

Украинский артиллерист из экипажа САУ M109 работает с боеприпасами. Фото Минобороны Украины

Невыполненные обещания



Импортные 155-мм снаряды на украинских позициях. Фото Telegram / BMPD

Провал и его причины



Управляемый снаряд Vulcano в боекомплекте украинской САУ. Фото Telegarm / BMPD



Гаубица M777, унистоженная на огневой позиции вместе с боекомплектом. Фото Telegram / Dambiev

План покупки



САУ M109 после поражения и детонации боекомплекта. Фото Lostarmour.info

Дефицитный товар

В марте 2023 г. руководство Европейского союза пообещало в течение ближайшего года поставить киевскому режиму 1 миллион артиллерийских выстрелов калибра 155 мм. Заявленный срок подходит к концу, но выполнить обещание до сих пор не смогли, и украинская артиллерия не получила желаемые снаряды в требуемом количестве. Более того, вскрылись серьезные проблемы европейской военной промышленности.Напомним, что в середине марта 2023 г. Евросоюз составил и принял к исполнению программу помощи украинской артиллерии. Согласно этому плану, несколько европейских стран должны были собрать 1,1 млрд евро и на эти средства в течение года изготовить для киевского режима 1 млн артиллерийских выстрелов калибра 155 мм. Также требовался еще один миллиард для восстановления складских запасов, истраченных на помощь Украине ранее.Любопытно, что украинская сторона не оценила щедрость европейских союзников. Киевское командование заявило о необходимости в разы больших объемов боеприпасов. В течение ближайшего года оно хотело получить 15-17 млн выстрелов. Как и откуда должны были появиться эти снаряды, объяснить забыли.В конце октября американское издание Bloomberg раскрыло промежуточные результаты европейской программы, полученные в первые полгода. Его источники сообщили, что программа достигла лишь 30% от поставленных целей. Кроме того, уже предполагалось, что выполнить план производства в установленные сроки не удастся.Впрочем, представители Евросоюза сохраняли оптимизм. В начале января комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что предприятия нескольких стран могут успеть изготовить миллион выстрелов до конца весны. При этом было известно, что до начала 2024 г. европейские страны успели передать Украине менее 400 тыс. снарядов как со складов, так и нового производства.В свете данных об объемах производства и поставок заявление Т. Бретона выглядело чрезмерно оптимистичным. Выпуск 500-600 тыс. выстрелов в течение нескольких следующих месяцев существующими производствами попросту невозможен. Тем не менее, руководство ЕС пыталось сохранять лицо.Очевидно, что год назад Евросоюз переоценил возможности своей промышленности. Так, для поставки миллиона выстрелов в месяц требуется ежемесячная отгрузка более 80 тыс. снарядов. В текущем положении европейская промышленность попросту не может дать такие темпы производства и поставок.К примеру, французская боеприпасная промышленность – одна из самых сильных на европейском континенте – способна выпускать лишь 3 тыс. снарядов в месяц. Сейчас проводится программа модернизация производства, и к концу года смогут делать 5 тыс. изделий в месяц, т.е. 60 тысяч в год. Другие страны Европы, имеющие необходимые производства, не могут показать даже такие результаты.Как оказалось, на реальных и теоретически возможных показателях производства негативно сказались проблемы с поставками сырья, причем имеющего критическое значение. Так, в начале марте Т. Бретон заявил, что производство боеприпасов столкнулось с нехваткой пороха. Выпуск последнего, в свою очередь, затруднен из-за отсутствия сырья в виде конкретного сорта хлопка, который поставлялся из Китая. Поступление такого хлопка прекратилось несколько месяцев назад. Комиссар назвал остановку поставок «как бы случайной».Как сообщается, китайскому хлопку уже ищут замену. Сейчас проходит необходимые проверки продукция европейских хлопкоробов, и ее могут принять для выпуска нитроцеллюлозы и пороха. Как и с каким результатом завершатся текущие испытания, неизвестно. Также под вопросом сроки выполнения этих работ и, при их положительном завершении, время перестройки производства боеприпасов.Имеются проблемы и с другими ресурсами. Так, из-за недостатка энергоносителей, основная часть которых ранее поставлялась «агрессивной и угрожающей» Россией, страдает металлургия. Сокращается производство металлов и сплавов, необходимых боеприпасной промышленности. Энергия требуется и самим снарядным заводам.