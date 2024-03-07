Президент Чехии заявил о полном финансовом обеспечении закупок боеприпасов для Украины после вклада Норвегии

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Президент Чехии заявил о полном финансовом обеспечении закупок боеприпасов для Украины после вклада Норвегии

Вопрос с финансовым обеспечением процесса закупки артиллерийских боеприпасов для ВСУ полностью закрыт. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, слова которого привело чешское телевидение.

По утверждению главы чешского государства, проблему удалось решить после того, как свой вклад в финансирование приобретения боеприпасов для ВСУ решила сделать Норвегия. Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что власти страны выделяют 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов) на поддержку инициативы по приобретению боеприпасов для украинской армии в третьих странах.

Коалиция по закупкам боеприпасов для Украины была создана по инициативе Чехии. Как заявил президент страны Павел, после того, как Норвегия согласилась выделить деньги, можно будет приобрести 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. Участие в приобретении боеприпасов примут 18 государств мира. В ближайшие недели боеприпасы уже могут быть доставлены на Украину, подчеркнул чешский лидер.

Павел обещает, что все страны, участвующие в коалиции, получат от Праги соответствующую информацию о графике поставок и о том, как далее будут развиваться события с поставкой Украине артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что отношения между Чехией и Словакией заметно ухудшились из-за принципиальных разногласий двух государств по вопросу украинского конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо последовательно выступает против поставок вооружений Киеву, Братислава отказалась оказывать Украине помощь оружием и боеприпасами.
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    16 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 20:09
      Блин, как этот альбинос готов расстараться для родственной по нацистскому духу Украине... Чехи всегда лезли куда-то не туда, а потом долго за это расплачивались... Не пожалеете...??? am
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 20:25
        Президент Чехии заявил о полном финансовом обеспечении закупок боеприпасов для Украины после вклада Норвегии

        Чехи только заявления делают, а расплачиваются другие.

        Недели не прошло, как Павел заявил о готовности Чехии скупить по миру оружие для Украины, как туда сразу прискакал Макроша (видать без денег), а теперь уже деньгами подсобила Норвегия.

        Похоже Павлуша действует по методу Зека (разбазаривает не свое личное), что-то норвежцам ему придется отдать. Возможно сырьем каким или еще чем-то. А с деньгами у него у самого туго, к бабке не ходи.

        Но работают в синхроне и активно.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 20:34
        Где-то мы уже это слышали... И про миллионы снарядов и про победу Украины. Думаю, сейчас они уже собираются снаряды себе купить, в смысле своим частям, которые планируют ввести на Украину...
    2. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +2
      Сегодня, 20:11
      Вот же y rodы, все не успокоятся, мечтают по больше россиян убить этими снарядами. Сколько наших полегло в той Европе. По сути, вся эта гейропа фашисты недобитые, особенна гей компания у власти и прикормленная пресса, которая забивает людям гадости про Россию. Надеюсь им еще аукнится!
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      -1
      Сегодня, 20:12
      Ещё одна гейропейская , забывшая о всём, что сделала Россия и СССР. для его страны. Забывшая за сколько дней Германия сделалась хозяйкой его родины. Что то больно часто там стали рождаться полные . Видать обстановочка там очень не здоровая.
    4. Комментарий был удален.
    5. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      -1
      Сегодня, 20:19
      Наверное, граждане европейцы, разведённые американцами и прочими товарищами, слишком хорошо живут. Им, создаётся такое ощущение, давно не приходилось получать войну на своей территории. Но они как-то очень быстро к этому идут. Россия, конечно, крайне терпеливая страна, но и её терпению, уверен, придёт конец. То, что Россия пока не начала боевые действия против НАТО - это исключительно добрая воля Президента Российской Федерации, понимающего куда приведёт конфликт, и как быстро он перерастёт в ядерную войну, пусть и с применением, возможно, только тактического ядерного оружия. Это раз. А второе, граждане европейцы, да-да именно вы, а не американцы с сионистами, вам ведь придётся вовевать против России - прибалтам, полякам, финнам и прочим. Так вот, Россия не будет с вами воевать так как на Украине - не надейтесь. Наша страна не зря делает запасы ракет, бронетехнкии, авиации, боеприпасов и всего остального, - колоссальные запасы! - она готовится к большой войне. И она будет, потому что вы её хотите. Но когда получите, не удивляйтесь, что на месте ваших городов будт такие Дрездены, выжженные фосором и прочей жутью. Это ведь так демократично, ведь подобным образом Дрезден сожгли в конце войны британцы с американцами. Поэтому поставляйте-поставляйте, когда Россия будет расплачиваться по счетам - чаевые застрянут в вашей протухшей глотке.
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +1
        Сегодня, 20:49
        К этим бывшим друзьям даже идти не придется как в 2МВ. Все сделает ЯО. Второй поход на Берлин с обычным и вооружениями мы не потянем. Уже нет столько техники, людей, ресурсов как было в СССР. Поэтому только ЯО способно дать нам шанс выиграть в войне с Западом. И да, нам их территория и люди не нужны.
        1. aybolyt678 Ранг пользователя
          aybolyt678
          0
          Сегодня, 21:01
          +++
          Цитата: Павел_Свешников
          И да, нам их территория и люди не нужны.

