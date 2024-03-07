Министр обороны Южной Кореи приказал военнослужащим быть готовыми к уничтожению «режима Ким Чен Ына»

Военнослужащие вооруженных сил Республики Корея должны быть готовыми к уничтожению «режима Ким Чен Ына» в КНДР. С таким заявлением выступил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.Правда, уничтожать северокорейский режим южные соседи собираются лишь в том случае, если КНДР нападет на них. Однако нельзя не отметить общий рост уровня напряженности на Корейском полуострове. Министр обороны Республики Корея, в частности, заявил о необходимости максимальной концентрации усилий для проведения военных учений и маневров в условиях, приближенных к боевым.Сегодня глава южнокорейского военного ведомства побывал в специальном подземном бункере В-1. Он наблюдал за ходом военных учений «Щит свободы», которые национальные вооруженные силы проводят совместно с американской армией.Министр обороны РК утверждает, что именно КНДР вполне может осуществить разнообразные провокации против страны, в том числе приступить к артиллерийским обстрелам приграничных территорий, запускам беспилотных летательных аппаратов и кибератакам, в том числе и с целью сорвать проводимые южнокорейской и американской армиями военные учения.В свою очередь, руководство КНДР заявляет, что напряженность на Корейском полуострове своими действиями создают как раз Южная Корея и их покровитель США. Именно в интересах американского руководства, считают в Пхеньяне, способствовать эскалации обстановки на Корейском полуострове, сохраняя присутствие вооруженных сил США в данном регионе и в Восточной Азии в целом.

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