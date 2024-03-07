ВВС Израиля атаковали ряд объектов движения «Хизбалла» на территории Ливана
Сегодня несколько объектов движения «Хизбалла» в южной части Ливана подверглись ударам военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По утверждению израильских военных, истребители ВВС страны нанесли удары по двум военным объектам в районах Айтарун и Айта аш-Шааб. Утверждается, что эти объекты использовались радикальным шиитским движением «Хизбалла», которое является одним из давних противников еврейского государства.
Израильские власти рассматривают «Хизбаллу» как «прокси» Ирана, являющегося ключевым врагом еврейского государства на Ближнем Востоке. В то же время, от прямой военной операции в южных провинциях Ливана израильские вооруженные силы пока воздерживаются, в том числе и из-за опасения ответных действий со стороны Ирана.
В пресс-службе ЦАХАЛ заявляют, что удары по объектам «Хизбаллы» были нанесены в ответ на пуски ракет по окрестностям израильских населенных пунктов Рош-ха-Никра и Яяра в северной части страны. Якобы эти ракеты были выпущены «Хизбаллой» с территории Ливана. В ответ артиллерия израильской армии нанесла удары по тем местам, откуда предположительно были выпущены ракеты.
Примечательно, что Ливан является суверенным государством, и удары израильской авиации по его территории есть классический акт агрессии. Но Израиль давно позволяет себе подобные действия и в отношении Ливана, и в отношении Сирии, на что вполне благосклонно взирает т.н. «международное сообщество» в лице западных государств.
- Википедия / ЦАХАЛ
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