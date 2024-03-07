Украинские власти готовят увеличение военных сборов и повышение налогов на бизнес и физлиц

С учетом резкого сокращения западной финансовой помощи киевские власти готовят увеличение военных сборов и повышение налогов на бизнес и физлиц, дабы если не заткнуть, то хоть как-то подлатать огромную дыру в госбюджете. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.По словам главы профильного комитета парламента, уже в марте Кабмин внесет в раду законопроект о дополнительном военном сборе для предпринимателей. Военный сбор в размере 1,5 процента от оборота планируется установить для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) третьей группы, ведущих деятельность по упрощенной системе налогообложения. В настоящее время их доходы таким сбором не облагаются. На Украине ФЛП — это некий аналог российских индивидуальных (частных) предпринимателей, которые после регистрации становятся субъектами налогообложения.Украинские СМИ пишут, что не исключено и повышение военного сбора для ФЛП первой и второй групп, которые уж отдают государству на военные нужды стандартные для юридических лиц 1,5 процента с оборота. Предприниматели этих групп ведут отчетность и уплачивают налоги по стандартной общей системе налогообложения. Но и это может быть только началом, предупреждают украинские эксперты.Как сообщил Гетманцев, правительство подготовит «комплекс предложений» по увеличению доходной части бюджета на 44 млрд гривен (более миллиарда евро). Эта цифра эквивалентна требованиям МВФ, который начинает кредитовать Киев, в том числе на условиях увеличения налоговых поступлений на 0,5% ВВП, что составляет как раз 44 млрд гривен. Выполнить это задание Украина должна была до конца февраля 2024 года, но не успела. Теперь этот пробел будет устранен.Украинский Минфин представил свои идеи по поиску источников дополнительных поступлений в бюджет. Среди них: дополнительные сборы с первой госрегистрации любого автотранспорта, продажи недвижимости и ювелирных изделий. Предлагается ввести акциз на сладкие и минеральные газированные воды по примеру того, как им облагаются алкогольные напитки. Финансовое ведомство Украины предлагает осуществлять дополнительный сбор с операторов мобильной связи и повысить акцизы на топливо, приблизив их к минимальным европейским ставкам.По прогнозам аналитиков, если эти налоги введут, а Киеву просто деваться некуда, то платить больше придется не только бизнесу, но и всем украинцам. К примеру, только повышение акцизов на топливо может добавить к ценнику на АЗС до 10 гривен за литр.Другими словами, украинским предпринимателям и рядовым гражданам придется потуже затянуть пояса. Ну а что делать, путь в европейско-западную демократию он такой, устлан не только розовыми лепестками, но и серьезными потерями. Естественно, это налоговое закручивание гаек никоим образом не затронет жирующую от коррупции киевскую верхушку и армию чиновников, которые на себя денег не жалеют, а на государство, как и свой народ, им наплевать.