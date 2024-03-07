На выставке DIMDEX 2024 в Катаре представлен новый многоцелевой корабль, способный нести различные типы дронов
Youtube-канал Navy News опубликовал репортаж со второго дня DIMDEX 2024, международной выставки и конференции по вопросам морской обороны в столице Катара Дохе.
В частности, в опубликованном Naval News видео представлено судно проекта DAMEN MPSS, которое разрабатывается по заказу ВМС Португалии нидерландской компанией Damen Shipyards Group.
MPSS представляет собой многоцелевой корабль, способный нести воздушные, надводные и подводные беспилотники. Предполагается, что, помимо военных нужд: некоторых видов десантных операций и других задач, он будет способен обслуживать спасательные или научные миссии.
Благодаря использованию современных технологий, это судно будет способно выполнять функции, для которых еще десять лет назад потребовалось бы несколько кораблей разных классов. Предполагается, что впоследствии такими многоцелевыми судами будут заменены фрегаты и другие военные корабли ВМС Португалии и будет выполнять миссии, для которых в настоящее время используются разные типы кораблей.
В настоящее время корабль находится на финальной стадии проектирования, при этом предполагается, что его разработка и строительство завершится в кратчайшие сроки. Согласно условиям контракта, готовый корабль должен быть передан заказчику в первом полугодии 2026 года.
Параллельно идет разработка новых беспилотников и командных систем контроля, чтобы непосредственно сразу же после завершения строительства DAMEN MPSS собрать все воедино.
На выставке также были представлены быстроходные ударные суда FAC50, контракт на постройку которых власти Катара заключили с турецкой компанией DEARSAN, а также новейшую гидролокационную систему для борьбы с подводными лодками, разработанную компанией Meteksan.
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