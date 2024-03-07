Власти Норвегии собрались выделить более 150 миллионов долларов на приобретение боеприпасов для Украины

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Власти Норвегии собрались выделить более 150 миллионов долларов на приобретение боеприпасов для Украины

Норвегия выделит 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов) на закупки и поставки артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре, слова которого приводит информационное агентство Reuters.

Как утверждает норвежский премьер-министр, Украина испытывает очень срочную и большую потребность в артиллерийских боеприпасах. Из-за их дефицита украинская армия не может интенсифицировать свои действия на фронте.

Ранее Чехия возглавила инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Норвегия, таким образом, будет направлять свои средства на приобретение снарядов в рамках данной инициативы.

В министерстве обороны ФРГ, в свою очередь, сегодня сообщили, что Норвегия решила присоединиться и к созданной рядом западных государств коалиции по поставкам Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов к ним. Киевский режим давно просит страны «коллективного Запада» поставить дополнительные зенитные ракетные комплексы и иное оборудование противовоздушной и противоракетной обороны.

Действия Норвегии демонстрируют недружественное отношение этого государства к нашей стране. Власти Российской Федерации неоднократно предупреждали страны Запада, что любые поставки вооружений и военной техники Украине лишь способствуют дальнейшей эскалации украинского конфликта.
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    10 комментариев
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    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 19:21
      Скромный такой член НАТО.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        -3
        Сегодня, 19:32
        Думаю и до .... "ампутациии" дойдем... "участников" наты...
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 19:24
      Как утверждает норвежский премьер-министр, Украина испытывает очень срочную и большую потребность...

      чтобы Россия дала ей так по роже, чтобы следующие десять поколений даже подумать не могли начать новую войну со своим и нашим народом... am
    3. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      -2
      Сегодня, 19:28
      Это ж сколько мыла и верёвок могут норвеги купить на 150 лямов зеленью. . . winked . . .конечно ежели верёвочки и мыло будут от кутюр,к примеру от дольчегабана или прада то не так и много. . . winked
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 19:31
      Власти Норвегии собрались выделить более 150 миллионов долларов на приобретение боеприпасов для Украины

      А у неё самой проблем в Заполярье нет?
      * * *
      Медведев! Срочно денонсируй передачу 175 000 кв. км морской акватории!
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 19:35
      Норвегия одна из выгодопреобретателей подрыва Северных Потоков.Но стелится под нами как щенок,их Арктический Ледокол " Свальборг" идёт под списание а этом году.И почему-то в Арктическом совете они за возвращение России.Ответ будет через пару месяцев.Норги начали искать углеводороды восточнее о.Медвежий.И это не зона Медведева,там пусто/ пусто.В сутки цена буровой платформы 440 тыс $, разведка 250 млн $,если удача 480 млн $.
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 20:06
      Власти Российской Федерации неоднократно предупреждали страны Запада
      Предупреждали wink
    7. Техник_Харлан Ранг пользователя
      Техник_Харлан
      -1
      Сегодня, 20:25
      Надо начинать разрывать дипотношения, т.е. делать предпоследний шаг перед войной.
    8. mongol9999 Ранг пользователя
      mongol9999
      0
      Сегодня, 20:32
      Мне хочется дожить до нашей победы и посмотреть хватит- ли нашему руководству яиц всем, кто сейчас снабжает Украину деньгами, выставить аналогичный счет на восстановление России. Ну и не возобновлять отношения, пока не выплатят.
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 20:33
      С Норвегией не очень просто ,начинаем сраться ,нас пинком под задницу и Шпицберген база НАТО.К сожалению у нас идиотов хватает.От сенаторов до депутатов.Англич и Норвегия подписали договор о взаимовыгодное сотрудничестве по рыбной поомыслу.

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