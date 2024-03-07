Швеция официально стала членом Североатлантического альянса

Сегодня Швеция официально стала членом НАТО. Это произошло сразу после вступления в силу протокола о присоединении королевства к Североатлантическому альянсу. О вступлении страны в НАТО сообщили в Государственном департаменте США.Таким образом, все скандинавские государства теперь являются участниками блока НАТО. Напомним, что Швеция очень долго хранила свой нейтралитет и воздерживалась от участия в каких-либо военных коалициях. Это, кстати, помогло стране избежать последствий Первой и Второй мировых войн, укрепить свою экономику.До последнего времени против вступления Швеции в Североатлантический альянс выступали Турция и Венгрия. Однако в ходе продолжительных переговоров проблемы с позицией этих стран были решены. Сначала вступление Стокгольма в альянс поддержала Анкара. Затем изменил свою позицию и Будапешт.Венгрия стала последним участником НАТО, ратифицировавшим документ о согласии с вступлением Швеции в ряды организации.Ранее членом НАТО стала Финляндия. Формально обе страны связали свое вступление в альянс с украинским конфликтом – якобы они обеспокоились собственной безопасностью из-за действий России. Но в действительности США давно планировали вовлечь эти два стратегически важных в силу своего географического положения государства в состав Североатлантического альянса, а конфликт на Украине стал прекрасным поводом для того, чтобы окончательно продавить свою линию и вынудить Хельсинки и Стокгольм присоединиться к военно-политическому блоку.

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