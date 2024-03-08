Минобороны РФ: Самолёты Су-34 ударили ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ на Авдеевском участке фронта
Укрепленный район украинских формирований на Авдеевском участке фронта подвергся массированному удару российской авиации. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по позициям противника ФАБ-500. Были поражены скопления сил и средств противника в данном укрепленном районе.
Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря данному модулю, сообщает военное ведомство, можно наносить точные удары, при этом самолеты остаются на безопасном расстоянии от линии фронта и не попадают в зону действия противовоздушной обороны противника.
Только после того, как разведчики сообщили, что все заданные цели были успешно поражены и уничтожены, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков вернулись на аэродром базирования.
Отметим, что самолеты Су-34 играют важную роль в проведении специальной военной операции ВС РФ. Каждый день их экипажи вылетают на боевые задания, выполняя задачи по уничтожению скоплений личного состава, вооружений и военной техники, складов с боеприпасами и иных объектов военного назначения противника.
На Авдеевском участке фронта положение ВСУ с каждым днем становится все более сложным. Это отмечают как западные военные аналитики, так и сами украинские источники.
- Министерство обороны Российской Федерации
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