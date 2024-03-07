На выставке DIMDEX 2024 в Катаре представлен новый многоцелевой корабль, способный нести различные типы дронов

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На выставке DIMDEX 2024 в Катаре представлен новый многоцелевой корабль, способный нести различные типы дронов

Youtube-канал Navy News опубликовал репортаж со второго дня DIMDEX 2024, международной выставки и конференции по вопросам морской обороны в столице Катара Дохе.

В частности, в опубликованном Naval News видео представлено судно проекта DAMEN MPSS, которое разрабатывается по заказу ВМС Португалии нидерландской компанией Damen Shipyards Group.





MPSS представляет собой многоцелевой корабль, способный нести воздушные, надводные и подводные беспилотники. Предполагается, что, помимо военных нужд: некоторых видов десантных операций и других задач, он будет способен обслуживать спасательные или научные миссии.



Благодаря использованию современных технологий, это судно будет способно выполнять функции, для которых еще десять лет назад потребовалось бы несколько кораблей разных классов. Предполагается, что впоследствии такими многоцелевыми судами будут заменены фрегаты и другие военные корабли ВМС Португалии и будет выполнять миссии, для которых в настоящее время используются разные типы кораблей.



В настоящее время корабль находится на финальной стадии проектирования, при этом предполагается, что его разработка и строительство завершится в кратчайшие сроки. Согласно условиям контракта, готовый корабль должен быть передан заказчику в первом полугодии 2026 года.

Параллельно идет разработка новых беспилотников и командных систем контроля, чтобы непосредственно сразу же после завершения строительства DAMEN MPSS собрать все воедино.

На выставке также были представлены быстроходные ударные суда FAC50, контракт на постройку которых власти Катара заключили с турецкой компанией DEARSAN, а также новейшую гидролокационную систему для борьбы с подводными лодками, разработанную компанией Meteksan.

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    5 комментариев
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    1. 6erJIblu Ранг пользователя
      6erJIblu
      0
      Сегодня, 20:44
      Проблема не в носителях дронов,а в обороне от них. От единовременного налета БПЛА-камикадзе и БЭК, не устоит ни один современный боевой корабль.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 20:54
        На корабле куча дронов. Дрон-вертолет с пулеметом перестреляет кучу БЭК ещё за 30 км до своей авиаматки. А потом найдет, откуда дроны запускались, и там хорошенько всё зачистят. ЧФ нынче кажется и деревянным миноноскам проиграл бы, они на радарах видны плохо, а адмиралы кажется имеют долю в зерновой инициативе, иначе такую беспомощность не объяснить
        1. 6erJIblu Ранг пользователя
          6erJIblu
          0
          Сегодня, 21:13
          А в КМ чем объясните поражение кораблей некими хуситами?
          1. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            0
            Сегодня, 21:34
            Каких кораблей? В смысле судов? Всяких танкеров-балкеров? Так они невооруженные, их для того не создавали. Американские корабли все на плаву, как и прочие гейропейские.
      2. Макsim
        Макsim
        0
        Сегодня, 21:01
        не согласен крупный корабль класса Киров с доп. вооружением и бронирование вполне устоит. Чем БЭК отличается от торпеды? А тем, что сила взрыва частично уходит воздух (ударная волна), а вот когда торпеда взрывается то сила взрыва уходит в гидроудар.

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