Глава киевского режима назначил бывшего главкома ВСУ Залужного послом в Великобритании

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Глава киевского режима назначил бывшего главкома ВСУ Залужного послом в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил назначение послом Украины в Великобритании. Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает министерство иностранных дел Украины, глава государства согласовал кандидатуру Залужного на пост руководителя дипломатической миссии страны в Соединенном королевстве. В ближайшее время, вероятно, экс-главком ВСУ отправится в Лондон.

Примечательно, что слухи о том, что Залужный может стать украинским послом в Великобритании, появились еще до того, как генерала отправили в отставку с должности главнокомандующего вооруженными силами. Не исключено, что данное назначение является своего рода «почетной ссылкой» для украинского генерала.

Напомним, что на посту главнокомандующего украинской армией Залужного сменил генерал-полковник Александр Сырский, прежде командовавший сухопутными войсками ВСУ. Залужному в свою очередь прочили политическую карьеру и называли вероятным соперником Зеленского на возможных президентских выборах в случае их проведения на Украине.

Возможно, именно поэтому Зеленский и решил держать бывшего главкома, пользующегося достаточно большой известностью и авторитетом в украинском обществе, подальше от Украины, а дипломатическая должность лучше всего для этого подходит.
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    22 комментария
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    1. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      -2
      Сегодня, 21:03
      Петров с Бошировым напряглись. Вован с Лексусом - тоже.
      1. Хмурной
        Хмурной
        -2
        Сегодня, 21:13
        Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил назначение послом Украины в Великобритании.

        Поближе к МИ-6 ..? bully Готовит плацдарм к бегству Зе или наоборот ,чтобы не сбежал )))
        1. ААК Ранг пользователя
          ААК
          +1
          Сегодня, 21:19
          Скорее аналогия с концом 30-х - серединой 40-х, в Лондоне ранее был типа польское правительство в изгнании, а сейчас там в изгнании "космонавт-дублёр" и "местоблюститель престола"... присмотрят, подучат, немного светского лоску наведут... и, в случае чего, готовый новый "пан атаман..."
      2. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 21:18
        главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил назначение послом Украины в Великобритании.

        Ну, наглосаксы похоже готовят параллельный вариант, прям как правительство Польши в изгнании, сидевшее в Англии. yes
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          0
          Сегодня, 21:37
          Цитата: LIONnvrsk
          готовят параллельный вариант, прям как правительство Польши в изгнании, сидевшее в Англии.

          И вариант намного более выигрышный, т. к. аналога Армии Людовой в/на Украине не предвидится.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 21:04
      Наконец-то! А то мы заждались))) Клоунада продолжается)))
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      -1
      Сегодня, 21:05
      А я думал проголосовать за него в президенты Эстонии. Цирк продолжается.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 21:08
      Это враг умный,хитрый и коварный. Ликвидировать необходимо как можно быстрее,иначе он раскрутит нагличан на бвбло и оружие в том числе и на новые партии ракет.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 21:19
        Никого и ни на что он не раскрутит. Политических мозгов у него нэма. Скорее всего он будет просто смотрящим за финансовыми потоками, поэтому его и не ликвидировали. Интересный политический ход. Но все равно, я остаюсь в своем мнении, что он станет достойным президентом Польши.
    5. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 21:10
      Хозяева решили - клоуну жить. Пока.
    6. zloybond Ранг пользователя
      zloybond
      0
      Сегодня, 21:10
      Типа дипломатической неприкосновенности себе состряпал и в места где не выдают своих свалить решил
    7. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 21:11
      Ну а что, нормальное место. Как на незалежной всё посыпется, то и бежать не надо - уже гнёздышко нагрел.
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 21:16
      Хватит уже мозг компомстировать .Залужный ,стал круче марионетки бандеровца еврея не нациста - Зеленского.Англичане правят колонией- Украиной.Пока дед в анабиозе.
      1. Хмурной
        Хмурной
        0
        Сегодня, 21:25
        Цитата: tralflot1832
        Хватит уже мозг компомстировать .Залужный ,стал круче марионетки бандеровца еврея не нациста - Зеленского.Англичане правят колонией- Украиной.Пока дед в анабиозе.

        Все именно так Андрей ..Англосаксы готовят запасной аэродром для изгнанного киевского режима ...Зе ликвидируют ,прям перед нашими выборами (ВВП ведь обещал ,чтоЗе не тронет ))))) А тут еще анальный сдох ..Все по схеме англосаксов опять тупой wassat
    9. Хмурной
      Хмурной
      +1
      Сегодня, 21:21
      Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил назначение послом Украины в Великобритании.

      Поближе к МИ-6 ..? bully Готовит плацдарм к бегству Зе или наоборот ,чтобы не сбежал )))
      Или серьезно расклад такой англосаксы придумали ..Залужный под охраной и так называемое правительство хунты в изгнаниии .. Зеленский будет ликвидирован или в Австарлию отправлен к кнгуру скакать и слезы лить об утраченных лярдов ..
      НАЧИНАЕТСЯ !!! мужики
    10. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 21:21
      Нормально устроился, бабки платят, наворованного на десять жизней, подальше от войны. Ходи да повторяй: дай, дай, дай.
    11. Непостижимый Ранг пользователя
      Непостижимый
      0
      Сегодня, 21:21
      После двух лет СВО. Украина остается быть Украиной, цели СВО не достигнуты...
      Чему вы радуетесь? Я одного понять не могу....
    12. AVA77 Ранг пользователя
      AVA77
      0
      Сегодня, 21:25
      Залужного назначили послом. Что дальше, бывшего посла назначить главнокомандующим.
      Я то неумный из СССР, думал учиться надо.
      Знание языка, традиции всякие, этикет, нужные знакомства.
      Мордобой не допускается, это не армия.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 21:31
        Есть ещё вариант,два главкома ВВС ВСУ умерли своей смертью в Англии ,но жили долго,пока костлявая за ними не пришла.
      2. Cympak Ранг пользователя
        Cympak
        +1
        Сегодня, 21:33
        Залужного отослали в почетную "командировку", чтобы не портил политический рейтинг зеленого клоуна и для купирования военного переворота снизу. Интересно, а куда дели предыдущего посла - экс министра обороны Резникова?
    13. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 21:27
      Видимо так и сказали-да посол ты в Британию laughing
    14. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 21:34
      Подальше и с глаз долой своего потенциального соперника. Классический ход в жанре.

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