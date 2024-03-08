Президент США поручил Пентагону построить временный порт в Газе для доставки гуманитарных грузов

20
Президент США поручил Пентагону построить временный порт в Газе для доставки гуманитарных грузов

Министерство обороны США займется строительством временного порта в палестинской Газе. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем традиционном ежегодном обращении к Конгрессу.

По утверждению американского президента, он поручил Пентагону заняться строительством порта для приема гуманитарных грузов, которые будут направляться в палестинский анклав. При этом присутствовать в порту военнослужащие армии США не будут.



Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями

- заявил Байден.

Сделал глава Белого дома и другие важные заявления. Во-первых, он поддержал право Израиля заниматься проведением операции против палестинского движения ХАМАС. Во-вторых, он отметил, что действия израильской армии в секторе Газа действительно сопровождались большими потерями мирного населения.

Байден подчеркнул, что на Израиле «лежит фундаментальная ответственность» за обеспечение безопасности мирного населения в секторе Газа. Израильские власти, отметил американский президент, должны осознать, что гуманитарная помощь населению Газы не может находиться на втором плане или являться предметом какого-либо политического торга, поскольку защита мирного населения должна быть приоритетной задачей в контексте проводимой операции.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    20 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:04
      По приказу на время очнувшегося Байдена и вспомнившего, что выборы почти на носу
      Министерство обороны США займется строительством временного порта в палестинской Газе
      А нельзя было и с Израилем решить вопрос о пропуске гуманитарных грузов и запретить обстреливать население получающее гумпомощь? А то получается как-то коряво - на словах призывают, а на деле поощряют все действия Израиля по отношению к гражданскому населению в Газе и др. городах.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:07
        Цитата: rotmistr60
        на словах призывают, а на деле поощряют все действия Израиля по отношению к гражданскому населению в Газе и др. городах.

        Как и всегда. Вся двуличность США на лицо. Странно, что про украину не упомянул. Или не написали на бумажке, или уже все на Европу переложили.
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 09:32
          Да и сам Израиль "забыли" спросить про строительство порта.
          Доставка контрабанды оружия в Газу - весьма сложные операции, которые при наличии порта весьма облегчатся.
          Собственно, практически вся контрабанда и шла через единственный порт в Газе.
          А теперь будет два порта.
      2. marchcat Ранг пользователя
        marchcat
        +2
        Сегодня, 08:11
        А то получается как-то коряво - на словах призывают, а на деле поощряют
        А вы видели, что бы америкосы поступали иначе? Они же всегда только за мир разносят страны в щепки...Лицемерие - это генетический код американцев.
    2. Valnik Ранг пользователя
      Valnik
      +1
      Сегодня, 08:08
      Пентагон и гуманитарные грузы? Это волка в овчарню запустить. Одной рукой убивают - другой приласкают.
      1. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        +3
        Сегодня, 08:09
        Причем гуманитарку по привычке продавать будут.
        1. Valnik Ранг пользователя
          Valnik
          +4
          Сегодня, 08:10
          Самые большие евреи в США
          1. Южноукраинец Ранг пользователя
            Южноукраинец
            +3
            Сегодня, 08:45
            Цитата: Valnik
            Самые большие евреи в США

            Самые "жирные")
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 08:13
        Цитата: Valnik
        Пентагон и гуманитарные грузы?

        этт с какой стороны смотреть на бонбы для гуманитарной миссии ЦАХАЛА
        1. Valnik Ранг пользователя
          Valnik
          +1
          Сегодня, 08:15
          Силен пока американский дьявол. Как хочет так и выворачивает ситуацию.
          1. Егоза Ранг пользователя
            Егоза
            +1
            Сегодня, 08:17
            Цитата: Valnik
            Как хочет так и выворачивает ситуацию.

            Очень характерны "личики" на фото позади Байдена.
    3. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 08:18
      не нужны жителям Газы подачки от их убийц...тем более там будет не пища и одежда с лекарствами..а оружие для сионистских фашистов.......топите их Хуситы...жаль что вам БАЛы не дает МО РФ
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 09:12
        Не нужны? Поймите, там ГОЛОД! ГОЛОД!
        Наши люди в концлагерях не брали брюкву от фашистов?
    4. Valnik Ранг пользователя
      Valnik
      +1
      Сегодня, 08:19
      Да. Такое ощущение что вот вот расхохочуться. Самим смешно.
    5. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 08:20
      Байден подчеркнул, что на Израиле «лежит фундаментальная ответственность» за обеспечение безопасности мирного населения в секторе Газа
      Это равносильно тому, что поручить охранять лисе курчтники wink
    6. КЗаКВО32923 Ранг пользователя
      КЗаКВО32923
      +1
      Сегодня, 08:55
      он же сам сказал - я сионист, хотя и не еврей! Его внуки уже самые кошерные галахические евреи (невестки- обоих сыновей - еврейки). Предал он своих ирландцев, многие ирландцы и говорят, что он не имеет права теперь называться ирландцем. Кстати Ирландия запретила штатам использовать воздушное пространство страны для транзита оружия в Израиль, а также наложила санкции на Израиль. Молодцы Ирландцы! Уже много лет они единственные в Европе, кто не боится критиковать сионисткое образование!
    7. Ветрогон Ранг пользователя
      Ветрогон
      0
      Сегодня, 08:58
      Не верьте данайцам ,дары дающим ..Готовят плацдарм для высадки десанта
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 09:14
        А по-простому высадиться в действующих портах Израиля никак нельзя? laughing
    8. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 09:07
      Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями

      - заявил Байден.
      еврфашисты накроют)) его! laughing
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:16
      Говорящая фотография.Кто на заднем плане все знают.Смотрим на их взгляд.Баба - гений уровня бог.Мужик - старый" шептун" , за ним дышать не чем и что он несёт? wassat

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»