Американский президент заявил о способности Украины остановить президента России

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Американский президент заявил о способности Украины остановить президента России

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал конгрессменов одобрить законопроект, предусматривающий выделение финансовой (военной) помощи Украине. По словам американского президента, это нужно сделать как можно быстрее, чтобы «остановить Путина».

Джо Байден, используя главную «страшилку» Запада, заявил, что Россия на Украине «не остановится». При этом Байден добавил, что у Украины есть «все шансы остановить Путина».



Байден, резюмируя свои заявления:

Это произойдёт, если мы продолжим поддерживать Украину, если предоставим ей оружие.

Ранее западные медиа опубликовали материал, где заявили, что мобилизационный резерв Украины составляет порядка 5 миллионов мужчин. И якобы если такое количество украинцев вооружить и отправить на фронт, то Украина (коллективный Запад) добьётся победы над Россией.

В то же время на самой Украине всё чаще звучат призывы к НАТО ввести свои «военные инструкторские миссии на Украину» - так, как будто военных инструкторов стран Североатлантического военного блока на Украине сегодня нет. Судя по всему, готовится почва для легитимизации (если это слово вообще может быть уместно в данном случае) натовского военного присутствия у границ Российской Федерации.
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    18 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 06:33
      «Мобилизационный резерв Украины составляет порядка 5 миллионов мужчин. И якобы если такое количество украинцев вооружить и отправить на фронт, то ...» —

      ***
      — То мужчин на Украине станет намного меньше ...
      ***
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 06:42
      у Украины есть «все шансы остановить Путина».
      Ладно Байдену простительно, т.к. возраст дает о себе знать, но ему в унисон вторят европейские клоуны от политики, которые моложе американского президента, но при этом ни умом, ни способностью реально проанализировать происходящее не блещут. Пятьдесят с лишним стран оказывает военную и материальную помощь киеву и при этом тот медленно, но отступает (про "контрнаступ" все постарались забыть), теряет л/с и западную технику. А эти все еще трындят о каких-то шансах. В этой ситуации от крикливо-агрессивного Запада нужно ждать любой подлянки.
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 07:34
        Пятьдесят с лишним стран оказывает военную и материальную помощь киеву и при этом тот медленно, но отступает

        Но при этом всуки анонсируют новое контр наступление. Что бы у нас не писали но враг ещё опасен и судя по атакам разных дронов и БПЛА их у него немало и снаряды есть да и людской ресурсу них ещё имеется в избытке.
      2. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        0
        Сегодня, 09:14
        Цитата: rotmistr60
        но ему в унисон вторят европейские клоуны от политики, которые моложе американского президента, но при этом ни умом, ни способностью реально проанализировать происходящее не блещут.


        Ну не скажите…. эти так называемые «клоуны» в первые дни/недели/месяц вообще не ожидали что Украина сможет выдержать наступление ВС РФ, эксперты давали пессимистичные прогнозы: 3 дня, неделю, месяц и всё) но реальность оказалась иной. Европейские страны обождали, посмотрели на возможности России и решили играть в долгую… т.к. в НАТО наверняка был сделан анализ всей ситуации в целом, и раз решили вложить такие средства в Украину то с расчетом на успех… а вот что такое успех в их ситуации это неизвестно), понятно что Украина потеряет часть территории, но Россия тратит огромные ресурсы (людские/экономические/военные и т.д.) на СВО и как это скажется в долгосроке большой вопрос.

        И потом… не стоит недооценивать наследников Британской империи, Запад на протяжение долгого времени правит этим миром, это о чём то да говорит.... так что глупцами наши соперники точно не являются.
      3. Заступник Ранг пользователя
        Заступник
        0
        Сегодня, 09:27
        На войне,надо делать ЛЮБУЮ ПОДЛЯНКУ.Иначе тебе сделают
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:48
      Судя по всему, готовится почва для легитимизации (если это слово вообще может быть уместно в данном случае) натовского военного присутствия у границ Российской Федерации

      Помнится ЛДНР тоже просили помочь Россию. И даже Дума вроде бы одобрила. Но получили Минск - 1, 2. Теперь посмотрим как запад среагирует на подобную просьбу украины. Надеюсь, что теперь уже никаких договоров не будет.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 06:48
      И одновременно Байден не хочет конфронтации с КНР.Кстати на эти выходные назначено боевое испытание гипера в США ,В 52 поднимется с Гуама и шандарахнет по аттолу Кваджилейн.Во всю уже пиарят.
    5. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      0
      Сегодня, 06:49
      Великовозрастная особь мужского пола американской принадлежности остановись сам уже, стань наконец мужчиной.
    6. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      +3
      Сегодня, 06:49
      Байден добавил, что у Украины есть «все шансы остановить Путина».
      Пусть весь список шансов предоставит, иначе он - мир дверь мяч, только перевести эти слова на английский и слитно.
    7. leks Ранг пользователя
      leks
      +5
      Сегодня, 06:51
      Старый маразматик с деменцией, первый зомби-президент.
      Мобилизационный потенциал может быть 10, хоть 20 миллионов. Но этот мобилизационный потенциал в пять миллионов мужчин, нужно вырвать из экономики страны, обуть, одеть, вооружить и обучить. С учетом всех проблем укропитоков это нереально будет сделать даже с учётом западной помощи.
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 07:29
        Но, но, не надо усложнять - пойдут так, в трениках и необученные, еду сами себе добудут, а заводы давно уже не нужны, рейх западными кредитами финансируется.
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:00
      мобилизационный резерв Украины составляет порядка 5 миллионов мужчин
      Похоже, что Клоун по указке президента со справкой о том что он не сумасшедший, хочет окончательно могилизировать Скакляндию wink
    9. Ларич Ранг пользователя
      Ларич
      -1
      Сегодня, 07:02
      Тридцать лет готовили Xoxляндию как ударный кулак против России, взращивали, финансировали, вооружали. Украина цэ Эвропа, маскляку на гиляку. А когда случилась заваруха - то людей на Украине хватит.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        -1
        Сегодня, 07:06
        Цитата: Ларич
        А когда случилась заваруха - то людей на Украине хватит.

        Одно дело на майдане скакать, когда за это платят, поят-кормят, а другое в деле себя показать. НЕ!! На такое украинцы не подписывались.
    10. Ella34 Ранг пользователя
      Ella34
      -1
      Сегодня, 07:06
      Байден спит и видит только Украину. Он что президент Украины? Ему лишь бы воевать. Хорошо же они сплотились все против России. Озверели все вконец. Им бы показать кузькину мать чтобы успокоились!!!!
    11. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 07:26
      Что не сморозишь лишбы европа продолжила самоубиватся, желательно стоб сгорела полностью, долги платить не надо опять же
    12. Заступник Ранг пользователя
      Заступник
      0
      Сегодня, 09:18
      "мобилизационной резерв 5миллионнрюв "цифра конечно звучащая,но эти 5 миллионов,надо : одеть, обуть и обучить,а ещё вооружить..
      Наши мобики, более месяца осваивали современные виды вооружения,а призвано было меньше миллиона.
      Сколько ,у них уйдет на подготовку ие5 миллио?
    13. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      0
      Сегодня, 09:22
      Что сейчас экспортирует Россия в США?
      В основном Россия поставляет США ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). С января по июль 2023 г. российский экспорт в США составил около $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на эти три группы товаров.

      Вот и всё что нужно знать. Грош цена всем вашим возмущениям, пока Кремль торгует с США.

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