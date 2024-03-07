ВВС Израиля атаковали ряд объектов движения «Хизбалла» на территории Ливана

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ВВС Израиля атаковали ряд объектов движения «Хизбалла» на территории Ливана

Сегодня несколько объектов движения «Хизбалла» в южной части Ливана подверглись ударам военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По утверждению израильских военных, истребители ВВС страны нанесли удары по двум военным объектам в районах Айтарун и Айта аш-Шааб. Утверждается, что эти объекты использовались радикальным шиитским движением «Хизбалла», которое является одним из давних противников еврейского государства.

Израильские власти рассматривают «Хизбаллу» как «прокси» Ирана, являющегося ключевым врагом еврейского государства на Ближнем Востоке. В то же время, от прямой военной операции в южных провинциях Ливана израильские вооруженные силы пока воздерживаются, в том числе и из-за опасения ответных действий со стороны Ирана.

В пресс-службе ЦАХАЛ заявляют, что удары по объектам «Хизбаллы» были нанесены в ответ на пуски ракет по окрестностям израильских населенных пунктов Рош-ха-Никра и Яяра в северной части страны. Якобы эти ракеты были выпущены «Хизбаллой» с территории Ливана. В ответ артиллерия израильской армии нанесла удары по тем местам, откуда предположительно были выпущены ракеты.

Примечательно, что Ливан является суверенным государством, и удары израильской авиации по его территории есть классический акт агрессии. Но Израиль давно позволяет себе подобные действия и в отношении Ливана, и в отношении Сирии, на что вполне благосклонно взирает т.н. «международное сообщество» в лице западных государств.
  • Википедия / ЦАХАЛ
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16 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 18:21
    Может быть после этого Хезболла начнёт воевать против еврейцев,а не отделываться пусками ракет по их позициям?
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      -1
      Сегодня, 18:29
      В среду вечером вооруженные силы США и Британии нанесли два удара по аэропорту города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Masirah. Отметим, что город Ходейда – административный центр одноименной провинции, которая контролируется хуситами.
      там точно израиль один воюет с парнями в тапках ? на секундочку сайт то не наш...https://jewish.ru/ru/news/articles/204978/
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        0
        Сегодня, 19:00
        Двадцать лет назад Израиль называл имена, по кому наносился удар.
        Либо называл объект, там "дом такого-то", или "автомастерская, где изготавливались ракеты".
        Не факт, конечно, что ракеты там действительно изготавливались, но по крайней мере целился по конкретным точкам.
        А нынче если цель меньше аэродрома, то "объект".
        Куда-нибудь, да попадёшь, а все ливанцы по определению Хизбалла.
        А вроде бы чем дальше развитие, тем оружие должно быть точнее.
    2. Хмурной
      Хмурной
      -4
      Сегодня, 18:31
      Цитата: Бережливый
      Может быть после этого Хезболла начнёт воевать против еврейцев,а не отделываться пусками ракет по их позициям?

      Да опасное это дело ,Хесболла ведь и на территории Сирии тоже находится ,а там Россиякие военные базы ..Нельзя пока России ввязываться в еще один очень опасный конфликт ..
      Решим вопрос с украиной ,вот тогда можно ..
      А Израиль как всегда мочит всех вокруг(в основном мирные гибнут) и плевать ему на ООН и прочих ..Все правозащитники мировые хвосты прижали боятся
      Ладно посмотрим еще ,но огрызаться в Сирии нужно ,иначе обнаглеют
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 18:35
      Данные от бармалеев по потерям Израиля (от Борис Рожин):

      «Хезболла» опубликовала инфографику «150 дней войны», в которой подробно описываются результаты операций с 8 октября 2023 года по 5 марта 2024 года (по состоянию на 16:00).

      - Потери противника: 2000 убитых и раненых
      - Проведено всего 1194 военных операций. Из них:

      - 386 артиллерийских операций
      - 343 операции с использованием ракет класса "земля-земля"
      - 72 операции с участием снайперов или пулеметчиков
      - 42 операций ПВО
      - 26 воздушных (беспилотных) атак
      - 484 атаки управляемыми ракетами

      - Эвакуировано в Израиле 43 населенных пункта
      - 230 000 перемещенных поселенцев

      Потери противника:
      - 68 военных машин
      - 38 командных центров
      - 287 бункеров и укреплений
      - 300 технических средств
      - 2 военных завода
      - 22 артиллерийские позиции
      - 2 платформы «Железного купола».

