ собрался на предстоящей неделе вновь обсудить возможность передачи дальнобойных ракет Украине

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Бундестаг ФРГ собрался на предстоящей неделе вновь обсудить возможность передачи дальнобойных ракет Украине

На предстоящей неделе в бундестаге (парламенте) Германии вновь будет поставлен на обсуждение вопрос о возможности поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus Украине. Об этом заявил секретарь фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Торстен Фрай в интервью Rheinische Post.

Инициативу о передаче Украине дальнобойных ракет продвигают правые политические партии. Они намерены продавить передачу ракет, вынудив правительство Олафа Шольца принять соответствующее решение.

Ранее бундестаг большинством голосов проголосовал против проекта резолюции оппозиционной фракции ХДС/ХСС о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия. Вместо этой резолюции была принята другая, которая включила возможность передачи дальнобойных вооружений киевскому режиму, но именно ракеты Taurus в ней конкретно не указывались.

Отметим, что вопрос о передаче дальнобойных ракет Украине будет поставлен на новое обсуждение в немецком парламенте вскоре после того, как были опубликованы записи переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. Немецкие военные обсуждали, какое количество ракет Taurus может потребоваться для нанесения удара по российскому Крымскому мосту с целью его разрушения.

Публикация этой записи вызвала настоящий политический скандал в ФРГ, с другой стороны возникли вопросы и к тому, каким образом содержание разговоров офицеров вооруженных сил страны могло попасть в российские средства массовой информации.
  • Wikipedia /axesofevil2000
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30 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 18:06
    Прямо чешется у них-в одном месте
    1. Комментарий был удален.
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      +1
      Сегодня, 18:13
      Да какая разница, чешется у них, зудится или щекочет? Поставят ракеты. А это не какие-то storm/scalp. Эти изделия бед немало причинят
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        -1
        Сегодня, 18:33
        Ну что вы все возбудились... опять нарисуют "красные линии" и... все успокоятся, пока "таурсы" не взлетят.)
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 18:13
    И предупреждать больше не нужно. Пора уточнить координаты складов и передать прямо в руки тот «Кинжал» («Циркон») на память от тех 26 000 000 погибших в ВОв...
    Обязаны передать! Со всеми соответствующими атрибутами...Чтобы не чесалось...
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 18:19
      внук эсэсовца всё уже передал, вся эта публикация "задним числом" сбить с толку нашу разведку. всё едет в пикапах ауди, мерсах,и пр... в ПОЧТЕ ГЕРМАНИИ, в САНИТАРКАХ, и пр и пр..."вести" надо,и уничтожать в куче.
    2. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      -1
      Сегодня, 18:35
      ...а ты за базар ответишь?))
      ...Господи, сколько же недоумков в сети.)
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -1
        Сегодня, 19:00
        ты кому это предъявил ? конкретно .
        1. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          0
          Сегодня, 19:09
          ты кому это предъявил

          ...предъявила?
          Ты что... недоумок?
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            -1
            Сегодня, 19:11
            не знаю..."сиделец" ты видать.
            1. Egeny Ранг пользователя
              Egeny
              0
              Сегодня, 19:12
              ..............три звезды от Зели?
              Аэро... да ты не в нашей конюшне... оказывается.)


              1. Аэродромный Ранг пользователя
                Аэродромный
                0
                Сегодня, 19:27
                посмотри мои комменты дурында.
  3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 18:14
    Немцы хотят проверить себя на прочность... По моему мнению, пусть они это сделают, нам будет проще обосновать удары по их территории, а все к тому и идет...
    1. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +2
      Сегодня, 18:17
      Если бы они боялись ударов, то ничего бы не передавали, наоборот уверенность что их не будет.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 18:27
        Неправильно размышляете! Там далеко не все кретины, есть военные которые хорошо понимают соотношение сил. Цель Запада совершить провакацию, введя международный контингент на Украину. Они реально осознали что украинец проиграл, и сейчас хотят остановить войну, чтобы решать свои задачи. Им надо наладить выпуск боеприпасов, подготовить новую армию на войну с Россией, а параллельно с этими задачами выкачивать деньги из уже купленных Блэк Рок активов, отбивая расходы и вложения. Номер не прокатит! Как только начнут входить, тут же их начнут дуплить! Помяните мое слово.
    2. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      0
      Сегодня, 18:38
      ... вы все, "ненормативная лексика", вы все 3-ей хотите?
      Блин, умники.)
  4. Федор Соколов Ранг пользователя
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 18:14
    Эта "ХДС/ХСС" обновленная "Национал-социалистическая немецкая рабочая партия" только во главе с уродом Ральфом Бринкхаусом.
  5. faridg7 Ранг пользователя
    faridg7
    +1
    Сегодня, 18:17
    Публикация этой записи вызвала настоящий политический скандал в ФРГ, с другой стороны возникли вопросы и к тому, каким образом содержание разговоров офицеров вооруженных сил страны могло попасть в российские средства массовой информации.
    Ну как как. Политики германии хотят, чтоб вооружённые силы участвовали в войне, хоть тушкой хоть чучелком, а представители вооружённых сил германии воевать желанием не горят( у них больше понимания чем это для них закончится), вот бундесы и слили разговор. Сделали своим политиканам геморрой, чтоб у них меньше было времени и пространства для манёвров
  6. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:17
    Христианско-демократического, Христианско-социального, "Зеленые" ... - а ничего в этих словах нет ни христианского, ни социального, ни намека на экологию тоже.
  7. ВПК-65 Ранг пользователя
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 18:19
    Бундестаг ФРГ собрался на предстоящей неделе вновь обсудить
    Они похоже опять забыли главное:
    Помни, противник подслушивает!
    Надо предложить им "махнуть не глядя" - они нам таурсы, а мы им за это кошерные проверенные безопасные гаджеты П-193М можем предложить (правда им придется еще выучить русский язык). Но в остальном их сименс отдыхает lol
  8. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 18:19
    К тому идёт что они прогнутся ещё сильнее и дадут эти ракеты всукам.
  9. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:22
    Внук деда расписавшегося на Рейхстаге,легко введёт полётное задание- цель Рейхстаг.И нажмёт кнопку пуск,Верховный уже 10 раз сказал так оно и будет.Но он хочет победить без ядерной войны,и запад тоже хочет победить без ядерной войны.Вот и посмотрим чья возьмёт.А то выиграет - Аргентина.Не государство, а рыба.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 18:32
      Цитата: tralflot1832
      Но он хочет победить без ядерной войны, и запад тоже хочет победить без ядерной войны.

