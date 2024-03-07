Власти Норвегии собрались выделить более 150 миллионов долларов на приобретение боеприпасов для Украины
Норвегия выделит 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов) на закупки и поставки артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре, слова которого приводит информационное агентство Reuters.
Как утверждает норвежский премьер-министр, Украина испытывает очень срочную и большую потребность в артиллерийских боеприпасах. Из-за их дефицита украинская армия не может интенсифицировать свои действия на фронте.
Ранее Чехия возглавила инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Норвегия, таким образом, будет направлять свои средства на приобретение снарядов в рамках данной инициативы.
В министерстве обороны ФРГ, в свою очередь, сегодня сообщили, что Норвегия решила присоединиться и к созданной рядом западных государств коалиции по поставкам Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов к ним. Киевский режим давно просит страны «коллективного Запада» поставить дополнительные зенитные ракетные комплексы и иное оборудование противовоздушной и противоракетной обороны.
Действия Норвегии демонстрируют недружественное отношение этого государства к нашей стране. Власти Российской Федерации неоднократно предупреждали страны Запада, что любые поставки вооружений и военной техники Украине лишь способствуют дальнейшей эскалации украинского конфликта.
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