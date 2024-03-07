Опубликованы кадры усеянной подбитой военной техникой ВСУ дороги в районе Работино

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Опубликованы кадры усеянной подбитой военной техникой ВСУ дороги в районе Работино

В сети опубликованы снятые украинскими военнослужащими кадры, на которых запечатлена одна из дорог в окрестностях населенного пункта Работино в Запорожской области. На кадрах можно увидеть, что обочины дороги буквально усеяны подбитой военной техникой ВСУ, причем абсолютно не подлежащей восстановлению.

Судя по всему, украинские формирования несут на этом участке линии боевого соприкосновения значительные потери, несмотря на перебрасываемые в район Работино свежие силы ВСУ. А скорее даже, именно по этой причине. В настоящее время российская армия контролирует центральную и восточную части поселка. По позициям ВСУ активно работают артиллерия и авиация ВС РФ, подготавливая дальнейшие штурмовые действия.







В настоящее время продолжаются уличные бои непосредственно в центре Работино. Пытаясь сдержать наступление подразделений российской армии, украинское командование массово перебрасывает на Запорожское направление резервы, в том числе тяжелую военную технику, при этом оголяя участки своей обороны в приграничных с Россией регионах, в частности в Сумской области.

Кроме того, в районе "Работинского мешка" отмечается рост числа применения противником FPV-дронов и БЛА со сбросами, что в совокупности с накоплением резервов на этом участке фронта может свидетельствовать о планах украинского командования предпринять попытку прорыва российской обороны в тех же местах, где ВСУ это не удалось во время своего летнего "контрнаступления". Впрочем, возможностей для этого у украинских формирований сейчас намного меньше, чем летом прошлого года.

  • портал Lostarmour
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34 комментария
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  1. Колямба
    Колямба
    -32
    Сегодня, 19:09
    Так это наша техника то. Чему радоваться то? Там вон буквы z даже кое где можно увидеть
    1. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      +14
      Сегодня, 19:18
      Правильно это ваша техника, сомнений ни каких, мы вам всегда рады на этом сайте, набирайтесь мудрости и несите её в ваши темные кастрюле головые массы.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 20:07
        Цитата: yuliatreb
        мы вам всегда рады на этом сайте
        А на том свете им всегда рад будет Бандера wink
    2. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +11
      Сегодня, 19:19
      Искал-искал.... Нигде "кое-где" не увидел...
      Можете точно указать? what
      1. К_4 Ранг пользователя
        К_4
        -4
        Сегодня, 20:07
        На БМП-ухе была. А так...ну не увидел кучу техники, в полях порой видел как больше ржавело. А тут...так, пару отделений размотало ну максимум мотострелковый взвод усиленный танком.
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        -3
        Сегодня, 20:25
        Не увидел обгоревших тушек військових, собаки сожрали или прикопать успели.
        1. Rage66 Ранг пользователя
          Rage66
          -2
          Сегодня, 20:42
          Так езжай, проясни, а потом выложи фото... Мы тут все посмотрим yes
          1. frruc Ранг пользователя
            frruc
            +1
            Сегодня, 20:44
            Rage66
            .....а потом выложи фото...

            Уже был, приехал. Фотографировать нечем было, телефон сдавал.
            1. Rage66 Ранг пользователя
              Rage66
              -2
              Сегодня, 20:45
              Ну, понял... Как обычно, как назло yes
    3. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 19:21
      По Работино.Ежедневно российские военнослужащие отражают атаки ВСУ и удерживают занятые позиции.С западной и восточной части Работино армия России продолжает штурмовые действия по захвату вражеских опорных пунктов в лесопосадках.

      Заявления о нехватке боеприпасов у бандеровцев, во всяком случае на этом направлении, не соответствуют реальной обстановке. Одно время ствольная артиллерия врага молчала, но сейчас возобновилась контрбатарейная борьба. Похоже, заявления западных политиков о приостановке военной помощи преследуют одну цель — уменьшить ущерб в ходе транспортировки вооружения на территории незалежной.Видеозаписи с Запорожского фронта показывают, что самостийная армия обеспечена БК и дальнобойными гаубицами в необходимом объеме. Что касается fpv-дронов, то по ним у ВСУ наблюдается безлимит, что значительно усложняет штурмовые действия и удержание ранее занятых позиций.


