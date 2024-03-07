Швеция официально стала членом Североатлантического альянса

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Швеция официально стала членом Североатлантического альянса

Сегодня Швеция официально стала членом НАТО. Это произошло сразу после вступления в силу протокола о присоединении королевства к Североатлантическому альянсу. О вступлении страны в НАТО сообщили в Государственном департаменте США.

Таким образом, все скандинавские государства теперь являются участниками блока НАТО. Напомним, что Швеция очень долго хранила свой нейтралитет и воздерживалась от участия в каких-либо военных коалициях. Это, кстати, помогло стране избежать последствий Первой и Второй мировых войн, укрепить свою экономику.

До последнего времени против вступления Швеции в Североатлантический альянс выступали Турция и Венгрия. Однако в ходе продолжительных переговоров проблемы с позицией этих стран были решены. Сначала вступление Стокгольма в альянс поддержала Анкара. Затем изменил свою позицию и Будапешт.

Венгрия стала последним участником НАТО, ратифицировавшим документ о согласии с вступлением Швеции в ряды организации.

Ранее членом НАТО стала Финляндия. Формально обе страны связали свое вступление в альянс с украинским конфликтом – якобы они обеспокоились собственной безопасностью из-за действий России. Но в действительности США давно планировали вовлечь эти два стратегически важных в силу своего географического положения государства в состав Североатлантического альянса, а конфликт на Украине стал прекрасным поводом для того, чтобы окончательно продавить свою линию и вынудить Хельсинки и Стокгольм присоединиться к военно-политическому блоку.
  • сайт НАТО / https://www.nato.int
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28 комментариев
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  1. Хмурной
    Хмурной
    -2
    Сегодня, 19:07
    Бедные шведы ,как их англосаксы подставили под удар ..Ракеты уже думаю нацелены Аминь
    Их же первых начнут мочить и жалости ни какой не будет ..Не жилось им мирно дурням
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +3
      Сегодня, 19:12
      И так, впервые за более чем 300 лет, они впервые вышли из нейтралитета. И всё таки противна мне это контора. Есть страны которые годами, я бы сказал десятками лет ждут чтобы попасть в этот альянкс, а иногда бывает так что раз и всё, ты там. Вот так вот. Один большой театр демократии и свободы.
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        -1
        Сегодня, 19:32
        Нам теперь надо больше атомных бомб.
        На 3-4 штуки, примерно.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          -1
          Сегодня, 19:59
          Цитата: Shurik70
          Нам теперь надо больше атомных бомб.
          На 3-4 штуки, примерно
          Есть способ проще. Подкинуть им миллион мигрантов laughing
        2. Хмурной
          Хмурной
          -1
          Сегодня, 20:03
          Цитата: Shurik70
          Нам теперь надо больше атомных бомб.
          На 3-4 штуки, примерно.

          Да рой БПЛА достаточно ..Шведы уже не те ,как при Петре Первом
          Они сейчас трясутся жутко ..США за океаном ,а Россия вот она рядом и злая И правильно ,что трясутся В случае чего пощады не будет и никаких точечных ударов и т.д.. По городам мочить будем ..Сами напросились и щведы нам не братья soldier
          Зря вас Сталин с финами пожалел ..
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 19:08
    Швеция официально стала членом Североатлантического альянса

    "Сармат" ей в помощь... Пусть поздравит... am
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 19:11
      По мне лучше так, чем мыло - мочало от турок и венгров. Теперь все точки и акценты расставлены, ход за нами!
  3. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 19:10
    Привет новым ниггерам. Предъявите кошельки.
  4. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 19:13
    НАТО укрепляется в плане защиты. Ведь это ни разу не агрессивная организация. (сарказм, если что)
    Кричат на весь мир об угрозе со стороны России. Точнее кричали. Может теперь успокоятся, теперь они сильные со шведами и финами. Хотя вряд ли. Пусть кричат дальша, все видят кто они на самом деле, а нам надо устроить им как в той сказке про трусливого пастушка, который кричал "Волки, помогите, спасите!". И докричался, что волк (медведь) явился, а на призыва о помощи никто не откликнулся...
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      -1
      Сегодня, 19:48
      Швеция официально стала членом Североатлантического альянса
      одной блохой больше... там всё равно всё заражено, санэпидем нужна.
  5. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 19:19
    В полку наших врагов прибавление...
    Что же они летят в этот блок, будто им там мёдом намазано? Может уже пора показать, что нахождение в блоке - профанация чистой воды?
    1. Хмурной
      Хмурной
      -1
      Сегодня, 20:10
      Цитата: ROSS 42
      В полку наших врагов прибавление...

      Таки да Васильевич hi ..Так прям и прут на убой ,под кнутами англосаксов ..
      Цитата: ROSS 42
      Что же они летят в этот блок, будто им там мёдом намазано? Может уже пора показать, что нахождение в блоке - профанация чистой воды?