          и не нужно считать их архитектуру достоянием Человечества и памятниками Культуры. Они это дискредитировали!
    6. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 20:24
      Павел обещает, что все страны, участвующие в коалиции, получат от Праги соответствующую информацию о графике поставок
      Экземпляр для Шойгу, пожалуйста...
      Вдруг да на что-нибудь пригодится...

      А то везут на Донбасс технику, боеприпасы, "мясо" - а мы "внезапно" обнаруживаем всё это уже на фронте.
      Справедливости ради, иногда что-то там сгорит где-то западнее Киева, но уж слишком как-то неубедительно горит...
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        -1
        Сегодня, 20:38
        Я думаю ,просто вброс пока амеры денег не дадут ,а по факту они уже выбрали всё у всех ,кто мог дать ,так жопел хочет подтянуть к себе информационный интерес . Как сынок ?
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 20:49
          Цитата: goscha_04
          Как сынок ?

          Спасибо. нормально. Воюет. Был в отпуске, женился. Был с другом (друг проездом). Тот сказал по секрету, что на моего пошло представление. За что, к чему представлен - друг не сказал и у сына просил не спрашивать.

          Цитата: goscha_04
          Я думаю ,просто вброс пока амеры денег не дадут ,а по факту они уже выбрали всё у всех ,кто мог дать
          Я из статьи понял, что норги деньги наличкой отслюнявили. А за наличные снаряды могут и найтись. А Америке всё меньше именьше интересу до той Украины - им там сейчас есть о чём переживать. Да и деньги есть, куда тратить - всё на "подшефных" спихнули.

          А информационный интерес так себе... Наступит время - ещё спорить до драки будут, кто меньше давал, кто меньше Зеленскому подлизывал, кто вобще рядом стоял и в другую сторону смотрел..
          Да только сейчас не 1945-й - интернет всё помнит...
          1. goscha_04 Ранг пользователя
            goscha_04
            0
            Сегодня, 20:55
            Спасибо. нормально. Воюет. Был в отпуске, женился. Был с другом (друг проездом). Тот сказал по секрету, что на моего пошло представление. За что, к чему представлен - друг не сказал и у сына просил не спрашивать.
            Рад за тебя ,такого сына воспитал и увидеть как сына награждают дорогого стоит ,обними его, очень крепко обними за других отцов
    7. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 20:28
      А можно на предприятиях, где это будет производиться, устроить диверсию? Вывозят же с них боеприпасы в фурах или поездах? Наверно если над этими фурами выключить нижнюю подсветку, работники этих предприятий раскинут мозгами, что не надо с нами шутить
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        -1
        Сегодня, 20:52
        Да, могут раскинуть, как в анекдоте про штирлица.
    8. День победы
      День победы
      0
      Сегодня, 20:58
      Сейчас каждый день на счету, к моменту прихода снарядов, их уже нечем будет стрелять, да и некому.
    9. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 21:00
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