Опубликованы кадры усеянной подбитой военной техникой ВСУ дороги в районе Работино
В сети опубликованы снятые украинскими военнослужащими кадры, на которых запечатлена одна из дорог в окрестностях населенного пункта Работино в Запорожской области. На кадрах можно увидеть, что обочины дороги буквально усеяны подбитой военной техникой ВСУ, причем абсолютно не подлежащей восстановлению.
Судя по всему, украинские формирования несут на этом участке линии боевого соприкосновения значительные потери, несмотря на перебрасываемые в район Работино свежие силы ВСУ. А скорее даже, именно по этой причине. В настоящее время российская армия контролирует центральную и восточную части поселка. По позициям ВСУ активно работают артиллерия и авиация ВС РФ, подготавливая дальнейшие штурмовые действия.
В настоящее время продолжаются уличные бои непосредственно в центре Работино. Пытаясь сдержать наступление подразделений российской армии, украинское командование массово перебрасывает на Запорожское направление резервы, в том числе тяжелую военную технику, при этом оголяя участки своей обороны в приграничных с Россией регионах, в частности в Сумской области.
Кроме того, в районе "Работинского мешка" отмечается рост числа применения противником FPV-дронов и БЛА со сбросами, что в совокупности с накоплением резервов на этом участке фронта может свидетельствовать о планах украинского командования предпринять попытку прорыва российской обороны в тех же местах, где ВСУ это не удалось во время своего летнего "контрнаступления". Впрочем, возможностей для этого у украинских формирований сейчас намного меньше, чем летом прошлого года.
- портал Lostarmour
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