      Вы в этом уверены? В распоряжении ВС имеется вооружение (конвенциональное), которое давно пора было применить ответным шагом, а мы констатируем факты пребывания разведчиков в небе над акваторией Чёрного моря, зная определённо их задачи. Если есть такое желание, почему российские дроны и БЭКи не летят (не идут) к берегам GB?
      Запад может дойти до применения ЯО, а сделает ли это Россия - интересный вопрос.
      Если присутствует политическая воля российского руководства, то где, когда и в чём она проявилась в нужную минуту и с соответствующей силой?
    2. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      -1
      Сегодня, 18:49
      .. внуку деда Великой Отечественной на сегодня уже за 100 лет, ты о чём пишешь,,,?
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 18:55
        Я внук дедов закончивших войну один в Кенигсберге мехводом Т 34,второй начштаба в Пусане.У меня есть брат 77 года рождения.Вы Идиот или с арифметикой не знакомы.Советую выбрать второе.
        1. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          0
          Сегодня, 19:04
          ...................Трал, ты под стаканом?
          Я думаю, что мы в одной лодке, но доверить коды запуска даже тебе, не советую...
  10. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 18:31
    Доломают Лысого...
    Угроза быть втянутыми в войну ("спасибо" Хозяину), интересы Германии, нужды немцев - их, похоже, ничего не интересует. Аня-Лена явно об этом сказала.

    Как странно получается - у нас, в тоталитарном Мордоре, чиновницу сняли за "макарошки". А у них, в "цветущем саду", цельный министр громко в телевизор говорит, что ей положить кучу на избирателей, главное Украину кормить - и ничего...

    Мир перевернулся.
    Сначала мы рассказывали анекдоты про Леонида Ильича, теперь Леонид Ильич отмщён - Байден ещё смешнее оказался.
    В 90-х мы удивлялись, как это так наш Президент обвинялся в развале СССР, в развале экономики и армии, а от импичмента даже не почесался, а у них Клинтон из-за практикантки чуть как пробка не вылетел из Белого дома. А теперь у них ЯСНО говорят о том, что им навалить на избирателей - и у нас это народу это интересно больше, чем в Германии.
    Колесо Сансары всё-таки круглое, а не какое-то другое. Ржали над нами - теперь самим ответка прилетает на следующем витке.
  11. LeutnantTom Ранг пользователя
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 18:31
    Даже если военный канцлер отклонит предложение Тауруса, последнее слово останется за Федеральным советом Германии. И большинство составляют нацистские партии, СвДП, ХДС/ХСС и Зелёные. За него также проголосуют несколько членов нацистской СДПГ.
    Хотя многие немцы против, ракеты «Таурус» поставляются в Украину!
    Другой вопрос, что будет делать Россия, если не будет заявления Германии от 11 марта 2024 года.
    Наконец, два немецких генерала и два офицера объявили войну России, в том числе планировали теракт на Крымском мосту.
  12. Авинор Ранг пользователя
    Авинор
    +1
    Сегодня, 18:43
    Цитата: Taskhyl
    Да какая разница, чешется у них, зудится или щекочет? Поставят ракеты. А это не какие-то storm/scalp. Эти изделия бед немало причинят

    Всё верно. Начиналось все со стрелковки, броников и обмундирования(но не будут поставлять" оружие летального действия"). Постепенно дошли до танков и истребителей. Мы в ходе этой войны увидим все вооружение"западных партнёров" Чтоб автору фразы про "западных партнёров" в гробу икалось. Но после удара БПЛА по Кремлю и беззубой нашей отвёртки к сожалению почти уверен, что жители Крыма увидят обломки Таурусов вживую
  13. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 18:55
    Скорее всего, уже передали, а сейчас ищут вариант узаконить это "беззаконие".
  14. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 19:04
    К этому собственно все и шло. И шло по сценарию и согласно теории "Окон Овертона".
    Вбрасывали своему населению разноречивую информацию и наблюдали за реакцией.
    И продолжали расширять тематику и масштабы. И все "радостно" обсуждали "пустышку" и возмущались.
    А дело свое они продолжали, собирали со всего мира оружие для укров (своего уже совсем нет) и готовили свое имеющееся для отправки. Все как всегда.

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