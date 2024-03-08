Американский президент заявил о способности Украины остановить президента России

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал конгрессменов одобрить законопроект, предусматривающий выделение финансовой (военной) помощи Украине. По словам американского президента, это нужно сделать как можно быстрее, чтобы «остановить Путина».Джо Байден, используя главную «страшилку» Запада, заявил, что Россия на Украине «не остановится». При этом Байден добавил, что у Украины есть «все шансы остановить Путина».Байден, резюмируя свои заявления:Ранее западные медиа опубликовали материал, где заявили, что мобилизационный резерв Украины составляет порядка 5 миллионов мужчин. И якобы если такое количество украинцев вооружить и отправить на фронт, то Украина (коллективный Запад) добьётся победы над Россией.В то же время на самой Украине всё чаще звучат призывы к НАТО ввести свои «военные инструкторские миссии на Украину» - так, как будто военных инструкторов стран Североатлантического военного блока на Украине сегодня нет. Судя по всему, готовится почва для легитимизации (если это слово вообще может быть уместно в данном случае) натовского военного присутствия у границ Российской Федерации.

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