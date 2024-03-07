Глава МИД Украины призвал Запад направить в страну свои военные инструкторские миссии

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Глава МИД Украины призвал Запад направить в страну свои военные инструкторские миссии

Странам Запада необходимо направить на Украину военных инструкторов для осуществления подготовки личного состава ВСУ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о чем сообщает официальный сайт дипломатического ведомства киевского режима.

Как утверждает глава МИД Украины, на территории страны можно тренировать более эффективно еще большее количество украинских военнослужащих, чем на базах НАТО в странах Европы. Если такой вариант выглядит более оптимальным, считает Кулеба, то именно его и необходимо реализовывать.



Понятно, что киевский режим испытывает заинтересованность в максимальном вовлечении западных государств в конфликт с Россией. Именно с этой целью и было сделано это провокационное заявление. Фактически Кулеба призвал западные страны, чтобы они сделали своих военнослужащих мишенью для российских ударов. Интересно, кстати, как к этому отнесутся граждане европейских государств – родные и близкие военнослужащих.

В то же время, сами европейские лидеры уже допускают такой сценарий. О возможной отправке военных инструкторов на Украину для подготовки личного состава ВСУ ранее заявляли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Впрочем, не исключено, что на Украине и так уже давно находятся военнослужащие регулярных армий стран-участниц Североатлантического альянса – и не только в качестве военных инструкторов, но и в качестве специалистов, обслуживающих сложную военную технику.
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    14 комментариев
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    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 20:25
      С забугорными инструкторами на Украине проблем было всегда нема. А вот помирающих под инструкциями стало явно меньше.
      1. Хмурной
        Хмурной
        0
        Сегодня, 20:58
        Цитата: Младший рядовой
        С забугорными инструкторами на Украине проблем было всегда нема.

        Так точно ..На кнопки пусков ракет и т.д. спецы нато занимаются ..Вон даже фрицы проговорились падлы ..
        Цитата: Младший рядовой
        А вот помирающих под инструкциями стало явно меньше.

        На мясные штурмы уже хохлосаксов не хватает ,но остались в ЕС много ..Скоро начнут выдворять и прям на передок ..Под арту Доблестной Российской Армии
        Что мелочится ? Раз уж до последнего укроЫнца ,как хотят в США ..Ну пусть будет так
        Как бы штыки обратно не повернулись хоспода ..Мозги в окопах начинают проветриваться у ваших вссалов ..
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 20:26
      В общем, укропы уже открыто требуют вторжения стран НАТО на Украину, а точнее на Донбасс... В принципе Путин уже предупредил чем для них всё это может закончится... Наше оружие ещё не умеет отличать местных ВСУшных аборигенов от солдат НАТО, так что всем будет доставаться одинаково... больно... am
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 20:31
        Даже не сомневаюсь, что их разберут с самого начала. Тут уж Путин точно своего не упустит!
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 20:29
      Они уже вас обучали, обучали. Научили, 170к за контрнахрюк, как языком слизало. Учитесь дальше.
    4. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 20:29
      Наконец-то открыли все карты! Идея очень проста - они вводят интрукторов и вместе с ними часть войск. Зайдут не как НАТО, а как отдельные страны. Рассчитывают что мы их не тронем. Под это дело слепят очередной договор ни о чем или используют те, которые Шут подписывал в последние недели.
      Вот почему они все распетушились в вопросе войны против России!
      1. Не_боец Ранг пользователя
        Не_боец
        +2
        Сегодня, 20:44
        Вьетнам так собственно и начинался - сначала группа советников при посольстве США, потом охрана советников и так далее.
        1. YanniKounnar Ранг пользователя
          YanniKounnar
          -1
          Сегодня, 20:55
          Et tous ceux qui se pament devant le "gentil" JFK oublient qu'il a été très actifs pour l'envoi des ces "conseillers '...
    5. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 20:30
      Инструктируют в одном - дайте посмотреть на кружевные трусы и умереть.
    6. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 20:34
      Чет 2-е вояк на фото больше похожи на партию ссущие вместе laughing
      Да сколько этих типа инструкторов положили уже.... ничего - положим еще good
    7. lirik Ранг пользователя
      lirik
      0
      Сегодня, 20:59
      Это ж как надо было опуститься, стать " грязью", "мусором", "блевотиной", "гуаном", чтобы продать душу и плоть свою "нечистому" в лице США и Запада, даже не за деньги, а из-за ненависти к тем, кто не согласен добровольно умирать за идеи укронацистов?
    8. Хмурной
      Хмурной
      0
      Сегодня, 21:08
      Зеленский кровавый клоун ,как ему и К хочется развязать мировую бойню,чтобы свои преступления прикрыть и свильнуть по еврейски ..Ну ну
    9. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 21:08
      надо в странах НАТО объявить мобилизацию на инструкторов ,старые кончились несите новых
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 21:37
      Кого учить то он предложил-командование ВСУ? laughing

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