      В ходе стрелкового боя бойцам ВС РФ удалось занять ряд позиций противника. Об этом рассказал админ 1430-го полка.А уже на следующий день укровермахт подвез «мясо» в лошадиных дозах и попер на позиции в районе школы в Работино. Наши артиллерия и дроноводы разметали Зе-отряд, который вынужден был бежать с поля боя.Из Орехово идут сообщения, что сюда свозят солдат, которые при Залужном охраняли неньку в тылу, а при Сырском были «найдены в ходе военного аудита» и отправлены на Запорожский фронт на верную смерть. По ним, как в Орехово, так и в Малой Токмачке, работает наша авиация, нанося удары планирующими ФАБами.


      https://svpressa.ru/war21/article/407473/

      В Сети появился ролик уничтожения нашим fpv-дроном пулеметного расчета ВСУ, оборудовавшего огневую точку под подбитым танком. Картоделы, фиксирующие успешное применение БПЛА-камикадзе, сообщают, что ВСУшники стали на всю катушку использовать сгоревшую бронетехнику в качестве опорников и маскировки, благо, что здесь ее стоит навалом.

      Каким же нужно быть командиром, чтобы отдавать людоедские приказы по обустройству позиций под обугленным металлоломом!

      В Работинской «кишке» все пристреляно, и любая стрекотня из-под сгоревшего танка или бронетранспортера оборачивается немедленной «отправкой к Бандере».
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +7
        Сегодня, 19:52
        Каким же нужно быть командиром, чтобы отдавать людоедские приказы по обустройству позиций под обугленным металлоломом!

        А что не так то защита сверху плюс маскировка.
    4. Юра Ранг пользователя
      Юра
      +4
      Сегодня, 19:33
      Цитата: Колямба
      Так это наша техника то. Чему радоваться то? Там вон буквы z даже кое где можно увидеть
      Ты о чём гонишь, ни одного знака нашего нет в кадре, ролик снимали украинцы их флажок болтается на зеркале заднего вида, а техника которую они снимают в их тылу, сами же они вполне возможно драпают.
    5. gabs Ранг пользователя
      gabs
      +9
      Сегодня, 19:39
      Там не Z, а крест. БМП 29 секунда.
    6. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 21:08
      Цитата: Колямба
      Так это наша техника то. Чему радоваться то? Там вон буквы z даже кое где можно увидеть

      Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      в конце видео на 28 секунде у обочины наша бэха стоит

      Я понимаю, что и нашей техники там подбито достаточно, но вот откуда вы взяли, что это наша бэха? По остатку необгорелой краски светлого тона? Как по мне, так это больше похоже на кусок пиксельной раскраски, чем на остаток Z!
  2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 19:10
    Им то что? Они эту технику не покупали и не делали, им ее дали нахаляву, они ее всю почти потеряли.
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      -3
      Сегодня, 19:54
      Они эту технику не покупали и не делали, им ее дали нахаляву,

      А ещё много досталось трофейной после нашего отхода из Херсона.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 20:25
        Из-под Херсона технику всю вывели! Бросили в Харьковской области при отступлении.
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 20:32
          Из-под Херсона технику всю вывели! Бросили в Харьковской области при отступлении.

          Суть дела не меняет техники оставили много на ютубе видео предостаточно.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 20:37
            С этимя и не спорю. Одних танков Т-90 около 20 единиц бросили...
            1. Rage66 Ранг пользователя
              Rage66
              0
              Сегодня, 20:52
              Простите, вы лично 20 танков насчитали или в генштабе информатора имеете?
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                +1
                Сегодня, 20:57
                Публиковалась информация о наличии техники у ВСУ. Если не ошибаюсь, публиковала Военная хроника несколько месяцев назад. Там вся номенклатура, в том числе и трофейная техника, которую мы бросили. В том числе и танки Т-90, включая Т-90М Прорыв, к сожалению... Зоопарки бросили и даже РЭБ Красуха-4 оставили противнику...
                Информацию о брошенной технике подтверждают и украинские паблики. Судя по видео, российские войска оставили модернизированный танк Т-90М «Прорыв», РСЗО «Град» и массу другого вооружения.