Замещение пропавшего сырья и сокращение доступности других ресурсов, по законам рыночной экономики, приводит к лишним расходам. Соответственно, растет стоимость продукции. Еще прошлой осенью в Евросоюзе обсуждали резкий рост цен на 155-мм боеприпасы – один выстрел обходился заказчику в 7-8 тыс. евро. По всей видимости, за прошедшие месяцы ситуация не улучшилась.Таким образом, план производства и поставки на Украину миллиона выстрелов в течение года выполнить не удалось – в указанные сроки отгрузили не более половины требуемого числа боеприпасов. Тем не менее, европейские страны не отказываются от желания поддерживать киевский режим и ищут новые решения. Теперь появилось и получает развитие предложение о приобретении готовых изделий у стран, не входящих в ЕС.Новый план предложило чешское правительство. В феврале президент Чехии Петр Павел заявил о возможности закупки 800 тыс. артиллерийских выстрелов. Предлагается приобрести 500 тыс. выстрелов в калибре 155 мм и 300 тыс. 122-мм изделий. Расчетная стоимость такой продукции достигает 1,4-1,5 млрд евро.Практически сразу несколько европейских стран присоединились к этой инициативе и выразили готовность внести деньги для закупки. Кроме того, ряд глав государств вскоре провел переговоры с чешским руководством об организации таких закупок. План получил положительные оценки, и его участники рассчитывали на получение желаемого результата.7 марта П. Павел заявил, что новая «коалиция» насчитывает уже 18 стран. Ей удалось собрать необходимую сумму, и готовится заказ на снаряды. Также он пообещал скорое начало поставок. По его словам, первые партии боеприпасов отправятся на Украину в ближайшие недели. Впрочем, на следующий день чешские власти уточнили эти данные. Оказалось, что речь идет только о деньгах на первую партию снарядов, причем поставки еще нуждаются в согласовании.Где именно будут покупать снаряды, официально не сообщалось. Иностранная пресса при этом писала, что в роли потенциальных продавцов рассматриваются Индия, Южная Корея и некоторые государства Африки. Впрочем, неизвестно, готовы ли эти страны продавать имеющиеся у них боеприпасы и, если готовы, то в каком количестве.Вполне возможно, что они не захотят расставаться со своими запасами, исходя из собственной боеспособности и безопасности. Также следует ожидать, что потенциальные поставщики выставят высокую цену на свои выстрелы – пользуясь ситуацией на рынке или помня о необходимости восполнения своих запасов после продажи.Два года назад страны Евросоюза решили помочь киевскому режиму поставками вооружений и боеприпасов в расчете на поражение России. Такие прогнозы и ожидания не оправдались, зато европейские страны сами столкнулись с теми или иными трудностями. Так, одной из наиболее проблемных стала сфера артиллерийских боеприпасов. В ней последовательно проявилось несколько проблем, и ситуация продолжает ухудшаться.В течение последних двух лет страны ЕС отгрузили на Украину значительные количества снарядов и метательных зарядов с собственных складов. При этом они сократили запасы своих армий и ухудшили их показатели. Дальнейшая поставка боеприпасов из наличия не представляется возможной из-за очевидных угроз собственной безопасности. Тем не менее, и в такой ситуации планируется продолжать помощь киевскому режиму.Год назад был принят план производства и поставки миллиона снарядов, но его так и не выполнили по ряду объективных причин. Оказалось, что европейская боеприпасная промышленность после окончания Холодной войны деградировала, а восстановление компетенций в желаемые сроки и при приемлемых тратах не представляется возможным. Кроме того, ЕС самостоятельно создал себе ряд трудностей, мешающих развитию производства.Теперь вместо самостоятельного производства снарядов планируются их закупки «на стороне». Учитывая характерные особенности такого плана, можно ожидать, что он тоже столкнется с массой затруднений. Как следствие, киевский режим вряд ли получит в ближайшее время обещанные 800 тыс. выстрелов из-за рубежа. Впрочем, можно не сомневаться, что страны-участники такой закупки сумеют успешно освоить выделенные бюджеты и не останутся внакладе.