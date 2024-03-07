Министр обороны Южной Кореи приказал военнослужащим быть готовыми к уничтожению «режима Ким Чен Ына»

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Министр обороны Южной Кореи приказал военнослужащим быть готовыми к уничтожению «режима Ким Чен Ына»

Военнослужащие вооруженных сил Республики Корея должны быть готовыми к уничтожению «режима Ким Чен Ына» в КНДР. С таким заявлением выступил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

Правда, уничтожать северокорейский режим южные соседи собираются лишь в том случае, если КНДР нападет на них. Однако нельзя не отметить общий рост уровня напряженности на Корейском полуострове. Министр обороны Республики Корея, в частности, заявил о необходимости максимальной концентрации усилий для проведения военных учений и маневров в условиях, приближенных к боевым.



Сегодня глава южнокорейского военного ведомства побывал в специальном подземном бункере В-1. Он наблюдал за ходом военных учений «Щит свободы», которые национальные вооруженные силы проводят совместно с американской армией.

Министр обороны РК утверждает, что именно КНДР вполне может осуществить разнообразные провокации против страны, в том числе приступить к артиллерийским обстрелам приграничных территорий, запускам беспилотных летательных аппаратов и кибератакам, в том числе и с целью сорвать проводимые южнокорейской и американской армиями военные учения.

В свою очередь, руководство КНДР заявляет, что напряженность на Корейском полуострове своими действиями создают как раз Южная Корея и их покровитель США. Именно в интересах американского руководства, считают в Пхеньяне, способствовать эскалации обстановки на Корейском полуострове, сохраняя присутствие вооруженных сил США в данном регионе и в Восточной Азии в целом.
  • ROK Ministry of National Defense
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26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +7
    Сегодня, 19:43
    Очередной горе-вояка из страны, которая собственную безопасность обеспечивает за счет присутствующих там с мохнатых 50-х годов прошлого столетия "миротворческих сил ООН" 100%-но состоящих из янкесов.
    1. Комментарий был удален.
    2. Хмурной
      Хмурной
      0
      Сегодня, 21:34
      Жалко тут нельзя уже фото большое смеющегося Ына КНДР выложить ..Ну кто помнит знают ))))
      Южная Корея территория "дойная корова " США ,как и Япония ,на которой США ЯО испытали и очень эффективно ..Более 100тыс просто сожженных ядерной вспышкой !!!!
      Тупые рабы англоскасов ..КНДР все же честнее ,хотя и беднее ..Но чую северокорейцы они скоро и в космос полетят ,пока эти южные на конвеерах США пашут днем и ночью вылизывая их ботинки ..
  2. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +8
    Сегодня, 19:43
    И эти туда же.У КНДР есть ЯО.Скорее КНДР уничтожит Южную Корею.Что то западный блок как с цепи сорвался в последнее время.Это вам не Афганистан и не Ирак,которым вы продули. Последствия будут более чем серьёзные.Доиграются.К тому же рядом союзный для КНДР Китай,который в случае чего поддержит.А у США никакой сколько-нибудь значимой группировки в районе Южной Кореи нет.
    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      -2
      Сегодня, 20:16
      Цитата: neworange88
      К тому же рядом союзный для КНДР Китай,который в случае чего поддержит.

      С Южной Кореей у Китая огромное число экономических связей. А уровень жизни в КНДР позволяет усомниться,что Китай их друг
    2. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +2
      Сегодня, 20:18
      Странно слышать от тебя такое ,а Япония с Окинавой
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 20:53
      Вот в ком я точно не сомневаюсь, так это в товарище Ыне! Этот сразу даст залп по соседу и тогда посмотрим, кто за что готов умирать.
      Судя по увеличению эскалации во всем мире, на ум приходит мысль, что правящая элита в США чтобы избежать потери власти, готовит серьезные провокации. Этим развязать сразу несколько войн труда не составит...
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 19:44
    Министр обороны Южной Кореи приказал военнослужащим быть готовыми к уничтожению «режима Ким Чен Ына»

    Вот и ещё один "уничтожитель" объявился... А если Ким вашу Корею помножит на ноль, не осерчаете...???
  4. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    +5
    Сегодня, 19:45
    Странно слышать , ведь Сеул ляжет .только после первого залпа северян а после повторных будет в труху
  5. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 19:46
    у КНДР брат Китай под боком лососнут тунца в Сеуле
    1. Задира Ранг пользователя
      Задира
      -2
      Сегодня, 20:24
      Цитата: Mazunga
      у КНДР брат Китай под боком лососнут тунца в Сеуле

