Жители ряда населенных пунктов Харьковской области в районе Купянска будут эвакуированы в принудительном порядке. Об этом сообщили представители областной военной администрации Харьковской области.По утверждению представителей киевского режима, родители с детьми должно покинуть 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах Харьковской области. Еще 55 населенных пунктов должны покинуть все мирные жители. Названия этих населенных пунктов украинские средства массовой информации не приводят.Власти обещают помочь эвакуируемым с размещением на новом месте жительства. Впрочем, как свидетельствует опыт предыдущих эвакуаций, особо киевский режим себя проблемами размещения и обеспечения мирного населения не утруждает.Судя по всему, украинские власти понимают, что ожидается дальнейшее масштабное продвижение российских войск на Купянском направлении. В связи с этим и другие территории Харьковской области могут превратиться в зону активных боевых действий уже в самое ближайшее время.Положение ВСУ на Купянском направлении, как и на других участках фронта, в последнее время заметно ухудшилось. Сказываются дефицит личного состава и общее ухудшение качества прибывающих пополнений, почти полностью укомплектованных принудительно мобилизованными гражданами.Кроме того, украинские формирования испытывают значительный дефицит боеприпасов, что тоже препятствует в ведении полноценных боевых действий. Хороших оборонительных сооружений украинские военные тоже построить на данном направлении не смогли.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»