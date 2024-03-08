Минобороны РФ: Самолёты Су-34 ударили ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ на Авдеевском участке фронта

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Минобороны РФ: Самолёты Су-34 ударили ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ на Авдеевском участке фронта

Укрепленный район украинских формирований на Авдеевском участке фронта подвергся массированному удару российской авиации. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по позициям противника ФАБ-500. Были поражены скопления сил и средств противника в данном укрепленном районе.



Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря данному модулю, сообщает военное ведомство, можно наносить точные удары, при этом самолеты остаются на безопасном расстоянии от линии фронта и не попадают в зону действия противовоздушной обороны противника.

Только после того, как разведчики сообщили, что все заданные цели были успешно поражены и уничтожены, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков вернулись на аэродром базирования.

Отметим, что самолеты Су-34 играют важную роль в проведении специальной военной операции ВС РФ. Каждый день их экипажи вылетают на боевые задания, выполняя задачи по уничтожению скоплений личного состава, вооружений и военной техники, складов с боеприпасами и иных объектов военного назначения противника.

На Авдеевском участке фронта положение ВСУ с каждым днем становится все более сложным. Это отмечают как западные военные аналитики, так и сами украинские источники.
  • Министерство обороны Российской Федерации
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5 комментариев
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  1. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +1
    Сегодня, 07:30
    Ну, что ж... Боевые действия показали, что в тройке наших новых ударных самолетов 4++, "третьим лишним" оказался Су-30
  2. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 07:31
    "Минобороны РФ: Самолёты Су-34 ударили ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ на Авдеевском участке фронта"

    В первый раз, что ли? Новость так новость.
  3. Ветрогон Ранг пользователя
    Ветрогон
    0
    Сегодня, 08:55
    ФАБы очень эффективно вправляют мозги укронацикам ..Продолжайте !
  4. Старый_геолог Ранг пользователя
    Старый_геолог
    -1
    Сегодня, 08:59
    Только после того, как разведчики сообщили, что все заданные цели были успешно поражены и уничтожены, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков вернулись на аэродром базирования.

    А если бы не все поразили, то они так и остались бы кружить в воздухе без бомб? Ну и перлы выдают писатели.
  5. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    0
    Сегодня, 09:16
    Продолжается методичное уничтожение укровермахта и думаю после окончания распутицы продолжится вытеснение противника к Днепру.

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