МО РФ: Средства ПВО ВС РФ сбили одиннадцать беспилотников ВСУ над Волгоградской областью
Сегодня ночью вооруженные силы Украины предприняли очередные попытки атаковать объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Как утверждается в сообщении военного ведомства, атаки осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их целями должны были стать объекты на российской территории, в ряде регионов страны.
Минобороны РФ сообщает, что силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили одиннадцать беспилотных летательных аппаратов противника над территорией Волгоградской области. Учитывая удаленность региона от границ Украины, очевидно, что киевский режим постарался увеличить дальность атак своей беспилотной авиации.
Кроме того, один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области. Прежде именно Белгородская, Брянская и Курская области как регионы, примыкающие к государственной границе с Украиной, регулярно подвергались атакам украинских беспилотников. Но теперь украинские формирования демонстрируют не только желание, но и способность значительно расширить географию своих атак с помощью беспилотников.
Данное обстоятельство ставит противовоздушную оборону ВС РФ перед новыми вызовами. В частности, необходимо уделить более серьезное внимание обеспечению защиты от ударов с воздуха объектов и в тех регионах России, которые находятся на значительном удалении от государственной границы с Украиной.
Информация