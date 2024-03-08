Украинские источники сообщают о ночных взрывах в Одессе, Харьковской и Кировоградской областях

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Украинские источники сообщают о ночных взрывах в Одессе, Харьковской и Кировоградской областях

Сегодня ночью мощные взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины. О них сообщают украинские источники, впрочем, детальная информация по последствиям взрывов пока не приводится.

В районе полуночи сильные взрывы произошли в Одессе. Здесь были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами «Герань» по ряду военных объектов ВСУ. В час ночи появились сообщения о сильных взрывах в пригороде Харькова, а чуть позже – о взрывах в Кировоградской области.

Какие именно объекты были ночью атакованы российскими войсками, не сообщается. Украинские источники не приводят информацию и о последствиях ночных ударов с применением беспилотников. Не исключено, что позже она будет озвучена командованием воздушных сил или региональными администрациями.

Местные источники в Одессе сообщают, что прилеты «Гераней» были по морской инфраструктуре. Накануне украинские военные хвастались новыми безэкипажными катерами. Возможно, продолжают уничтожать цеха их сборки и обслуживания.

Отметим, что ВС РФ регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В первую очередь, атакуются места скопления личного состава, военной техники и вооружений, склады с боеприпасами. Кроме того, наносятся удары по военно-промышленной инфраструктуре Украины, включая предприятия оборонного назначения, ремонтные мастерские, на которых осуществляются ремонт, модернизация, подготовка к эксплуатации различных видов вооружений, используемых украинской армией.
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    5 комментариев
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    1. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +1
      Сегодня, 07:06
      А ведь по хорошему любой безпилотник это хороший радиоизлучатель. Неужели у нас нет такой техники, чтоб обнаруживать такие излучатели в море??? Вроде работает по спутниковому каналу, у нас вроде есть военные спутники.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:10
      Вот это подарок к нашему празднику! Мужчины! Радуйте нас так почаще
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 07:24
        Цитата: Егоза
        Вот это подарок к нашему празднику!

        Елена ! love
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 07:27
      в Одессе сообщают, что прилеты «Гераней» были по морской инфраструктуре.
      За Одессу по-видимому взялись серьезно и это придает оптимизма.
    4. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 08:10
      Fuck them.............. bomb them back into the stone age.

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