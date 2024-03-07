Киевский режим объявил принудительную эвакуацию ряда населённых пунктов Харьковской области

6
Киевский режим объявил принудительную эвакуацию ряда населённых пунктов Харьковской области

Жители ряда населенных пунктов Харьковской области в районе Купянска будут эвакуированы в принудительном порядке. Об этом сообщили представители областной военной администрации Харьковской области.

По утверждению представителей киевского режима, родители с детьми должно покинуть 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах Харьковской области. Еще 55 населенных пунктов должны покинуть все мирные жители. Названия этих населенных пунктов украинские средства массовой информации не приводят.

Власти обещают помочь эвакуируемым с размещением на новом месте жительства. Впрочем, как свидетельствует опыт предыдущих эвакуаций, особо киевский режим себя проблемами размещения и обеспечения мирного населения не утруждает.

Судя по всему, украинские власти понимают, что ожидается дальнейшее масштабное продвижение российских войск на Купянском направлении. В связи с этим и другие территории Харьковской области могут превратиться в зону активных боевых действий уже в самое ближайшее время.

Положение ВСУ на Купянском направлении, как и на других участках фронта, в последнее время заметно ухудшилось. Сказываются дефицит личного состава и общее ухудшение качества прибывающих пополнений, почти полностью укомплектованных принудительно мобилизованными гражданами.

Кроме того, украинские формирования испытывают значительный дефицит боеприпасов, что тоже препятствует в ведении полноценных боевых действий. Хороших оборонительных сооружений украинские военные тоже построить на данном направлении не смогли.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Хмурной
      Хмурной
      0
      Сегодня, 18:52
      Не знай кого они там эвакуируют ,но что все минируют ,это точно Чтобы клятым ничего не досталось
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 18:52
      Чуют, чуют где начнётся... Чем всё это обернётся... Ну а если серьезно, если не возьмём эти регионы(Харьковская и Днепропетровская обл.) , расположенные на нашей границе, провокации никогда не закончатся... Они и так не закончатся пока существует в Киеве эта власть, но хотя бы будут не в таком количестве... Это Новороссия - это наша земля!!! am
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 18:54
        "ждуны" дождались " перемоги"... собирайте чемоданы,и на Банковую...
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:55
      Когда новобранцы, новые порции "мяса" не начнут сдаваться сразу, кукуевские будут продолжать творить свои мерзкие дела...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Сегодня, 19:02
        А как они сдадутся то,если им рации не выдают и при попытке сдаться начинают стрелять в спины?

        Росвоенкор Марат Хайруллин в своем спиче «Сломанные куклы безумного людоеда» объяснил, на чем стоит знаменитое «упорство» [украинской] армии. Он, в частности, пишет: «В первой линии воюют необученные люди из теробороны и мобиков. Их заводят на позиции проводники чуть ли не тайными тропами по ночам. Суть в том, что, зачастую, эти люди, лишенные систем связи, не могут ни выйти на „Волгу“, ни самостоятельно откатиться назад. Так как там их ждут те самые подготовленные „элитные“ во второй линии, которые их просто расстреливают. И их единственная задача — притормозить своими телами атакующий порыв наших частей и дать возможность подготовленным элитным „зверям“ нанести контратакующий удар и не дать нашим войскам закрепиться на новых позициях».

        Чтобы было понятно, какую цену платит ненька за «упорство» на Авдеевском направлении, есть смысл обратиться к «счетчику Гейгера» некрологов ВСУ. По данным жовто-блакитных похоронных волонтеров, «Украина ложит в Бердычах роту в день, в Семеновке — роту в день, Первомайском — роту (ну, может, чуть меньше) в день».Судя по некрологам, приходящим из областей Украины, пошла уже третья тысяча «задвухсоченных» в Бердычах солдат ВСУ. Университеты Киева и Львова сообщают о гибели профессуры и научных сотрудников под Авдеевкой.

        Эти сведения согласуются с заявлением начальника пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ. Он сообщил, что «огнём артиллерии группировки нанесено поражение по 300 выявленным целям ВСУ, в том числе 11 опорным пунктам и более 60 артиллерийским позициям. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по местам скопления живой силы, техники и огневых средств противника в районах Бердычи, Камышевка, Очеретино. Потери противника только за одни сутки составили до 430 военнослужащих».


        https://svpressa.ru/war21/article/407534/

        Дело в том, что в ходе прорыва, согласно печальке самостийных правдорубов, наши бойцы захватили удобные для обороны фортификационные сооружения, включая обширную сеть траншей. Особенно много таких опорников якобы создано в районе Тоненького и Орловки. Не исключено, что армия России прямо сейчас находится в активной обороне с целью истощения живой силы врага. Благо, что «генерал 200» Сырский способствует этому.
        А русская авиация ежедневно наносит более 100 авиаударов по бандеровским позициям на рубеже Бердычи-Орловка-Тоненькое. Как водится в таких случаях, представители Генштаба ВСУ отказываются признать факт огромных потерь из-за неграмотного управления «мясником» Сырским самостийной армией.
        1. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +1
          Сегодня, 19:35
          . неграмотного управления «мясником» Сырским самостийной армией

          И чего сразу "неграмотного'?
          Это смотря с какой стороны смотреть. Нашим надо, пока у ВСУ нехватка техники и снарядов, выбить как можно больше живой силы. Сырский вполне эту цель выполняет.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»