Французские депутаты отреагировали на слова Макрона об «отсутствии каких-либо ограничений для военной помощи Украине»
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл встречу с лидерами французских партий. И вместо того, чтобы попытаться найти решение «девятого вала» внутренних проблем, свёл обсуждение к необходимости «военной поддержки Украины».
По словам Макрона, «теперь в плане оказания военной помощи Украине нет никаких ограничений, никаких красных линий». Симптоматично то, что заявление сделал человек, который ровно два года назад заявлял, что он «против отправки Украине вооружения наступательного характера». Теперь Макрон, постоянно делая противоречивые заявления, выступает уже фактически за передачу киевскому режиму любого типа оружия (разве что, кроме ядерного), а также за отправку на Украину солдат армий Европы. И хотя потом Макрон старается свои же слова опровергать, дело идёт именно к тому.
Как пишет французская пресса, большинство парламентариев Франции раскритиковали слова президента страны об отсутствии «красных линий». Отмечено, что многие сочли это призывом к однозначной эскалации и фактически прямой войне против России.
В частности, лидеры оппозиционных партий Франции назвали такие заявления Макрона «крайней формой авантюризма», добавив, что Россия не угрожает Франции и что во французской оборонной доктрине нет никаких слов о необходимости развязывать войну против ядерной державы, если та в военном плане не угрожает государственности.
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