      @Abbasdjuma
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 18:41
        израиль закусился по кругу, с Йеменом,Ливаном,Сирией, Ираном...да проще сказать с кем не закусился. на что надеются ? эти все страны точно выживут, а вот "избраные" вряд ли. так кажется что они и в штатах надоели, всюду их засилие,и они решили " прихлопнуть" весь " исходник". сами конечно не при чём...
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 18:57
          Больше скажу, в самом Израиле прошли серьезные протесты с требованием отставки Нетаньяху, их жестко подавили. Это не война Израиля, это война радикальных иудеев во главе с Биби.
          Очень много общего с режимом Зеленского...
        2. Хмурной
          Хмурной
          -1
          Сегодня, 19:43
          Цитата: Аэродромный
          израиль закусился по кругу, с Йеменом,Ливаном,Сирией, Ираном...да проще сказать с кем не закусился. на что надеются ?

          Как вы верно подметили Аэродромный "именно закусился" Израиль ..Весь их хваленный и распиаренный "железный купол" и их моссад полностью сели в лужу ..А сколько помнится было хвастовства и превосходства у форумчан из Израиля и их тут сподвижников ..Ехидство их буквально зашкаливало ..Вот и дохвастались ..Сейча стреляют по круговой из всех стволов не взирая на границы и прочии международные правила ..Жертвы среди мирных уже на сотни тыс перешло А боевики отстреливаются все равно
          Цитата: Аэродромный
          эти все страны точно выживут, а вот "избраные" вряд ли. так кажется что они и в штатах надоели, всюду их засилие,и они решили " прихлопнуть" весь " исходник". сами конечно не при чём...

          Все к этому и идет ,еще Жириновский наш предрек на этот счет ,а он полуеврей и чуйка у него работала четко ..
          Единственное ,чего боюсь ,это чтобы Россию не втянули в этот БВ конфликт арабов с Израилем ..Пусть дерутся ,а Россия должна состороны наблюдать за всем
          P.S. Если что Аэродромный ,у России есть Еврейская АО ,нормальных евреев примем всех ,ну кроме Галкиных Пугачих и чубайсов с Коломойскими ..)))
          Что то я расписался прям уж bully
    4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 18:38
      При всём уважении к Вам Хизбалла это не государство, некая сила подконтрольная Ирану; если не хотят воевать арабские государства и Иран, они то что могут...
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:36
    Не к той войне готовился Израиль,сколько уже воюет ,а результат около нулевой.Международный имидж испорчен- ему вешают геноцид.Да и кстати ,сын знакомой слинял из Израиля,все таки выбрал Россию ,вместе со своим сыном ,не бельмеса по русски.Мама то домик построила в престижном районе ,скромненькие 250 квадратов.А не то что он за халупу 60 квадратов отдал ,не отдал ,а повесил на бывшую жену.Прибыл гол как сокол.На выходных чувствую напьёмся,если я с политикой не встряну.
    1. dzvero Ранг пользователя
      dzvero
      -2
      Сегодня, 18:51
      Не к той войне готовился Израиль,сколько уже воюет ,а результат около нулевой

      Нетаньяху захотелось Маленькой Победоносной Войны (с), но внезапно (с) Израиль вляпался по самое немогу. С хамасом что-то не выходит, начинать в Ливане боязно, чемодан без ручки какой-то образовался,
  3. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:36
    Как там дела у Израиля на финансовом фронте? Затяжная операция в географическо малой Газе уже дает о себе знать в еврейской экономике. А экономика здесь не ВВП, а снаряды с ракетами. Непонятно желание еще и на Ливан растопыриться. И еще не все действующие лица в том регионе включились.
  4. Ивар Рави Ранг пользователя
    Ивар Рави
    -2
    Сегодня, 18:54
    Израиль превратил жизнь палестинцев в Ад, но мировое лицемерное общество молчит. А про нескольких детей на окраине, погибших из-за сбитого беспилотника, несколько дней орали о " военных преступлениях". Количество жертв мирного населения в Газе в сотни раз раз превышает случайные жертвы СВО. Но лицемерный запад этого не видит, все время твердя о преступлениях России. Сколько ордеров выдал или выдаст МУС против сионистких преступников? 0! И не выдаст ни одного, даже если все население Газы умрет в мучениях.
  5. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 18:59
    В воздухе, особенно из воздушного пространства другого государства или из-за холмов, они еще те вояки.

    На земле же они отгребают неслабо так. Поэтому видимо зверствуют и мародерничают.
  6. Наган Ранг пользователя
    Наган
    0
    Сегодня, 19:01
    Примечательно, что Ливан является суверенным государством, и удары израильской авиации по его территории есть классический акт агрессии.
    Примечательно, что с тех пор, как Ливан объявил Израилю (а не наоборот) войну в 1948, состояние войны не прерывалось. А агрессия нормальное явление во время войны.
    1. hohohol Ранг пользователя
      hohohol
      -1
      Сегодня, 21:18
      ..........состояние войны не прерывалось. А агрессия нормальное явление во время войны.

      А-а, я понял. Мы с япошками мир не подписывали и поэтому теперь можем время от времени мочить их в порядке тренировки.

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