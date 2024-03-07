Президент Чехии заявил о полном финансовом обеспечении закупок боеприпасов для Украины после вклада Норвегии
Вопрос с финансовым обеспечением процесса закупки артиллерийских боеприпасов для ВСУ полностью закрыт. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, слова которого привело чешское телевидение.
По утверждению главы чешского государства, проблему удалось решить после того, как свой вклад в финансирование приобретения боеприпасов для ВСУ решила сделать Норвегия. Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что власти страны выделяют 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов) на поддержку инициативы по приобретению боеприпасов для украинской армии в третьих странах.
Коалиция по закупкам боеприпасов для Украины была создана по инициативе Чехии. Как заявил президент страны Павел, после того, как Норвегия согласилась выделить деньги, можно будет приобрести 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. Участие в приобретении боеприпасов примут 18 государств мира. В ближайшие недели боеприпасы уже могут быть доставлены на Украину, подчеркнул чешский лидер.
Павел обещает, что все страны, участвующие в коалиции, получат от Праги соответствующую информацию о графике поставок и о том, как далее будут развиваться события с поставкой Украине артиллерийских снарядов.
Ранее сообщалось, что отношения между Чехией и Словакией заметно ухудшились из-за принципиальных разногласий двух государств по вопросу украинского конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо последовательно выступает против поставок вооружений Киеву, Братислава отказалась оказывать Украине помощь оружием и боеприпасами.
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