                Впрочем, такое происходит не впервые. Этот случай — минимум четвертый. Ранее сотни единиц техники российская армия оставила в Сумах, Харькове и Изюме. Например, войдя в последний, украинский батальон «Карпатская сечь» захватил 10 танков Т-80 и пять 152-мм САУ 2С5 «Гиацинт-С», рассказывал WSJ замкомандира Руслан Андрийко.

                А в ходе стремительного отступления из Харьковской области, которое Минобороны РФ назвало «перегруппировкой» и «операцией по свертыванию», российская армия бросила более 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЭ, БМП-2, самоходные артиллерийские установки (САУ) и автомобили, говорили в главном управлении украинской разведки. Однако в отличие от Херсонского направления, отход РФ из Харьковской области плановым не был.
                1. Rage66 Ранг пользователя
                  Rage66
                  0
                  Сегодня, 20:58
                  Можно ссылку? Для спокойствия wink
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 19:14
    Из этого можно сделать вывод что техника тем не менее у них для атак на наши позиции имеется в приемлемых количествах.
    1. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 20:09
      Но теперь её уже меньше.
  4. тлауикол Ранг пользователя
    тлауикол
    +2
    Сегодня, 19:17
    Там в машине украинский флаг что ли?
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 19:36
      Цитата: тлауикол
      Там в машине украинский флаг что ли?
      в статье же сказано
      В сети опубликованы снятые украинскими военнослужащими кадры
  5. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Ранг пользователя
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    0
    Сегодня, 19:18
    в конце видео на 28 секунде у обочины наша бэха стоит(
    1. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 19:31
      Из каких соображений "наша"? Советская - да. Но это ни очем не говорит
    2. литий17 Ранг пользователя
      литий17
      +1
      Сегодня, 19:38
      Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      в конце видео на 28 секунде у обочины наша бэха стоит(

      Ну вообще то бэха родом из нашего прошлого, когда мы все были едины... Знак там какой то непонятный, больше похож на Т, есть такой нюанс обозначения в подразделениях.... Ну а на войне как на войне, потери обоюдные, главное чтобы не напрасные. И в чем то может Вы и правы, вроде как бы территория нами зачищена, но украинцы свободно едут!
      1. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Ранг пользователя
        Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
        +2
        Сегодня, 19:45
        Там не Т а именно Z. И я с вами полностью согласен, что в любом военном конфликте потерь не избежать и они есть с двух сторон! Не понимаю зачем минусовать мой комментарий если факт представлен на видео. На войне как на войне(
    3. gabs Ранг пользователя
      gabs
      +6
      Сегодня, 19:41
      Тоже Z сначала показалось потом крест видно.
  6. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 19:18
    Пусть в Работино их "уработают",
    Чтоб нельзя было восстановить...
    И как следует пусть изуродуют,
    Все что мирно мешает им жить!!! am
  7. Daphuyam Ранг пользователя
    Daphuyam
    +1
    Сегодня, 19:39
    В конце на носу у одной бмп что то белеется , но там в основе импортная техника. Это украинцев остатки
  8. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 21:17
    опубликованы кадры усеянной подбитой военной техникой ВСУ


    нам на статистику наплевать, нам "звезды" за неё некуда крепить
    нам нужно, чтобы наши парни были живы, а их - НЕТ

    на этом участке фронта может свидетельствовать о планах украинского командования предпринять попытку прорыва российской обороны в тех же местах, где ВСУ это не удалось во время своего летнего "контрнаступления". Впрочем, возможностей для этого у украинских формирований сейчас намного меньше, чем летом прошлого года.


    у вас есть хрустальные шары?
    или это похмельный бред?
    как достали кликбейты на ВО!

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