Глава МИД Украины призвал Запад направить в страну свои военные инструкторские миссии
Странам Запада необходимо направить на Украину военных инструкторов для осуществления подготовки личного состава ВСУ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о чем сообщает официальный сайт дипломатического ведомства киевского режима.
Как утверждает глава МИД Украины, на территории страны можно тренировать более эффективно еще большее количество украинских военнослужащих, чем на базах НАТО в странах Европы. Если такой вариант выглядит более оптимальным, считает Кулеба, то именно его и необходимо реализовывать.
Понятно, что киевский режим испытывает заинтересованность в максимальном вовлечении западных государств в конфликт с Россией. Именно с этой целью и было сделано это провокационное заявление. Фактически Кулеба призвал западные страны, чтобы они сделали своих военнослужащих мишенью для российских ударов. Интересно, кстати, как к этому отнесутся граждане европейских государств – родные и близкие военнослужащих.
В то же время, сами европейские лидеры уже допускают такой сценарий. О возможной отправке военных инструкторов на Украину для подготовки личного состава ВСУ ранее заявляли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Впрочем, не исключено, что на Украине и так уже давно находятся военнослужащие регулярных армий стран-участниц Североатлантического альянса – и не только в качестве военных инструкторов, но и в качестве специалистов, обслуживающих сложную военную технику.
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