      Хотел бы развеять необоснованные и даже опасные иллюзии у многих тут присутствующих насчет Китая
      https://dzen.ru/video/watch/65e34d6c4c20aa4183f62eed
  6. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 19:48
    Сколько мосек то объявилось - воевать с ядерными державами.
  7. Факапыч Ранг пользователя
    Факапыч
    0
    Сегодня, 19:50
    Все разделились по парам - и танцуем!
    1. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      -1
      Сегодня, 20:35
      Цитата: Факапыч
      Все разделились по парам - и танцуем!

      "По парам", - это сильно оптимистично. А посему, - либо сольный выход с нашей стороны, - либо... мы хор не соберем.Даже на подпевках , - мало желающих осталось.
  8. БМП-2 Ранг пользователя
    БМП-2
    0
    Сегодня, 19:56
    Ну да, и кто же, после таких заявлений, на самом деле невменяемый и агрессивный автократ? feel
  9. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    -2
    Сегодня, 19:58
    Обалденная НОВОСТЬ! Кажется, что такой призыв прозвучал впервые за 70 лет! lol
    Умеют на ВО свежачка накопать в мутном море информации.
  10. zorglub bulgroz Ранг пользователя
    zorglub bulgroz
    -1
    Сегодня, 20:01
    En regardant les sites des exercices Freedom's Child, on se demande à qui s'adressent ces exercices militaires. Le grand voisin occidental de la Corée ne semble pas apprécier cela. Xian H6 a décollé (avec leurs missiles balistiques anti-navires ?)
  11. RVlad Ранг пользователя
    RVlad
    0
    Сегодня, 20:12
    Ко власти во многих странах дорвались злые, тупые и жадные бабуины. Пока война их не спалит в мире покоя не будет. И первыми нада палить англосаксов. От них всё идёт...
    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 20:19
      Ко власти во многих странах дорвались злые, тупые и жадные бабуины.

      Никто еще богоизбранных так не величал. belay
  12. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 20:17
    Ерунда, пустая бравада.
  13. Непостижимый Ранг пользователя
    Непостижимый
    +2
    Сегодня, 20:19
    Цитата: neworange88
    И эти туда же.У КНДР есть ЯО

    У нас поболее ЯО, но уже более двух лет мы воюем по их правилам...
  14. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:21
    Да, Южную Корею еще не обтрясли на деньги во имя демократических ценностей.
  15. Техник_Харлан Ранг пользователя
    Техник_Харлан
    +2
    Сегодня, 20:21
    Да они что все на наркоте что ли сидят? сначала европа, теперь азия... Ждём подобных заявлений от премьеров японии и австралии. Что-то всем одновременно сильно повоевать захотелось.
    1. zorglub bulgroz Ранг пользователя
      zorglub bulgroz
      +1
      Сегодня, 20:46
      Мы подобны слишком большому количеству бактерий в чашке Петри. Колонию необходимо проредить, чтобы она выжила. request
  16. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    0
    Сегодня, 20:56
    Министр обороны Южной Кореи приказал военнослужащим быть готовыми к уничтожению «режима Ким Чен Ына»

    Надо же быть такими идиётами, чтобы Кына дразнить.
    Что вы сможете одни, без пин доссии?
    Воздушный подрыв ЯО выведет из строя всю вашу высокотехнологичную дребедень. Потом "запустынит" территорию.
    Этого добиваетесь? belay fool
    Нет чтобы мириться, экономически стараться связать страны избегая кровопролития, так нет, с упорством суицидника под паровоз бросаются.
    Ну не поможет вам пин доссия!!! Не поможет, стара уже и сама скоро сдохнет! На что надеетесь?
    бараны тупоголовые. Сами жить не хотят и всё стараются соседу " с берданкой" камень кинуть. Идиёты!!!
  17. Roust Ранг пользователя
    Roust
    0
    Сегодня, 21:08
    Подписал себе приговор. Ждём исполнения.
  18. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 21:30
    А чего им не хватало чтобы быть "готовыми"-шнурки не поглажены?-а этого воинственного Сика стоило бы отправить на границу-может убьют-дурака laughing

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