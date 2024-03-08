Украинские источники сообщают о ночных взрывах в Одессе, Харьковской и Кировоградской областях
Сегодня ночью мощные взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины. О них сообщают украинские источники, впрочем, детальная информация по последствиям взрывов пока не приводится.
В районе полуночи сильные взрывы произошли в Одессе. Здесь были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами «Герань» по ряду военных объектов ВСУ. В час ночи появились сообщения о сильных взрывах в пригороде Харькова, а чуть позже – о взрывах в Кировоградской области.
Какие именно объекты были ночью атакованы российскими войсками, не сообщается. Украинские источники не приводят информацию и о последствиях ночных ударов с применением беспилотников. Не исключено, что позже она будет озвучена командованием воздушных сил или региональными администрациями.
Местные источники в Одессе сообщают, что прилеты «Гераней» были по морской инфраструктуре. Накануне украинские военные хвастались новыми безэкипажными катерами. Возможно, продолжают уничтожать цеха их сборки и обслуживания.
Отметим, что ВС РФ регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В первую очередь, атакуются места скопления личного состава, военной техники и вооружений, склады с боеприпасами. Кроме того, наносятся удары по военно-промышленной инфраструктуре Украины, включая предприятия оборонного назначения, ремонтные мастерские, на которых осуществляются ремонт, модернизация, подготовка к эксплуатации различных видов вооружений, используемых украинской армией.
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