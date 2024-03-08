Президент США поручил Пентагону построить временный порт в Газе для доставки гуманитарных грузов
20
Министерство обороны США займется строительством временного порта в палестинской Газе. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем традиционном ежегодном обращении к Конгрессу.
По утверждению американского президента, он поручил Пентагону заняться строительством порта для приема гуманитарных грузов, которые будут направляться в палестинский анклав. При этом присутствовать в порту военнослужащие армии США не будут.
Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями
- заявил Байден.
Сделал глава Белого дома и другие важные заявления. Во-первых, он поддержал право Израиля заниматься проведением операции против палестинского движения ХАМАС. Во-вторых, он отметил, что действия израильской армии в секторе Газа действительно сопровождались большими потерями мирного населения.
Байден подчеркнул, что на Израиле «лежит фундаментальная ответственность» за обеспечение безопасности мирного населения в секторе Газа. Израильские власти, отметил американский президент, должны осознать, что гуманитарная помощь населению Газы не может находиться на втором плане или являться предметом какого-либо политического торга, поскольку защита мирного населения должна быть приоритетной задачей в контексте проводимой операции.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация