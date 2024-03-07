Киевский режим объявил принудительную эвакуацию ряда населённых пунктов Харьковской области
Жители ряда населенных пунктов Харьковской области в районе Купянска будут эвакуированы в принудительном порядке. Об этом сообщили представители областной военной администрации Харьковской области.
По утверждению представителей киевского режима, родители с детьми должно покинуть 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах Харьковской области. Еще 55 населенных пунктов должны покинуть все мирные жители. Названия этих населенных пунктов украинские средства массовой информации не приводят.
Власти обещают помочь эвакуируемым с размещением на новом месте жительства. Впрочем, как свидетельствует опыт предыдущих эвакуаций, особо киевский режим себя проблемами размещения и обеспечения мирного населения не утруждает.
Судя по всему, украинские власти понимают, что ожидается дальнейшее масштабное продвижение российских войск на Купянском направлении. В связи с этим и другие территории Харьковской области могут превратиться в зону активных боевых действий уже в самое ближайшее время.
Положение ВСУ на Купянском направлении, как и на других участках фронта, в последнее время заметно ухудшилось. Сказываются дефицит личного состава и общее ухудшение качества прибывающих пополнений, почти полностью укомплектованных принудительно мобилизованными гражданами.
Кроме того, украинские формирования испытывают значительный дефицит боеприпасов, что тоже препятствует в ведении полноценных боевых действий. Хороших оборонительных сооружений украинские военные тоже построить на данном направлении не смогли.
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