Украинские власти готовят увеличение военных сборов и повышение налогов на бизнес и физлиц

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Украинские власти готовят увеличение военных сборов и повышение налогов на бизнес и физлиц

С учетом резкого сокращения западной финансовой помощи киевские власти готовят увеличение военных сборов и повышение налогов на бизнес и физлиц, дабы если не заткнуть, то хоть как-то подлатать огромную дыру в госбюджете. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По словам главы профильного комитета парламента, уже в марте Кабмин внесет в раду законопроект о дополнительном военном сборе для предпринимателей. Военный сбор в размере 1,5 процента от оборота планируется установить для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) третьей группы, ведущих деятельность по упрощенной системе налогообложения. В настоящее время их доходы таким сбором не облагаются. На Украине ФЛП — это некий аналог российских индивидуальных (частных) предпринимателей, которые после регистрации становятся субъектами налогообложения.



Украинские СМИ пишут, что не исключено и повышение военного сбора для ФЛП первой и второй групп, которые уж отдают государству на военные нужды стандартные для юридических лиц 1,5 процента с оборота. Предприниматели этих групп ведут отчетность и уплачивают налоги по стандартной общей системе налогообложения. Но и это может быть только началом, предупреждают украинские эксперты.

Как сообщил Гетманцев, правительство подготовит «комплекс предложений» по увеличению доходной части бюджета на 44 млрд гривен (более миллиарда евро). Эта цифра эквивалентна требованиям МВФ, который начинает кредитовать Киев, в том числе на условиях увеличения налоговых поступлений на 0,5% ВВП, что составляет как раз 44 млрд гривен. Выполнить это задание Украина должна была до конца февраля 2024 года, но не успела. Теперь этот пробел будет устранен.

Украинский Минфин представил свои идеи по поиску источников дополнительных поступлений в бюджет. Среди них: дополнительные сборы с первой госрегистрации любого автотранспорта, продажи недвижимости и ювелирных изделий. Предлагается ввести акциз на сладкие и минеральные газированные воды по примеру того, как им облагаются алкогольные напитки. Финансовое ведомство Украины предлагает осуществлять дополнительный сбор с операторов мобильной связи и повысить акцизы на топливо, приблизив их к минимальным европейским ставкам.

По прогнозам аналитиков, если эти налоги введут, а Киеву просто деваться некуда, то платить больше придется не только бизнесу, но и всем украинцам. К примеру, только повышение акцизов на топливо может добавить к ценнику на АЗС до 10 гривен за литр.

Другими словами, украинским предпринимателям и рядовым гражданам придется потуже затянуть пояса. Ну а что делать, путь в европейско-западную демократию он такой, устлан не только розовыми лепестками, но и серьезными потерями. Естественно, это налоговое закручивание гаек никоим образом не затронет жирующую от коррупции киевскую верхушку и армию чиновников, которые на себя денег не жалеют, а на государство, как и свой народ, им наплевать.

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    15 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 18:57
      Да кто бы мог подумать, налоги увеличат. Скачите далее, гейропейское счастье уже близко.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 18:57
      Сами такое выбрали, вот теперь ещё и так за весь бедлам расплачиваться придётся...
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +2
        Сегодня, 20:02
        Действительно, путь тяжёл, но зато впереди светит вам "морковка обещаний".
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 20:57
        .....украинским предпринимателям и рядовым гражданам придется потуже затянуть пояса.

        Ничего страшного, у них денег много. Еще их кол-центры выуживают деньги у пенсионеров и доверчивых граждан. Скоро начнется развод на секс по телефону. У xoxлов в этом направлении кастрюли работают хорошо.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 19:01
      Ну повысят киевские власти налоги на бизнес, а бизнесмены тут же включат их в стоимость товара... Расплачиваться по любому будет рядовой покупатель... Очередной виток инфляции и девальвация гривны...
      Хрен так просто с этих бизнесменов хоть что-то сдерёшь, в вот с простого народа последнюю шкуру, да запросто... am
    4. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 19:06
      Свобода с демократией незаметно подкралась.
    5. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +2
      Сегодня, 19:10
      Помним
      Кроме НДФЛ с 2014 года в Украине дополнительно взимается 1,5% военного сбора, хотя и вводился этот налог временно. Упразднять его во время войны явно никто не будет.
      ну да как всегда
    6. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +2
      Сегодня, 19:15
      На кружевные труселя еще налог не подкинули?
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +2
        Сегодня, 19:23
        Цитата: Наган
        На кружевные труселя еще налог не подкинули?

        Если подкинут то это уже будут рваные панталоны, а не кружевные труселя.
        feel
    7. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Сегодня, 19:25
      Надо поднять подоходный для всушников. Они богатые, их много, нехай плотят
    8. Sancho_SP Ранг пользователя
      Sancho_SP
      +2
      Сегодня, 19:29
      Так у них копеечные налоги только вводят, или тотальная мобилизация?

      На фоне одних новостей другие просто смешны.
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +1
        Сегодня, 20:41
        Я тоже смотрю у них еще огромные резервы для финансирования войны. Налоги можно еще повышать и повышать. Так что нам придется еще долго с ними воевать. Хотя размер экономик не сопоставим. Но еще много сил придестся потратить на этих идиотов, воюющих за американского дедушку.
    9. Товарищ Ранг пользователя
      Товарищ
      +2
      Сегодня, 19:36
      Осталось ввести налоги на воздух, на дождь и на ветер, и президент Зе станет сеньором Помидором.
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 19:47
      Так у каждого предпринимателя на Украине крыша - Зеленский,пук в пустоту.
    11. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 21:38
      Пусть радостно скачут и дальше laughing

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