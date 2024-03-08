Французские депутаты отреагировали на слова Макрона об «отсутствии каких-либо ограничений для военной помощи Украине»

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Французские депутаты отреагировали на слова Макрона об «отсутствии каких-либо ограничений для военной помощи Украине»

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл встречу с лидерами французских партий. И вместо того, чтобы попытаться найти решение «девятого вала» внутренних проблем, свёл обсуждение к необходимости «военной поддержки Украины».

По словам Макрона, «теперь в плане оказания военной помощи Украине нет никаких ограничений, никаких красных линий». Симптоматично то, что заявление сделал человек, который ровно два года назад заявлял, что он «против отправки Украине вооружения наступательного характера». Теперь Макрон, постоянно делая противоречивые заявления, выступает уже фактически за передачу киевскому режиму любого типа оружия (разве что, кроме ядерного), а также за отправку на Украину солдат армий Европы. И хотя потом Макрон старается свои же слова опровергать, дело идёт именно к тому.



Как пишет французская пресса, большинство парламентариев Франции раскритиковали слова президента страны об отсутствии «красных линий». Отмечено, что многие сочли это призывом к однозначной эскалации и фактически прямой войне против России.

В частности, лидеры оппозиционных партий Франции назвали такие заявления Макрона «крайней формой авантюризма», добавив, что Россия не угрожает Франции и что во французской оборонной доктрине нет никаких слов о необходимости развязывать войну против ядерной державы, если та в военном плане не угрожает государственности.
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    24 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:07
      «Теперь Макрон, постоянно делая противоречивые заявления» —

      ***
      — "Раздвоение" , не определится под кого косить - под Наполеона или де Голя ...
      ***
      1. Монтажник Ранг пользователя
        Монтажник
        +5
        Сегодня, 07:09
        Возможно мстит за Африку.
        1. aybolyt678 Ранг пользователя
          aybolyt678
          +2
          Сегодня, 08:28
          Цитата: Монтажник
          Возможно мстит за Африку.

          конечно, и все пассажи с Арменией с той же оперы
        2. Южноукраинец Ранг пользователя
          Южноукраинец
          0
          Сегодня, 08:49
          Цитата: Монтажник
          Возможно мстит за Африку.

          Выслуживается перед англосаксами, рассчитывает после завершения президентства занять какую-нибудь "блатную" должность, типа генсека НАТО.
      2. Старый очень Ранг пользователя
        Старый очень
        +5
        Сегодня, 07:18
        деголи во Франции кончились - чего прицепились?
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +7
          Сегодня, 07:22
          Теперь Макрон, постоянно делая противоречивые заявления

          "То разуюсь, то обуюсь.
          На себя в воде любуюсь"...
      3. Правдодел Ранг пользователя
        Правдодел
        0
        Сегодня, 07:48
        не определится под кого косить - под Наполеона или де Голя

        Небольшая правка. Не под де Голя, а под Петена. Де Голь слишком велик для маленького карлика макарона...
      4. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 07:57
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        "Раздвоение" , не определится под кого косить - под Наполеона или де Голя ...

        Он не является даже бледной тенью вышеуказанных лидеров
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 07:12
      Теперь Макрон, постоянно делая противоречивые заявления, выступает уже фактически за передачу киевскому режиму любого типа оружия

      Хотят вложиться, полагают окупится, если к власти придёт какой - нибудь прозападный лидер у нас. Хотят нас потом рвать... Ядерный шантаж, только так, другого выхода не вижу для нас...
    3. Ella34 Ранг пользователя
      Ella34
      +3
      Сегодня, 07:12
      Чем Россия угрожает Макрону??? Что он так взбесился то? Занимался бы своими делами, нет лезет воевать.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 07:59
        Цитата: Ella34
        Чем Россия угрожает Макрону???

        Россия находится далеко от Франции и не имеет с ней общих границ. Можно и позвездеть wink
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:12
      Ах! Как же ему хочется быть ЗНАЧИМЫМ в Европе! Но пока не получается (и не получится)
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 07:23
      «теперь в плане оказания военной помощи Украине нет никаких ограничений, никаких красных линий».
      Не пришло ли время нам снимать все ограничения и "красные линии" в отношении Франции. Слишком распушил перышки этот "галльский петушок", ориентиры даже дипломатического приличия потерял. Положительно то, что во Франции еще есть депутаты, которые умом не тронулись и рассуждают здраво.
      1. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        +1
        Сегодня, 07:29
        Не пришло ли время нам снимать все ограничения и "красные линии" в отношении Франции.

        Некому. Нашему "художнику" свои творения жалко стирать.
    6. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +3
      Сегодня, 07:32
      Да что ж Макарон завелся так? Неужели любовника заискандерили в Харькове?
    7. ВасАндр Ранг пользователя
      ВасАндр
      +2
      Сегодня, 07:34
      Теперь Макрон, постоянно делая противоречивые заявления, выступает уже фактически за передачу киевскому режиму любого типа оружия (разве что, кроме ядерного), а также за отправку на Украину солдат армий Европы. И хотя потом Макрон старается свои же слова опровергать, дело идёт именно к тому.

      Вот именно. Начали говорить, значит готовят и осуществят. Можно не сомневаться
    8. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +2
      Сегодня, 07:58
      Нет Деголей .нет Бонопартов. Есть клоун .любитель бабушек. Есть Оно месье!
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 08:01
      А чего у Макарона свербит?
      Он что, решил сменить старушку на молодого Зеленого?
      А вообще, опять СССР выручает, если бы не ядерный щит, давно бы эти шакалы набросились.
    10. Андрей1966 Ранг пользователя
      Андрей1966
      0
      Сегодня, 08:10
      Как-то где-то читал: самое большое количество добровольцев в "национальных" частях СС- это лягушатников.
    11. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Сегодня, 08:26
      Трусость правительства РФ приносит свои плоды. Вот уже Макрон ничего не боится, а там и остальные подтянутся
    12. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 08:31
      петушара все из себя Наполеончика строит
    13. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 08:46
      ну так РФ же не применит ядерку так что макрону боятся то любое оружие посылают по ходу
    14. nikls26 Ранг пользователя
      nikls26
      +1
      Сегодня, 08:48
      Надо макрона с борькой джонсаном двоих туда отправить и не подставлять остальных.
    15. Christophe_Nicolas Ранг пользователя
      Christophe_Nicolas
      0
      Сегодня, 09:10
      http://pressibus.free.fr/gen/trogneux/index.html

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