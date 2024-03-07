Бундестаг ФРГ собрался на предстоящей неделе вновь обсудить возможность передачи дальнобойных ракет Украине

На предстоящей неделе в бундестаге (парламенте) Германии вновь будет поставлен на обсуждение вопрос о возможности поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus Украине. Об этом заявил секретарь фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Торстен Фрай в интервью Rheinische Post.Инициативу о передаче Украине дальнобойных ракет продвигают правые политические партии. Они намерены продавить передачу ракет, вынудив правительство Олафа Шольца принять соответствующее решение.Ранее бундестаг большинством голосов проголосовал против проекта резолюции оппозиционной фракции ХДС/ХСС о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия. Вместо этой резолюции была принята другая, которая включила возможность передачи дальнобойных вооружений киевскому режиму, но именно ракеты Taurus в ней конкретно не указывались.Отметим, что вопрос о передаче дальнобойных ракет Украине будет поставлен на новое обсуждение в немецком парламенте вскоре после того, как были опубликованы записи переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. Немецкие военные обсуждали, какое количество ракет Taurus может потребоваться для нанесения удара по российскому Крымскому мосту с целью его разрушения.Публикация этой записи вызвала настоящий политический скандал в ФРГ, с другой стороны возникли вопросы и к тому, каким образом содержание разговоров офицеров вооруженных сил страны могло попасть в российские средства массовой информации.

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