Президент США поручил Пентагону построить временный порт в Газе для доставки гуманитарных грузов

Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями

Министерство обороны США займется строительством временного порта в палестинской Газе. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем традиционном ежегодном обращении к Конгрессу.По утверждению американского президента, он поручил Пентагону заняться строительством порта для приема гуманитарных грузов, которые будут направляться в палестинский анклав. При этом присутствовать в порту военнослужащие армии США не будут.- заявил Байден.Сделал глава Белого дома и другие важные заявления. Во-первых, он поддержал право Израиля заниматься проведением операции против палестинского движения ХАМАС. Во-вторых, он отметил, что действия израильской армии в секторе Газа действительно сопровождались большими потерями мирного населения.Байден подчеркнул, что на Израиле «лежит фундаментальная ответственность» за обеспечение безопасности мирного населения в секторе Газа. Израильские власти, отметил американский президент, должны осознать, что гуманитарная помощь населению Газы не может находиться на втором плане или являться предметом какого-либо политического торга, поскольку защита мирного населения должна быть приоритетной задачей в контексте проводимой операции.