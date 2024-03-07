Бундестаг ФРГ собрался на предстоящей неделе вновь обсудить возможность передачи дальнобойных ракет Украине
На предстоящей неделе в бундестаге (парламенте) Германии вновь будет поставлен на обсуждение вопрос о возможности поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus Украине. Об этом заявил секретарь фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Торстен Фрай в интервью Rheinische Post.
Инициативу о передаче Украине дальнобойных ракет продвигают правые политические партии. Они намерены продавить передачу ракет, вынудив правительство Олафа Шольца принять соответствующее решение.
Ранее бундестаг большинством голосов проголосовал против проекта резолюции оппозиционной фракции ХДС/ХСС о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия. Вместо этой резолюции была принята другая, которая включила возможность передачи дальнобойных вооружений киевскому режиму, но именно ракеты Taurus в ней конкретно не указывались.
Отметим, что вопрос о передаче дальнобойных ракет Украине будет поставлен на новое обсуждение в немецком парламенте вскоре после того, как были опубликованы записи переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. Немецкие военные обсуждали, какое количество ракет Taurus может потребоваться для нанесения удара по российскому Крымскому мосту с целью его разрушения.
Публикация этой записи вызвала настоящий политический скандал в ФРГ, с другой стороны возникли вопросы и к тому, каким образом содержание разговоров офицеров вооруженных сил страны могло попасть в российские средства массовой информации.
- Wikipedia /axesofevil2000
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