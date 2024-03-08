МО РФ: Средства ПВО ВС РФ сбили одиннадцать беспилотников ВСУ над Волгоградской областью

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МО РФ: Средства ПВО ВС РФ сбили одиннадцать беспилотников ВСУ над Волгоградской областью

Сегодня ночью вооруженные силы Украины предприняли очередные попытки атаковать объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Как утверждается в сообщении военного ведомства, атаки осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их целями должны были стать объекты на российской территории, в ряде регионов страны.

Минобороны РФ сообщает, что силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили одиннадцать беспилотных летательных аппаратов противника над территорией Волгоградской области. Учитывая удаленность региона от границ Украины, очевидно, что киевский режим постарался увеличить дальность атак своей беспилотной авиации.

Кроме того, один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области. Прежде именно Белгородская, Брянская и Курская области как регионы, примыкающие к государственной границе с Украиной, регулярно подвергались атакам украинских беспилотников. Но теперь украинские формирования демонстрируют не только желание, но и способность значительно расширить географию своих атак с помощью беспилотников.

Данное обстоятельство ставит противовоздушную оборону ВС РФ перед новыми вызовами. В частности, необходимо уделить более серьезное внимание обеспечению защиты от ударов с воздуха объектов и в тех регионах России, которые находятся на значительном удалении от государственной границы с Украиной.
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    20 комментариев
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +4
      Сегодня, 07:35
      Минобороны РФ сообщает, что силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили одиннадцать беспилотных летательных аппаратов противника над территорией Волгоградской области.
      Где та "брешь" в нашем поле ПВО на границе, через которую они могут так далеко проникать в наши тылы. Не пора бы их вскрыть и закрыть?
      1. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        -1
        Сегодня, 07:40
        Где та "брешь" в нашем поле ПВО

        В Кремле.
      2. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        +3
        Сегодня, 07:56
        Цитата: svp67
        Где та "брешь" в нашем поле ПВО на границе, через которую они могут так далеко проникать в наши тылы. Не пора бы их вскрыть и закрыть?

        Начнём с того что сплошного поля покрытия границы средствами ПВО нет, да практически и не было. Далее, учитываем малозаметность БПЛА, и из-за размеров, а также от материалов из которых они изготавливаются. Ну и самое главное это обеспечение украинских БПЛА от средств разведки стран НАТО. Они следят за всеми изменениями в нашей системе ПВО. Поэтому и летят украинские беспилотники то в сторону Питера, то в сторону Волгограда. зная где и когда встанет на регламент, обслуживание, или просто смена дежурных сил и средств,какойто объект ПВО, и в это окно тот же час отправляются украинские БПЛА, маршруты для них планируют однозначно в НАТО Поэтому пока натовские спутники висят над РФ, пока RQ-4 Global Hawk, Е-3 в разных модификациях и им подобное будут летать над Чёрным морем в режиме 24/7 до тех пор и будут такие прорывы. Благо что их удаётся иногда полностью, иногда не совсем полностью купировать.
      3. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 08:04
        Цитата: svp67
        Где та "брешь" в нашем поле ПВО на границе, через которую они могут так далеко проникать в наши тылы. Не пора бы их вскрыть и закрыть?

        так буржуи эти бреши и вскрывают, ищут, такая игра, интересная но непонятная
      4. Monster_Fat Ранг пользователя
        Monster_Fat
        +1
        Сегодня, 08:23
        Сравниваем две статьи, первая:
        ВСУ сообщают, что этой ночью якобы сбили 38 российских БПЛА «Герань» из 42-х

        Вторая:
        МО РФ: Средства ПВО ВС РФ сбили одиннадцать беспилотников ВСУ над Волгоградской областью

        Пропаганда она только там-"у них".... yes
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          0
          Сегодня, 08:59
          Цитата: Monster_Fat
          Сравниваем две статьи, первая:
          ВСУ сообщают, что этой ночью якобы сбили 38 российских БПЛА «Герань» из 42-х

          Вторая:
          МО РФ: Средства ПВО ВС РФ сбили одиннадцать беспилотников ВСУ над Волгоградской областью

          Пропаганда она только там-"у них".... yes

          понятно что сказать хотели, пример только неудачный, были вроде случаи когда обломок сбитого бпла случайно чего-то там воспламенил, а здесь пока - ну сбили и сбили, тч мимо
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:39
      необходимо уделить более серьезное внимание обеспечению защиты от ударов с воздуха объектов и в тех регионах России, которые находятся на значительном удалении от государственной границы с Украиной.

      Давно пора! Не в бирюльки играем!
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +3
        Сегодня, 07:59
        Цитата: Егоза
        необходимо уделить более серьезное внимание обеспечению защиты от ударов с воздуха объектов и в тех регионах России, которые находятся на значительном удалении от государственной границы с Украиной.