      Ну сперва с укариной нужно решить вопрос кардинально ..А потом уже все остальное
      Про шведов и финов вступивших в нату ..Задорнов верно сказал Ну туппыыые
      Что им это все даст..? Первыми умереть за США ? Ну что же , координаты введены ,кнопки подписаны
    2. Lako Ранг пользователя
      Lako
      +1
      Сегодня, 20:39
      Я не был бы столь беспечным. У шведов довольно сильный,для Балтики, флот. Одних подлодок штук пять, плюс корветы. Швеция может, закрыть проливную зону и отезать выход России из Балтийского моря. А вместе с Финляндией полностью блокировать Питер и Крондштат. Правда и находясь, вне блока, шведы дружелюбием не отличались. Стоило о ряду советских кораблей выйти в море, как сразу начинали маячить шведский корабль разведчик.
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -5
    Сегодня, 19:22
    С чем Швецию и поздравляю ,она стала целью ядерного удара.Раньше мы сомневались: Опять этот чёртов нейтрал!У Швеции не было проблем теперь будут.США рванёт подземный ядерный боезапас,мы рванём на Новой земле.А шведами придётся отдуваться,цена шведской промышленности упадёт.А Швеция одна из социальных стран.Комунизм по капиталистически.Совершенно фиалетово как там в Швеции.Зарплату мне сегодня перевели,после завтра получу пенсию.Отпраздную,но у меня горе,нарцисы и мимоза растут на участке просто так не отделаться.Радует одно ,я завтра на смене. laughing
    1. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 19:28
      "Комунизм по капиталистически.Совершенно фиалетово как там в Швеции"
      В двух предложениях четыре орфографических ошибки...
      Да вы прирожденный лидер нации, товарищ генерал армии hi
  7. Ярослав-45 Ранг пользователя
    Ярослав-45
    0
    Сегодня, 19:24
    Лавров такую новость может не пережить
  8. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    +1
    Сегодня, 19:24
    Реджеп Тайип Эрдоган тихо пукнул под одеялом yes
  9. _DD_ Ранг пользователя
    _DD_
    -1
    Сегодня, 19:27
    Шведы такие "Йее, мы теперь законная цель в случае WWIII, вот это достижение!"
    1. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      -1
      Сегодня, 19:52
      ДАМ недавно уточнил, что цель. ЯО скандинавы станут если разместят ЯО США на своей территории.
      1. Хмурной
        Хмурной
        -1
        Сегодня, 20:16
        Цитата: blackGRAIL
        ДАМ недавно уточнил, что цель. ЯО скандинавы станут если разместят ЯО США на своей территории.

        Много твой димон-покемон знает .. wassat Сидит там в твитере и т.д. И несет его (или кто там за него пишет) Он вообще уже нигде не появляется Вот что интересно .
        Хоть бы для прикола на границу к Финам и Шведам наведылся с угрюмым лицом ))))
        Вот тогда бы был эффект !!! А так покемон -ботан грозный в соцсетях Тьфу блин
  10. BAI Ранг пользователя
    BAI
    0
    Сегодня, 19:32
    Надо больше надеяться на Турцию и Венгрию. Никогда не подведут
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 20:01
      Цитата: BAI
      Надо больше надеяться на Турцию и Венгрию. Никогда не подведут
      Они свое от шведов получили wink
      1. Хмурной
        Хмурной
        -1
        Сегодня, 20:18
        Цитата: Голландец Михель
        Цитата: BAI
        Надо больше надеяться на Турцию и Венгрию. Никогда не подведут
        Они свое от шведов получили wink

        И от США тоже ..Ничего личного ,только бизнес ..А шведы с финами что получили в итоге ?
        negative soldier Мы не виноваты в случае чего
  11. Мекей Иптышев Ранг пользователя
    Мекей Иптышев
    +1
    Сегодня, 19:49
    Это было ожидаемо. Независимо от СВО, был бы военный конфликт с Украиной или нет.
    Еще до СВО, слушал лекции про Арктику на ютуб канале Пучкова (Гоблина). Идет освоение северных вод, природных ресурсов. Открываем карту и смотрим. Естественно, что для США очень выгодно иметь в блоке НАТО Швецию и Финляндию для давления на Россию в северном полушарии.
    Если бы смогли победить Украину за 3-6 месяцев, убрать Зеленского и всю пробандеровскую верхушку. То думаю, Швеция и Финляндия побоялись бы вступать в блок НАТО, лучше сохранять нейтралитет. Но мы оказались слабее, чем они ждали. И самое главное. Постоянно чертить "красные линии" и не выполнять обещание - перестают бояться. И угроза применения ЯО для НАТО кажется очередной "сказкой про красные линии".
  12. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:50
    Ежели бы Россия состояла в НАТО, то Владимир Владимирович вряд ли бы дал своё согласие на вступлении Швеции в НАТО. . . winked
  13. Иван Северский Ранг пользователя
    Иван Северский
    +1
    Сегодня, 20:39
    теперь Балтика полностью внутреннее море НАТО.
    У НАТО + 110 Леопардов 2, 320 бмп CV90 (которые лучше Брэдли), 4 подлодки, 7 корветов, 99 истребителей Грипен.
    Очередная геополитическая победа Кремлевского пенсионера.
    1. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      0
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Иван Северский
      теперь Балтика полностью внутреннее море НАТО.

      Она им стала лет 20 назад.
  14. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 21:32
    Будут жить щастливо-под прицелом Кузькиной матери laughing

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