        Давно пора! Не в бирюльки играем!

        тут возникает закономерный вопрос, а до Волгоградской их чего не сбили? Хотели посмотреть куда летят?
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 08:46
          Просто до этого их не засекли
    3. Заступник Ранг пользователя
      Заступник
      +1
      Сегодня, 07:46
      К сожалению, это правда: они увеличении дальность действия своих БПЛА. От ребят,что в "теме", слышал: используют:гибриды своих и западных
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:48
      сбили одиннадцать беспилотных летательных аппаратов противника над территорией Волгоградской области.
      С каждым разом пытаются "залезть", как можно дальше на российскую территорию. Даже если и не долетели до цели и были сбиты, то все равно создали информационную картинку для своих и Запада о возможностях ВСУ. Выявление и уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ - одна из важных задач нашей разведки и ракетчиков.
    5. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      +1
      Сегодня, 07:48
      При помощи дронов растаскивают, распыляют нашу ПВО по регионам, чтобы ракетами атаковать базы. И массовым налётом дронов крупные города. Это будет расти как снежный ком.
      Эту проблему решить технически невозможно. Только пехотой вперёд, на запад
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 07:53
      Вроде как совсем недавно говорилось о том, что нанесен удар по предприятию, где собирают и где хранятся беспилотники
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:46
        Все верно, морские.....
    7. A17ttt
      A17ttt
      +2
      Сегодня, 07:54
      Та брешь, через которую долетают БПЛА до Волгоградской области - называется проверка ПВО в регионах, при возникновения ситуации у границ Кавказа.
      И лететь они могут как с территории СНГ, так и с воды. Да хоть и с территории РФ.
      Т.к. деление "свой-чужой", это только на уровне людей и оружия, а на уровне денег, бизнеса и политики - договоренности, рука руку моет, мы своих не сдаем.
      Когда режется Мировой пирог - клановые структуры, прикроют друг друга и возьмут на себя даже то, что не делали. Дабы нужная сторона - была чистой и пушистой. Т.к. им еще деньги зарабатывать в общий котел.
    8. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      0
      Сегодня, 08:19
      я не специалист в ПВО . Уважаемые коллеги ПВОшники , поясните пожалуйста, ведь воздушная граница между Украиной и Россией не настолько же длинная , что бы её наглухо системами нашей ПВО не перекрыть хотя бы от воздушных целей самолётного типа . Это ведь не маленькие дроны ... Неужто Буков , Торов ,С-300 да Панцырей для этого не найдётся у ПВО России . На замОк , ведь длина границы не настолько ведь и великая . Учитывая величину ВЧ беспилотников самолётного типа и дальность полёта , наглеют нацисты потому , что это им получается пересечь воздушную границу . Дроны так может и диверсанты с территории самой России запускает , но БПЛА самолётного типа так ведь они большие и перелетают границу .
    9. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 08:31
      Цитата: Егоза
      необходимо уделить более серьезное внимание обеспечению защиты от ударов с воздуха объектов и в тех регионах России, которые находятся на значительном удалении от государственной границы с Украиной.

      Давно пора! Не в бирюльки играем!


      фьють фьюить) - а представляете, что это будут в дальнейшем не 12, а 120 000 тысяч.
    10. пешик
      пешик
      -1
      Сегодня, 08:35
      Цитата: север 2
      поясните пожалуйста, ведь воздушная граница между Украиной и Россией не настолько же длинная , что бы её наглухо системами нашей ПВО не перекрыть хотя бы от воздушных целей самолётного типа . Это ведь не маленькие дроны ... Неужто Буков , Торов ,С-300 да Панцырей для этого не найдётся у ПВО России


      почитайте выше - товарищ написал, что есть дыры, в которые бпла всу пролезают - значит Буков, Торов, С-300-500, да Панцырей - нехватает, да и людей обслуживающих надо на них.
    11. пешик
      пешик
      -1
      Сегодня, 08:38
      Цитата: тлауикол

      Эту проблему решить технически невозможно. Только пехотой вперёд, на запад


      для этого надо всю украину занять - и если будут потом по нам запуски, то это конфликт уже с нато.
    12. пешик
      пешик
      -1
      Сегодня, 08:46
      Цитата: poquello

      тут возникает закономерный вопрос, а до Волгоградской их чего не сбили? Хотели посмотреть куда летят?


      шут знает - может они над реками летели, на высоте 3-5 метров: над водами рек ЛДНР, потом Краснодарского края, потом над Волгой - так их, вроде, не увидишь - ну а потом, когда на обьекты дроны пошли - уже от реки ушли, поднялись для удара, тут их и заметили, и сбили.

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